ETV Bharat / lifestyle

പ്ലാസ്റ്റിക്കിന് നോ എന്‍ട്രി; ചോളത്തൊണ്ടില്‍ നിന്നും കപ്പും സോസറും, വന്‍ വിജയം നാസിന്‍റെ സംരംഭം

പ്ലാസ്‌റ്റിക്കിനെ ജീവിതത്തില്‍ നിന്നകറ്റി നാസ്‌ ഒസൈര്‍. ചോളത്തൊണ്ടില്‍ നിന്നും കപ്പുകളും സോസറുകളും നിര്‍മിച്ച് വിജയഗാഥയിലേക്ക്. സംരംഭകത്വത്തിലേക്ക് നയിച്ചത് അനന്തരവന്‍റെ വിയോഗം.

CORN HUSK WASTE INTO CUP ECO FRIENDLY TABLEWARE BIHAR RURAL INNOVATION MUZAFFARPUR Naaz Ozairs CORN HUSK Innovation
Naaz Ozair (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : January 3, 2026 at 7:25 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

പട്‌ന: അസിസ്റ്റൻ്റ് പ്രൊഫസർ ജോലി ഉപേക്ഷിച്ച് സംരംഭകത്വത്തിലേയ്‌ക്ക്... ഇന്ന് പ്രതിഫലമായി ലഭിക്കുന്നത് ലക്ഷങ്ങൾ... മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിങ് പാസായി അസിസ്റ്റൻ്റ് പ്രൊഫസറായി ജോലി ചെയ്‌ത് കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് നാസ് സംരംഭകത്വത്തിലേയ്‌ക്ക് ചുവടുവയ്‌ക്കുന്നത്.

ചോളത്തിൻ്റെ പുറം തോടിൽ നിന്നും കപ്പുകളും സോസറുകളും നിർമ്മിക്കുന്ന ബിസിനസാണ് മുസാഫർപൂർ സ്വദേശിയായ നാസ് ചെയ്യുന്നത്. നാസിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ വഴിത്തിരിവായത് അനന്തരവൻ്റെ മരണമാണ്. 2019ലാണ് അനന്തരവൻ കാൻസർ ബാധിച്ച് മരിച്ചത്.

CORN HUSK WASTE INTO CUP ECO FRIENDLY TABLEWARE BIHAR RURAL INNOVATION MUZAFFARPUR Naaz Ozairs CORN HUSK Innovation
നാസ് ഒസൈർ (ETV Bharat)

യാതൊരുവിധ ദുസ്വഭാവങ്ങളും ഇല്ലാത്ത അനന്തരവന് കാന്‍സര്‍ ബാധിക്കാന്‍ കാരണമായതെന്ത് എന്ന ചോദ്യം നാസിനെ അലട്ടി. ഉത്തരം ലഭിക്കാത്ത ഈ ചോദ്യം ഒടുക്കം നാസിൻ്റെ ജീവിതത്തെ തന്നെ മാറ്റിമറിച്ചു.

ഈ നഷ്‌ടം മനുഷ്യൻ നിത്യം ഉപേക്ഷിക്കുന്ന വസ്‌തുക്കളിൽ ഒരു പരീക്ഷണം നടത്താൻ നാസിനെ പ്രേരിപ്പിച്ചു. മനുഷ്യൻ്റെ നിത്യോപയോഗ വസ്‌തു പ്ലാസ്റ്റിക് ആണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ നാസ് ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് പ്ലാസ്റ്റിക്കിനെ എങ്ങനെ എടുത്ത് മാറ്റാമെന്ന് ചിന്തിച്ച് തുടങ്ങി. ദശാബ്‌ദക്കാലത്തോളം നീണ്ട് നിന്ന ഗവേഷണത്തിന് ഒടുവിൽ ജൈവവിഘടനം ചെയ്യാവുന്ന കപ്പുകളും സോസറുകളും നിർമ്മിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. ആദ്യത്തെ അഞ്ച് വർഷം മുള, വാഴനാര്, പപ്പായയുടെ തണ്ട് എന്നിവ പരീക്ഷിച്ചു. പരീക്ഷണം വിഫലമായി.

CORN HUSK WASTE INTO CUP ECO FRIENDLY TABLEWARE BIHAR RURAL INNOVATION MUZAFFARPUR Naaz Ozairs CORN HUSK Innovation
നാസ് ഒസൈർ (ETV Bharat)

അങ്ങനെയിരിക്കെയാണ് അപ്രതീക്ഷിതമായി ഒരു സുഹൃത്തിൻ്റെ വിവാഹ സത്‌കാരത്തിന് പോകുന്നതിനിടയില്‍ വയലിൽ വീണുകിടക്കുന്ന ചോളക്കതിരുകൾ നാസിൻ്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുന്നത്. കർഷകർ ചോളം കത്തിക്കുന്നത് വഴി വലിയ മലിനീകരണമാണ് പ്രദേശത്ത് ഉണ്ടാകുന്നത്. ഇത് തടയാനും പുത്തൻ സാധ്യതകൾ സൃഷ്‌ടിക്കാനും നാസ് തീരുമാനിച്ചു. അഞ്ച് വർഷത്തെ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വമായ ഗവേഷണത്തിനും പരീക്ഷണത്തിനും ശേഷം ചോളത്തിൻ്റെ പുറം തോടുകളിൽ നിന്ന് ഡിസ്പോസിബിൾ കപ്പുകളും സോസറുകളും നിർമ്മിച്ചു. ഉപയോഗപ്രദമല്ലെന്ന് കരുതിയ ചോളത്തൊണ്ട് പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദമായ കപ്പുകളായി മാറി.

CORN HUSK WASTE INTO CUP ECO FRIENDLY TABLEWARE BIHAR RURAL INNOVATION MUZAFFARPUR Naaz Ozairs CORN HUSK Innovation
ബിസിനസ് യൂണിറ്റ് (ETV Bharat)

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

കർഷകരിൽ നിന്ന് കിലോയ്ക്ക് 1രൂപ മുതൽ 2 രൂപ വരെ നിരക്കിലാണ് നാസ് ചോളത്തൊണ്ടുകൾ വാങ്ങുന്നത്. ഒരു കിലോഗ്രാം ചോളത്തൊണ്ടിൽ നിന്ന് ഏകദേശം 200 കപ്പുകൾ നിർമ്മിക്കുന്നു. ഒരു കപ്പ് 1.50 രൂപയ്ക്കും ഒരു സോസർ 2 രൂപയ്ക്കുമാണ് വിൽക്കുന്നത്. ദിവസേന, ഏകദേശം 1,000 രൂപ സമ്പാദിക്കാം, വാർഷിക വരുമാനം 5 ലക്ഷത്തിനടുത്ത് വരും.

CORN HUSK WASTE INTO CUP ECO FRIENDLY TABLEWARE BIHAR RURAL INNOVATION MUZAFFARPUR Naaz Ozairs CORN HUSK Innovation
നാസ് നിര്‍മിച്ച കപ്പുകളും സോസറുകളും. (ETV Bharat)

"മതപരമായ ഒത്തുചേരലുകളിൽ പ്രസാദ വിതരണത്തിനുമായി ഇപ്പോൾ ചോളത്തൊണ്ടുകൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച കപ്പുകളും പ്ലേറ്റുകളുമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്" നാസ് പറഞ്ഞു. ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേയിൽ നിന്ന് 30 ലക്ഷം രൂപയുടെ ഓർഡറും നാസിന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഇതാ 2,000 ചതുരശ്ര അടി വിസ്‌തീർണമുള്ള ഒരു ഫാക്‌ടറിയുടെ നിർമ്മാണം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. യൂണിറ്റിൽ നിരവധി ആളുകൾ ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ട്.

2024 ഫെബ്രുവരിയിൽ നാസിന് ഈ നൂതന വിദ്യ ഉപയോഗിച്ചതിൽ പേറ്റൻ്റും ലഭിച്ചു. ചൈനയിലേയും ജപ്പാനിലേയും ചില ശാസ്ത്രജ്ഞർ ഈ കണ്ടുപിടിത്തത്തിന് അവകാശവാദമുന്നയിച്ചിരന്നു. എന്നാൽ നാസിന് തന്നെ പേറ്റൻ്റ് ലഭിച്ചു. പേറ്റൻ്റ് ലഭിച്ചതോടെ നാസിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ദേശീയ, അന്തർദേശീയ തലങ്ങളിലും ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടു.

"പ്ലാസ്റ്റിക് പാത്രങ്ങളിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് ആയിരക്കണക്കിന് മൈക്രോപ്ലാസ്റ്റിക് കണികകളെ ശരീരത്തിലേക്ക് തള്ളിവിടുമെന്ന കാര്യം നമ്മൾ മനസിലാക്കുന്നില്ല. ഐഐടി ഖോരക്‌പൂരിലെ ഗവേഷകരുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ പ്ലാസ്‌റ്റിക് കപ്പ് കൊണ്ട് ഒരു തവണ ചായ കുടിക്കുന്നത് വഴി 25,000 പ്ലാസ്റ്റിക് കണികകൾ ശരീരത്തിൽ എത്തുന്നു" നാസ് പറഞ്ഞു.

പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദ വസ്‌തുക്കളെക്കുറിച്ച് അവബോധം സൃഷ്‌ടിക്കുന്നതിനായി 24 സ്‌കൂളുകൾ നാസ് ഇതിനോടകം തന്നെ സന്ദർശിച്ചു. ഏകദേശം 1,000 കുട്ടികൾക്ക് ചോളത്തണ്ടിൻ്റെ കപ്പുകളും സോസറുകളും നിർമ്മിക്കുന്നതിൽ പരിശീലനവും നൽകി. പ്ലാസ്റ്റിക്കിന് പകരമായി ഉപയോഗിക്കാവുന്ന വസ്‌തുവാണ് ചോളത്തൊണ്ട് എന്നാണ് ശാസ്ത്രജ്ഞർ പറയുന്നത്.

CORN HUSK WASTE INTO CUP ECO FRIENDLY TABLEWARE BIHAR RURAL INNOVATION MUZAFFARPUR Naaz Ozairs CORN HUSK Innovation
നാസ് നിര്‍മിച്ച കപ്പുകളും സോസറുകളും. (ETV Bharat)

"അടുത്ത 10 വർഷത്തിനുള്ളിൽ കുറഞ്ഞത് 100 പ്ലാസ്റ്റിക് ഉത്‌പന്നങ്ങളെങ്കിലും മാറ്റിസ്ഥാപിക്കുക" എന്നതാണ് തൻ്റെ ലക്ഷ്യമെന്ന് നാസ് പറയുന്നു. കപ്പുകളും പ്ലേറ്റുകളും കൂടാതെ, ഇപ്പോൾ സ്ട്രോകൾ, സോപ്പ് പെട്ടികൾ, ചോക്ലേറ്റ് ബോക്‌സ് തുടങ്ങിയവയും ഇദ്ദേഹം നിർമ്മിക്കുന്നുണ്ട്.

ALSO READ: ഇത് ചിത്രങ്ങളുടെയും ആല! ചുവര് നിറയെ സ്വന്തം കൈപ്പടയില്‍ വരച്ച ചിത്രങ്ങള്‍, വ്യത്യസ്‌തം രവിയുടെ തൊഴിലിടം

TAGGED:

CORN HUSK WASTE INTO CUP
ECO FRIENDLY TABLEWARE BIHAR
RURAL INNOVATION MUZAFFARPUR
NAAZ OZAIRS CORN HUSK INNOVATION
CORN HUSK INTO CUP INNOVATION

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.