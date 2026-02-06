വില കൂടിയ ക്രീമുകൾ ഇനി വേണ്ട, തിളങ്ങുന്ന ചർമ്മത്തിനായി ചില നുറുങ്ങ് വിദ്യകള്
ജീവിത ശൈലിയിൽ വരുത്തുന്ന മാറ്റങ്ങൾ ശാശ്വതവും തിളക്കമുള്ളതുമായ ഒരു ചർമ്മം നേടാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കും
Published : February 6, 2026 at 1:04 PM IST
തിളങ്ങുന്ന ചർമ്മത്തിന് വലിയ ചികിത്സാരീതികളുടെയോ ആഡംബര ഉത്പന്നങ്ങളുടെയോ ആവശ്യമില്ല, വേണ്ടത് അൽപം ശ്രദ്ധ മാത്രം. ആരോഗ്യം മെച്ചപ്പെടുത്താൻ ദൈനം ദിന ജീവിത ശൈലിയിൽ അൽപം മാറ്റം വരുത്തിയാൽ മാത്രം മതി. ജീവിത ശൈലിയിൽ വരുത്തുന്ന മാറ്റങ്ങൾ ശാശ്വതവും തിളക്കമുള്ളതുമായ ചർമ്മം നേടാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കും. വർധിച്ചു വരുന്ന ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്നും രക്ഷ നേടാൻ ഇത് നിങ്ങളെ സഹായിക്കുമെന്നത് ഉറപ്പാണ്. ഇതിനു വേണ്ടി ദൈനംദിന ജീവിത രീതിയിൽ എന്തൊക്കെ മാറ്റം വരുത്താമെന്ന് നോക്കാം...
ദിവസേന രണ്ടു തവണ മുഖം കഴുകുക
മുഖത്തെ മാലിന്യം, വിയർപ്പ്, മേക്കപ്പ് എന്നിവ നീക്കം ചെയ്യാൻ മുഖം ദിവസേന മുഖം കഴുകേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. രാവിലെയും കിടക്കുന്നതിന് മുൻപും മുഖം കഴുകണം. ചർമ്മത്തിലെ എണ്ണ മയം കളയുന്നതിനായി ഇളം ചൂടുവെള്ളമോ സുഗന്ധമില്ലാത്ത മൃദുവായ ക്ലെൻസറോ ഉപയോഗിക്കാം.
എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ സൺസ്ക്രീൻ പുരട്ടുക
മിക്ക ചർമ്മരോഗങ്ങളുടേയും പ്രധാന കാരണം അൾട്രാ വയലറ്റ് രശ്മികളുടെ സാന്നിധ്യമാണ്. ഇത് ചർമ്മത്തിന് പ്രായം തോന്നിപ്പിക്കുകയും ചർമ്മ കാൻസസറിനുള്ള സാധ്യത വർധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. മേഘാവൃതമായ കാലാവസ്ഥയുള്ളപ്പോഴും വീടിനുള്ളിൽ കഴിയുമ്പോഴും എല്ലാം , കുറഞ്ഞത് SPF 30 ഉള്ള സൺസ്ക്രീൻ ദിവസവും ഉപയോഗിക്കണം.
മുഖത്ത് ഈർപ്പം നിലനിർത്തുക
നിർജ്ജലീകരണം തടയുന്നതിനും ഈർപ്പം നിലനിർത്തുന്നതിനുമായി ചർമ്മത്തിൽ മോയ്സ്ചറൈസർ പുരട്ടേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. പരമാവധി ജലാംശം നിലനിർത്തുന്നതിന് നിങ്ങളുടെ ചർമ്മത്തിൽ മൃദുത്വം നിലനിർത്തും.
ഉറക്കത്തിന് മുൻഗണന നൽകുക
ഏഴ് മുതൽ ഒൻപത് മണിക്കൂർ വരെയുള്ള ഉറക്കം ചർമ്മത്തിനും ശരീരത്തിനും ഏറെ ഗുണം ചെയ്യും. ഗാഢനിദ്രയിൽ, നിങ്ങളുടെ ശരീരം കൊളാജൻ ഉത്പാദിപ്പിക്കുകയും ചർമ്മകോശങ്ങളെ പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഉറക്കക്കുറവ് കോർട്ടിസോളിൻ്റെ അളവ് വർധിപ്പിക്കും ഇത് വീക്കം, പൊട്ടൽ എന്നിവയ്ക്ക് കാരണമാകും.
വെള്ളം കുടി ശീലമാക്കുക
ദിവസവും കുറഞ്ഞത് എട്ട് ഗ്ലാസ് വെള്ളം കുടിക്കുന്നത് ചർമ്മത്തിൻ്റെ ഇലാസ്തികത നിലനിർത്താൻ സഹായിക്കും. ജലാംശം നില നിർത്തുന്നതോടൊപ്പം നമ്മെ ആരാഗ്യവാന്മാരാക്കാനും ഇത് സഹായിക്കും. ദിവസവും ധാരാളം വെള്ളം കുടിക്കേണ്ടത് ഒരു ശീലമാക്കണം.
പഴങ്ങളും പച്ചക്കറികളും കഴിക്കുക
വിറ്റാമിൻ സി, ആൻ്റി ഓക്സിഡൻ്റുകൾ എന്നിവ അടങ്ങിയ പഴങ്ങളും പച്ചക്കറികളും കഴിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. പച്ചക്കറികളിലും പഴങ്ങളിലുമാണ് പോഷക ധാതുക്കളും വിറ്റാമിനുകളും നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഇത് ശരീരത്തിനും മുഖത്തും ഓജസും തേജസും നൽകും.
