വയറിലെ വിഷാംശം പമ്പ കടക്കും, ഇതിലൊന്ന് പരീക്ഷിച്ചാല് മതി
കുടലിനെ പ്രകൃതിദത്തമായി ശുദ്ധീകരിക്കാനും ദഹനം സുഗമമാക്കാനും സഹായിക്കുന്ന 7 ലളിതമായ പാനീയങ്ങൾ പരിചയപ്പെടാം...
Published : October 30, 2026 at 12:44 PM IST
നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ 'രണ്ടാം തലച്ചോറ്' എന്നാണ് വയർ അറിയപ്പെടുന്നത്. കേവലം ദഹനപ്രക്രിയ മാത്രമല്ല, ശരീരത്തിൻ്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള പ്രതിരോധശേഷിയും മാനസികാരോഗ്യവും നിയന്ത്രിക്കുന്നതിൽ വയറിൻ്റെ ആരോഗ്യത്തിന് നിർണായക പങ്കുണ്ട്. ഗ്യാസ്ട്രബിൾ, അസിഡിറ്റി, മലബന്ധം തുടങ്ങിയ അസ്വസ്ഥതകൾ അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കുടലിൻ്റെ ആരോഗ്യം അപകടത്തിലാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം.
ഇന്ന് വിപണിയിൽ ഇറങ്ങുന്ന പല തരം 'ഡിറ്റോക്സ് ക്ലെൻസ്' പ്രോഗ്രാമുകളും യഥാർത്ഥത്തിൽ ശരീരത്തിന് ദോഷകരമാണ്. നമ്മുടെ ഉള്ളിലെ മാലിന്യങ്ങളെ പുറന്തള്ളാൻ പ്രകൃതി തന്നെ കരളും വൃക്കകളും ശരീരത്തിൽ സജ്ജീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് അവയുടെ പ്രവർത്തനത്തെ സ്വാഭാവികമായി സഹായിക്കുക എന്നത് മാത്രമാണ്. അതിനായി കുടലിനെ പ്രകൃതിദത്തമായി ശുദ്ധീകരിക്കാനും ദഹനം സുഗമമാക്കാനും സഹായിക്കുന്ന 7 ലളിതമായ പാനീയങ്ങൾ താഴെ വിവരിക്കുന്നു..."
1.ചെറുചൂടുള്ള നാരങ്ങാവെള്ളം
രാവിലെ വെറുംവയറ്റിൽ കുടിക്കാൻ പറ്റിയ ഏറ്റവും ലളിതമായ പാനീയമാണിത്. ഇത് ശരീരത്തിൽ ജലാംശം നിലനിർത്താനും മലബന്ധം ഒഴിവാക്കാനും സഹായിക്കുന്നു. വിറ്റാമിൻ സി-യാൽ സമ്പന്നമാണിത്.
തയ്യാറാക്കുന്ന വിധം: ഒരു കപ്പ് ചെറുചൂടുവെള്ളത്തിൽ പകുതി നാരങ്ങയുടെ നീര് പിഴിഞ്ഞൊഴിച്ച് രാവിലെ വെറുംവയറ്റിൽ കുടിക്കുക.
2. ഇഞ്ചി ചായ
ഇഞ്ചി വയറ്റിലെ അസ്വസ്ഥതകളും ഓക്കാനവും കുറയ്ക്കാൻ പണ്ടുമുതലേ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒന്നാണ്. ഇത് വയർ വീർത്തു കെട്ടുന്നത് കുറയ്ക്കുകയും ദഹനം വേഗത്തിലാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.
തയ്യാറാക്കുന്ന വിധം: പച്ചയിഞ്ചി ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി അരിഞ്ഞ് വെള്ളത്തിലിട്ട് 5 മുതൽ 10 മിനിറ്റ് വരെ നന്നായി തിളപ്പിക്കുക. ശേഷം അരിച്ചെടുത്ത് ചൂടോടെ കുടിക്കാം.
3. ത്രിഫല വെള്ളം
ആയുർവേദത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച കൂട്ടാണ് നെല്ലിക്ക, കടുക്ക, താന്നിക്ക എന്നിവ ചേർന്ന ത്രിഫല. ഇത് ദഹനം മെച്ചപ്പെടുത്താനും കൃത്യമായ മലശോധനയ്ക്കും ആന്റിഓക്സിഡന്റുകൾ ശരീരത്തിന് നൽകാനും സഹായിക്കും.
തയ്യാറാക്കുന്ന വിധം: അര ടീസ്പൂൺ ത്രിഫല പൊടി ഒരു കപ്പ് വെള്ളത്തിൽ രാത്രി മുഴുവൻ കുതിർത്തു വെക്കുക. രാവിലെ ഇത് അരിച്ചെടുത്ത് വെറുംവയറ്റിൽ കുടിക്കുക. (ശ്രദ്ധിക്കുക: വിട്ടുമാറാത്ത രോഗമുള്ളവരോ മരുന്ന് കഴിക്കുന്നവരോ ഡോക്ടറുടെ ഉപദേശം തേടിയ ശേഷം മാത്രം ഇത് ശീലമാക്കുക).
4. ജീരകവെള്ളം
മലയാളികളുടെ എക്കാലത്തെയും പ്രിയപ്പെട്ട പാനീയമാണിത്. ജീരകത്തിലുള്ള ഘടകങ്ങൾ ദഹനരസങ്ങളെ ഉത്തേജിപ്പിക്കുകയും ഗ്യാസ് ട്രബിൾ പൂർണ്ണമായും മാറ്റുകയും ചെയ്യുന്നു.
• തയ്യാറാക്കുന്ന വിധം: ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളത്തിൽ ഒരു ടീസ്പൂൺ ജീരകം ഇട്ട് 5 മിനിറ്റ് തിളപ്പിക്കുക. ചൂടാറിയ ശേഷം കുടിക്കാം.
5. ആം പന്ന
പച്ചമാങ്ങയുടെ പൾപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് തയ്യാറാക്കുന്ന ഉത്തരേന്ത്യൻ പാനീയമാണിത്. പഞ്ചസാര വളരെ കുറച്ച് മാത്രം ചേർത്ത് തയ്യാറാക്കിയാൽ ദഹനം കൂട്ടാൻ ഇത് ഏറെ ഉത്തമമാണ്. ശരീരത്തിന് തണുപ്പും ആവശ്യത്തിന് ജലാംശവും നൽകുന്നു. ദഹനപ്രക്രിയ സുഗമമാക്കുന്നു.
6. ചിയാ സീഡ് വാട്ടർ
ചിയാ വിത്തുകൾ വെള്ളത്തിൽ കുതിരുമ്പോൾ ജെൽ രൂപത്തിലാകുന്നു. ഇതിലടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഉയർന്ന നാരുകൾ കുടലിൻ്റെ ആരോഗ്യത്തിനും സുഗമമായ മലശോധനയ്ക്കും മികച്ചതാണ്.
തയ്യാറാക്കുന്ന വിധം: ഒരു ടേബിൾസ്പൂൺ ചിയാ വിത്തുകൾ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളത്തിൽ 20-30 മിനിറ്റ് കുതിർത്തു വെച്ച ശേഷം കുടിക്കുക.
7. സംഭാരം / മോര്
വീടുകളിൽ തലമുറകളായി ഉപയോഗിക്കുന്ന മികച്ചൊരു പ്രോബയോട്ടിക് (Probiotic) പാനീയമാണിത്. ഇത് കുടലിലെ നല്ല ബാക്ടീരിയകളെ വളർത്തുകയും വയറിന് തണുപ്പ് നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു.
തയ്യാറാക്കുന്ന വിധം: കട്ടത്തൈരിൽ ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ചേർത്ത്, വറുത്ത ജീരകപ്പൊടി, പുതിനയില, ഒരു നുള്ള് ഇന്തുപ്പ് എന്നിവ ചേർത്ത് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുക്കുക.
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