വിഷുക്കണി കാണേണ്ടത് ഈ സമയത്ത്, ജ്യോത്സ്യൻ പറയുന്നു...

വിഷു കേരളത്തിൽ വിളവെടുപ്പുത്സവമായും മലയാളികളുടെ ജ്യോതിഷ പുതുവർഷമായും ആഘോഷിക്കപ്പെടുന്നു, ഈ ദിവസത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതയെ കുറിച്ച് ജ്യോത്സ്യൻ എൻ ആർ പൊതുവാൾ പയ്യന്നൂര്‍ ഇടിവി ഭാരതിനോട് സംസാരിക്കുന്നു...

Vishu kani 2026 timings vishu 2026 Vishu kani preparation tips astrology
വിഷുവിൻ്റെ പ്രത്യേകതയെ കുറിച്ച് ജ്യോത്സ്യൻ എൻ ആർ പൊതുവാൾ പയ്യന്നൂര്‍ ഇടിവി ഭാരതിനോട് സംസാരിക്കുന്നു (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : April 14, 2026 at 12:12 PM IST

പ്രിൽ മാസം 15 നു ബുധനാഴ്ച്ചയാണ് ഇത്തവണ വിഷു ആഘോഷിക്കുന്നത്. അതായത് കൊല്ലവർഷം 1201 മീനമാസം 31 നു, ചൊവ്വാഴ്ച ദിവസം രാവിലെ ചതയം നക്ഷത്രത്തിൽ മേട സംക്രമം. സംക്രമം കഴിഞ്ഞുവരുന്ന ബ്രാഹ്മമുഹൂർത്തമാണ് വിഷുക്കണി കാണുവാൻ എടുക്കുന്നത്) രാവിലെ 04:24 AM മുതൽ 06: 10 AM വരെ കണി കാണുന്നതിന് ഉത്തമം ആണെങ്കിലും, അത്യുത്തമം 04: 24 AM to 05: 12 AM ആണ്.

കേരളത്തിലെ കാർഷികോത്സവമാണ്‌ വിഷു. മലയാളമാസം മേടം ഒന്നിനാണ്‌ വിഷു ആഘോഷിക്കുന്നത്. രാവും പകലും തുല്യമായ ദിവസമാണ് വിഷു‌. അടുത്ത ഒരു കൊല്ലത്തെ ഫലത്തെ കുറിച്ചും ഇക്കാലയളവിൽ ജനങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നു.

മേടം അല്ലെങ്കിൽ മലയാള മാസം അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രിഗോറിയൻ കലണ്ടറിലെ ഏപ്രിൽ-മെയ് മാസങ്ങൾക്കിടയിൽ ആഘോഷിക്കുന്ന വിഷു വസന്തകാലത്തിൻ്റെ തുടക്കത്തെ പ്രതീകപ്പെടുത്തുന്നു. വിഷു കേരളത്തിൽ വിളവെടുപ്പുത്സവമായും മലയാളികളുടെ ജ്യോതിഷ പുതുവർഷമായും ആഘോഷിക്കപ്പെടുന്നു. വിഷു സൂര്യൻ ഏരീസ് അല്ലെങ്കിൽ മേഷരാശിയിലേക്കുള്ള ചലനത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

കൂടാതെ കർഷകർ നിലം ഉഴുതുമറിക്കുന്നതും മറ്റ് കാർഷിക പ്രവർത്തനങ്ങളും ആരംഭിക്കുന്ന ദിവസത്തെ അടയാളപ്പെടുത്തുന്നു. വിഷുവിനു ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളുടെ ഫലങ്ങൾ അടുത്ത ഒരു കൊല്ലക്കാലം നിലനിൽക്കുന്നു എന്നാണ്‌ വിശ്വാസം. കേരളത്തിൽ ശ്രീകൃഷ്ണൻ്റെ ആരാധനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിഷുവിന് പ്രാധാന്യമുണ്ട്. വിഷുവിന്റെ പ്രാധാന്യം

സംസ്കൃതത്തിൽ വിഷു എന്നാൽ തുല്യം എന്നാണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്, പകലും രാത്രിയും അല്ലെങ്കിൽ വിഷുദിനവും തുല്യമായ മണിക്കൂറുകളുള്ള പകലിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. മേഷസംക്രാന്തി അല്ലെങ്കിൽ മേഷസംക്രമം, മഹാവിഷ്ണുവിനു സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന കാലഘട്ടമാണിത്, വിഷ്ണുവിനെയും കൃഷ്ണനെയും ആരാധിച്ചുകൊണ്ട് ആഘോഷിക്കപ്പെടുന്നു. വിഷുക്കണി, വിഷു കൈനീട്ടം, വിഷുഫലം എന്നിവയാണ് വിഷു ആഘോഷങ്ങളുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മൂന്ന് ഭാവങ്ങൾ.

ജ്യോത്സ്യൻ്റെ നിര്‍ദേശപ്രകാരം വിഷുക്കണിക്ക് ഒരുക്കേണ്ടവ:

  1. കൃഷ്ണ വിഗ്രഹം
  2. ⁠നിലവിളക്ക് (5 തിരി കത്തിച്ചു വയ്ക്കണം)
  3. ⁠കണിക്കൊന്ന പൂവ് (ചെമ്പകപ്പൂവ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും)
  4. ⁠ഓട്ടുരുളി
  5. ⁠ഉണക്കലരി (ഉണങ്ങലരി)
  6. ⁠പുഴുങ്ങലരി
  7. ⁠ഉണ്ണിയപ്പം
  8. ⁠നാളികേരം
  9. ⁠സ്വർണ്ണനിറമുള്ള കണിവെള്ളരി
  10. ⁠ചക്ക
  11. ⁠മാങ്ങ (കുലയോടെ), മാമ്പഴം
  12. ⁠തേങ്ങ
  13. ⁠വാൽക്കണ്ണാടി
  14. ⁠കോടിമുണ്ട്‌
  15. ⁠ഗ്രന്ഥം
  16. കറൻസി നോട്ടും, നാണയങ്ങളും
  17. ⁠സ്വർണ്ണം
  18. ⁠വെറ്റില
  19. ⁠അടക്ക
  20. കുങ്കുമം
  21. ⁠കണ്മഷി
  22. ⁠ഓട്ടുകിണ്ടിയിൽ വെള്ളം
  23. ⁠കോവക്ക
  24. ⁠തക്കാളി
  25. ⁠ഉണക്കു മുളക്
  26. ⁠ചെറുപഴം
  27. ⁠നേന്ത്രപ്പഴം (മറ്റു പഴങ്ങൾ)
  28. ⁠വെല്ലം
  29. ⁠പഞ്ചസാര
  30. ⁠പരിപ്പ്
  31. ⁠ചെറുപയർ
  32. ⁠ഉഴുന്ന്
  33. ⁠കടല
  34. ⁠തുവര
  35. ⁠മുതിര (മറ്റു ധാന്യങ്ങൾ)

