സന്തോഷത്തിൻ്റെയും പ്രതീക്ഷയുടെയും ക്രിസ്‌മസ് വന്നെത്തി; പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് നേരാനുള്ള ആശംസകൾ ഇതാ...

ഇന്ന് ജാതി മതഭേദമന്യേ ലോകമെമ്പാടും ആഘോഷിക്കുന്ന ഒരു സാംസ്‌കാരിക ഉത്സവമായി ക്രിസ്‌മസ് മാറിയിരിക്കുന്നു. നക്ഷത്രങ്ങൾ തൂക്കിയും, കേക്ക് മുറിച്ചും, പരസ്‌പരം സമ്മാനങ്ങൾ കൈമാറിയും ഈ ദിനം എല്ലാവരും ആഘോഷിക്കുന്നു

CHRISTMAS 2025 WISHES AND GREETINGS
Representative Image (Getty Images)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : December 24, 2025 at 6:54 AM IST

2 Min Read
യേശുവിന്‍റെ ജന്മദിനമായ ഡിസംബർ 25 ന് ലോകമെമ്പാടുമുള്ള വിശ്വാസികള്‍ ക്രിസ്‌മസ് ആഘോഷിക്കുന്നു. പരസ്‌പരം സമ്മാനങ്ങൾ കൈമാറിയും ബന്ധങ്ങൾ പുതുക്കിയും ആശംസ കാർഡുകൾ അയച്ചും സ്‌നേഹത്തിന്‍റെയും പ്രത്യാശയുടേയും പ്രതീകമായ ക്രിസ്‌മസ് ആഘോഷിക്കുന്നത്.

ഇന്ന് ജാതി മതഭേദമന്യേ ലോകമെമ്പാടും ആഘോഷിക്കുന്ന ഒരു സാംസ്‌കാരിക ഉത്സവമായി ക്രിസ്‌മസ് മാറിയിരിക്കുന്നു. നക്ഷത്രങ്ങൾ തൂക്കിയും, കേക്ക് മുറിച്ചും, പരസ്‌പരം സമ്മാനങ്ങൾ കൈമാറിയും ഈ ദിനം എല്ലാവരും ആഘോഷിക്കുന്നു. ഈ അവസരത്തിൽ സന്തോഷവും പ്രതീക്ഷയും നിറഞ്ഞ നല്ലൊരു ക്രിസ്‌മും പുതുവത്സരവും നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് ആശംസകളായി നേരാം.

ആശംസകള്‍

  • എന്നെ ഏറ്റവും നന്നായി അറിയുന്നവർക്കും എന്നെ സ്‌നേഹിക്കുന്നവർക്കും ക്രിസ്‌മസ് ആശംസകൾ. ഈ അവധിക്കാലം ഒരുപാട് കഥകളും നല്ല ഭക്ഷണങ്ങളും ഓർമ്മകളുമായി നിറഞ്ഞ് നിൽക്കട്ടെ.
  • ജീവിതം കൂടുതൽ രസകരമാക്കി തന്ന, എന്ത് പ്രശ്‌നങ്ങൾ ഉണ്ടായാലും ഒപ്പം നിന്ന ഉറ്റ സുഹ്യത്തിന് ഹൃദയം നിറഞ്ഞ ക്രിസ്‌മസ് ആശംസകൾ. ഇനിയും ഒരുപാട് കാലം ഈ സൗഹൃദം നിലനിൽക്കട്ടെ.
  • എത്ര ദൂരെയാണെങ്കിലും മനസുകൊണ്ട് ഒപ്പമുണ്ട്. ഒന്നിച്ച് നിന്ന ക്രിസ്‌മസ് ഈ വട്ടമില്ല. എങ്കിലും ഒരുപാട് നന്മകൾ ജീവിതതിൽ നേരുന്നു. ക്രിസ്‌മസ് ആശംസകൾ.
  • സന്തോഷകരമായ ഒരു അവധിക്കാലം ഉണ്ടാവട്ടെ. ഒപ്പം നല്ല നിമിഷമുള്ള ഒരു പുതുവത്സരവും ആശംസിക്കുന്നു. നന്മ ഉണ്ടാവട്ടെ, ക്രിസ്‌മസ് ആശംസകൾ.
  • സ്‌നേഹവും ത്യാഗവുമാണ് ജീവിതത്തെ മനോഹരമാക്കുന്നത്. ഈ സന്ദേശം ഓർത്തുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോവുക. ഒരു നല്ല ക്രിസ്‌മസ് ആശംസിക്കുന്നു.
  • എന്നും ഇതുപോലെ ഹൃദയത്തിൽ സന്തോഷവും സമാധാനവും ഉണ്ടാവട്ടെ. മറ്റുള്ളവരുടെ സന്തോഷത്തിനും സമാധാനത്തിനും നീ കാരണമാവട്ടെ. നല്ല ഒരു ക്രിസ്‌മസ് കാലം ആശംസിക്കുന്നു.
  • ഈ വർഷം എന്താണോ നിന്നെ തളർത്തിയത് അടുത്ത വർഷം അതിൽ നീ വിജയിക്കണം. പരാജയങ്ങളെല്ലാം ഒരു ദിവസം വിജയമായി മാറും. നല്ല ഒരു ക്രിസ്‌മസ് നേരുന്നു.
  • മറ്റുള്ളവരാൽ നീ കരഞ്ഞാലും നീ കാരണം മറ്റൊരാൾ കരയാൻ ഇടവരുത്തതെ ഇരിക്കുക. സന്തോഷത്തോടെയുള്ള ക്രിസ്‌മസ് ആശംസ നേരുന്നു.
  • പ്രതീക്ഷയുടെയും അതീജീവനത്തിൻ്റെയും ഓർമ്മപ്പെടുത്തലായി ഒരു ക്രിസ്‌മസ് ദിനം കൂടെ വന്നെത്തിയിരിക്കുന്നു. സന്തോഷവും പ്രതീക്ഷയും നിറഞ്ഞ മറ്റൊരു വർഷം കൂടെ നേരുന്നു. ക്രിസ്‌മസ് ആശംസകൾ.
  • സ്‌നേഹത്തിൻ്റെയും പങ്കുവയ്‌ക്കലിൻ്റെയും ഓർമ്മപ്പെടുത്തലാണ് ഓരോ ക്രിസ്‌മസും. ഇനിയും സ്‌നേഹവും പങ്കുവെയ്‌ക്കലുമായി മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കട്ടെ. സന്തോഷത്തിൻ്റെയും പ്രതീക്ഷയുടെയും നല്ല ഒരു ക്രിസ്‌മസ് ആശംസിക്കുന്നു.
  • എല്ലാവർക്കും സമാധാനവും സന്തോഷവും നിറഞ്ഞ നല്ലൊരു ക്രിസ്‌മസ് രാവ് ആശംസിക്കുന്നു
  • ഹൃദയത്തില്‍ നന്മയും സമാധാനവും സന്തോഷവും നിറയ്ക്കാന്‍ ഈ ക്രിസ്‌മസ് കാലത്തിന് കഴിയട്ടെ.നല്ലൊരു ക്രിസ്‌മസ് ആശംസിക്കുന്നു
  • ഈ ക്രിസ്മസ് കാലം നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ കൂടുതൽ സന്തോഷവും ഒത്തൊരുമയും നിറയ്ക്കട്ടെ. എല്ലാവർക്കും സ്നേഹം നിറഞ്ഞ ക്രിസ്മസ് ആശംസകൾ!
  • നന്മയുടെയും പ്രകാശത്തിന്റെയും ഈ തിരുപ്പിറവി ദിനത്തിൽ നിങ്ങളോരോരുത്തർക്കും ആരോഗ്യവും ഐശ്വര്യവും നേരുന്നു. ഹൃദയം നിറഞ്ഞ ക്രിസ്മസ് ആശംസകൾ!
  • ദൂരത്താണെങ്കിലും എൻ്റെ മനസ്സെന്നും വീട്ടിലുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും സന്തോഷം നിറഞ്ഞ ഒരു ക്രിസ്മസ് നേരുന്നു.
ഉറ്റ സുഹൃത്തുക്കൾക്കായി

  • നമ്മുടെ സൗഹൃദം പോലെ തന്നെ മനോഹരമായ ഒരു ക്രിസ്മസ് നിനക്ക് ആശംസിക്കുന്നു
  • ചിരിയും കളിയും പങ്കിട്ട പ്രിയ സുഹൃത്തിന്, ഈ ക്രിസ്മസ് ഒട്ടേറെ മധുരനിമിഷങ്ങൾ സമ്മാനിക്കട്ടെ. മേരി ക്രിസ്മസ്!
  • സാന്താക്ലോസ് നിനക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട സമ്മാനങ്ങളുമായി വരട്ടെ! സന്തോഷം നിറഞ്ഞ ക്രിസ്മസ് ആശംസകൾ മച്ചാനേ!

ലളിതമായ പൊതു ആശംസകൾ

  • സമാധാനത്തിൻ്റെയും സന്തോഷത്തിൻ്റെയും ക്രിസ്മസ് ആശംസകൾ!
  • ലോകമെമ്പാടും പ്രകാശവും സ്നേഹവും നിറയുന്ന ഈ സുദിനത്തിൽ നിങ്ങൾക്കും കുടുംബത്തിനും മേരി ക്രിസ്മസ്!
  • പുതുവർഷത്തിൻ്റെ ശുഭപ്രതീക്ഷകളുമായി ഈ ക്രിസ്മസ് കാലം കടന്നു വരട്ടെ.

