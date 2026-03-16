' വേനലില് കൂള് ലുക്ക്'; പാപ്പരാസികള്ക്ക് മുന്നില് സ്റ്റൈലിഷ് സൺഗ്ലാസില് പ്രത്യക്ഷമായി ബോളിവുഡ് താരങ്ങള്
വേനല്ക്കാലത്ത് കിടിലന് സണ്ഗ്ലാസുകള് ധരിച്ച് എന്ട്രി, പാപ്പരാസികള്ക്ക് മുന്നില് സ്റ്റൈലിഷായി ഗ്ലാമറസ് താരങ്ങള്, ഏവിയേറ്റർമാർ മുതൽ കട്ടിയുള്ള അസറ്റേറ്റ് ഫ്രെയിമുകൾ വരെ അറിയാം...
Published : March 16, 2026 at 4:06 PM IST
വേനൽക്കാലത്ത് സണ്സ്ക്രീനും സണ്ഗ്ലാസും നിര്ബന്ധമാണ്. ഇന്ത്യയില് ഓരോ ദിവസം പിന്നിടുമ്പോഴും വേനല് കടുക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അള്ട്രാവയലറ്റ് കിരണങ്ങളില് നിന്നും നമ്മുടെ കണ്ണും മുഖവും സംരക്ഷിക്കേണ്ടതുണ്ട്.
വേനല്ക്കാലം ആയതോടെ ബോളിവുഡ് സെലിബ്രിറ്റികള് സണ്ഗ്ലാസുകളോടെ കാമറയ്ക്ക് മുന്നില് പ്രത്യക്ഷമാകാന് തുടങ്ങി. സിമ്പിള് ഔട്ട് ഫിറ്റിനൊപ്പം അവര് ഇത്തരം സണ്ഗ്ലാസുകള് ഉപയോഗിക്കുന്നു. എയര്പോർട്ട് ലുക്കിലും സണ്ഗ്ലാസുകള് പ്രധാനമാണ്. പാപ്പരാസികളുമായുള്ള സമ്പര്ക്കം ഒഴിവാക്കാനും ഇത്തരം ഗ്ലാസുകള് ബോളിവുഡ് താരങ്ങള് കൂടുതലായി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്.
1. കട്ടിയുള്ള അസറ്റേറ്റ് ഫ്രെയിമുകൾ
കട്ടിയുള്ള അസറ്റേറ്റ് ഫ്രെയിമുകള് ബോള്ഡ് ലുക്ക് തരുന്ന സണ്ഗ്ലാസുകളാണ്. ബോളിവുഡ് നടിമാരായ അനന്യ പാണ്ഡെ, ഉർവശി റൗട്ടേല എന്നിവർ കൂടുതലും പെയര് ചെയ്യുന്ന ഗ്ലാസുകളാണിത്. കട്ടിയുള്ള അസറ്റേറ്റ് ഫ്രെയിമുകൾ പലപ്പോഴും തിളങ്ങുന്ന കറുപ്പ്, ടോർട്ടോയിസ് ഷെൽ പാറ്റേണുകൾ അല്ലെങ്കില് തവിട്ട് നിറത്തിലാണ് കാണപ്പെടുന്നത്.
ഇത്തരം ഗ്ലാസുകള് വസ്ത്രത്തിൻ്റെ ഭംഗിയും കൂട്ടുന്നു. സിമ്പിള് ലുക്കിലായാലും ഈ സണ്ഗ്ലാസുകള് അതിൻ്റെ ഭംഗി വർധിപ്പിക്കുന്നു. ഉദാഹരണമായി പറഞ്ഞാല് നിങ്ങൾ ഒരു പ്ലെയിൻ വൈറ്റ് ടി-ഷർട്ടും ജീൻസും ധരിച്ചാലും ഇത്തരം ഗ്ലാസുകള് ഭംഗി വര്ധിപ്പിക്കും.
2. വയർ ഫ്രെയിമുകൾ
വയര് ഫ്രെയിമുകളില് കാണപ്പെടുന്ന സണ്ഗ്ലാസാണിത്. വയർ ഫ്രെയിമുകൾ കൂടുതലായും ഒരു കൂള് ലുക്ക് നല്കാന് സഹായിക്കുന്നവയാണ്. ഇവ താരതമ്യേന ഭാരം കുറഞ്ഞതും മിനിമല് ലുക്കും തരുന്നവയാണ്. സിമ്പിള് ലുക്കിലും ഇത്തരം സണ്ഗ്ലാസുകള് ഓട്ട് ഫിറ്റിൻ്റെ ഭംഗി വര്ധിപ്പിക്കുന്നു.
ചെറുതായി ടിൻ ചെയ്ത ലെൻസുകളുള്ള നേർത്ത മെറ്റൽ ഫ്രെയിമുകളാണിവയില് കാണപ്പെടുന്നത്. വേനൽക്കാല വസ്ത്രങ്ങളുമായി തികച്ചും യോജിക്കുന്ന സണ്ഗ്ലാസുകളാണിത്. അത് കൊണ്ട് തന്നെ ബോളിവുഡ് താരങ്ങളില് ഭൂരിഭാഗവും ഇപ്പോള് ഇത്തരം കണ്ണടകളാണ് കൂടുതലായി ഉപയോഗിക്കുന്നത്.
അനിൽ കപൂറും ചങ്കി പാണ്ഡെയും പലപ്പോഴും വയർ ഫ്രെയിമുകളെ കാഷ്വൽ എയർപോർട്ട് ലുക്കില് ഉള്പ്പെടുത്തുന്നു. ഓവര് സൈസ്ഡ് ഷർട്ടുകള്ക്കൊപ്പവും ബ്ലേസറുകള്ക്കൊപ്പവും ഇവ ധരിക്കുന്നു. ഇത്തരം സണ്ഗ്ലാസുകള് വേറൊരു വൈബ് സൃഷ്ടിക്കുന്നു.
4. വലിപ്പം കൂടിയ സണ്ഗ്ലാസുകള്
ബോളിവുഡ് താരങ്ങള് കാമറയ്ക്ക് മുന്നില് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത് പലപ്പോഴും അമിത വലുപ്പമുള്ള സൺഗ്ലാസുകൾ വച്ചു കൊണ്ടായിരിക്കും. ഇവ നിങ്ങളുടെ മുഖത്തിൻ്റെ പകുതി ഭാഗം മറയ്ക്കുകയും ആഡംബര ലുക്ക് തോന്നിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ചിത്രാംഗദ സിങ്, മൗനി റോയ് തുടങ്ങിയ ഗ്ലാമറസ് താരങ്ങള് പലപ്പോഴും ഇത്തരം സണ്ഗ്ലാസുകളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്.
പഴയ ഹോളിവുഡ് വൈബ് ആഗ്രഹിക്കുന്ന നടിമാർക്കിടയിലും ഇത്തരം സണ്ഗ്ലാസ് ട്രെന്ഡ് ഇപ്പോഴും ഉണ്ട്. വലിപ്പം കൂടിയ സൺഗ്ലാസുകൾ നിങ്ങളുടെ മുഖത്തിൻ്റെ ഏകദേശം 70% മറയ്ക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വേനല്ക്കാലത്ത് ഇത്തരം ഗ്ലാസുകള് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്.
5. മോഡേണ് ഏവിയേറ്റേഴ്സ്
സണ്ഗ്ലാസില് എത്രയൊക്കെ ട്രെന്ഡ് വന്നാലും മോഡേണ് ഏവിയേറ്റേഴ്സിൻ്റെ തട്ട് താണുതന്നെയിരിക്കും. എല്ലാക്കാലത്തും ഇത്തരം ഗ്ലാസുകള്ക്ക് ആരാധകരേറെയാണ്. പൈലറ്റുമാർക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഇത്തരം സണ്ഗ്ലാസുകള് ആദ്യമായി രൂപകല്പ്പന ചെയ്തത്. പിന്നീട് ബോളിവുഡ് താരങ്ങളുടെ ഇഷ്ട സണ്ഗ്ലാസായി മാറി.
ദിയ മിർസയുടെ അടിപൊളി ഷേഡുകള് ട്രെന്ഡ് ആയിരുന്നു. ഒ റോമിയോയുടെ പ്രമോഷനുകളിൽ ഷാഹിദ് കപൂർ ധരിച്ചിരുന്ന ചതുരാകൃതിയിലുള്ള ഏവിയേറ്ററുകളും വൈറലായിരുന്നു. ഏവിയേറ്റർമാർ എല്ലാ മുഖ ആകൃതികൾക്കും യോജിക്കുന്നതിനാലാണ് ഇവ എപ്പോഴും ജനപ്രിയമാകുന്നത്.
വേനല്ക്കാലത്ത് യോജിക്കുന്ന സണ് ഗ്ലാസുകളാണിവ . തവിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പച്ച ലെൻസുകളുള്ള ഗോള്ഡന് നിറത്തിലുള്ള ഫ്രെയിമുകളാണ് ബോളിവുഡ് താരങ്ങള് കൂടുതലായി ഉപയോഗിക്കുന്നത്.
6. റിഫ്ലെക്റ്റീവ് മെറ്റാലിക് സൺഗ്ലാസുകൾ
റിഫ്ലെക്റ്റീവ് മെറ്റാലിക് ലെൻസുകൾക്ക് കണ്ണിന് സംരക്ഷണം നല്കുന്നവയാണ്. സില്വര്, നീല, അല്ലെങ്കില് ഗോള്ഡന് നിറങ്ങളില് കാണപ്പെടുന്നു. ഇവ മിനുസമാര്ന്നതും പലതരം ഫാഷനോടും യോജിച്ച് പോകുന്നവയുമാണ്.
ബോളിവുഡ് സ്റ്റൈലിസ്റ്റുകൾ മോണോക്രോം വസ്ത്രങ്ങള്ക്കൊപ്പവും, എഡ്ജ് സ്ട്രീറ്റ്വെയർ ലുക്കുകളോടൊപ്പവും ഇത്തരം സണ്ഗ്ലാസുകള് ധരിക്കാന് നിര്ദേശിക്കുന്നു.
