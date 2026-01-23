ETV Bharat / lifestyle

ചിത്രങ്ങള്‍ കഥ പറയുന്നൊരു വീട്! കൗതുകമായി ഈ 'കാർട്ടൂണിസ്റ്റ് നെസ്റ്റ്'

കാര്‍ട്ടൂണുകള്‍ നിറഞ്ഞൊരു വീട്. ചുറ്റുമതിലിലും വീടിന്‍റെ അകത്തളത്തിലുമെല്ലാം കോറിയിട്ട നിരവധി ചിത്രങ്ങള്‍. പ്രകാശ് ഷെട്ടിയുടെ വീട് കാണേണ്ട കാഴ്‌ചയാണ്.

Cartoonist Prakash Shetty (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : January 23, 2026 at 7:37 PM IST

2 Min Read
കോമ്പൗണ്ട് വാള്‍ മുതൽ പൂമുഖം വരെ നിറഞ്ഞ് നിൽക്കുന്ന കാർട്ടൂണ്‍ ചിത്രങ്ങൾ... വീടിൻ്റെ നമ്പർ പോലും എഴുതിയിരിക്കുന്നത് കാർട്ടൂണ്‍ ശൈലിയിൽ! കൗതുകമായി മാറുകയാണ് പ്രശസ്‌ത കാർട്ടൂണിസ്റ്റ് പ്രകാശ് ഷെട്ടിയുടെ വീട്. കർണാടകയിലെ ശക്തിനഗറിലാണ് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭവനം. 'കാർട്ടൂണ്‍ നെസ്‌റ്റ്' എന്നാണ് വീടിന് നൽകിയ പേര്, ഒറ്റനോട്ടത്തില്‍ കാർട്ടൂണുകൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചൊരു വീട്.

പ്രവേശന കവാടത്തിൽ എരുമപ്പന്തയത്തിലെ ഒരു രംഗം കാർട്ടൂണ്‍ രൂപത്തിൽ വരച്ചിട്ടുണ്ട്. വരാന്തയിൽ പ്രായമായ ഒരു മുത്തശ്ശി പേരക്കുട്ടിയുമായി സംസാരിക്കുന്നു. വീടിൻ്റെ ചില കോണുകളാട്ടെ നാടക വേദികളായി മാറുന്നുമുണ്ട്. എന്തിനേറെ പറയുന്നു ഈ വീട്ടിലെ സ്വിച്ച്ബോർഡുകൾ പോലും കഥകൾ പറയുന്നു! പൂച്ചകളും മത്സ്യങ്ങളും സ്‌കൂട്ടർ ഓടിക്കുന്ന ആളുകളുമെല്ലാം അപ്രതീക്ഷിത സ്ഥലങ്ങളിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടേക്കാം.

മുകളിലത്തെ നിലയിൽ സൂപ്പർമാനെ വിളിക്കുന്ന ഒരു ആൺകുട്ടിയും താഴെ മൊബൈൽ ഫോണിൽ വീഡിയോ പകർത്തുന്ന യുവാവും മുകളിൽ നിന്ന് ആരുടെയെങ്കിലും കൈകളിൽ നിന്ന് മദ്യക്കുപ്പി വീഴാൻ കാത്തിരിക്കുന്ന പുരുഷനും തുടങ്ങി എല്ലാ സംഭവങ്ങളും കാർട്ടൂണുകളാക്കിയിട്ടുണ്ട്. മത്സ്യ മാർക്കറ്റുകൾ, സ്ത്രീകൾ മത്സ്യം വാങ്ങുന്ന രംഗങ്ങൾ, പാചകം ചെയ്യുന്നത് തുടങ്ങി ദൈനംദിന ജീവിതത്തിലെ ഒട്ടുമിക്ക നിമിഷങ്ങളും ചുവരുകളില്‍ കോറിയിട്ടിട്ടുണ്ട്.

ചാർളി ചാപ്ലിനും മഹാത്മാ ഗാന്ധിയുമെല്ലാം ചുമരുകളിൽ ബഹുമാന്യ സ്ഥാനം വഹിക്കുന്നു. മിക്ക കലാസൃഷ്‌ടികളും കറുപ്പും വെളുപ്പും നിറങ്ങളിലാണുള്ളത്. ചാർളി ചാപ്ലിൻ്റെ കാർട്ടൂണ്‍ ചിത്രം പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ ആകർഷിക്കുന്നു. അതേസമയം ഗാന്ധിജിയുടെ ചിത്രം വളരെ ഭംഗിയായി പൂര്‍ത്തീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. ചുമരുകൾ കഥപറച്ചിലിൻ്റെ വേദികളായി മാറുന്ന കാഴ്‌ചകൾ. വരകളിലൂടെയും ഭാവങ്ങളിലൂടെയും ആക്ഷേപഹാസ്യത്തിലൂടെയും കല സംസാരിക്കുന്നു.

വീടിനുള്ളിലെ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായ ചിത്രങ്ങളിലൊന്നാണ് ചുമരിൽ വരച്ച ഒരു വലിയ ദിനോസർ കാർട്ടൂണ്‍. ദിനോസറിൻ്റെ വാൽ അടുക്കള വരെ നീണ്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. സമൂഹം എത്ര പുരോഗമിച്ചാലും സാമൂഹിക തിന്മകൾ തുടരുന്നുണ്ടെന്നും അവയുടെ രൂപം മാത്രമാണ് മാറുന്നതെന്നുമാണ് പ്രകാശ്‌ ഷെട്ടി പറയുന്നത്. ഇതിൻ്റെ പ്രതീകമായാണ് അദ്ദേഹം ദിനോസറിനെ വരച്ചത്.

കാർട്ടൂണിസ്റ്റ് പ്രകാശ് ഷെട്ടി (ETV Bharat)

വീട് വെറും ഒരു കലാ പ്രദർശന വേദിയാക്കി മാറ്റുകയല്ല, മറിച്ച് ഒരു സാമൂഹിക ആക്ഷേപഹാസ്യത്തിൻ്റെ ശേഖരമാക്കുക കൂടിയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഷെട്ടിയുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ കാർട്ടൂണുകളിലൂടെ ജീവിതം വികസിക്കുന്ന ഒരു വീടാണ് 'കാർട്ടൂൺ നെസ്റ്റ്'. 'ഒരു വീട് പണിയുന്നത് ഒരിക്കലും എൻ്റെ സ്വപ്‌നമായിരുന്നില്ല. വീടിനുള്ളിൽ പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ ആളുകൾക്ക് നല്ല ഒരു അനുഭവം ലഭ്യമാക്കണം. പൂർണമായും കാർട്ടൂൺ ആകൃതിയിലുള്ള ഒരു വീട് നിർമ്മിക്കുകയെന്നത് ഒട്ടും പ്രായോഗികമല്ലാത്ത കാര്യമാണ്. ഇതാണ് കാർട്ടൂൺ നെസ്റ്റ് എന്ന ആശയത്തിലേക്ക് നയിച്ചത്' അദ്ദേഹം ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.

18 അടി വരെ ഉയരമുള്ള ചുമരുകളിൽ അദ്ദേഹം ചിത്രം വരച്ചു. പലപ്പോഴും മണിക്കൂറുകളോളം ഗോവണിയിൽ നിൽക്കേണ്ടി വന്നു. ഏകദേശം രണ്ടര മാസമെടുത്താണ് ജോലി പൂർണമായും പൂർത്തിയാക്കിയത്. കാർട്ടൂൺ നെസ്റ്റ് സന്ദർശകരെ പുഞ്ചിരിപ്പിക്കുകയും അവരെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഒളിഞ്ഞും തെളിഞ്ഞും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഈ കാർട്ടൂണ്‍ ചിത്രങ്ങൾ സന്ദർശകർക്ക് പറഞ്ഞു തരും.

