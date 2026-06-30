നിറങ്ങൾ വാങ്ങാൻ കാശില്ലാത്തവർക്ക് സൗജന്യ പഠനം; ചേരൻമഹാദേവിയിലെ അക്കാദമിക്ക് പിന്നിൽ മലയാളി ഐഎഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ
ഓരോ വർഷവും 80 ലധികം വിദ്യാർഥികൾ ഇവിടെനിന്ന് സൗജന്യമായി പരിശീലനം നേടിവരുന്നു. ഒരു വർഷത്തെ പാഠ്യപദ്ധതിയിലിയൂടെ മികച്ച കലാകാരന്മാരെ വാർത്തെടുക്കുന്നു.
Published : June 30, 2026 at 12:28 PM IST
ചെന്നൈ: നിറങ്ങൾ വാങ്ങാൻ കാശില്ലാതെ സ്വപ്നങ്ങൾ പാതിവഴിയിൽ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടി വന്ന ഒരുപറ്റം ഗ്രാമീണർ. അവരുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് പ്രതീക്ഷയുടെ വർണങ്ങൾ പകർന്നുനൽകാൻ ഒരു മലയാളി ഐഎഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ എത്തിയപ്പോൾ പിറന്നത് തമിഴ്നാട്ടിലെ ഏറ്റവും മികച്ച സൗജന്യ കലാപരിശീലന കേന്ദ്രങ്ങളിലൊന്നാണ്. തിരുനെൽവേലിയിലെ ചേരൻമഹാദേവി ഫൈൻ ആർട്സ് അക്കാദമി ഇന്ന് നൂറുകണക്കിന് സാധാരണക്കാരുടെ ജീവിതമാണ് മാറ്റിമറിക്കുന്നത്.
മലയാളി ഉദ്യോഗസ്ഥൻ്റെ ആശയം
ചേരൻമഹാദേവി കവിൻ കലൈക്കഴക്കം എന്നാണ് ഈ കലാകേന്ദ്രം അറിയപ്പെടുന്നത്. പിന്നാക്കാവസ്ഥയിലുള്ള വിദ്യാർഥികളിൽ ചിത്രകലയോടുള്ള താത്പര്യം വളർത്തിയെടുക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ച മലയാളി ഉദ്യോഗസ്ഥനായ പി ആകാശിൻ്റെ ആശയമായിരുന്നു ഈ അക്കാദമി. 2018ൽ അവിഭക്ത തിരുനെൽവേലി ജില്ലയിലെ ചേരൻമഹാദേവി സബ് കലക്ടറായി അദ്ദേഹം സേവനമനുഷ്ഠിക്കുന്ന കാലത്താണ് ഇതിന് തുടക്കമിടുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഓഫിസിൽ തിരുനെൽവേലിയുടെ അഞ്ച് പരമ്പരാഗത ഭൂപ്രകൃതികളായ മരുതം, മുല്ലൈ, നെയ്തൽ, പാലൈ, കുറിഞ്ഞി എന്നിവയെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന ചിത്രങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ചിരുന്നു. ഈ ചിത്രങ്ങളാണ് അദ്ദേഹത്തെ ആകർഷിച്ചതും കലാകേന്ദ്രം എന്ന ആശയത്തിലേക്ക് നയിച്ചതും.
തുടക്കം 40 വിദ്യാർഥികളുമായി
മുതിർന്ന കലാ അധ്യാപകനായ ശിവ രാധാകൃഷ്ണൻ്റെ സഹായത്തോടെ ചേരൻമഹാദേവിയിലെ സബ് കലക്ടറുടെ ഓഫിസിന് എതിർവശത്തുള്ള സർക്കാർ കെട്ടിടത്തിൽ 2018ൽ അക്കാദമി സ്ഥാപിതമായി. സ്വകാര്യ കമ്പനികളിൽ നിന്നുള്ള സിഎസ്ആർ ഫണ്ടുകൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് സ്ഥാപനം പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ശിവരാമകൃഷ്ണൻ, മാരിയപ്പൻ, വീരസാമി തുടങ്ങി പരിചയസമ്പന്നരായ മൂന്ന് അധ്യാപകരെ ഇൻസ്ട്രക്ടർമാരായി നിയമിച്ചു. ആദ്യ വർഷം 40 വിദ്യാർഥികൾക്കാണ് പ്രവേശനം നൽകിയത്. ചിത്രരചന സൗജന്യമായി പഠിപ്പിക്കുന്നതിനു പുറമേ പേപ്പർ, പെൻസിൽ, കളർ പെൻസിൽ, ഓയിൽ പെയിൻ്റ് തുടങ്ങിയ ആവശ്യമായ വസ്തുക്കളും അക്കാദമി സൗജന്യമായി നൽകുന്നുണ്ട്.
സർട്ടിഫിക്കറ്റോടെ പരിശീലനം
തിരുനെൽവേലി ജില്ലയിൽ സ്ഥാപിതമായ ആദ്യത്തെ സർക്കാർ പിന്തുണയുള്ള സൗജന്യ കലാ പരിശീലന സ്ഥാപനമാണിത്. സംസ്ഥാനത്തുടനീളമുള്ള വിദ്യാർഥികൾ ഇവിടെ പരിശീലനത്തിന് എത്തുന്നുണ്ട്. ഒരു വർഷത്തെ കോഴ്സ് പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ വിദ്യാർഥികൾക്ക് സബ് കലക്ടറുടെ ഒപ്പുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റും ലഭിക്കും. ഫൈൻ ആർട്സ്, ഓയിൽ പെയിൻ്റിങ്, വാട്ടർ കളർ പെയിൻ്റിങ് എന്നിവയുൾപ്പെടെ വിവിധതരം ചിത്രരചനകൾ ഇവിടെ പഠിപ്പിക്കുന്നു. പരിശീലനം നേടിയവരിൽ പലരും ഇന്ന് സ്കൂളുകളിൽ അധ്യാപകരായും ഐടി കമ്പനികളിൽ മോഡേൺ ആർട്ടിസ്റ്റുകളായും ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അക്കാദമിയിൽ നിന്ന് പഠിച്ചിറങ്ങിയ 300ഓളം പേർക്ക് ഇതിനകം തൊഴിൽ ലഭിച്ചു. ആകാശിന് സ്ഥാനക്കയറ്റം ലഭിച്ച് സ്ഥലം മാറിപ്പോയെങ്കിലും പിന്നീട് വന്ന സബ് കലക്ടർമാരുടെ പിന്തുണയോടെ അക്കാദമി വിജയകരമായി പ്രവർത്തിക്കുകയാണ്.
മുൻഗണന പിന്നാക്കം നിൽക്കുന്നവർക്ക്
സ്ഥലപരിമിതിയും സാമ്പത്തിക പ്രശ്നങ്ങളും കാരണം പ്രവേശന പരീക്ഷയിലൂടെ പ്രതിവർഷം 80 വിദ്യാർഥികളെ മാത്രമേ നിലവിൽ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നുള്ളൂ. എല്ലാ ഞായറാഴ്ചയുമാണ് പ്രവേശന പരീക്ഷ. എട്ടാം ക്ലാസാണ് കുറഞ്ഞ യോഗ്യത. സാമ്പത്തികമായി പിന്നാക്കം നിൽക്കുന്ന സ്ത്രീകൾക്കും വ്യക്തികൾക്കും മുൻഗണന നൽകുന്നുണ്ട്. ചിത്രകലയിൽ അഭിനിവേശമുള്ള പ്രായമായവർക്കും ഇവിടെ പരിശീലനം ലഭിക്കുന്നു. ഗ്രാമത്തിൽ കഴിയുന്ന വിദ്യാർഥികൾക്ക് ചെന്നൈ പോലുള്ള നഗരങ്ങളിലേക്ക് പോയി കല പഠിക്കാൻ വലിയ തുക ചെലവഴിക്കേണ്ടി വരും. ഗ്രാമത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ അവർക്ക് സൗജന്യ പരിശീലനം നൽകുന്നതിനാണ് അക്കാദമി സ്ഥാപിച്ചതെന്ന് അധ്യാപകനായ മാരിയപ്പൻ ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു. സാധാരണയായി അഞ്ച് വർഷമെടുക്കുന്ന പാഠ്യപദ്ധതി ഒരു വർഷത്തെ തീവ്ര പരിശീലനത്തിലേക്ക് ചുരുക്കിയാണ് നൽകുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
ആർട്ട് ഗാലറി വേണമെന്ന ആവശ്യം
പിന്നീട് നാഗപട്ടണം ജില്ലയിൽ കലക്ടറായി നിയമിതനായപ്പോഴും ആകാശ് അവിടെ സമാനമായ അക്കാദമി സ്ഥാപിച്ചിരുന്നു. നിലവിൽ ചേരൻമഹാദേവിയിലെ അക്കാദമി പ്രവർത്തിക്കുന്ന കെട്ടിടം 25 വർഷം മുൻപ് നിർമിച്ചതാണ്. ശിൽപനിർമാണം പോലുള്ള മറ്റ് മേഖലകളിൽ പരിശീലനം നൽകുന്നതിനായി സർക്കാർ സൗകര്യങ്ങൾ നവീകരിക്കണമെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറയുന്നു. വിദ്യാർഥികളുടെ സൃഷ്ടികൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നതിനും വിൽക്കുന്നതിനുമായി ഒരു ആർട്ട് ഗാലറി സ്ഥാപിക്കാൻ സർക്കാരിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നും മാരിയപ്പൻ വിശദീകരിച്ചു.
കുട്ടിക്കാലം മുതൽ ചിത്രരചനയിൽ അഭിനിവേശമുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും ശരിയായ മാർഗനിർദേശങ്ങൾ ലഭിച്ചിരുന്നില്ലെന്നും സമൂഹമാധ്യമം വഴിയാണ് അക്കാദമിയെപ്പറ്റി അറിഞ്ഞതെന്നും തൂത്തുക്കുടി ശ്രീവൈകുണ്ഠത്തിൽ നിന്നുള്ള വിദ്യാർഥി പൊൻ സുബ്ബുരാജ് പറഞ്ഞു. ആറുമാസത്തെ പരിശീലനത്തിലൂടെ ചിത്രരചനയിൽ പൂർണമായും പ്രാവീണ്യം നേടാനായി. സുബ്ബുരാജ് ഇപ്പോൾ ഒരു സ്വകാര്യ സ്കൂളിൽ പാർട്ട് ടൈം അധ്യാപകനായി സേവനമനുഷ്ഠിക്കുന്നുണ്ട്.
പരിശീലനത്തിന് പുറമേ വാർഷിക പ്രദർശനങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കുകയും പെയിൻ്റിങ്ങുകൾ വിൽക്കുന്നതിനുള്ള മാർക്കറ്റിങ് കഴിവുകൾ പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് സുബ്ബുരാജ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു. സർക്കാർ സ്കൂളിൽ കായിക അധ്യാപികയായി ജോലി ചെയ്യുന്നതിനിടയിലാണ് രാജേശ്വരി എന്ന മറ്റൊരു വിദ്യാർഥിനി ഇവിടെ പരിശീലനം നേടുന്നത്. ചിത്രരചന തൻ്റെ അഭിനിവേശമാണെന്നും ഇവിടുത്തെ പരിശീലനവും അധ്യാപകരും മികച്ചതാണെന്നും രാജേശ്വരി പറയുന്നു. തമിഴ്നാട്ടിൽ ഒരു ഫൈൻ ആർട്സ് കോളജ് വേണമെന്നത് വളരെക്കാലമായുള്ള ആവശ്യമാണ്. ചേരൻമഹാദേവിയിലെ അക്കാദമിയെ സമ്പൂർണ ഫൈൻ ആർട്സ് കോളജായി ഉയർത്തുന്നതിലൂടെ ഈ സ്വപ്നം സാക്ഷാത്കരിക്കപ്പെടുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് വിദ്യാർഥികളും അധ്യാപകരും.
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