സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങളും അപ്രതീക്ഷിത സൗഭാഗ്യങ്ങളും; ഇന്നത്തെ സമ്പൂർണ നക്ഷത്രഫലം അറിയാം
നിങ്ങളുടെ ഇന്നത്തെ ദിവസം എങ്ങനെ? 12 രാശിക്കാരുടെയും സമ്പൂർണ നക്ഷത്രഫലം വായിക്കാം
Published : October 29, 2026 at 6:50 AM IST
തീയതി: 29-10-2026 വ്യാഴം
മാസം: തുലാം
തിഥി: ശുക്ല പക്ഷം
നക്ഷത്രം: രോഹിണി
അമൃതകാലം: 08:23 AM മുതൽ 09:48 AM വരെ
ദുര്മുഹൂര്ത്തം: 10:07 AM മുതൽ 10:54 AM വരെയും, വീണ്ടും 02:51 PM മുതൽ 03:38 PM വരെയും
രാഹുകാലം: 01:34 PM മുതൽ 03:02 PM വരെ
സൂര്യോദയം: 06:11 AM
സൂര്യാസ്തമയം: 06:01 PM
ചിങ്ങം: ക്രിയാത്മക ഊർജം ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ ചിന്തകളിലും നിശ്ചയദാർഢ്യത്തിലും പ്രകടമാകും. ജോലിസാമർഥ്യത്തേയും ആസൂത്രണമികവിനേയും മേലധികാരികൾ അങ്ങേയറ്റം പ്രശംസിക്കും. അത് നിങ്ങൾക്ക് സമൂഹിക അംഗീകാരവും നൽകും. പിതാവുമായി നല്ലബന്ധം പുലർത്താനും അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് ആനുകൂല്യങ്ങൾ സ്വീകരിക്കാനും നിങ്ങൾക്ക് അവസരമുണ്ടാകും. ഭൂമിയും മറ്റ് സ്വത്തുക്കളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇടപാടുകൾക്ക് ഇന്ന് ഒരു നല്ല ദിവസമാണ്.
കന്നി: സുഹൃത്തുക്കളെ, പ്രത്യേകിച്ചും വനിതകളെ, കണ്ടുമുട്ടുന്നതും സഹോദരങ്ങളുടെ പിന്തുണയും ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ മുഖം പ്രസന്നമാക്കും. വിദേശത്തേക്ക് പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് അനുകൂല സമയമാണ്. വിദൂരദേശങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വാർത്തകൾ നിങ്ങൾക്ക് സംതൃപ്തി നൽകും.
തുലാം: മുൻകോപവും അസഹ്യതയും നിങ്ങളുടെ ഒരു പ്രശ്നവും പരിഹരിക്കാൻ ഉതകില്ല. പകരം ധ്യാനവും ആത്മീയതയും നിങ്ങൾക്ക് സമാശ്വാസം തരുന്നു. നിയമവിരുദ്ധമോ അധാർമികമോ ആയ പ്രവർത്തികളിൽനിന്ന് അകന്ന് നിൽക്കുക. അവ നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ വർധിപ്പിക്കുകയേ ഉള്ളൂ. ഒരു പുതിയ ബന്ധം പടുത്തുയർത്താൻ ഇപ്പോൾ ശ്രമിക്കുന്നത് നല്ലതല്ല.
വൃശ്ചികം: സുഹൃത്തുക്കളെ കണ്ടുമുട്ടും. അവരുമായി ഉല്ലാസകരമായി സമയം ചെലവഴിക്കും. ഇന്ന് സമൂഹികമായ അംഗീകാരത്തിൻ്റെയും അഭിനന്ദനങ്ങളുടെയും കൂടി ദിവസമാണ്.
ധനു: ഭാഗ്യവും അവസരങ്ങളും ഇന്ന് നിങ്ങളെ തേടിയെത്തും. ശാരീരികവും മാനസികവുമായ ആരോഗ്യം ഉൽകൃഷ്ടമായതുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ ദിവസം പൂർണമായും ആസ്വദിക്കാം. കുടുംബത്തിലും ജോലിസ്ഥലത്തും സമാധാനപരമായ അന്തരീക്ഷം നിലനിൽക്കും. മാതൃഭവനത്തിൽ നിന്നുമുള്ള ഒരു ശുഭവാർത്ത നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ഉല്ലാസം നൽകും.
മകരം: അനാരോഗ്യം ഇന്ന് നിങ്ങളെ ഉന്മേഷരഹിതനും ഉദാസീനനുമാക്കിയേക്കാം. പലകാരണങ്ങളെക്കൊണ്ടും അസ്വസ്ഥനാകാൻ സാധ്യത. ഒന്നുകിൽ മാനസിക പ്രതിസന്ധിയും തീരുമാനമെടുക്കാനുള്ള കഴിവില്ലായ്മയും, അല്ലെങ്കിൽ കഠിനാധ്വാനം കൊണ്ടുള്ള അവശതയും നിങ്ങളെ അസ്വസ്ഥനാക്കും.
കുംഭം: കടുംപിടുത്തവും കടുത്ത പ്രതികൂലചിന്തകളും നിയന്ത്രിക്കുക. ഇല്ലെങ്കിൽ അത് നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യത്തിന് ഹാനികരമായേക്കാം. കുടുംബ ജീവിതത്തിനും, സമൂഹത്തിലെ നിങ്ങളുടെ അന്തസ്സിനെ ബാധിക്കുന്ന സാഹചര്യങ്ങളിലൊന്നും ഉൾപ്പെടാതിരിക്കുക. വീടിനെയോ സ്വത്തിനെയോ സംബന്ധിച്ച എന്ത് തീരുമാനമെടുക്കുമ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക. വിദ്യാർഥികൾക്ക് പഠനത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇന്ന് നല്ല ദിവസമാകുന്നു. സാമ്പത്തിക ഉറവിടങ്ങളെ തന്ത്രപൂർവം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിൽ നിങ്ങൾ വിജയിക്കും. അമ്മയിൽനിന്ന് നിർലോഭമായ നേട്ടം വന്നുചേരും.
മീനം: ക്രിയാത്മകതയും നൂതന ആശയങ്ങൾ കണ്ടെത്താനുള്ള കഴിവും ഇന്ന് കൂടുതൽ പ്രകടമാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ തീരുമാനങ്ങളെടുക്കുക, അവ താമസിയാതെ യാഥാർഥ്യമാകും. അനുകൂല മനോഭാവവും, നിശ്ചയദാർഢ്യവും, ശ്രദ്ധകേന്ദ്രീകരിക്കാനുള്ള കഴിവും നിങ്ങളുടെ ദൗത്യങ്ങൾ വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കുന്നതിന് സഹായിക്കും. സുഹൃത്തുക്കളോടോ സഹോദരങ്ങളോടോ ഒപ്പം ഒരു സാഹസിക യാത്ര ആസൂത്രണം ചെയ്യുക. സാമൂഹിക അംഗീകാരവും നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും.
മേടം: നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് പലവിധ പ്രശ്നങ്ങൾകൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ചും ചെലവുകൾ വർധിച്ചുവരുന്നതുകൊണ്ട് അസ്വസ്ഥമായിരിക്കും. അതത്ര കാര്യമാക്കേണ്ടതില്ല. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യം കൂടുതൽ മോശമായേക്കും. ധ്യാനം നിങ്ങൾക്ക് ആശ്വാസവും ശാന്തതയും നൽകും. വനിതാ സഹപ്രവർത്തകരുമായി സന്തോഷപൂർവം ഇടപഴകുന്നത് നിങ്ങളുടെ മനോഭാവത്തിന് ലാഘവം വരുത്തും.
ഇടവം: ഒരു പുതിയ ആത്മവിശ്വാസം കൈവന്നതായി നിങ്ങൾക്ക് തോന്നും. ഇത് ജോലിയിൽ തികഞ്ഞ ശ്രദ്ധകേന്ദ്രീകരിക്കാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കും. തന്മൂലം ജോലി വിജയകരമായും ഉത്സാഹപൂർവവും ചെയ്തു തീർക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കും. ധനപരമായ കാര്യങ്ങളിലും ഇന്നൊരു ഭാഗ്യദിവസമാണ്. കുടുംബത്തിലെ സമാധാനപരമായ അന്തരീക്ഷം ഇന്നത്തെ സായാഹ്നം സന്തോഷകരമാക്കും.
മിഥുനം: നയിക്കപ്പെടുകയും, ആജ്ഞകൾ നൽകുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരാളായി പൊതുസമൂഹം നിങ്ങളെ കാണുന്നു. ശരിക്കും നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം എന്ത് ആഗ്രഹിക്കുന്നുവോ അതിൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുക. കുറച്ചുസമയമായി ഉത്തരം കിട്ടാതെ അവശേഷിച്ചിരുന്ന സംശയങ്ങളിൽ ക്രിയാത്മകമായ പരിഹാരങ്ങൾ കണ്ടെത്താൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും.
കർക്കടകം: ഊർജസ്വലതയും നക്ഷത്രങ്ങളുടെ അനുകൂലഭാവവും ആഗ്രഹിച്ചതെന്തും നേടിയെടുക്കാൻ ഇന്ന് നിങ്ങളെ പ്രാപ്തനാക്കും. ബിസിനസ്സിലും സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളിലും ഇന്ന് നേട്ടങ്ങൾക്ക് യോഗം. നിങ്ങളുടെ വരുമാനം ഗണ്യമായി വർധിക്കും. ദീർഘകാലത്തിന് ശേഷം ഒരു സുഹൃത്തിനെ ഇന്ന് കണ്ടു മുട്ടുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഉല്ലാസഭരിത മനോഭാവത്തിന് മറ്റൊരു കാരണമാകാം. അവിവാഹിതരും കന്യകമാരും ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു പുതിയ അധ്യായം തുടങ്ങാനുള്ള തിരക്കിലായിരിക്കും ഇപ്പോൾ. ഓരോ രാശിക്കാർക്കും അവരവരുടെ കർമമണ്ഡലങ്ങളിൽ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവയ്ക്കാനും പ്രതിസന്ധികളെ തരണം ചെയ്യാനും ഈ നക്ഷത്രഫലങ്ങൾ വഴികാട്ടിയാകും.