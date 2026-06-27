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മനുഷ്യരെപ്പോലെ തന്നെ പൂച്ചകളും; വളർത്തു പൂച്ചകൾക്കും മനുഷ്യർക്കും സംഭവിക്കുന്നത് സമാന മാറ്റങ്ങളെന്ന് ഗവേഷണം

പൂച്ചകൾക്ക് മനുഷ്യരേക്കാൾ കുറവാണ് ആയുസ് എങ്കിലും പല ലബോറട്ടറി മൃഗങ്ങളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്‌തമായി, പ്രായമായ മനുഷ്യരിൽ കാണുന്ന മസ്‌തിഷ്‌ക മാറ്റങ്ങൾ വികസിച്ചുവരാൻ മാത്രം ആയുസ് വളർത്തു പൂച്ചകൾക്ക് ലഭിക്കുന്നു.

CATS AGE LIKE HUMANS HEALTHY AGEING ANIMAL BEHAVIOUR CAT life span
Cats and humans share similar age-related changes in brain structure, including overall shrinkage and other structural alterations (Getty Images)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : June 27, 2026 at 6:18 PM IST

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ളർത്തു പൂച്ചകൾക്ക് മനുഷ്യരുടേതിന് സമാനമായ രീതിയിലാണ് പ്രായം കൂടുന്നത്. പ്രായമാകുന്നതിന് അനുസരിച്ച് മനുഷ്യരുടെ തലച്ചോറിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾക്ക് സമാനമായി പൂച്ചകളുടെ തലച്ചോറിലും മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നു. യുകെയിലെ ബാത്ത് യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി, യുഎസിലെ ഓബേൺ കോളജ് ഓഫ് വെറ്ററിനറി മെഡിസിൻ, ഫ്രാൻസിലെ എക്കോൾ നാഷണൽ വെറ്ററിനയർ ഡി ടുലൗസ് എന്നീ അന്താരാഷ്ട്ര സ്ഥാപനങ്ങൾ നടത്തിയ ഗവേഷണത്തിലാണ് ഈ കണ്ടെത്തൽ.

മനുഷ്യ വാർധക്യത്തെക്കുറിച്ചും വാർധക്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രോഗങ്ങളെക്കുറിച്ചും പഠിക്കുവാൻ പുതിയ അവസരങ്ങൾ ഈ ഗവേഷണം വാഗ്‌ദാനം ചെയ്യുന്നു. പൂച്ചകൾക്ക് മനുഷ്യരേക്കാൾ കുറവാണ് ആയുസ് എങ്കിലും പല ലബോറട്ടറി മൃഗങ്ങളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്‌തമായി, പ്രായമായ മനുഷ്യരിൽ കാണുന്ന മസ്‌തിഷ്‌ക മാറ്റങ്ങൾ വികസിച്ചുവരാൻ മാത്രം ആയുസ് വളർത്തു പൂച്ചകൾക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. അതായത് വാർധക്യത്തെ ബാധിക്കുന്ന ഘടകങ്ങളെക്കുറിച്ച് മനുഷ്യരേക്കാൾ വളരെ വേഗത്തിൽ പഠിക്കാൻ ഇവയ്‌ക്ക് സാധിക്കും.

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നിലവിലെ ഗവേഷണം പലപ്പോഴും ലബോറട്ടറി മൃഗങ്ങളെ ആശ്രയിച്ചാണ് നടത്തുന്നത്. പുതിയ പഠനത്തിനായി, ഓബേൺ യൂണിവേഴ്‌സിറ്റിയിലെ ഡോ. ക്രിസ്റ്റീൻ ചാർവെറ്റിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ശാസ്ത്രജ്ഞരും ബാത്ത് യൂണിവേഴ്‌സിറ്റിയിലെ ഗണിതശാസ്ത്ര വകുപ്പിലെ ഗവേഷണ അസോസിയേറ്റായ ബ്രയർ റിഗ്ബി ഡേംസും ചേർന്ന് മനുഷ്യർ, പൂച്ചകൾ, മറ്റ് സസ്തനി ജീവിവർഗങ്ങൾ എന്നിവയിൽ നിന്ന് 3,754 ഡാറ്റ പോയിൻ്റുകൾ ശേഖരിച്ച് പരിശോധിച്ചിരുന്നു.

CATS AGE LIKE HUMANS HEALTHY AGEING ANIMAL BEHAVIOUR CAT life span
Pet cats can live long enough to develop age-related brain changes similar to those seen in older humans (Getty Images)

തലച്ചോറിലെ ഇമേജിങ്, രക്ത രസതന്ത്രം, രോഗം, കണ്ണ് തുറക്കൽ, കളിയായ പെരുമാറ്റത്തിൻ്റെ ആരംഭം തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ ഈ ഡാറ്റ പോയിൻ്റുകളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. മനുഷ്യരിലും പൂച്ചകളിലും മറ്റ് സസ്തനികളിലും വാർധക്യം എങ്ങനെ വികസിക്കുന്നു എന്ന് താരതമ്യം ചെയ്യുകയാണ് ഇതിൻ്റെ ലക്ഷ്യം.

എംആർഐ സ്‌കാനിങിലൂടെ പ്രായമാകുന്തോറും പൂച്ചകളുടേയും മനുഷ്യരുടേയും തലച്ചോറിൻ്റെ ഘടനയിൽ സമാനമായ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നതായി മനസിലായി. തലച്ചോറിൻ്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള ചുരുങ്ങൽ, വെൻട്രിക്കിളുകളുടെ വികാസം (ദ്രാവകം നിറഞ്ഞ തലച്ചോറിനുള്ളിലെ പൊള്ളയായ ഇടങ്ങൾ), ഘടനാപരമായ മാറ്റങ്ങൾ എന്നിവയാണ് അവ. വാർധക്യത്തെ തുടർന്നാണ് ഈ മസ്‌തിഷ്‌ക മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നത്. മനുഷ്യർക്കും പ്രായമായ പൂച്ചകൾക്കും ന്യൂറോഡീജനറേറ്റീവ് മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം.

“മനുഷ്യരിൽ കാണപ്പെടുന്നതിന് പ്രായവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മസ്‌തിഷ്‌ക ക്ഷയത്തിൻ്റെ പാറ്റേണുകൾ പൂച്ചകളിൽ കാണുന്നത് രസകരമായിരുന്നു. സഹജീവികൾക്ക് വാർധക്യത്തെക്കുറിച്ച് വിലപ്പെട്ട ഉൾക്കാഴ്‌ചകൾ നൽകാൻ കഴിയുമെന്നതിൻ്റെ തെളിവുകളാണ് ഈ കണ്ടെത്തലുകൾ” പിഎച്ച്ഡി വിദ്യാർഥി ബ്രയർ റിഗ്ബി ഡേംസ് പറഞ്ഞു. മനുഷ്യൻ്റേയും മൃഗങ്ങളുടേയും പ്രായം താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ "മനുഷ്യൻ്റെ 1 വർഷം = മൃഗത്തിൻ്റെ 7 വർഷം" എന്ന് ലളിതമായി കണക്കാക്കുന്നതിന് പകരം, പ്രായമാകുമ്പോൾ ശരീരത്തിലും മസ്തിഷ്കത്തിലുമുണ്ടാകുന്ന യഥാർത്ഥ മാറ്റങ്ങളെ ശാസ്ത്രീയമായി അളന്ന് താരതമ്യം ചെയ്യുന്ന ഒരു പുതിയ രീതിയാണ് ഗവേഷകർ ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചത്.

ഇതിലൂടെ രണ്ട് ജീവിവർഗങ്ങളിലും വാർധക്യം സ്ഥിരമായ നിരക്കിൽ പുരോഗമിക്കുന്നില്ലെന്നും മറിച്ച് വ്യത്യസ്‌ത ജീവിത ഘട്ടങ്ങളിൽ വേഗത കൂട്ടുകയോ മന്ദഗതിയിലാകുകയോ ചെയ്യുന്നുവെന്ന് മനസിലായി. പതിനെട്ട് വയസായ ഒരു പൂച്ചയും 80 വയസുള്ള ഒരു മനുഷ്യനും തുല്യ ആയുസാണുള്ളത്. എല്ലാ മൃഗങ്ങളും മനുഷ്യൻ്റെ വാർധക്യത്തിന് തുല്യമായി എത്തുന്നില്ല, പക്ഷേ വളർത്തു പൂച്ചകൾ അങ്ങനെയല്ല. മനുഷ്യൻ്റെ വാർധക്യത്തിന് തുല്യമായ അവസ്ഥയിലേയ്‌ക്ക് ഇവ എത്തുന്നു.

അടുത്ത ഘട്ടമെന്ന നിലയിൽ വെറ്റിനറിയും ഹ്യൂമൻ മെഡിസിനും കൂടുതൽ സഹകരിക്കണമെന്നാണ് ഗവേഷകർ പറയുന്നത്. ഇതിലൂടെ നാം വാർധക്യം എങ്ങനെ പ്രാപിക്കുന്നു, പിന്നീടുള്ള ജീവിതത്തിൽ ആരോഗ്യം എങ്ങനെ മെച്ചപ്പെടുത്താം എന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള പുതിയ ഉൾക്കാഴ്‌ചകൾ തുറക്കുമെന്ന് അവർ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഡിമെൻഷ്യ പോലുള്ള അവസ്ഥകളെക്കുറിച്ചുള്ള നമ്മുടെ ഗ്രാഹ്യത്തെ ഇത് ത്വരിതപ്പെടുത്തും.

“ശാസ്ത്രീയ കണ്ടെത്തലുകൾക്കും ആരോഗ്യ സംരക്ഷണത്തിനും ഇടയിലുള്ള വിടവ് നികത്തുന്ന ഈ ഗവേഷണം പുതിയ അവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നു, പൂച്ചകൾക്കും മനുഷ്യ രോഗികൾക്കും പ്രയോജനകരമായ രീതിയിൽ വാർധക്യത്തെയും ന്യൂറോളജിക്കൽ രോഗത്തെയും കുറിച്ചുള്ള നമ്മുടെ ഗ്രാഹ്യം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നു” ഓബേൺ യൂണിവേഴ്‌സിറ്റിയിലെ കോളജ് ഓഫ് വെറ്ററിനറി മെഡിസിനിലെ വെറ്ററിനറി ന്യൂറോളജിസ്റ്റായ ഡോ. റയാൻ ഗിബ്‌സൺ പറഞ്ഞു.

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CATS AGE LIKE HUMANS
HEALTHY AGEING
ANIMAL BEHAVIOUR
CAT LIFE SPAN
CATS AGE LIKE HUMANS

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