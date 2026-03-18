ETV Bharat / lifestyle

ധാന്യങ്ങള്‍ കൊണ്ടാരു ടേസ്റ്റി മാജിക്; ആരോഗ്യവും ടേസ്റ്റും നോ കോംമ്പ്രമൈസ്, ഹിറ്റാണ് പ്രതിഭയുടെ 'മില്ലറ്റ് ഐസ്‌ക്രീം'

വിപണിയിൽ രുചിയുള്ള ഉത്‌പന്നം എന്നതിനപ്പുറം ആരോഗ്യമുള്ള വിഭവം പ്രധാനം ചെയ്യുക എന്നതാണ് ഈ സംരംഭത്തിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.

Bhopal Woman Pratibha Tiwari Innovates Millet Ice Cream (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : March 18, 2026 at 2:53 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ഭോപ്പാൽ: വിപണികളിൽ വിവിധ തരത്തിലുള്ള ഉത്‌പന്നങ്ങൾ ആധിപത്യം പുലർത്തുന്ന ഇക്കാലത്ത് വളരെ വ്യത്യസ്‌തമായ രുചികൊണ്ട് ജനശ്രദ്ധ നേടുകയാണ് വനിതാ സംരംഭകയായ പ്രതിഭാ തിവാരി. ഇവരുടെ ഉത്‌പന്നമാകട്ടെ സര്‍വ്വ സാധാരണ വിഭവമാണെങ്കിലും അതിലെ ചേരുവയാണ് എല്ലാവരെയും ഇതിലേക്ക് ആകര്‍ഷിക്കുന്നത്. മില്ലറ്റ് ഐസ്ക്രീമാണ് ഇവരുടെ പ്രത്യേകത.

രുചിക്കൊപ്പം വളരെയധികം ആരോഗ്യ ഗുണങ്ങളുള്ളതാണ് മില്ലറ്റ് ഐസ്‌ക്രീം. തിനയാണ് ഐസ്‌ക്രീം തയ്യാറാക്കുന്നതിന് പ്രധാനമായും ഉപയോഗിക്കുന്നത്. എന്നാല്‍ കോഡോ, കുട്‌കി, റാഗി എന്നിവയിലും ഐസ്‌ക്രീം തയ്യാറാക്കുന്നുണ്ട്. പരമ്പരാഗത നാടൻ ധാന്യങ്ങളെ രുചികരമായ ഐസ്‌ക്രീമാക്കി മാറ്റുകയാണ് പ്രതിഭ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിന്‍റെ ആരോഗ്യ ഗുണങ്ങളറിയുന്ന പഴമക്കാരും ഐസ്‌ക്രീം പ്രേമികളായ പുതുതലമുറയില്‍പ്പെട്ടവരും മില്ലറ്റ് ഐസ്‌ക്രീമിന്‍റെ ആരാധകരാണ്. രുചിക്കൊപ്പം മികച്ച പോഷകാഹാരം കൂടിയാണിത്. ചെറിയ പരീക്ഷണത്തിൽ നിന്നാണ് ഒരു വലിയ സംരംഭം എന്ന നിലയിലേക്ക് എത്തിയത്.

മില്ലറ്റ് ഐസ്‌ക്രീം അവതരിപ്പിക്കുന്നു (ETV Bharat)

എന്നാല്‍ ഇത് വൈറലായതോടെ ഡൽഹി, മുംബൈ എന്നിവിടങ്ങളിലും സംരംഭം തുടങ്ങാന്‍ പ്രതിഭയ്‌ക്ക് സാധിച്ചു. ഏകദേശം മൂന്ന് വർഷം മുമ്പാണ് പ്രതിഭ മില്ലറ്റ് ഉപയോഗിച്ചുള്ള തൻ്റെ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചത്. പരിമിതമായ വിഭവങ്ങളും ഏകദേശം 6 ലക്ഷം രൂപയുടെ പ്രാരംഭ നിക്ഷേപവും കൊണ്ടാണ് സംരംഭത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ചത്. കാലക്രമേണ ഗവേഷണത്തിലൂടെയും പരീക്ഷണങ്ങളിലൂടെയും അവർ മില്ലറ്റിൽ നിന്ന് മൂല്യവർധിത ഉത്‌പന്നങ്ങൾ വികസിപ്പിച്ചെടുത്തു. ഇന്ന് ഈ കമ്പനിയിൽ നിന്ന് 28 വ്യത്യസ്‌ത ഉത്‌പന്നങ്ങൾ നിർമിക്കുന്നു. അവയിൽ മില്ലറ്റ് ഐസ്ക്രീം ഏറ്റവും ജനപ്രിയവും നൂതനവുമായ ഉയർന്നുവന്നിട്ടുണ്ട്.

മില്ലറ്റ് ഐസ്‌ക്രീം പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന സംരംഭക (ETV Bharat)

രുചിക്കൊപ്പം ആരോഗ്യവും: ഐസ്ക്രീം രുചിയിൽ മാത്രമല്ല, ആരോഗ്യപരമായ ഗുണങ്ങളിലും മികച്ചതാണെന്ന് സംരംഭകയായ പ്രതിഭ പറയുന്നു. "ഇന്ന് മില്ലറ്റ് ഐസ്ക്രീമിനുള്ള ആവശ്യം ദിനംപ്രതി വർധിച്ച് കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. മധ്യപ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രി ഡോ.മോഹൻ യാദവ്, ഹരിയാന മുഖ്യമന്ത്രി നയാബ് സിങ് സൈനി, നിയമസഭാ സ്‌പീക്കർ നരേന്ദ്ര സിങ് തോമർ എന്നിവരുൾപ്പെടെ നിരവധി പ്രമുഖർ ഐസ്ക്രീം ആസ്വദിക്കാൻ എൻ്റെ ഔട്ട്ലെറ്റ് സന്ദർശിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന്" പ്രതിഭ പറഞ്ഞു. ഓസ്‌ട്രേലിയൻ പ്രധാനമന്ത്രി ആൻ്റണി അൽബനീസിൻ്റെ ഭാര്യ ജോഡി ഹെയ്‌ഡൺ ഡെസേർട്ട് തൻ്റെ സ്ഥാപനം സന്ദർശിച്ചപ്പോൾ മില്ലറ്റ് ഐസ്ക്രീമിനെ പ്രശംസിച്ചിരുന്നുവെന്നും അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

ഐസ്‌ക്രീം നിർമാണം (ETV Bharat)

ഉത്‌പന്നം വിപണിയിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നതിനുമുമ്പ് കുട്ടികൾ, പൊതുജന പ്രതിനിധികൾ, അന്താരാഷ്ട്ര അതിഥികൾ എന്നിവരുൾപ്പെടെ ഏകദേശം 1,000 പേർ ഐസ്ക്രീം രുചിച്ച് നോക്കിയിട്ടുണ്ട്. ജി 20 ഉച്ചകോടി തുടങ്ങിയ അഭിമാനകരമായ പരിപാടികളിലും ഉത്‌പന്നം പ്രശംസ നേടി. "ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ഐസ്‌ക്രീമിൻ്റെ രുചിയിൽ ഒരു അപാകതയും തോന്നിയിട്ടില്ല. ആരോഗ്യകരമായ ഉത്‌പന്നം വിപണിയിൽ അവതരിപ്പിച്ചപ്പോൾ അവരത് ഇരുകൈയ്യും നീട്ടി സ്വീകരിച്ചു. ഈ വിശ്വാസമാണ് ഞങ്ങളുടെ ആത്മവിശ്വാസത്തെ വളർത്തിയതെന്നും" സംരംഭക പറയുന്നു.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

വിപണിയിൽ ലഭ്യമായ സ്‌റ്റാൻഡേർഡ് ഐസ്ക്രീമുകളെ അപേക്ഷിച്ച് ഇത് കൂടുതൽ പോഷകസമൃദ്ധവും സുരക്ഷിതവുമാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് കുട്ടികൾക്ക്. മനുഷ്യൻ്റെ ആരോഗ്യത്തിന് അപകടമുണ്ടാക്കുന്ന വസ്‌തുക്കൾ ഇതിൽ അടങ്ങിയിട്ടില്ല. ഇതിൽ പ്രകൃതിദത്ത രുചികൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നുവെന്നും അവർ കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നു. ഈ നൂതന സംരംഭം ഇപ്പോൾ ഡൽഹിയിലെയും മുംബൈയിലെയും ഹൈടെക് ഔട്ട്ലെറ്റുകളിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഉത്‌പന്നം ഉടൻ തന്നെ ഫാമിലി പായ്ക്കുകൾ, മിഠായികൾ എന്നിങ്ങനെയുള്ള വിവിധ രൂപങ്ങളില്‍ വിപണിയില്‍ ലഭ്യമാക്കുമെന്നും പ്രതിഭ പറഞ്ഞു.

നിലവിൽ കമ്പനി മധ്യപ്രദേശിലെ എട്ട് ജില്ലകളിലായി ഏകദേശം 1,700 കർഷകരുമായി സഹകരിച്ച് മില്ലറ്റ് വിളവെടുക്കുന്നു. ഈ സംരംഭം 20 ലധികം പേർക്ക് തൊഴിലും നൽകിപ്പോരുന്നു. "ഛിന്ദ്വാരയിൽ ഒരു സംസ്‌കരണ പ്ലാന്‍ഡ് സ്ഥാപിക്കാനും ഉത്‌പാദനം വർധിപ്പിക്കാനും പദ്ധതിയിടുന്നുണ്ട്. ജനങ്ങൾക്ക് ആരോഗ്യകരമായ ഭക്ഷണം നൽകുക എന്നതാണ് ഇതിന് പിന്നിലെ ലക്ഷ്യം. അവരുടെ ദൈനംദിന ഭക്ഷണ ശീലങ്ങളിൽ ചെറുധാന്യങ്ങളെ സംയോജിപ്പിക്കുന്നുവെന്നും" പ്രതിഭ വ്യക്തമാക്കി.

Also Read: കൃത്രിമ പാൽ ഉത്‌പാദന കേന്ദ്രം പൂട്ടിച്ചു; 3000 ലിറ്ററിലധികം പിടിച്ചെടുത്തു, ഒരാള്‍ കസ്റ്റഡിയില്‍

TAGGED:

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.