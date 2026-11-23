ഇന്നത്തെ രാശിഫലം നവംബർ 23: വൃശ്ചികം രാശിക്കാർക്ക് സാമ്പത്തിക നേട്ടം, തുലാം രാശിക്കാർക്ക് സ്ഥാനക്കയറ്റം
കർക്കടകം രാശിക്കാർക്ക് വാഹന യോഗം, ചിങ്ങം രാശിക്കാർക്ക് ലക്ഷ്യസാക്ഷാത്കാര, അറിയാം ഇന്നത്തെ പഞ്ചാംഗവും ഫലങ്ങളും
Published : November 23, 2026 at 7:10 AM IST
തീയതി: 23-11-2026 തിങ്കൾ
വര്ഷം: ശുഭകൃത് ദക്ഷിണായനം
മാസം: വൃശ്ചികം
തിഥി: ശുക്ല ചതുര്ദശി
നക്ഷത്രം: ഭരണി
അമൃതകാലം: 01:37 PM മുതൽ 03:04 PM വരെ
ദുര്മുഹൂര്ത്തം: 12:46 PM മുതർ 01:34 PM വരെ & 03:10 PM മുത 03:58 PM വരെ
രാഹുകാലം: 07:49 AM മുതൽ 09:16 AM വരെ
സൂര്യോദയം: 06:25 AM
സൂര്യാസ്തമയം: 05:58 PM
ചിങ്ങം: നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യസാക്ഷാത്കരണത്തിന് വേണ്ടി നിങ്ങളിന്ന് പ്രവർത്തിക്കുകയും അതില് വിജയിക്കുകയും ചെയ്യും. ഒരു തീർഥാടനം ആസൂത്രണം ചെയ്യാനും ഇടയുണ്ട്. വിദേശത്തുള്ള ബന്ധുക്കളിൽ നിന്നും നിങ്ങൾക്കിന്ന് ചില വാർത്തകള് പ്രതീക്ഷിക്കാം. ബിസിനസുകാർക്ക് അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളില് ചില തടസങ്ങള് നേരിടേണ്ടി വന്നേക്കാം.
കന്നി: ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മാനസികവും ശാരീരികവുമായ ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവപ്പെട്ടേക്കാം. കോടതിയും നിയമപരമായ കാര്യങ്ങളും മറ്റേതെങ്കിലും ദിവസത്തേക്ക് മാറ്റിവയ്ക്കണം. തർക്കങ്ങളിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കണം.
തുലാം: ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ പഴയ സുഹൃത്തുക്കളെ കണ്ടുമുട്ടും. പുതിയ വസ്ത്രങ്ങള് വാങ്ങാനും ഇന്ന് നിങ്ങള് സമയം കണ്ടെത്തും. ആരോഗ്യ കാര്യങ്ങളിലും ശ്രദ്ധ വേണം. ജോലിയിൽ സ്ഥാനക്കയറ്റം ലഭിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്.
വൃശ്ചികം: സുഖകരവും സന്തുഷ്ടവുമായ ഒരു ദിവസമാണ് ഇന്ന് വൃശ്ചികം രാശിക്കാരെ കാത്തിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തോടൊപ്പം കുറേ സമയം ചെലവഴിക്കാന് അവസരമുണ്ടാകും. സാമ്പത്തിക നേട്ടത്തിനും ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് സാധ്യത കാണുന്നുണ്ട്.
ധനു: പരാജയങ്ങള് കൊണ്ട് നിരാശനാകരുത്. കോപം നിയന്ത്രിക്കുക. നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങള് നിങ്ങളെ അസ്വസ്ഥനാക്കിയേക്കാം. കഴിവതും ഇന്ന് നിങ്ങൾ യാത്രകൾ ഒഴിവാക്കണം.
മകരം: ഏറ്റെടുത്ത ജോലികളും പദ്ധതികളും ഇന്ന് പൂർത്തിയാക്കാൻ സാധിക്കും. സംസാരവും കോപവും നിയന്ത്രിക്കുക. വാഹനമോടിക്കുന്നതില് ജാഗ്രത പുലര്ത്തുക. നിയമപരമായ കാര്യങ്ങളില് ഇന്ന് ശ്രദ്ധപുലര്ത്തണം.
കുംഭം: സങ്കീർണമായ പ്രശ്നങ്ങളെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ ഇന്നത്തെ ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കും. നിങ്ങൾക്കിന്ന് ശാരീരികാസ്വാസ്ഥ്യങ്ങളുണ്ടാകാം. എന്നാലും ഇന്ന് മാനസികമായ സന്തോഷം അനുഭവപ്പെടും. മേലധികാരികളുമായി ഇടപെടുമ്പോൾ സൂക്ഷിക്കുക. വിനോദകാര്യങ്ങള്ക്കായി നിങ്ങൾ പണം ചെലവഴിക്കും.
മീനം: സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളിൽ അതീവ ജാഗ്രത പുലർത്തണം. അപ്രതീക്ഷിത ചെലവുകള് സൂക്ഷിക്കുക. വിദ്യാര്ത്ഥികള്ക്കും അക്കാദമിക് കാര്യങ്ങളില് തൽപരരായവര്ക്കും ഇത് നല്ല സമയമല്ല.
മേടം: ഉദരസംബന്ധമായ രോഗങ്ങള്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ട്. ആരോഗ്യകാര്യങ്ങളിൽ ജാഗ്രത പുലർത്തുക. യാത്രകള് മാറ്റിവെക്കുകയും അമിത ചെലവ് നിയന്ത്രിക്കുകയും പുതിയ സംരംഭങ്ങള് തുടങ്ങുന്നത് ഒഴിവാക്കുകയും ചെയ്യുക.
ഇടവം: വീട്ടില് പ്രിയപ്പെട്ടവരുമായി നിങ്ങള് കലഹമുണ്ടാക്കും. ശാന്തത പാലിക്കുകയും, ജീവിതത്തിലെ നല്ല കാര്യങ്ങളില് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുകയും ചെയ്യുക. മാനസികമായും ശാരീരികമായും നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് അലസത തോന്നിയേക്കാം.
മിഥുനം: പുതിയ ഉദ്യമങ്ങള്ക്ക് ഇന്ന് നല്ല ദിവസമല്ല. ന്ന് നിങ്ങള് നല്ലൊരു തുക ചെലവഴിക്കേണ്ടി വന്നേക്കാം. വിദേശ കാര്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തടസങ്ങൾ ഇന്ന് മറികടക്കും. ഒരു സന്തോഷ വാർത്ത ഇന്ന് നിങ്ങളെ തേടിയെത്തും.
കര്ക്കടകം: പുതിയ പദ്ധതികൾ ആരംഭിക്കാൻ മികച്ച ദിവസം. വാഹന യോഗം ഉണ്ടാവും. പ്രണയം തുറന്ന് പറയാൻ കഴിയും. സഹോദരങ്ങളുമായി സമയം ചെലവഴിക്കും. വീട്ടിലും ജോലിസ്ഥലത്തും നിങ്ങൾ ഊർജ്ജസ്വലനും സന്തോഷവാനുമായിരിക്കും.