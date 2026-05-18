കാൻ ചലച്ചിത്രോത്സവം 2026; സാരിയിൽ വ്യത്യസ്‌ത സ്റ്റൈലുകൾ പരീക്ഷിച്ച് റെഡ് കാർപ്പറ്റിൽ മൂന്ന് ഇന്ത്യൻ താരങ്ങൾ

ഇന്ത്യയുടെ സാംസ്‌കാരികതയ്‌ക്കും പരമ്പരാഗത വസ്‌ത്ര ശൈലിക്കും മുൻതൂക്കം നൽകി ബോളിവുഡ് താരങ്ങളായ ഹുമ ഖുറേഷി, അദിതി റാവു ഹൈദരി, ഡയാന പെൻ്റി കാൻ വേദിയിൽ.

By ETV Bharat Kerala Team

Published : May 18, 2026 at 3:06 PM IST

2026 ലെ കാൻ ചലച്ചിത്രോത്സവത്തിൽ ഇന്ത്യൻ താരങ്ങൾ ഒന്നിനുപുറകെ ഒന്നായി വ്യത്യസ്‌ത വേഷ വിധാനത്തിലുള്ള നിമിഷങ്ങൾ സമ്മാനിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. നിരവധി താരങ്ങൾ ഭീമൻ ഗൗണുകളും ജാക്കറ്റ് സ്റ്റൈലുകളും പരീക്ഷിക്കുമ്പോൾ ഇന്ത്യയുടെ സാംസ്‌കാരികതയ്‌ക്കും പരമ്പരാഗത വസ്‌ത്ര ശൈലിക്കും മുൻതൂക്കം നൽകി കാനിൽ മൂന്ന് ഇന്ത്യൻ താരങ്ങൾ അരങ്ങേറുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ഫാഷൻ ലോകത്തെ ചർച്ചാവിഷയം.

ഇവരുടെ വസ്ത്രധാരണത്തിനും ആക്‌സസറീസിനും മേക്കപ്പ് ലുക്കിനും സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ മികച്ച പ്രതികരണങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ബോളിവുഡ് താരങ്ങളായ ഹുമ ഖുറേഷി, അദിതി റാവു ഹൈദരി, ഡയാന പെൻ്റി എന്നിവരാണ് സാരിയിൽ വ്യത്യസ്‌ത സ്റ്റൈലുകൾ പരീക്ഷിച്ചത്. സാരിയിലുള്ള ചിത്രങ്ങളും വീഡിയോകളും താരങ്ങൾ തന്നെ അവരുടെ ഇൻസ്റ്റഗ്രാം, സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകളിലും പങ്കുവച്ചു.

ഹുമ ഖുറേഷി

ലളിതവും സുന്ദരം അതിമനോഹരവുമായി ഇന്ത്യൻ ചലച്ചിത്ര താരമെന്ന ടൈറ്റിലിൽ പാം ട്രീ മോട്ടിഫ് ബനാറസി സാരിയുമായി റെഡ്‌കാർപ്പറ്റിൽ ഹുമ ഖുറേഷി. ശാന്തി ബനാറസിൻ്റെ സ്വർണ നിറത്തിലുള്ള അലങ്കാരങ്ങളുള്ള മനോഹരമായ പർപ്പിൾ ബനാറസി സാരിയാണ് ബോളിവുഡ് താരം ഹുമ ഖുറേഷി ധരിച്ചത്. അധികം വർക്കുകളില്ലാത്ത സാരിയും ആക്‌സസറീസും ഓവർ ലുക്ക് അല്ലാത്ത സിമ്പിൾ സ്റ്റൈൽ മേക്കപ്പ് ലുക്കിലുമാണ് ഹുമ റെഡ് കാർപ്പറ്റിൽ ചുവടുവച്ചത്. എന്നാൽ സാരി കുറച്ച് സിമ്പിൾ സ്റ്റൈൽ ചെയ്‌ത നടി ബ്ലൗസിൽ അല്‌പം കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ വച്ചുവെന്നത് ചിത്രങ്ങളിൽ കാണാം.

മോഡേൺ ലുക്കിൽ ഡിസൈൻ ചെയ്‌തെടുത്ത ബ്ലൗസായിരുന്നു ധരിച്ചിരുന്നത്. ഹാഫ് സ്ലീവ്, ആഴത്തിലുള്ള കഴുത്ത്, ഫിറ്റഡ് ടെയ്‌ലറിംഗ്, ബ്രോക്കേഡ് വർക്ക് എന്നിവയോടെയുള്ള ബ്ലൗസ് സാരിക്ക് കൂടുതൽ ഇണങ്ങുന്നതായിരുന്നു. ഈ ലുക്കിലെത്തിയ താരത്തിന് ചുവന്ന പരവതാനി ഫിനിഷ് നൽകി. പോൾക്കി വർക്ക് ഉള്ള ഒരു പരമ്പരാഗത മാലയും അതിന് അനുയോജ്യമായ കമ്മലുകളും സാരിയുടെ സമ്പന്നതയ്ക്ക് ഇണങ്ങുന്ന ഒരു ബോൾഡ് മോതിരവും അവൾ ധരിച്ചു. അധികം ആഭരണങ്ങൾ ധരിക്കുന്നതിനുപകരം, ഒരു ക്ലാസിക്ക് ലുക്കാണ് തെരഞ്ഞെടുത്തത്.

ഡയാന പെൻ്റി

പാരമ്പരാഗതവും ആധുനികതയും ഇടകലർത്തി കസ്റ്റം-മെയ്‌ഡ് ഗോൾഡ് നെയ്‌ത ഷിമ്മർ സാരിയിൽ ബോളിവുഡ് താരം ഡയാന പെൻ്റി ശ്രദ്ധ നേടുന്നു. ഭാരത് പവലിയനിൽ മനീഷ് മൽഹോത്രയുടെ അതിശയകരമായ കസ്റ്റം ഗോൾഡൻ സാരിയുമായി ഡയാന പെൻ്റി 2026 ലെ കാൻ വേദിയിൽ ഗ്ലാമറസായി തിരിച്ചുവന്നത് ആരാധകരിൽ നിന്നും വലിയ പ്രതികരണങ്ങളുണ്ടായി. സിനിമാറ്റിക്, ബോൾഡ് ലുക്കിലായിരുന്നു താരം. സാരിക്കൊപ്പം ഒരു മെറ്റാലിക്ക് ബെൽറ്റും ഷൂവും അവർ ധരിച്ചത് മോഡേൺ ലുക്ക് മുൻനിർത്തി. ഡയാന തുടർച്ചയായ മൂന്നാം വർഷമാണ് കാനിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത്

അദിതി റാവു ഹൈദാരി

2022-ൽ കാനിൽ അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ച അദിതിയുടെ നാലാമത്തെ കാൻ പര്യടനമാണിത്. കഴിഞ്ഞ വർഷം സിന്ദൂരമണിഞ്ഞ് ചുവന്ന സാരിയിലെത്തിയ താരം ഇത്തവണ റെഡ് കാർപെറ്റിൽ എത്താൻ തിരഞ്ഞെടുത്തത് മോഡേൺ സ്റ്റൈല്ഷ് ഗോൾഡൻ സാരി ലുക്കാണ്. 'ജെയ്‌ഡ്' (JADE) ഓർഗൻസ സാരിയാണ് താരം ഇത്തവണ അണിഞ്ഞത്. സ്വർണ നിറത്തിലുള്ള സീക്വിനുകളും കസബ് എംബ്രോയിഡറിയും സാരിക്ക് രാജകീയ പ്രൗഢി നൽകുന്നു.

സ്ലീവ്‌ലെസ്സ് ആയുള്ള സിമ്പിൾ വർക്ക് ചെയ്‌ത ബ്ലൗസാണ് സാരിക്കൊപ്പം താരം അണിഞ്ഞത്. കമ്മലുകളും വളകളും ഒഴിവാക്കി കഴുത്തിൽ ഹെവി സ്റ്റേറ്റ്‌മെൻ്റ് ഗോൾഡ് ചോക്കറും കുറച്ച് മോതിരങ്ങളും മാത്രം അണിഞ്ഞ് മിനിമലിസ്റ്റിക് ലുക്കാണ് താരം ഇത്തവണ കാൻ വേദിയിൽ പരീക്ഷിച്ചത്. കൺമഷി എഴുതിയ കണ്ണുകളും റോസ് ലിപ്സ്റ്റിക്കും പോണിടെയിൽ ഹെയർ സ്റ്റൈലും ഈ ലുക്കിനെ കൂടുതൽ മനോഹരമാക്കി.

