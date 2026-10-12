ഉറക്കമില്ലായ്മയും മാനസിക സമ്മർദവും തലച്ചോറിനെ തകർക്കുമോ? ഡോക്ടർ പറയുന്നു
ആഴത്തിലുള്ള ഉറക്കസമയത്ത് ഏറ്റവും നന്നായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന മാലിന്യനീർമാർജ്ജന സംവിധാനം തലച്ചോറിലുണ്ടെന്നാണ് ഗവേഷകർ കരുതുന്നതെന്ന് ന്യൂറോ സർജന് ഡോ.സന്ദീപ് മവാനി.
Published : October 12, 2026 at 1:25 PM IST
രാത്രി വൈകിയുള്ള മൊബൈൽ ഫോൺ ഉപയോഗവും ജോലിസ്ഥലത്തെ മാനസിക സമ്മർദവും നിങ്ങളുടെ തലച്ചോറിനെ കാർന്നുതിന്നുകയാണെന്ന് എപ്പോഴെങ്കിലും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഉറക്കമില്ലായ്മയും തെറ്റായ ജീവിതശൈലിയും തലച്ചോറിൻ്റെ ആരോഗ്യത്തെ എത്രത്തോളം അപകടത്തിലാക്കുന്നുവെന്നത് പലപ്പോഴും നമ്മൾ തിരിച്ചറിയാറില്ല. നിസ്സാരമെന്ന് കരുതുന്ന പല ശീലങ്ങളും ഭാവിയിൽ ഓർമക്കുറവിനും പക്ഷാഘാതത്തിനും വരെ കാരണമായേക്കാമെന്ന് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുകയാണ് പ്രമുഖ ന്യൂറോ സർജൻ.
രാവിലെ എഴുന്നേറ്റയുടൻ സ്വന്തം ആരോഗ്യത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നതിന് പകരം മൊബൈൽ ഫോണിൽ പരിശോധന നടത്തുന്നവരാണ് നമ്മളിൽ ഭൂരിഭാഗവും. രാത്രി വൈകിയുള്ള ഫോൺ ഉപയോഗം, ആഴ്ചകൾ നീളുന്ന മാനസിക സമ്മർദം, ജോലി ചെയ്യുന്ന മേശയിലിരുന്നുള്ള ഭക്ഷണം കഴിക്കൽ തുടങ്ങിയവയെല്ലാം തലച്ചോറിനെ സാരമായി ബാധിക്കുന്നുണ്ട്. ജനറൽ സർജറി പരിശീലന കാലത്ത് സ്വർണ മെഡൽ നേടിയ സമയത്താണ് ഒരു അവയവവും ഒറ്റയ്ക്കല്ല പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്ന് താൻ തിരിച്ചറിഞ്ഞതെന്ന് വഡോദരയിലെ ആദികുര സൂപ്പർ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ആശുപത്രിയിലെ ന്യൂറോ സർജനായ ഡോ. സന്ദീപ് മവാനി വ്യക്തമാക്കുന്നു. പാരീസിലെ ബ്യൂജോൺ ആശുപത്രിയിൽ നിന്ന് ഫെലോഷിപ്പ് നേടിയിട്ടുള്ള അദ്ദേഹം, തലച്ചോറിനെ ഹൃദയം, രക്തക്കുഴലുകൾ, ഉറക്കം, ദൈനംദിന ശീലങ്ങൾ എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു വലിയ സംവിധാനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് കാണുന്നത്.
ഉറക്കവും തലച്ചോറിൻ്റെ ആരോഗ്യവും
ഗാഢനിദ്രയിലായിരിക്കുമ്പോഴാണ് തലച്ചോറിലെ മാലിന്യങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്യുന്ന പ്രക്രിയ ഏറ്റവും മികച്ച രീതിയിൽ നടക്കുന്നത്. ഓർമക്കുറവിന് കാരണമാകുന്ന പ്രോട്ടീനുകളെ കഴുകിക്കളയുന്നത് ഈ സമയത്താണ്. കേംബ്രിഡ്ജ് സർവകലാശാല 40,000 മുതിർന്നവരിൽ നടത്തിയ എംആർഐ സ്കാനിങ്ങിലൂടെ 2025ൽ ഒരു പഠനം പുറത്തുവിട്ടിരുന്നു. തലച്ചോറിലെ ദ്രാവകങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്യപ്പെടുന്നത് കുറയുന്നത് അടുത്ത 10 വർഷത്തിനുള്ളിൽ ഡിമെൻഷ്യ അഥവാ ഓർമക്കുറവ് വരാനുള്ള സാധ്യത വർധിപ്പിക്കുന്നുവെന്നാണ് പഠനം വ്യക്തമാക്കുന്നത്. രക്തസമ്മർദവും പ്രമേഹവും ഇതിൽ പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്നുണ്ട്. ലളിതമായി പറഞ്ഞാൽ, മോശം ഉറക്കവും ഹൃദയത്തിൻ്റെ അനാരോഗ്യവും ഒരേ അവയവത്തെയാണ് ദോഷകരമായി ബാധിക്കുന്നത്.
ഉറക്കമുണരുമ്പോഴുള്ള ക്ഷീണവും ഉച്ചത്തിലുള്ള കൂർക്കംവലിയും വെറുമൊരു തമാശയായി കാണരുത്. രാത്രിയിൽ ശ്വാസോച്ഛ്വാസം ഇടയ്ക്കിടെ തടസ്സപ്പെടുന്ന സ്ലീപ് അപ്നിയ എന്ന അവസ്ഥ ഉറക്കത്തെ തടസ്സപ്പെടുത്തുകയും തലച്ചോറിലേക്കുള്ള ഓക്സിജൻ്റെ അളവ് കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇത് ഡിമെൻഷ്യ, പക്ഷാഘാതം എന്നിവയ്ക്കുള്ള സാധ്യത വർധിപ്പിക്കുന്നു. എന്നാൽ രാത്രിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ശ്വസന ഉപകരണങ്ങൾ വഴിയോ ശരീരഭാരം കുറയ്ക്കുന്നതിലൂടെയോ ഇത് എളുപ്പത്തിൽ പരിശോധിക്കാനും ചികിത്സിക്കാനും കഴിയും. കൂർക്കംവലിക്കൊപ്പം വിട്ടുമാറാത്ത തലവേദന, ഓർമക്കുറവ് അല്ലെങ്കിൽ അസാധാരണമായ മയക്കം എന്നിവയുണ്ടെങ്കിൽ ഉടൻ തന്നെ ഒരു ഡോക്ടറെ കാണണം. രക്തസമ്മർദവും പ്രമേഹവും തലച്ചോറിലേക്കുള്ള രക്തപ്രവാഹത്തെ ബാധിക്കുന്നതിനാൽ അവയും കൃത്യമായി പരിശോധിക്കേണ്ടതുണ്ട്.
മാനസിക സമ്മർദം നിസ്സാരമല്ല
മാനസിക സമ്മർദം വെറുമൊരു തോന്നൽ മാത്രമല്ല. 2025ൽ ന്യൂറോളജി ജേണലിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഒരു പഠനത്തിൽ, പ്രകടമായ കാരണങ്ങളില്ലാതെ പക്ഷാഘാതം വന്ന 18 മുതൽ 49 വയസ്സുവരെ പ്രായമുള്ളവരെക്കുറിച്ച് പരാമർശിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷാഘാതം ഉണ്ടാകുന്നതിന് ഒരു മാസം മുൻപുള്ള മാനസിക സമ്മർദം പുരുഷന്മാരേക്കാൾ സ്ത്രീകളിലാണ് കൂടുതൽ അപകടസാധ്യത ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് പഠനം ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. ജോലി, വീട്, പരിചരണം എന്നിവയെല്ലാം ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുപോകുന്ന സ്ത്രീകൾക്ക് മാസങ്ങളോളം നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന സമ്മർദം രക്തസമ്മർദം വർധിപ്പിക്കാൻ കാരണമാകുന്നു. ഇത് ഉറക്കമില്ലായ്മയിലേക്കും മറ്റ് അനാരോഗ്യകരമായ ശീലങ്ങളിലേക്കും നയിക്കുകയും തലച്ചോറിലെ രക്തക്കുഴലുകളെ തകരാറിലാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.
രോഗലക്ഷണങ്ങൾ അവഗണിക്കരുത്
ഏകദേശം രണ്ട് പതിറ്റാണ്ടത്തെ തൻ്റെ ഔദ്യോഗിക ജീവിതത്തിൽ, തലച്ചോറിലെ തടസ്സപ്പെട്ടതോ ദുർബലമായതോ ആയ രക്തക്കുഴലുകൾ നേർത്ത കത്തീറ്റർ വഴി ചികിത്സിക്കുന്ന 500 എൻഡോവാസ്കുലർ ശസ്ത്രക്രിയകൾ ഡോ. സന്ദീപ് മവാനി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പെട്ടെന്ന് തകരാറിലാകുന്ന രക്തക്കുഴലുകൾ സാധാരണയായി വളരെക്കാലമായി സമ്മർദം അനുഭവിക്കുന്നവയാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു. നിത്യജീവിതത്തിലെ ക്ഷീണമോ ഉത്കണ്ഠയോ ആണെന്ന് കരുതി അവഗണിക്കുന്ന പല ലക്ഷണങ്ങൾക്കും പിന്നിൽ ഗുരുതരമായ രോഗങ്ങളുണ്ടാകാം. 2015ൽ തലയോട്ടിയുടെ അടിഭാഗത്ത് പതുക്കെ വളരുന്ന ഒരു ട്യൂമർ അദ്ദേഹം കണ്ടെത്തിയിരുന്നു.
മുന്നറിയിപ്പില്ലാതെ പെട്ടെന്ന് വീഴുന്നതായിരുന്നു ഇതിൻ്റെ പ്രധാന ലക്ഷണം. 2014ൽ അസാധാരണമായ ഒരു രക്തക്കുഴൽ സുഷുമ്നാ നാഡിയുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയും അദ്ദേഹം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. മണിക്കൂറുകളോളം സ്ക്രീനുകളിൽ നോക്കിയിരിക്കുന്നത് കഴുത്ത്, നടുവേദന എന്നിവയ്ക്ക് കാരണമാകുന്നുണ്ട്. 2013ൽ സുഷുമ്നാ നാഡിയുടെ താഴത്തെ ഭാഗത്തേക്ക് പടർന്ന ശ്വാസകോശ കാൻസറും അദ്ദേഹം കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. പെട്ടെന്നുള്ള വീഴ്ചകൾ, വഷളാകുന്ന തലവേദന, കാഴ്ചയിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ, ഓർമക്കുറവ് എന്നിവ കൃത്യമായി പരിശോധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഇവയിൽ പലതും അപകടകരമല്ലെങ്കിലും, നേരത്തെ കണ്ടെത്തിയാൽ ചികിത്സ എളുപ്പമാകും.
തലച്ചോറിനെ സംരക്ഷിക്കാൻ ചില ശീലങ്ങൾ
അവധി ദിവസങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടെ ഉറങ്ങാനും ഉണരാനും കൃത്യമായ സമയം പാലിക്കുക. കിടപ്പുമുറിയിൽ നിന്ന് മൊബൈൽ ഫോൺ ഒഴിവാക്കുക. ദിവസവും 30 മിനിറ്റ് നടക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. 30 വയസ്സിന് ശേഷം എല്ലാ വർഷവും രക്തസമ്മർദവും പ്രമേഹവും പരിശോധിക്കുക. സ്ക്രീനുകളിൽ നോക്കി ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ ഓരോ മണിക്കൂറിലും ചെറിയ ഇടവേളകൾ എടുക്കുക തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ തലച്ചോറിൻ്റെ ആരോഗ്യത്തിനായി ശീലമാക്കാവുന്നതാണ്.
രാത്രി വൈകിയുള്ള മൊബൈൽ ഫോൺ ഉപയോഗവും ജോലിസ്ഥലത്തെ മാനസിക സമ്മർദവും നിങ്ങളുടെ തലച്ചോറിനെ കാർന്നുതിന്നുകയാണെന്ന് എപ്പോഴെങ്കിലും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഉറക്കമില്ലായ്മയും തെറ്റായ ജീവിതശൈലിയും തലച്ചോറിൻ്റെ ആരോഗ്യത്തെ എത്രത്തോളം അപകടത്തിലാക്കുന്നുവെന്നത് പലപ്പോഴും നമ്മൾ തിരിച്ചറിയാറില്ല. നിസ്സാരമെന്ന് കരുതുന്ന പല ശീലങ്ങളും ഭാവിയിൽ ഓർമക്കുറവിനും പക്ഷാഘാതത്തിനും വരെ കാരണമായേക്കാമെന്ന് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുകയാണ് പ്രമുഖ ന്യൂറോ സർജൻ.
രാവിലെ എഴുന്നേറ്റയുടൻ സ്വന്തം ആരോഗ്യത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നതിന് പകരം മൊബൈൽ ഫോണിൽ പരിശോധന നടത്തുന്നവരാണ് നമ്മളിൽ ഭൂരിഭാഗവും. രാത്രി വൈകിയുള്ള ഫോൺ ഉപയോഗം, ആഴ്ചകൾ നീളുന്ന മാനസിക സമ്മർദം, ജോലി ചെയ്യുന്ന മേശയിലിരുന്നുള്ള ഭക്ഷണം കഴിക്കൽ തുടങ്ങിയവയെല്ലാം തലച്ചോറിനെ സാരമായി ബാധിക്കുന്നുണ്ട്. ജനറൽ സർജറി പരിശീലന കാലത്ത് സ്വർണ മെഡൽ നേടിയ സമയത്താണ് ഒരു അവയവവും ഒറ്റയ്ക്കല്ല പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്ന് താൻ തിരിച്ചറിഞ്ഞതെന്ന് വഡോദരയിലെ ആദികുര സൂപ്പർ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ആശുപത്രിയിലെ ന്യൂറോ സർജനായ ഡോ. സന്ദീപ് മവാനി വ്യക്തമാക്കുന്നു. പാരീസിലെ ബ്യൂജോൺ ആശുപത്രിയിൽ നിന്ന് ഫെലോഷിപ്പ് നേടിയിട്ടുള്ള അദ്ദേഹം, തലച്ചോറിനെ ഹൃദയം, രക്തക്കുഴലുകൾ, ഉറക്കം, ദൈനംദിന ശീലങ്ങൾ എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു വലിയ സംവിധാനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് കാണുന്നത്.
ഉറക്കവും തലച്ചോറിൻ്റെ ആരോഗ്യവും
ഗാഢനിദ്രയിലായിരിക്കുമ്പോഴാണ് തലച്ചോറിലെ മാലിന്യങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്യുന്ന പ്രക്രിയ ഏറ്റവും മികച്ച രീതിയിൽ നടക്കുന്നത്. ഓർമക്കുറവിന് കാരണമാകുന്ന പ്രോട്ടീനുകളെ കഴുകിക്കളയുന്നത് ഈ സമയത്താണ്. കേംബ്രിഡ്ജ് സർവകലാശാല 40,000 മുതിർന്നവരിൽ നടത്തിയ എംആർഐ സ്കാനിങ്ങിലൂടെ 2025ൽ ഒരു പഠനം പുറത്തുവിട്ടിരുന്നു. തലച്ചോറിലെ ദ്രാവകങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്യപ്പെടുന്നത് കുറയുന്നത് അടുത്ത 10 വർഷത്തിനുള്ളിൽ ഡിമെൻഷ്യ അഥവാ ഓർമക്കുറവ് വരാനുള്ള സാധ്യത വർധിപ്പിക്കുന്നുവെന്നാണ് പഠനം വ്യക്തമാക്കുന്നത്. രക്തസമ്മർദവും പ്രമേഹവും ഇതിൽ പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്നുണ്ട്. ലളിതമായി പറഞ്ഞാൽ, മോശം ഉറക്കവും ഹൃദയത്തിൻ്റെ അനാരോഗ്യവും ഒരേ അവയവത്തെയാണ് ദോഷകരമായി ബാധിക്കുന്നത്.
ഉറക്കമുണരുമ്പോഴുള്ള ക്ഷീണവും ഉച്ചത്തിലുള്ള കൂർക്കംവലിയും വെറുമൊരു തമാശയായി കാണരുത്. രാത്രിയിൽ ശ്വാസോച്ഛ്വാസം ഇടയ്ക്കിടെ തടസ്സപ്പെടുന്ന സ്ലീപ് അപ്നിയ എന്ന അവസ്ഥ ഉറക്കത്തെ തടസ്സപ്പെടുത്തുകയും തലച്ചോറിലേക്കുള്ള ഓക്സിജൻ്റെ അളവ് കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇത് ഡിമെൻഷ്യ, പക്ഷാഘാതം എന്നിവയ്ക്കുള്ള സാധ്യത വർധിപ്പിക്കുന്നു. എന്നാൽ രാത്രിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ശ്വസന ഉപകരണങ്ങൾ വഴിയോ ശരീരഭാരം കുറയ്ക്കുന്നതിലൂടെയോ ഇത് എളുപ്പത്തിൽ പരിശോധിക്കാനും ചികിത്സിക്കാനും കഴിയും. കൂർക്കംവലിക്കൊപ്പം വിട്ടുമാറാത്ത തലവേദന, ഓർമക്കുറവ് അല്ലെങ്കിൽ അസാധാരണമായ മയക്കം എന്നിവയുണ്ടെങ്കിൽ ഉടൻ തന്നെ ഒരു ഡോക്ടറെ കാണണം. രക്തസമ്മർദവും പ്രമേഹവും തലച്ചോറിലേക്കുള്ള രക്തപ്രവാഹത്തെ ബാധിക്കുന്നതിനാൽ അവയും കൃത്യമായി പരിശോധിക്കേണ്ടതുണ്ട്.
മാനസിക സമ്മർദം നിസ്സാരമല്ല
മാനസിക സമ്മർദം വെറുമൊരു തോന്നൽ മാത്രമല്ല. 2025ൽ ന്യൂറോളജി ജേണലിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഒരു പഠനത്തിൽ, പ്രകടമായ കാരണങ്ങളില്ലാതെ പക്ഷാഘാതം വന്ന 18 മുതൽ 49 വയസ്സുവരെ പ്രായമുള്ളവരെക്കുറിച്ച് പരാമർശിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷാഘാതം ഉണ്ടാകുന്നതിന് ഒരു മാസം മുൻപുള്ള മാനസിക സമ്മർദം പുരുഷന്മാരേക്കാൾ സ്ത്രീകളിലാണ് കൂടുതൽ അപകടസാധ്യത ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് പഠനം ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. ജോലി, വീട്, പരിചരണം എന്നിവയെല്ലാം ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുപോകുന്ന സ്ത്രീകൾക്ക് മാസങ്ങളോളം നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന സമ്മർദം രക്തസമ്മർദം വർധിപ്പിക്കാൻ കാരണമാകുന്നു. ഇത് ഉറക്കമില്ലായ്മയിലേക്കും മറ്റ് അനാരോഗ്യകരമായ ശീലങ്ങളിലേക്കും നയിക്കുകയും തലച്ചോറിലെ രക്തക്കുഴലുകളെ തകരാറിലാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.
രോഗലക്ഷണങ്ങൾ അവഗണിക്കരുത്
ഏകദേശം രണ്ട് പതിറ്റാണ്ടത്തെ തൻ്റെ ഔദ്യോഗിക ജീവിതത്തിൽ, തലച്ചോറിലെ തടസ്സപ്പെട്ടതോ ദുർബലമായതോ ആയ രക്തക്കുഴലുകൾ നേർത്ത കത്തീറ്റർ വഴി ചികിത്സിക്കുന്ന 500 എൻഡോവാസ്കുലർ ശസ്ത്രക്രിയകൾ ഡോ. സന്ദീപ് മവാനി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പെട്ടെന്ന് തകരാറിലാകുന്ന രക്തക്കുഴലുകൾ സാധാരണയായി വളരെക്കാലമായി സമ്മർദം അനുഭവിക്കുന്നവയാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു. നിത്യജീവിതത്തിലെ ക്ഷീണമോ ഉത്കണ്ഠയോ ആണെന്ന് കരുതി അവഗണിക്കുന്ന പല ലക്ഷണങ്ങൾക്കും പിന്നിൽ ഗുരുതരമായ രോഗങ്ങളുണ്ടാകാം. 2015ൽ തലയോട്ടിയുടെ അടിഭാഗത്ത് പതുക്കെ വളരുന്ന ഒരു ട്യൂമർ അദ്ദേഹം കണ്ടെത്തിയിരുന്നു.
മുന്നറിയിപ്പില്ലാതെ പെട്ടെന്ന് വീഴുന്നതായിരുന്നു ഇതിൻ്റെ പ്രധാന ലക്ഷണം. 2014ൽ അസാധാരണമായ ഒരു രക്തക്കുഴൽ സുഷുമ്നാ നാഡിയുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയും അദ്ദേഹം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. മണിക്കൂറുകളോളം സ്ക്രീനുകളിൽ നോക്കിയിരിക്കുന്നത് കഴുത്ത്, നടുവേദന എന്നിവയ്ക്ക് കാരണമാകുന്നുണ്ട്. 2013ൽ സുഷുമ്നാ നാഡിയുടെ താഴത്തെ ഭാഗത്തേക്ക് പടർന്ന ശ്വാസകോശ കാൻസറും അദ്ദേഹം കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. പെട്ടെന്നുള്ള വീഴ്ചകൾ, വഷളാകുന്ന തലവേദന, കാഴ്ചയിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ, ഓർമക്കുറവ് എന്നിവ കൃത്യമായി പരിശോധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഇവയിൽ പലതും അപകടകരമല്ലെങ്കിലും, നേരത്തെ കണ്ടെത്തിയാൽ ചികിത്സ എളുപ്പമാകും.
തലച്ചോറിനെ സംരക്ഷിക്കാൻ ചില ശീലങ്ങൾ
അവധി ദിവസങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടെ ഉറങ്ങാനും ഉണരാനും കൃത്യമായ സമയം പാലിക്കുക. കിടപ്പുമുറിയിൽ നിന്ന് മൊബൈൽ ഫോൺ ഒഴിവാക്കുക. ദിവസവും 30 മിനിറ്റ് നടക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. 30 വയസ്സിന് ശേഷം എല്ലാ വർഷവും രക്തസമ്മർദവും പ്രമേഹവും പരിശോധിക്കുക. സ്ക്രീനുകളിൽ നോക്കി ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ ഓരോ മണിക്കൂറിലും ചെറിയ ഇടവേളകൾ എടുക്കുക തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ തലച്ചോറിൻ്റെ ആരോഗ്യത്തിനായി ശീലമാക്കാവുന്നതാണ്.
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