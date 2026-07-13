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ഒരേസമയം നിരവധി കാര്യങ്ങള്‍ ചെയ്യുന്നതില്‍ സ്‌ത്രീകള്‍ പുരുഷന്‍മാരേക്കാള്‍ കേമരോ? പഠനം പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ

ദൈനംദിന ജീവിത ബഹുവിധ കാര്യങ്ങള്‍ ഒരേ സമയം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതില്‍ സ്‌ത്രീകളും പുരുഷന്‍മാരും തമ്മില്‍ കാര്യമായ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ടെന്നാണ് പൊതുവേയുള്ള തെറ്റിദ്ധാരണയെന്ന് പഠനം ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.

GENDER DIFFERENCES PRODUCTIVITY Multitasking women and men in multitasking
Men and women have a key difference in how they multitask (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : July 13, 2026 at 12:07 PM IST

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ഒരേ സമയം നിരവധി കാര്യങ്ങള്‍ ഫലപ്രദമായി ചെയ്യാനുള്ള കഴിവിനെയാണ് മള്‍ട്ടി ടാസ്‌കിങ് എന്നത് കൊണ്ട് അര്‍ത്ഥമാക്കുന്നത്. ആധുനിക ജീവിതത്തിന്‍റെ കേന്ദ്ര സവിശേഷതയായി ഈ ഗുണം മാറിയിരിക്കുന്നു. വാഹനമോടിക്കല്‍, വീട്ടുപണികള്‍, വിനോദങ്ങള്‍ ഇതെല്ലാം ഒരേസമയം മികച്ച രീതിയില്‍ ചെയ്യുക. സ്‌ത്രീകളാണ് പുരുഷന്‍മാരെക്കാള്‍ നന്നായി ഇത് ചെയ്യുക എന്നാണ് പൊതുവിലുള്ള ധാരണ. എന്നാല്‍ ഇക്കാര്യത്തില്‍ ചെറുതും അസ്ഥിരവുമായ ചില വ്യത്യാസങ്ങള്‍ മാത്രമാണ് ലിംഗാധിഷ്‌ഠിതമായി ഉള്ളതെന്നാണ് ഗവേഷണങ്ങള്‍ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. നിലവിലുള്ള ധാരണകളെ പൊളിച്ചടുക്കുന്നതാണ് പുത്തന്‍ ഗവേഷണങ്ങള്‍.

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ബിയാല്‍ ഫൗണ്ടേഷന്‍, ലണ്ടനിലെ ബ്രൂണല്‍ സര്‍വകലാശാലയുടെ ആന്ദ്രെ , ലണ്ടന്‍ സര്‍വകലാശാലയിലെ സിറ്റി സെന്‍റ് ജോര്‍ജസിലെ ഡയാന സമെയ്‌റ്റാറ്റ് എന്നിവര്‍ ചേര്‍ന്ന് നടത്തിയ പഠനത്തില്‍ യഥാര്‍ത്ഥ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളില്‍ നിന്നുള്ള അഞ്ച് ജോലികള്‍ അടങ്ങിയ മാതൃക ഇവര്‍ വികസിപ്പിച്ചു. ഇത് മുന്‍ പഠനങ്ങളെക്കാള്‍ പ്രായോഗികമായിരുന്നു. സൈക്കോളജിക്കല്‍ റിസര്‍ച്ച് എന്ന ശാസ്‌ത്ര മാസികയില്‍ പ്രസിദ്ധീകരി്ച്ച ലേഖനത്തില്‍ ധാരാളം ജോലികള്‍ ഒന്നിച്ച് കൈകാര്യം ചെയ്യുമ്പോള്‍ പുരുഷന്‍മാര്‍ സ്‌ത്രീകളെക്കാള്‍ കുറച്ച് സംസാരിക്കുന്നു എന്ന ലേഖനത്തില്‍ ആണ് ഇവരുടെ പഠനത്തിന്‍റെ വിശദാംശങ്ങളുള്ളത്.

ഇവര്‍ ആദ്യം നടത്തിയ പഠനത്തില്‍ 41 പുരുഷന്‍മാരും 37 സ്‌ത്രീകളും അഞ്ച് വ്യത്യസ്‌ത ജോലികള്‍ നിര്‍വഹിച്ചു. പാചകം, ഫോണ്‍ നമ്പര്‍ തിരയല്‍, അക്ക-അക്ഷ പൊരുത്തപ്പെടുത്തല്‍, സ്ലൈഡ് ഷോയിലെ പദ നിരീക്ഷണ ടാസ്‌ക്, ഇതിന് പുറമെ ഓരോ ഇരുപത് സെക്കന്‍ഡിലും ഒരു ചോദ്യത്തിന് നല്‍കുന്ന ഉത്തരങ്ങള്‍ തുടങ്ങിയവയാണ് ഇവര്‍ക്ക് നല്‍കിയിരുന്ന ഉദ്യമങ്ങള്‍.

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മറ്റൊരു പഠനത്തില്‍ ഈ ലിംഗവ്യത്യാസം മറ്റുള്ളവര്‍ക്ക് മനസിലാകുന്നുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കുന്നതിനായി മുന്‍കൂര്‍ വിവരങ്ങളില്ലാതെ 160 നിരീക്ഷകര്‍ പങ്കെടുക്കുന്നവരുടെ വീഡിയോകള്‍ കാണുകയും അവരുടെ പ്രകടനം വിലയിരുത്തുകയും ചെയ്‌തു. ഇവരുടെ ഉദ്യമങ്ങളില്‍ സ്‌ത്രീകളും പുരുഷന്‍മാരും ഒരു പോലെ തന്നെയുള്ള പ്രകടനമാണ് കാഴ്‌ച വച്ചത്. സംഭാഷണ ദൗത്യത്തില്‍ പുരുഷന്‍മാര്‍ സ്‌ത്രീകളെക്കാള്‍ ഇരട്ടിയിലേറെ തവണ ഇത് അവഗണിച്ചു. അതേസമയം അവര്‍ പ്രതികരിക്കുമ്പോള്‍ പുരുഷന്‍മാരുടെ ഉത്തരങ്ങളുടെ ഗുണനിലവാരവും വേഗതയും സ്‌ത്രീകളില്‍ നിന്ന് വ്യത്യസ്‌തമായിരുന്നില്ല എന്നത് എടുത്ത് പറയേണ്ടതുണ്ട്.

ഗവേഷകരുടെ ഒരു വിശദീകരണം ഇങ്ങനെയാണ്- സ്ത്രീകൾക്ക് ശരാശരി, സാമൂഹിക സന്ദർഭങ്ങളിൽ ആശയവിനിമയ പെരുമാറ്റത്തിൽ കൂടുതൽ ഏർപ്പെടാൻ കഴിയും എന്നതാണ്. ഈ സിദ്ധാന്തം ഈ പഠനത്തിൽ നേരിട്ട് പരീക്ഷിച്ചിട്ടില്ല, അതിനാൽ ജാഗ്രതയോടെ വ്യാഖ്യാനിക്കണം. സ്ത്രീകൾക്കിടയിൽ സംഭാഷണ സ്വഭാവത്തിന് കൂടുതൽ പ്രവണതയുണ്ടെന്ന് നിർദ്ദേശിക്കുന്ന പരിണാമ സിദ്ധാന്തങ്ങളുമായി ഈ കണ്ടെത്തലുകൾ യോജിക്കുന്നു. പങ്കെടുക്കുന്നവരുടെ പ്രകടനം നിരീക്ഷിച്ചപ്പോൾ, പുരുഷന്‍മാരെ, സ്ത്രീ മൾട്ടിടാസ്‌കർമാരുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ, ചുമതലയുടെ നിയന്ത്രണം കുറവാണെന്നും മോശം പ്രകടനം കാഴ്‌ചവയ്ക്കുന്നവരാണെന്നും കുറഞ്ഞ പരിശ്രമം ഉപയോഗിക്കുന്നവരാണെന്നും കുറഞ്ഞ ജാഗ്രതയുള്ളവരാണെന്നും സന്തോഷമില്ലാത്തവരാണെന്നും ജോലി ആസ്വദിക്കുന്നവരാണെന്നും അവർ വിലയിരുത്തി.

മൾട്ടിടാസ്‌കിംഗ് കഴിവിൽ പുരുഷന്മാരും സ്ത്രീകളും തമ്മിൽ പൊതുവായ വ്യത്യാസങ്ങളൊന്നുമില്ലെന്നും മറിച്ച് ഒരു പ്രത്യേക വ്യത്യാസമുണ്ടെന്നും ഈ പഠനം തെളിയിച്ചു: മൾട്ടിടാസ്‌കിംഗ് സമയത്ത്, പുരുഷന്മാർ സംഭാഷണം കൂടുതൽ തവണ അവഗണിക്കുന്നു. ഈ വ്യത്യാസം ആളുകളെ മറ്റുള്ളവർ എങ്ങനെ വിലയിരുത്തുന്നു എന്നതിനെ സ്വാധീനിക്കുന്നുവെന്നും ഇത് മോശം പ്രകടനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ധാരണയിലേക്ക് നയിച്ചേക്കാം എന്നും ഇത് കാണിച്ചു. സ്ത്രീകൾ പുരുഷന്മാരേക്കാൾ മൾട്ടിടാസ്‌കിംഗിൽ മികച്ചവരാണെന്ന ധാരണ ഉയർന്നുവന്നതും നിലനിൽക്കുന്നതും എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ഇത് വിശദീകരിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു.

"ഒന്നിച്ചുനോക്കിയാൽ, വൈജ്ഞാനിക വിഷ്വൽ-മാനുവൽ ടാസ്‌ക്കുകളിൽ കാര്യമായ ലൈംഗിക വ്യത്യാസങ്ങളൊന്നുമില്ലെന്ന് ഈ പഠനം സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു, പക്ഷേ മൾട്ടിടാസ്‌കിംഗ് നടത്തുമ്പോൾ വര്‍ത്തമാനം പറയാനുള്ള കഴിവിൽ കാര്യമായ ലൈംഗിക വ്യത്യാസങ്ങൾ നിലവിലുണ്ട്," ആൻഡ്രേ സാമൈറ്റാറ്റ് വിശദീകരിക്കുന്നു. "ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കഴിവാണിത്, അതിനാൽ സ്ത്രീകൾ പുരുഷന്മാരേക്കാൾ മൾട്ടിടാസ്കിംഗിൽ മിടുക്കരാണെന്ന വ്യാപകമായ ധാരണ ഊട്ടി ഉറപ്പിക്കാന്‍ ഇത് കാരണമാകും" എന്ന് ഗവേഷകൻ പറയുന്നു.

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GENDER DIFFERENCES
PRODUCTIVITY
MULTITASKING
WOMEN AND MEN IN MULTITASKING
MULTITASKING BY GENDER

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