ഇതാണ് ഭഗവാൻ ശ്രീരാമൻ ജനിച്ച ആ അപൂർവ്വ നിമിഷം; കര്ക്കടകത്തില് ജനനരഹസ്യവും ഗ്രഹനിലയും വിശകലനം ചെയ്ത് ജ്യോത്സ്യർ
ശ്രീ രാമചന്ദ്രൻ്റെ പൂർണമായ ഗ്രഹനിലയും, ജാതക വിശകലനവും നമ്മുടെ സമ്പ്രദായത്തിലും, വടക്കെ ഇന്ത്യൻ രീതിയിലും ജ്യോതിഷ പണ്ഡിതനായ ഡോ. എൻ. ആർ. പൊതുവാൾ വിവരിക്കുന്നു.
Published : July 23, 2026 at 7:23 AM IST
ഡോ. എൻ. ആർ പൊതുവാൾ
കർക്കടകം എന്നത് ഹൈന്ദവരെ സംബന്ധിച്ച് പുണ്യമാസമാണ്. രാമയണ മാസമായാണ് കർകടക മാസം ആചരിക്കുന്നത്. ആധ്യാത്മിക ചിന്തയും ആരോഗ്യ സംരക്ഷണത്തിൻ്റെ മാസവുമെല്ലമായി കർക്കടകത്തിന് നിരവധി പ്രത്യേകതകളുണ്ടെന്നാണ് പറയുപ്പെടുന്നത്.
ഈ രാമായണ മാസത്തിൽ ഭഗവാൻ ശ്രീരാമൻ്റെ ജനനത്തെക്കുറിച്ചും, ജനന സമയത്ത് ഉച്ചത്തിൽ നിൽക്കുന്ന പഞ്ചഗ്രഹങ്ങളുടെ സ്ഥാനത്തെക്കുറിച്ചും എഴുത്തച്ഛൻ അദ്ധ്യാത്മരാമായണത്തിൽ വിവരിച്ചിരിക്കുന്നതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്ന ശ്രീ രാമചന്ദ്രൻ്റെ പൂർണമായ ഗ്രഹനിലയും, ജാതക വിശകലനവും നമ്മുടെ സമ്പ്രദായത്തിലും, വടക്കെ ഇന്ത്യൻ രീതിയുലും ജ്യോതിഷ പണ്ഡിതനായ ഡോ. എൻ. ആർ. പൊതുവാൾ വിവരിക്കുന്നു.
ശ്രീരാമൻ്റെ ജനനവിവരങ്ങൾ പ്രധാനമായും വാൽമീകി രാമായണത്തിലെ ബാലകാണ്ഡം (സർഗം 18)-ലാണ് വിവരിച്ചിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ, ആധുനിക ജ്യോതിഷത്തിൽ കാണുന്ന രീതിയിലുള്ള സമ്പൂർണ ജന്മകുണ്ഡലി (ജാതകം) വാൽമീകി രാമായണത്തിൽ നൽകിയിട്ടില്ല. ജനനസമയവും പ്രധാന ഗ്രഹങ്ങളുടെ സ്ഥാനങ്ങളും മാത്രമാണ് അവിടെ വ്യക്തമായി പരാമർശിക്കുന്നത്.
ശ്രീരാമൻ്റെ ജനനവിവരങ്ങൾ
- മാസം: ചൈത്രം
- പക്ഷം: ശുക്ലപക്ഷം
- തിഥി: നവമി
- വാരം: പരമ്പരാഗതമായി ബുധനാഴ്ച (ചില ആചാരങ്ങളിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്)
- നക്ഷത്രം: പുനർവസു – നാലാം പാദം (പുണർതം)
- ചന്ദ്രരാശി: കർക്കടകം
- ലഗ്നം: കർക്കടകം
- ജനനസമയം: അഭിജിത് മുഹൂർത്തം (ഏകദേശം ഉച്ചയ്ക്ക് 12:30)
അതുകൊണ്ട് താഴെപ്പറയുന്ന അഞ്ച് ഗ്രഹങ്ങൾ ഉച്ചസ്ഥാനത്തിലാണെന്ന് പരമ്പരാഗതമായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു.
1. സൂര്യൻ – മേടം
2. ചൊവ്വ – മകരം
3. ഗുരു – കർക്കടകം
4. ശുക്രൻ – മീനം
5. ശനി – തുലാം
പ്രധാന യോഗങ്ങൾ
ഹംസ മഹാപുരുഷയോഗം
- ഗുരു കർക്കടകത്തിൽ ഉച്ചസ്ഥാനത്തും കേന്ദ്രസ്ഥാനത്തുമാണ്.
- ധർമ്മനിഷഠ, ജ്ഞാനം, കരുണ, ആത്മീയ മഹത്വം എന്നിവ നൽകുന്നു.
രുചക മഹാപുരുഷയോഗം
- ചൊവ്വ മകരത്തിൽ ഉച്ചസ്ഥാനത്ത്.
- ധൈര്യം, യുദ്ധപ്രാവീണ്യം, നേതൃത്വപാടവം, പരാക്രമം എന്നിവ നൽകുന്നു.
ശശ മഹാപുരുഷയോഗം
- ശനി തുലാരാശിയിൽ ഉച്ചസ്ഥാനത്ത്.
- അച്ചടക്കം, നീതിബോധം, സഹിഷ്ണുത, ഉത്തരവാദിത്തബോധം എന്നിവ നൽകുന്നു.
രാജയോഗം
- ശക്തമായ കർക്കടക ലഗ്നവും ഉച്ചസ്ഥിതിയിലുള്ള ഗുരുവും.
- ആദർശ രാജാവിനെയും ധാർമ്മിക ഭരണാധികാരിയെയും സൂചിപ്പിക്കുന്നു.
ഗജകേസരി യോഗം
- ചന്ദ്രനും ഗുരുവും കർക്കടകത്തിൽ യോജിച്ചിരിക്കുന്നു.
- ബുദ്ധിശക്തി, പ്രശസ്തി , ഔദാര്യം, ഉന്നത സ്വഭാവം എന്നിവ നൽകുന്നു.
ജാതകപ്രകാരം ശ്രീരാമൻ്റെ സ്വഭാവവിശേഷങ്ങൾ
ഉച്ചസ്ഥിതിയിലുള്ള സൂര്യൻ
* സത്യനിഷ്ഠ
* രാജകീയ വ്യക്തിത്വം
* മഹത്തായ അധികാരം
* ധർമ്മത്തിൻ്റെ സംരക്ഷകൻ
കർക്കടകത്തിലെ ചന്ദ്രൻ
* കരുണ
* സൗമ്യത
* സ്നേഹസ്വഭാവം
* വൈകാരിക സമതുലിതാവസ്ഥ
ഉച്ചസ്ഥിതിയിലുള്ള ഗുരു
* പരമജ്ഞാനം
* ആഴമുള്ള ആത്മീയത
* ധർമ്മശാസ്ത്രജ്ഞാനം
* ആരാധ്യനായ ഗുരു
ഉച്ചസ്ഥിതിയിലുള്ള ചൊവ്വ
* നിർഭയനായ യോദ്ധാവ്
* മികച്ച യുദ്ധതന്ത്രജ്ഞൻ
* അസാധാരണമായ ശാരീരിക ശക്തി
ഉച്ചസ്ഥിതിയിലുള്ള ശുക്രൻ
* സൗന്ദര്യം
* ലാവണ്യം
* കലാസാംസ്കാരിക അഭിരുചി
* കുടുംബസ്നേഹം
ഉച്ചസ്ഥിതിയിലുള്ള ശനി
* ക്ഷമ
* നീതിബോധം
* വിനയം
* വനവാസം പോലുള്ള കഷ്ടതകൾ സഹിക്കാനുള്ള മനോബലം
ആത്മീയ പ്രാധാന്യം
ശ്രീരാമൻ്റെ ജാതകം ധർമ്മം, ആദർശരാജത്വം, ആത്മനിയന്ത്രണം, ദൈവികസദ്ഗുണങ്ങൾ എന്നിവയുടെ മാതൃകയായാണ് പരമ്പരാഗതമായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത്. ജാതകത്തിലെ അനേകം ഉച്ചഗ്രഹങ്ങൾ ഭൗതിക വിജയത്തേക്കാൾ ഉന്നതമായ സ്വഭാവമഹത്വത്തെയും ദൈവിക നിയോഗത്തെയും പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു.
ആധികാരികതയെക്കുറിച്ചുള്ള കുറിപ്പ്
വാൽമീകി രാമായണത്തിൽ വ്യക്തമായി പരാമർശിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ:
- ചൈത്ര ശുക്ല നവമി
- പുനർവസു നക്ഷത്രം
- കർക്കടക ലഗ്നം
- ചന്ദ്രൻ കർക്കടകത്തിൽ
- ഗുരു കർക്കടകത്തിൽ
- അഞ്ച് ഉച്ചഗ്രഹങ്ങൾ
ഇന്നത്തെ കാലത്ത് പ്രചാരത്തിലുള്ള ശ്രീരാമൻ്റെ ജന്മജാതകങ്ങൾ, ഈ ശാസ്ത്രീയ പരാമർശങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ജ്യോതിഷപണ്ഡിതന്മാർ നിർമിച്ച പരമ്പരാഗത ജ്യോതിഷ പുനർനിർമാണങ്ങളാണ്. അതിനാൽ വിവിധ ജ്യോതിഷപദ്ധതികളിലും ആചാരപരമ്പരകളിലും ഗ്രഹസ്ഥാനങ്ങളിലും വ്യാഖ്യാനങ്ങളിലും ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടായേക്കാം.
രാമയണത്ത മാസത്തിൽ ഭഗവാൻ ശ്രീരാമൻ്റെ പ്രാധാന്യത്തെ കുറിച്ച് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. ശ്രീരാമൻ്റെ ജനനത്തെക്കുറിച്ചും, ജനന സമയത്ത് ഉച്ചത്തിൽ നിൽക്കുന്ന പഞ്ചഗ്രഹങ്ങളുടെ സ്ഥാനത്തെക്കുറിച്ചും മനസിലാക്കി തരികയായിരുന്നു ഇടിവി ഭാരതിന് നൽകിയ അഭിമുഖത്തിലൂടെ ഡോ. എൻ. ആർ പൊതുവാൾ.
പ്രസിദ്ധ ജ്യോതിഷ പണ്ഡിതനായിരുന്ന കെ. സി. ശ്രീകണ്ഠപൊതുവളുടെ ചെറുമകനും, പ്രമുഖ ജ്യോതിഷിയും, സംസ്കൃത പണ്ഡിതനും, ഡോക്ടറും, ബഹുഭാഷാ പണ്ഡിതനും, സ്വാതന്ത്ര്യസമര സേനാനിയും, പി. എസ്. പിയുടെ നേതാവുമായിരുന്ന ഡോ. കെ. എം. പൊതുവളുടെ മകനുമാണ് പ്രമുഖ ജ്യോതിഷി പയ്യന്നൂരിലെ ഡോ. എൻ. ആർ പൊതുവാൾ (+9194968 55070).