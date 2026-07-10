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ഭൂമിക്ക് ഇനി 7 മാസം മാത്രം ആയുസ്സോ? യുവാക്കളുടെ ഉറക്കം കെടുത്തി 'ക്ലൈമറ്റ് ആൻസൈറ്റി'

കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനം ഇപ്പോൾ വെറുമൊരു പാരിസ്ഥിതിക പ്രശ്നം മാത്രമല്ല, അതൊരു മാനസികാരോഗ്യ പ്രശ്നമായി കൂടി മാറിയിരിക്കുകയാണ്.

Doomscrolling eco anxiety youth mental health environmental anxiety
Representative image (Getty Image)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : July 10, 2026 at 12:50 PM IST

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ൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ വെറുമൊരു തമാശ വീഡിയോ കാണാൻ കയറുന്ന ഇന്നത്തെ തലമുറയ്ക്ക് മുന്നിലേക്ക് ഹിമാനികൾ ഉരുകുന്നതും കാടുകൾ കത്തിയമരുന്നതും നഗരങ്ങൾ മുങ്ങുന്നതുമായ ഭയപ്പെടുത്തുന്ന കാഴ്ചകളാണ് പലപ്പോഴും എത്തുന്നത്. മനുഷ്യരാശിക്ക് ഇനി വെറും ഏഴ് മാസം മാത്രമേ ആയുസ്സുള്ളൂവെന്ന പ്രവചനങ്ങളും, അവധിക്കാലം ആഘോഷിക്കുന്ന കടൽത്തീരങ്ങൾ ഇരുപത് വർഷത്തിനുള്ളിൽ ഇല്ലാതാകുമെന്ന ചിന്തകളും അവരെ വേട്ടയാടുകയാണ്. കാലാവസ്ഥ ഉത്കണ്ഠ അഥവാ ക്ലൈമറ്റ് ആൻസൈറ്റി എന്ന ഈ ഭയാനകമായ അവസ്ഥയിലേക്കാണ് പുതിയ തലമുറ ഇപ്പോൾ ഉണർന്നെഴുന്നേൽക്കുന്നത്.

പ്രഭാതഭക്ഷണത്തിന് മുൻപ് തന്നെ ലോകത്തെ മുഴുവൻ പ്രശ്നങ്ങളും മൊബൈൽ ഫോണിലൂടെ അറിയേണ്ടി വരുന്ന ഒരു അവസ്ഥ മുൻപുള്ള ഒരു തലമുറയ്ക്കും ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്ന് സുജയ് ആശുപത്രി, സെവൻ ഹിൽസ് ആശുപത്രി, ക്രിറ്റികെയർ ആശുപത്രി എന്നിവിടങ്ങളിലെ സൈക്കോളജിസ്റ്റും സൈക്കോതെറാപ്പിസ്റ്റുമായ ധാര ഗുണ്ട്ല വ്യക്തമാക്കുന്നു. റെക്കോഡ് ഭേദിക്കുന്ന ഉഷ്ണതരംഗം, വിനാശകരമായ വെള്ളപ്പൊക്കം, ചുരുങ്ങുന്ന ഹിമാനികൾ, കാട്ടുതീ, മലിനമായ വായു തുടങ്ങി നൂറ്റാണ്ടിലൊരിക്കൽ മാത്രം സംഭവിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ എല്ലാ മാസവും വാർത്തകളിൽ നിറയുകയാണെന്നും, അതിനാൽ തന്നെ യുവാക്കൾക്കിടയിൽ ഉത്കണ്ഠ വർധിക്കുന്നതിൽ അദ്ഭുതമില്ലെന്നും അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

Doomscrolling eco anxiety youth mental health environmental anxiety
Representative image (Getty Images)

എന്താണ് കാലാവസ്ഥ ഉത്കണ്ഠ?
കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനം ഇപ്പോൾ വെറുമൊരു പാരിസ്ഥിതിക പ്രശ്നം മാത്രമല്ല, അതൊരു മാനസികാരോഗ്യ പ്രശ്നമായി കൂടി മാറിയിരിക്കുകയാണ്. ഡൽഹി ആസ്ഥാനമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന സെൻ്റർ ഫോർ സയൻസ് ആൻഡ് എൻവയോൺമെൻ്റ് നടത്തിയ സർവേ പ്രകാരം ഇന്ത്യയിലെ 94 ശതമാനം യുവാക്കളും കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനത്തെക്കുറിച്ച് ഉത്കണ്ഠാകുലരാണ്. കാലാവസ്ഥ ഉത്കണ്ഠയിൽ വലിയൊരു തലമുറ വ്യത്യാസം തന്നെയുണ്ടെന്ന് അടുത്തിടെ നടന്ന മറ്റൊരു പഠനവും കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. ഭാവിയിൽ കുടിക്കാൻ ആവശ്യത്തിന് വെള്ളമുണ്ടാകുമോ, വരും തലമുറയ്ക്ക് സുരക്ഷിതമായൊരു ഭൂമി ലഭിക്കുമോ, കാലാവസ്ഥ ദുരന്തങ്ങൾ തങ്ങളുടെ കരിയറിനെ ബാധിക്കുമോ തുടങ്ങി മുൻ തലമുറകൾക്ക് ഒരിക്കലും ചോദിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടില്ലാത്ത ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ യുവാക്കളെ അലട്ടുന്നത്. യഥാർഥ സംഭവങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉടലെടുക്കുന്ന തികച്ചും യാഥാർഥ്യമായ ആശങ്കകളാണിവ.

സമൂഹമാധ്യമങ്ങളുടെ സ്വാധീനം
ഇക്കോ ആൻസൈറ്റി എന്നും അറിയപ്പെടുന്ന കാലാവസ്ഥ ഉത്കണ്ഠ എന്നത് കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനത്തെയും പാരിസ്ഥിതിക നാശത്തെയും കുറിച്ചുള്ള നിരന്തരമായ ഭയമോ സങ്കടമോ ആശങ്കയോ ആണെന്ന് ധാര ഗുണ്ട്ല വിശദീകരിക്കുന്നു. ചില ആളുകളിൽ ഈ വികാരങ്ങൾ വളരെ തീവ്രമാവുകയും അത് അവരുടെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തെ ബാധിക്കുകയും ചെയ്യും. ക്ലാസിലോ ജോലിസ്ഥലത്തോ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് നേരിടുക, ഭയപ്പെടുത്തുന്ന വാർത്തകൾ വായിച്ചതിന് ശേഷം ഉറക്കം നഷ്ടപ്പെടുക തുടങ്ങിയവ ഇതിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങളാണ്. ചെറിയ കാലാവസ്ഥ മാറ്റങ്ങൾ പോലും വരാനിരിക്കുന്ന വലിയ ദുരന്തത്തിൻ്റെ സൂചനകളായി ഇവർക്ക് തോന്നും. ഇതുവരെ വന്നെത്തിയിട്ടില്ലാത്ത ഒരു ഭാവിയിലാണ് ഇവരുടെ മനസ്സ് ജീവിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നത്.

Doomscrolling eco anxiety youth mental health environmental anxiety
Representative image (Getty Images)

തുടർച്ചയായ വാർത്തകൾ തലച്ചോറിനെ ബാധിക്കുന്നു
ഗുഹയ്ക്ക് പുറത്തുള്ള കടുവയെക്കുറിച്ചായിരുന്നു മുൻകാലങ്ങളിൽ മനുഷ്യർ ഭയപ്പെട്ടിരുന്നതെങ്കിൽ, ഇന്ന് ഓസ്ട്രേലിയയിലെ കാട്ടുതീ, അസമിലെ വെള്ളപ്പൊക്കം, അറ്റ്ലാൻ്റിക്കിലെ ചുഴലിക്കാറ്റ്, മാലിദ്വീപിലെ സമുദ്രനിരപ്പ് ഉയരുന്നത്, ആർട്ടിക് മേഖലയിലെ ഹിമാനികൾ ഉരുകുന്നത് തുടങ്ങി ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലെ പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് ഒറ്റദിവസം കൊണ്ട് മനുഷ്യർ ആശങ്കപ്പെടുന്നത്. ലോകത്തെ മുഴുവൻ പ്രശ്നങ്ങളും എല്ലാ ദിവസവും ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയുന്ന തരത്തിലല്ല മനുഷ്യൻ്റെ തലച്ചോറ് രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.

സമൂഹമാധ്യമങ്ങൾ ഈ അവസ്ഥ കൂടുതൽ ദുഷ്കരമാക്കുകയാണെന്ന് ധാര ഗുണ്ട്ല ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. ഫോണിലെ ഓരോ സ്വൈപ്പിങ്ങും ഭയപ്പെടുത്തുന്ന കണക്കുകളാണ് നൽകുന്നത്. ഓരോ റീലുകളും വലിയ ദുരന്തങ്ങൾ പ്രവചിക്കുമ്പോൾ, മനുഷ്യരാശി അവസാനിക്കാൻ പോവുകയാണോ എന്ന ചർച്ചകളാണ് കമൻ്റ് ബോക്സുകളിൽ നടക്കുന്നത്. ഓരോ മിനിറ്റിലും ദുരന്തങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് കുറച്ചു കഴിയുമ്പോൾ തലച്ചോറ് വിശ്വസിക്കാൻ തുടങ്ങും. നിരന്തരം ഉത്കണ്ഠപ്പെടുന്നത് കാർബൺ പുറന്തള്ളൽ കുറയ്ക്കില്ലെന്നും, മറിച്ച് അത് മാനസികാരോഗ്യം തകർക്കുക മാത്രമാണ് ചെയ്യുന്നതെന്നും അവർ വ്യക്തമാക്കി.

ഇന്നത്തെ തലമുറയിലെ പല യുവാക്കളും അദൃശ്യമായ ഒരു ഭാരമാണ് ചുമക്കുന്നത്. ഉഷ്ണതരംഗ സമയത്ത് എസി ഉപയോഗിക്കുന്നതിലും, വിമാനത്തിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്നതിലും, ഭക്ഷണം ഓർഡർ ചെയ്യുന്നതിലും, പ്ലാസ്റ്റിക് ഉപയോഗിക്കുന്നതിലുമെല്ലാം അവർക്ക് വലിയ കുറ്റബോധം തോന്നുന്നു. തകർച്ച നേരിടുന്ന ഒരു ഗ്രഹത്തിൽ ജീവിക്കുന്നതിൽ പോലും അവർ കുറ്റബോധം അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട്. ഉത്തരവാദിത്തം പ്രധാനമാണെങ്കിലും, യാതൊരു പ്രവൃത്തികളുമില്ലാതെയുള്ള കുറ്റബോധം നിസ്സഹായത മാത്രമാണ് സൃഷ്ടിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഒരു വ്യക്തി മാത്രമല്ല കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനത്തിന് കാരണമെന്നും, ഒരാൾക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് ഇത് പരിഹരിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നും ധാര ഗുണ്ട്ല ഓർമിപ്പിക്കുന്നു.

ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാം
നിസ്സഹായതയിൽ നിന്ന് മാറി പ്രായോഗികമായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിലാണ് ഇതിനുള്ള പരിഹാരമെന്ന് സൈക്കോളജിസ്റ്റായ ധാര ഗുണ്ട്ല വിശ്വസിക്കുന്നു. ഭൂമിയിലെ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളെയും കുറിച്ച് ഓർത്ത് വിഷമിക്കുന്നതിന് പകരം, സ്വന്തമായി നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കണം. അനാവശ്യ മാലിന്യങ്ങൾ കുറയ്ക്കുക, വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്ന വാട്ടർ ബോട്ടിലുകൾ കരുതുക, ഉപയോഗത്തിലില്ലാത്തപ്പോൾ ലൈറ്റുകളും മറ്റ് ഉപകരണങ്ങളും ഓഫ് ചെയ്യുക തുടങ്ങിയവ ശീലമാക്കാം. ചെറിയ ദൂരത്തേക്ക് വാഹനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് പകരം നടക്കുകയോ സൈക്കിൾ ഉപയോഗിക്കുകയോ ചെയ്യണം. പൊതുഗതാഗതം ഉപയോഗിക്കുക, മരങ്ങൾ നട്ടുപിടിപ്പിക്കുക, ശുചീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പങ്കാളികളാവുക, പ്ലാസ്റ്റിക് ഉപയോഗം കുറയ്ക്കുക, മാലിന്യം വലിച്ചെറിയാതിരിക്കുക, പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണ പ്രവർത്തനങ്ങളെ പിന്തുണയ്ക്കുക തുടങ്ങിയ ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിക്കണം.

ഈ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഒറ്റരാത്രികൊണ്ട് കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനം പരിഹരിക്കില്ലെങ്കിലും, മനുഷ്യർ പൂർണമായും നിസ്സഹായരല്ലെന്ന് ഇത് തലച്ചോറിനെ ഓർമിപ്പിക്കും. നിസ്സഹായതയ്ക്ക് പകരം ലക്ഷ്യബോധം നൽകുന്നതിനാൽ ഇത്തരം പ്രവൃത്തികൾ ഉത്കണ്ഠ കുറയ്ക്കുമെന്ന് സൈക്കോളജിസ്റ്റുകൾ കാലങ്ങളായി ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നുണ്ട്.

വിവരങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുക്കാം
വിശ്വസനീയമായ ഒരു കാലാവസ്ഥ വാർത്ത വായിക്കുന്നതും, അൽഗോരിതം നിർദേശിക്കുന്ന ദുരന്ത വീഡിയോകൾ മണിക്കൂറുകളോളം കാണുന്നതും തമ്മിൽ വലിയ വ്യത്യാസമുണ്ട്. അതിനാൽ വിശ്വസനീയമായ ഉറവിടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വിവരങ്ങൾ മാത്രം തിരഞ്ഞെടുക്കുകയും, തുടർച്ചയായി മോശം വാർത്തകൾ വായിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുകയും വേണം. കൂടാതെ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇടവേളകൾ എടുക്കാനും ശ്രദ്ധിക്കണം.

നല്ല വാർത്തകൾ വളരെ അപൂർവമായി മാത്രമേ വൈറലാകാറുള്ളൂ എന്നത് എപ്പോഴും ഓർക്കണം. പുനരുപയോഗ ഊർജരംഗത്തെ മുന്നേറ്റങ്ങൾക്കും സംരക്ഷണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും ദുരന്തങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് വളരെ കുറഞ്ഞ ശ്രദ്ധ മാത്രമാണ് ലഭിക്കുന്നത്. ഭയപ്പെടുത്തുന്ന വാർത്തകളേക്കാൾ എപ്പോഴും നല്ലത് സന്തുലിതമായ വിവരങ്ങൾ അറിയുന്നതാണ്. കാലാവസ്ഥ ഉത്കണ്ഠ കാരണം ഉറക്കം നഷ്ടപ്പെടുകയും ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് പിന്മാറുകയും ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥയുണ്ടായാൽ, മാനസികാരോഗ്യം വീണ്ടെടുക്കുന്നതിനായി അതിൽ നിന്ന് മാറിനിൽക്കുന്നതിൽ തെറ്റില്ലെന്ന് മാനസികാരോഗ്യ വിദഗ്ധർ പറയുന്നു. പ്രകൃതിയെ ആസ്വദിക്കാൻ സമയം കണ്ടെത്തുകയും, സുഹൃത്തുക്കളെ കാണുകയും, വ്യായാമം ചെയ്യുകയും വേണം. ആശങ്കകളെക്കുറിച്ച് മറ്റുള്ളവരോട് സംസാരിക്കാനും, ഇപ്പോഴും മനോഹരമായി നിലനിൽക്കുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാനും ശ്രമിക്കണം.

ഇന്നത്തെ തലമുറ നേരിടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ വെല്ലുവിളികളിലൊന്നാണ് കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനം. എന്നാൽ ലോകം കണ്ടിട്ടുള്ളതിൽ വച്ച് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയുന്നതും നൂതന ആശയങ്ങളുള്ളതുമായ തലമുറ കൂടിയാണിത്. എല്ലാ ദിവസവും പരിഭ്രാന്തരാകുന്നവരല്ല, മറിച്ച് കൃത്യമായ വിവരങ്ങൾ അറിയുകയും അർഥവത്തായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുകയും മാനസികാരോഗ്യം സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരാണ് ഭാവി കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നത്. ഭൂമിക്ക് ഇപ്പോൾ ആവശ്യമുള്ളത് മനുഷ്യരുടെ ഉത്കണ്ഠയല്ല, മറിച്ച് അവരുടെ ഊർജമാണ്.

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ECO ANXIETY MENTAL HEALTH
CLIMATE CHANGE YOUTH IMPACT
GLOBAL WARMING STRESS
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