കംഫർട്ടാണ് ഫാഷൻ; ചൂടിനെ തുരുത്താൻ ഇത് മതി, വേനൽക്കാലത്ത് അനുയോജ്യം ഈ നിറങ്ങളും തുണികളും
വേനൽക്കാലത്ത് ധരിക്കാൻ പറ്റിയ വസ്ത്രങ്ങളും ശരിയായ നിറങ്ങളും ഏതെല്ലാം എന്ന് നോക്കിയാലോ....
Published : February 21, 2026 at 5:30 PM IST
എല്ലായിടത്തും ചൂട് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഓരോ ദിവസം കഴിയുംതോറും വേനല്കാലത്തെ കൊടുംചൂടില് വെന്തുരുകുകയാണ് നാട്. ഈ സമയത്ത് ചർമ്മത്തിനും ശരീരത്തിനും കൃത്യമായ സംരക്ഷണവും പരിചരണവും അത്യാവശ്യമാണ്. വേനൽക്കാലത്ത് വിയർപ്പും ചൂടും വലിയൊരു വെല്ലുവിളിയാണ്.
എന്നാൽ ശരിയായ തുണിത്തരങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിലൂടെയും മറ്റും ചൂടിനെ ഒരു പരിധി വരെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കും. സാധാരണ വേനല്കാലത്ത് പുറത്തേക്കൊക്കെ ഇറങ്ങുമ്പോള് അയഞ്ഞ, ഭാരം കുറഞ്ഞ കോട്ടണ് വസ്ത്രങ്ങള് ധരിക്കുന്നതാകും നല്ലത്. അവ ഇളം നിറത്തിലുള്ളതും ആയിരിക്കണം. ഇരുണ്ട നിറത്തിലുള്ളവ ചൂട് ആഗിരണം ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അവ ഒഴിവാക്കുക. ഈ സമയത്ത് ധരിക്കാൻ പറ്റുന്ന വസ്ത്രങ്ങളും തുണിത്തരങ്ങളും ഏതാണെന്ന് നോക്കിയാലോ.
ഓപ്ഷൻ നിരവധി
വർഷം തോറും അല്ലെങ്കിൽ മാസങ്ങൾ തോറും നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ള ഫാഷൻ ലോകം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ട്രെൻഡ് മാറുന്നതനുസരിച്ച് മാറാൻ ശ്രമിക്കുന്നവരായിരിക്കും നമ്മളിൽ അധികം ആളുകളും. വേനലാണ്, ചൂടാണ് എന്ന് കരുതി ഒന്നും ഒഴിവാക്കണ്ട. ശരിയായ ഫാബ്രിക്ക് തെരഞ്ഞെടുത്ത് നല്ല സ്റ്റൈലായി പോകാം. വായുസഞ്ചാരമുള്ളതും ഭാരം കുറഞ്ഞതുമായ തുണിത്തരങ്ങളാണ് നല്ലത്. അവ ഏതെല്ലാമാണെന്ന് നോക്കിയാലോ.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
1. കോട്ടൺ
വേനൽകാലത്ത് ഏറ്റവും അനുയോജ്യം കോട്ടൺ തുണിയാണ്. പൂർണമായും പ്രകൃതിദത്തമായ ഈ മെറ്റീരിയൽ വായുസഞ്ചാരം സുഗമമാക്കുകയും വിയർപ്പിനെ നന്നായി വലിച്ചെടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. കഠിനമായ ചൂടിലും ശരീരത്തിന് ആശ്വാസം നൽകാൻ കോട്ടൺ വസ്ത്രങ്ങൾ സാധിക്കുന്നു. മൽ കോട്ടൺ, ഖാദി തുടങ്ങിയവയും നല്ലതാണ്. ചുരിദാർ, കുർത്ത, സാരി തുടങ്ങി നിരവധി രീതിയൽ അവ സ്റ്റൈലും ചെയ്യാം.
2. ലിനൻ
ഫാഷൻ ലോകത്ത് ആകർഷകമായ ഒരു ഫാബ്രിക്കാണിത്. പുരാതന ഈജിപ്തില് സമ്പന്നതയുടെ പ്രതീകമായിരുന്നു ലിനൻ. രാജകുടുംബങ്ങളും പ്രഭുക്കന്മാരും പിന്നീട് ലിനന് തുണികള് ആഢംബരത്തിൻ്റെ പ്രതീകമായി തെരഞ്ഞെടുത്തു. അങ്ങനെയാണ് തിളങ്ങുന്ന ലിനന് ഫാബ്രിക്കിൻ്റ ഫാഷന് ലോകത്തേക്കുള്ള കടന്ന് വരവ്.
ലിനൻ ഫാബ്രിക്കുകള്ക്കും റിച്ച് ലുക്ക് നല്കാന് കഴിയും. ചടങ്ങുകളിൽ ഉപയോഗിക്കാന് കഴിയുന്ന ഫാബ്രിക്കാണിത്. ചര്മത്തോട് ചേര്ന്ന് കിടക്കുന്നതും എന്നാല് ഇറുകി കിടക്കാത്തതുമായ ലിനൻ വളരെ യൂസർ ഫ്രണ്ട്ലി കൂടിയാണ്. ഈ ഫാബ്രിക്ക് ഉപയോഗിക്കുമ്പോള് ശരീരത്തിനും ഈസ്നെസ് അനുഭവപ്പെടും.
3. ക്രേപ്പ്
കോട്ടണിന് സമാനമായ മൃദുത്വമുള്ളതും എന്നാൽ ഭാരം കുറഞ്ഞതുമായ തുണിത്തരമാണ് ക്രേപ്പ് എന്നത്. സിൽക്ക്, പോളിസ്റ്റർ എന്നിവയുടെ മിശ്രിതമായും ഇത് ലഭ്യമാണ്. ഇവയുടെ ലളിതമായ ഘടന വേനൽക്കാലത്ത് ഏറെ ആശ്വാസം നൽകുന്നു.
അതുപോലെ വസ്ത്രങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ തുണിയുടെ ഗുണനിലവാരം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ. ഇളം നിറങ്ങളാണ് വേനൽ കാലത്ത് ധരിക്കാൻ ഉത്തമം. ചുവപ്പ്, ബേബി റോസ്, ഡസ്റ്റി ബ്ലൂ തുടങ്ങിയ നിറങ്ങളും നല്ലതാണ്. അതേസമയം കറുപ്പ്, നീല, വൈലറ്റ്, ഗ്രീന്, ഇന്ഡിഗോ എന്നീ നിറങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ശരീരത്തിന് കൂടുതല് ചൂട് നല്കുന്ന നിറങ്ങളാണ്. അതിനാൽ അവ ഒഴിവാക്കുക.
ഈ നിറം ഉത്തമം
- ബട്ടർ യെല്ലോ: വേനൽകാലത്ത് അനുയോജ്യമായ നിറങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ബട്ടർ യെല്ലോ. എല്ലാ സ്കിൻ ടോണിനും ചേരുന്ന നിറമാണ് എന്നതാണ് ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത. അതിനാൽ തന്നെ ഫാഷണബിളായി നടക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ഈ നിറം തെരഞ്ഞെടുക്കാവുന്നതാണ്.
- വെള്ള: ചൂട് കാലത്ത് വെള്ള നിറത്തിലുള്ള ഡ്രസുകളാണ് മിക്കവരും ധരിക്കുന്നത്. സൂര്യനിൽ നിന്ന് വരുന്ന അള്ട്രാവയലറ്റ് രശ്മികളെ തടയാനും ശരീരത്തെ ഹൈഡ്രേറ്റായി നിലനിർത്താനും സഹായിക്കുന്നു. ഓഫ് വൈയ്റ്റ്, ക്രീം എന്നീ ഓപ്ഷനുകളും നിങ്ങൾക്ക് തെരഞ്ഞെടുക്കാവുന്നതാണ്.
Also Read: ഉറക്കമില്ലായ്മ വില്ലനാകുന്നുവോ? ഇക്കാര്യം ശീലിച്ചാല് ആരോഗ്യം മെച്ചപ്പെടും