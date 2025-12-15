Kerala Local Body Elections2025

സിനിമയും ആഘോഷങ്ങളും മടുത്തോ; എങ്കിലിതാ ക്രിസ്‌മസ് തീമില്‍ ചില പുസ്‌തകങ്ങൾ, ഇത്തവണ കൂടുതല്‍ കളറാകട്ടെ

കുട്ടികൾക്കും മുതിർന്നവർക്കും ഒരു പോലെ ആസ്വദിക്കാവുന്ന ആറ് പുസ്‌തകങ്ങൾ ഇതാ...

Representational image (Getty image)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : December 15, 2025 at 6:03 PM IST

ക്രിസ്‌മസ് അടുത്തു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പുല്‍ക്കൂടൊരുക്കിയും നക്ഷത്രങ്ങൾ തൂക്കിയും ക്രിസ്‌മസ് ട്രീ അലങ്കരിച്ചും ഒക്കെയാണ് ലോകം തിരുപ്പിറവി ആഘോഷിക്കുന്നത്. പരസ്‌പരം സമ്മാനങ്ങൾ കൈമാറിയും ബന്ധങ്ങൾ പുതുക്കിയും ആശംസ കാർഡുകൾ അയച്ചും എല്ലാവരും ആഘോഷ മൂഡിലായിരിക്കും. ക്രിസ്‌മസ് അവധിക്ക് സിനിമയ്‌ക്കും പോകുന്നതും പതിവാണ്.

എന്നാൽ ഒരു പരിധി കഴിഞ്ഞാൽ വീട്ടിൽ സാമാധാനത്തോടെ ഇരിക്കാൻ ഇഷ്‌ടപ്പെടുന്നവരാണ് മിക്കവരും. വിശ്രമ വേളകളൾ രസകരമാക്കാനും കുട്ടികൾക്കും മുതിർന്നവർക്കും ഒരു പോലെ ആസ്വദിക്കാനും പറ്റിയ ചില പുസ്‌തകൾ പരിചയപ്പെട്ടാലോ. ചിത്രക്കഥകളും നോവലുകളും എല്ലാം ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. ക്രിസ്‌മസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കഥ പുസ്‌തകൾ ഇതാ...

  • എ ക്രിസ്‌മസ് കരോൾ

പ്രശ്‌സ്‌ത എഴുത്തുക്കാരൻ ചാൾസ് ഡിക്കൻസിൻ്റെ ഒരു പുസ്‌തകമാണ് എ ക്രസ്‌മസ് കരോൾ. ആഗോള തലത്തിൽ ശ്രദ്ധ നേടിയ ഒരു നോവൽ കൂടിയാണിത്. നാട്ടിൽ എബനേസർ സ്‌ക്രൂജ് എന്ന പിശുക്കൻ താമസിച്ചിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന് ക്രിസ്‌മസ് ഇഷ്‌ടമല്ല. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മരിച്ചുപോയ പങ്കാളി ജേക്കബ് മാർലിയുടെ പ്രേതവും മൂന്ന് ആത്മാക്കളും അദ്ദേഹത്തെ സന്ദർശിക്കാൻ വരുന്നത് മുതലാണ് കഥ ആരംഭിക്കുന്നത്. വളരെ രസകരമായിട്ടാണ് കഥ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. തീർച്ചയായും വായിച്ചിരിക്കേണ്ട ഒരു നോവലാണ് ഇത്.

  • ദി സ്നോമാൻ

റെയ്‌മണ്ട് ബ്രിഗ്‌സിൻ്റെ കുട്ടികളുടെ നോവലാണ് ദി സ്‌നോമാൻ. 1978ലാണ് ഈ പുസ്‌തകം പുറത്തിറങ്ങുന്നത്. 1982ൽ പുറത്തിറക്കിയ ഇതിൻ്റെ ആനിമേഷൻ വകഭേദം പിന്നീടുള്ള എല്ലാ ക്രിസ്‌മസിനും ബ്രിട്ടീഷ് ടിവി സംപ്രേഷണം ചെയ്‌തുവരുന്നു. ചിത്ര കഥയായത് കൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാവരെയും വായിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഈ പുസ്‌തകം. ഒരു കുട്ടി വീടിൻ്റെ മുറ്റത്ത് കിടക്കുന്ന സ്‌നോ ഉപയോഗിച്ച് സ്‌നോമാനെ നിർമിക്കുന്നു. പെട്ടെന്ന് അവയ്‌ക്ക് ജീവൻ വയ്‌ക്കുകയും സംഭവബഹുലമായ സന്ദർഭങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നതുമാണ് കഥ.

  • ലിറ്റിൽ വിമൻ

സഹോദരിമാരായ മെഗ്, ജോ, ബെത്ത്, ആമി എന്നിവരുടെ കഥ പറയുന്ന പുസ്‌തകമാണ് ലിറ്റിൽ വിമൻ. ലൂയിസ മേ ആൽക്കോട്ടിൻ്റെ ക്ലാസിക് കമിങ്-ഓഫ്-ഏജ് നോവലാണിത്. ന്യൂ ഇംഗ്ലണ്ടിലെ ആഭ്യന്തരയുദ്ധ കാലഘട്ടത്തെ അടിസ്ഥാനാക്കിയാണ് കഥ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്.

  • ദി ക്രിസ്‌മസ് ട്രീ ദാറ്റ് ഗ്ര്യൂ

ഫിലിസ് ക്രാസിലോവ്സ്‌കിയുടെ പുസ്‌തകമാണിത്. പേര് പോലെ ഒരു ക്രിസ്‌മസ് ട്രീയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കഥയാണ്. വീട്ടിൽ വാങ്ങിയ ട്രീ വലുതാവുന്നു. അയൽക്കാരുടെ അപ്പാർട്ടുമെൻ്റുകളിലേയ്‌ക്ക് വരെ അവയുടെ ചില്ലകൾ വളരുന്നതും മറ്റുമാണ് സാരംശം.

The Christmas Tree that Grew (Goodreads)
  • സാന്താസ് ലോസ്‌റ്റ് റെയിൻഡിയർ

റേച്ചൽ ഹിൽസിൻ്റെ പുസ്‌തകമാണിത്. ഹൃദയസ്‌പർശിയായ ഒരു ക്രിസ്‌മസ് കഥയാണ്. ക്രിസ്‌മസിന് തൊട്ടുമുമ്പ് സാന്തയുടെ റെയിൻഡിയറുകളിൽ ഒന്നിനെ കാണാതാവുന്നു. ധീരനായ ഒരു യുവ എൽഫും കുറുക്കനും കൂടി അതിനെ കണ്ടെത്തുന്നതാണ് കഥ.

  • ദി ക്രിസ്‌മസ് ക്ലോക്ക്

നിരവധി വ്യത്യസ്‌ത അവധിക്കാല കഥകൾ ഉൾപ്പെടുന്ന കഥാ സമാഹാരം ആണിത്. ഒരു മാന്ത്രിക ഘടികാരമാണ് പൊതു പ്രമേയം. വർഷത്തിൽ ഒരിക്കൽ മാത്രം പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു നിഗൂഢ ക്ലോക്കിനെയും അതിനെ ചുറ്റി പറ്റി നടക്കുന്ന സംഭവങ്ങളുമാണ് കഥകളില്‍. വളരെ രസകരമായിട്ടാണ് കഥകൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്.

