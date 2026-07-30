ഷൂസുകൾ ഒഴിവാക്കി പ്രകൃതിയോട് ചേരാം; ലോകത്തെ കീഴടക്കി 'ബെയർഫൂട്ട് ലക്ഷ്വറി' യാത്രാരീതി
ആഡംബരത്തിനു പകരം ലാളിത്യത്തിനും പ്രകൃതി സൗന്ദര്യത്തിനും പ്രാധാന്യം നൽകാനാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ജനറേഷൻ ശ്രമിക്കുന്നത്.
Published : July 30, 2026 at 11:29 AM IST
ആഡംബര യാത്രകൾക്കായി വലിയ തയാറെടുപ്പുകൾ നടത്തിയിരുന്ന ഒരു കാലമുണ്ടായിരുന്നു. വീട്ടിൽ ഒരിക്കലും ധരിക്കാത്ത വസ്ത്രങ്ങൾ പാക്ക് ചെയ്തും, റെസ്റ്റോറൻ്റുകളിൽ കോട്ട് നിർബന്ധമാണോ എന്ന് ആശങ്കപ്പെട്ടും, വലിയ ഷാൻഡിലിയറുകളും മാർബിൾ വിരിച്ച ബാത്ത്റൂമുകളും കണ്ട് അദ്ഭുതപ്പെട്ടും നമ്മൾ യാത്രകളെ ആഘോഷമാക്കി. എന്നാൽ വിലകൂടിയ ഷൂസുകൾ ധരിക്കുന്നതിന് പകരം, ഷൂസുകൾ തന്നെ ഒഴിവാക്കി പ്രകൃതിയോട് ചേർന്നുനിൽക്കുന്ന 'ബെയർഫൂട്ട് ലക്ഷ്വറി' എന്ന പുതിയ യാത്രാരീതി ലോകത്തെ കീഴടക്കുകയാണ്.
യാത്രകൾക്കിടയിൽ എപ്പോഴോ ആളുകൾ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ തുടങ്ങി. ആഡംബരം എന്നത് വിലകൂടിയ ഷൂസുകൾ ധരിക്കുന്നതല്ലെങ്കിലോ, മറിച്ച് ഷൂസുകൾ ഒന്നും തന്നെ ധരിക്കാതിരിക്കുന്നതാണെങ്കിലോ എന്ന് അവർ ചിന്തിച്ചു. ആളുകളുടെ ചിന്താഗതിയെ തന്നെ മാറ്റുന്ന ബെയർഫൂട്ട് ലക്ഷ്വറി എന്ന സ്വതന്ത്രമായ ലോകത്തേക്കാണ് ഈ യാത്രാരീതി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നത്. ക്രിസ്റ്റൽ ഷാൻഡിലിയറുകൾക്ക് പകരം തെങ്ങുകളും, മാർബിൾ നിലങ്ങൾക്ക് പകരം ചൂടുള്ള മണലും ഇവിടെയുണ്ട്. കർശനമായ യാത്രാക്രമങ്ങൾക്ക് പകരം, പുസ്തകത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു അധ്യായം വായിക്കണമോ അതോ നീലവെള്ളത്തിൽ നീന്തണമോ എന്ന് മാത്രം തീരുമാനിക്കേണ്ട ഉച്ചതിരിഞ്ഞ സമയങ്ങളാണ് ഈ യാത്രാരീതി നൽകുന്നത്.
ആഡംബരത്തിൻ്റെ പുതിയ മുഖം
ഒറ്റനോട്ടത്തിൽ, ഉയർന്ന വില നൽകി ഒന്നും ചെയ്യാതിരിക്കുകയാണോ ബെയർഫൂട്ട് ലക്ഷ്വറി എന്ന് തോന്നിയേക്കാം. എന്നാൽ ഇത്തരം റിസോർട്ടുകളിൽ കുറച്ചുദിവസം ചെലവഴിച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ ആകർഷണം വ്യക്തമാകും. ഇവിടെ ആഡംബരം കുറവല്ല, മറിച്ച് ആഡംബരത്തിൻ്റെ രീതി മാറിയിരിക്കുകയാണ്.
ആഡംബരം എന്നാൽ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ഉള്ളതാണെന്നാണ് താൻ കരുതിയിരുന്നതെന്ന് കോസ്റ്റാറിക്കയിലെ താമസത്തെക്കുറിച്ച് ഓർമിച്ചുകൊണ്ട് ലണ്ടൻ സ്വദേശിയായ യാത്രികൻ ഡാനിയൽ ഫോസ്റ്റർ പറയുന്നു. എന്നാൽ കുറഞ്ഞ തീരുമാനങ്ങളും കുറഞ്ഞ ഇമെയിലുകളും കുറഞ്ഞ നോട്ടിഫിക്കേഷനുകളും കുറഞ്ഞ ഷൂസുകളും ഉള്ളപ്പോഴാണ് താൻ ഏറ്റവും സന്തോഷവാനായിരിക്കുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം കണ്ടെത്തി. തൻ്റെ സ്യൂട്ട്കേസിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഭാരം തൻ്റെ തലച്ചോറാണ് ചുമക്കുന്നതെന്ന് ഇതിലൂടെ വ്യക്തമായെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
സ്വർണം പൂശിയ ടാപ്പുകൾക്ക് പകരം, കടലിന് അഭിമുഖമായി പ്രാദേശിക മരങ്ങൾ കൊണ്ട് നിർമിച്ച വില്ലകളാണ് ഇവിടെയുള്ളത്. ഡ്രസ് കോഡിന് പകരം, നഗ്നപാദരായി അത്താഴത്തിന് എത്താനാണ് ഇവിടെ ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. തിരക്കേറിയ യാത്രാക്രമങ്ങൾക്ക് പകരം, ദിവസം അതിൻ്റെ ഇഷ്ടത്തിന് മുന്നോട്ട് പോകാൻ അനുവദിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്.
ബെയർഫൂട്ട് ലക്ഷ്വറി
തിരക്കേറിയ ഷെഡ്യൂളിലൂടെ ഓടുന്നതിന് പകരം സൺഡെക്കിൽ വിശ്രമിക്കുന്നതാണ് ബെയർഫൂട്ട് ലക്ഷ്വറി. വെള്ളത്തിനടിയിൽ സ്പീക്കറുകളുള്ള മറ്റൊരു ഇൻഫിനിറ്റി പൂളിനേക്കാൾ വളരെ മികച്ച അനുഭവമാണിതെന്ന് അടുത്തിടെ ശ്രീലങ്കയിലെ ഒരു ഇക്കോ റിസോർട്ടിൽ താമസിച്ച ബെംഗളൂരു സ്വദേശിയായ മാർക്കറ്റിങ് പ്രൊഫഷണൽ റിത്നിക മെഹ്റ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് പറയുന്നു. അവധിക്ക് മുൻപ് ജോലിസ്ഥലത്ത് തുടർച്ചയായി 12 ദിവസം താൻ ഷൂസ് ധരിച്ചിരുന്നതായി അവർ ഓർമിച്ചു. എന്നാൽ റിസോർട്ടിലെത്തിയ രണ്ടാമത്തെ ദിവസം രാവിലെ തൻ്റെ ചെരുപ്പുകൾ എവിടെയാണ് വച്ചതെന്ന് ഓർക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെന്നും, അതിനെക്കുറിച്ച് താൻ ചിന്തിച്ചില്ലെന്നും അവർ വ്യക്തമാക്കി. അപ്പോഴാണ് താൻ യഥാർഥത്തിൽ എല്ലാത്തിൽ നിന്നും മാറിനിന്നതെന്ന് മനസ്സിലായതെന്നും റിത്നിക മെഹ്റ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
എല്ലാത്തിൽ നിന്നും മാറിനിൽക്കുക എന്നതായിരിക്കാം ഇന്ന് വിൽക്കപ്പെടുന്ന യഥാർഥ ആഡംബര ഉത്പന്നം. വർഷങ്ങളായി, അവധിക്കാലം എന്നത് അനുഭവങ്ങൾ ശേഖരിക്കുക എന്നതായിരുന്നു. സ്മാരകങ്ങൾ കാണുക, മ്യൂസിയങ്ങൾ സന്ദർശിക്കുക, സൂര്യാസ്തമയത്തിൻ്റെ ചിത്രമെടുക്കുക, സൂര്യാസ്തമയം അവസാനിക്കുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ ആ ചിത്രം പോസ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നിവയായിരുന്നു ആളുകൾ ചെയ്തിരുന്നത്. എന്നാൽ ബെയർഫൂട്ട് ലക്ഷ്വറി മറ്റൊരു രീതിയാണ് മുന്നോട്ടുവയ്ക്കുന്നത്. കുറച്ചുനേരം നിശ്ചലമായി നിൽക്കുക, തിരമാലകളുടെ ശബ്ദം കേൾക്കുക, കാറ്റിനെ അറിയുക എന്നിവയാണവ.
തനിമയിൽ വേരൂന്നിയത്
നമ്മൾ എത്ര അപൂർവമായാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നതെന്ന് തിരിച്ചറിയുന്നത് വരെ ഇത് വളരെ ലളിതമാണെന്ന് തോന്നിയേക്കാം. ഈ തത്ത്വം കേവലം സൗകര്യങ്ങൾക്കപ്പുറത്തേക്ക് നീളുന്നതാണ്. ബെയർഫൂട്ട് ലക്ഷ്വറി അതിൻ്റെ തനിമയിലാണ് വേരൂന്നിയിരിക്കുന്നത്. ഇറക്കുമതി ചെയ്ത ആഡംബരങ്ങൾക്ക് പകരം പ്രാദേശിക കല്ലുകളും പഴയ മരങ്ങളും പ്രാദേശിക കരകൗശല വിദ്യകളും ഉപയോഗിച്ചാണ് റിസോർട്ടുകൾ കൂടുതലായി രൂപകൽപ്പന ചെയ്യുന്നത്. തുറസ്സായ രീതിയിലുള്ള വാസ്തുവിദ്യ അകവും പുറവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഇല്ലാതാക്കുന്നു. ഇത് പ്രകൃതിയെ വെറുമൊരു കാഴ്ചയെന്നതിലുപരി അവധിക്കാലത്തെ സജീവ പങ്കാളിയാക്കി മാറ്റുന്നു.
സൂര്യോദയ സമയത്തെ പക്ഷികളുടെ ശബ്ദമോ, തീരത്തടിക്കുന്ന തിരമാലകളോ, അത്താഴത്തിന് ശേഷമുള്ള കാമ്പ് ഫയറിൻ്റെ നേരിയ ശബ്ദമോ ആയിരിക്കും ഇവിടെ കേൾക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ശബ്ദം. ഇതിനായി ഒരു പ്ലേലിസ്റ്റിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. സ്വകാര്യതയാണ് ഇതിൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രധാന ഘടകം. പല ബെയർഫൂട്ട് ലക്ഷ്വറി പ്രോപ്പർട്ടികളും മനഃപൂർവം മുറികളുടെ എണ്ണം കുറയ്ക്കാറുണ്ട്. മികച്ച സൺ ലൗഞ്ചറുകൾക്കായി മത്സരിക്കുന്ന നൂറുകണക്കിന് അതിഥികൾക്ക് പകരം, കാടുകളിലോ ബീച്ചുകളിലോ കുന്നിൻ ചെരുവുകളിലോ വിരലിലെണ്ണാവുന്ന വില്ലകൾ മാത്രമാണ് ഇവിടെയുണ്ടാകുക. ഭൂമിയിലെ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം സ്വകാര്യ ഇടത്തിൽ എങ്ങനെയോ എത്തിപ്പെട്ടുവെന്ന് കുറച്ചുനേരത്തേക്കെങ്കിലും വിശ്വസിക്കാൻ ഇത് സഹായിക്കും.
ശുചിത്വവും ഹരിതാഭയും
ഈ പ്രവണതയുടെ ഏറ്റവും പ്രോത്സാഹജനകമായ വശം സുസ്ഥിരതയുമായുള്ള അതിൻ്റെ ബന്ധമായിരിക്കാം. അമിതമായ കാര്യങ്ങളെ മികവായി കണക്കാക്കുന്ന പരമ്പരാഗത ആഡംബരത്തിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി, ബെയർഫൂട്ട് ലക്ഷ്വറി മറ്റൊരു ചോദ്യമാണ് ചോദിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഇവിടെ വന്നിട്ടില്ലാത്തതുപോലെ ഈ സ്ഥലത്തെ എങ്ങനെ നിലനിർത്താം എന്നതാണ് ആ ചോദ്യം. സൗരോർജം, മഴവെള്ള സംഭരണം, പവിഴപ്പുറ്റുകളുടെ സംരക്ഷണം, പ്രാദേശിക വിഭവങ്ങളുടെ ഉപയോഗം, ജൈവ തോട്ടങ്ങൾ, സമീപത്തെ കമ്മ്യൂണിറ്റികളുമായുള്ള പങ്കാളിത്തം എന്നിവ ഇവിടെ നിർബന്ധമാണ്. അതിഥികൾ മനോഹരമായ പ്രകൃതിദൃശ്യങ്ങൾ നിരീക്ഷിക്കുക മാത്രമല്ല, അവ സംരക്ഷിക്കാൻ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.
ലോകമെമ്പാടുമുള്ള വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങൾ ഈ ശാന്തമായ യാത്രാരീതിയെ സ്വീകരിച്ചുകഴിഞ്ഞു. മെക്സിക്കോയിലെ തുലൂം മിനിമലിസ്റ്റ് ഡിസൈനും കരീബിയൻ ബീച്ചുകളും തേടുന്ന യാത്രികരെ ആകർഷിക്കുന്നത് തുടരുകയാണ്. കോസ്റ്റാറിക്കയിലെ നിക്കോയ പെനിൻസുല ലോകത്തിലെ പ്രശസ്തമായ ബ്ലൂ സോണുകളിലൊന്നുമായി കുറഞ്ഞ ആഘാതമുള്ള ജീവിതത്തെ സംയോജിപ്പിക്കുന്നു. അതേസമയം ശ്രീലങ്കയിലെ തങ്കല്ലെ നൂറ്റാണ്ടുകൾ പഴക്കമുള്ള തീരദേശ പൈതൃകത്തിനൊപ്പം ബെയർഫൂട്ട് സൗകര്യവും നൽകുന്നു. സാൻസിബാർ ആകട്ടെ, ഓഫ് ഗ്രിഡ് എന്നത് ഒരു വിട്ടുവീഴ്ചയെന്നതിലുപരി ഒരു അംഗീകാരമായി മാറിയ മനോഹരമായ ബീച്ചുകൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.
നമ്മുടെ കലണ്ടറുകൾ, ഉത്പാദനക്ഷമത, വർക്കൗട്ടുകൾ തുടങ്ങി എല്ലാം മികച്ചതാക്കാൻ ആധുനിക ജീവിതം നമ്മോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നു. നമ്മുടെ അവധിക്കാലം പോലും മത്സരമായി മാറിയിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ ബെയർഫൂട്ട് ലക്ഷ്വറി ഇതിൽ പങ്കെടുക്കാൻ വിസമ്മതിക്കുന്നു. സൗകര്യം എന്നത് ഔദ്യോഗികമാകണമെന്നില്ല, ഗാംഭീര്യം തിളങ്ങണമെന്നില്ല. മണൽ പുരണ്ട കാലുകളോടെ തിരമാലകൾ വരുന്നത് നോക്കിനിൽക്കുന്നതും, മറ്റെങ്ങും പോകാനില്ലാത്തതുമായിരിക്കും ഒരുപക്ഷേ ഏറ്റവും അവിസ്മരണീയമായ ഫൈവ് സ്റ്റാർ അനുഭവം.
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