അടിപിടിക്ക് മുൻപ് ഒരു ഹഗ്ഗ്! മൃഗലോകത്തെ ഈ 'സ്നേഹ നയതന്ത്രം' നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് എന്ത്?
ഇംഗ്ലണ്ടിലെ ഡർഹാം സർവകലാശാലയിലെ ഗവേഷകർ നടത്തിയ പുതിയ പഠനത്തിലാണ് ഈ വിവരങ്ങളുള്ളത്.
Published : July 22, 2026 at 1:08 PM IST
ഒരു തർക്കം പരിഹരിക്കാനോ സമാധാനം സ്ഥാപിക്കാനോ മനുഷ്യർ കണ്ടെത്തിയ ഏറ്റവും മികച്ച മാർഗം നയതന്ത്രമാണെന്നാണോ നിങ്ങൾ കരുതുന്നത്? എന്നാൽ മനുഷ്യൻ ഭൂമിയിൽ ജനിക്കുന്നതിന് ദശലക്ഷക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് തന്നെ നമ്മുടെ പൂർവികരായ കുരങ്ങുകൾ ഈ വിദ്യ സ്വായത്തമാക്കിയിരുന്നുവെന്നാണ് പുതിയ പഠനങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. ഭക്ഷണം പങ്കുവയ്ക്കുന്നതിന് മുൻപ് പരസ്പരം കെട്ടിപ്പിടിച്ചും ചുംബിച്ചും അവർ തർക്കങ്ങൾ ഒഴിവാക്കിയിരുന്നുവെന്ന കൗതുകകരമായ വിവരമാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തുവരുന്നത്.
സമാധാനത്തിന് സ്പർശനം
ഇംഗ്ലണ്ടിലെ ഡർഹാം സർവകലാശാലയിലെ ഗവേഷകർ നടത്തിയ പുതിയ പഠനത്തിലാണ് ഈ വിവരങ്ങളുള്ളത്. ബോണോബോസ്, ചിമ്പാൻസി തുടങ്ങിയ കുരങ്ങുകൾ ഭക്ഷണത്തിനായി മത്സരിക്കുന്നതിന് മുൻപ് സാമൂഹിക സംഘർഷം കുറയ്ക്കുന്നതിനായി പരസ്പരം ആലിംഗനം ചെയ്യുകയോ, തലോടുകയോ, ചുംബിക്കുകയോ ചെയ്യാറുണ്ടെന്ന് പഠനം വ്യക്തമാക്കുന്നു. അതായത്, അവസാനത്തെ ഭക്ഷണത്തിനായി തർക്കിക്കാൻ നിൽക്കാതെ, ഒരു ആലിംഗനത്തിലൂടെ സമാധാനപരമായി അത് പങ്കുവയ്ക്കാൻ അവർക്ക് സാധിക്കുന്നു. പ്രൊസീഡിങ്സ് ഓഫ് ദി റോയൽ സൊസൈറ്റി ബി: ബയോളജിക്കൽ സയൻസസ് എന്ന ജേണലിലാണ് ഈ പഠനം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. സ്പർശനം എന്നത് കേവലം ഒരു സാമൂഹിക ആചാരം മാത്രമല്ലെന്നും, പരിണാമചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും പഴക്കമുള്ള സംഘർഷ പരിഹാര തന്ത്രങ്ങളിലൊന്നാണിതെന്നും പഠനം ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.
പഠനം നടന്നത് ആഫ്രിക്കയിൽ
ആഫ്രിക്കൻ സങ്കേതങ്ങളിൽ കഴിയുന്ന ബോണോബോസ്, ചിമ്പാൻസി എന്നിവയുടെ അഞ്ച് ഗ്രൂപ്പുകളെയാണ് ഗവേഷകർ നിരീക്ഷിച്ചത്. ഭക്ഷണം നൽകുന്നതിന് മുൻപുള്ള അഞ്ച് മിനിറ്റിൽ 116 കുരങ്ങുകളുടെ ദൃശ്യങ്ങൾ അവർ പകർത്തി. ആര് ആരെ ആലിംഗനം ചെയ്തു, ആര് ആരെ ചുംബിച്ചു, ആര് ആരെ ആശ്വസിപ്പിച്ചു തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ ഗവേഷകർ സൂക്ഷ്മമായി രേഖപ്പെടുത്തി. ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ തുടങ്ങിയതിന് ശേഷം ഇവരുടെ പെരുമാറ്റം എത്രത്തോളം സമാധാനപരമായിരുന്നുവെന്നും അവർ വിലയിരുത്തി. പരസ്പരം സ്പർശിച്ചും ആശ്വസിപ്പിച്ചും സമയം ചിലവഴിച്ച കുരങ്ങുകൾ പിന്നീട് വളരെ സമാധാനപരമായി ഒരുമിച്ച് ഇരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതാണ് ഗവേഷകർ കണ്ടത്. വിലപിടിപ്പുള്ള ഭക്ഷണമാണെങ്കിൽ പോലും അവർക്കിടയിൽ സംഘർഷങ്ങൾ കുറവായിരുന്നു.
വ്യത്യസ്തമായ സ്വഭാവസവിശേഷതകൾ
ഈ രണ്ട് വർഗങ്ങൾക്കും തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ സ്വഭാവസവിശേഷതകളാണുള്ളത്. സഹകരണത്തിലൂടെയും സ്നേഹത്തിലൂടെയും പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിൽ ബോണോബോസുകൾ പേരുകേട്ടവരാണ്. എന്നാൽ ചിമ്പാൻസികൾ കൂടുതൽ ആക്രമണോത്സുകത കാണിക്കുന്നവരാണ്. എന്നിട്ടും സംഘർഷസാധ്യതയുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ഇരുവിഭാഗവും പരസ്പരം ആശ്വസിപ്പിക്കാൻ സ്പർശനത്തെ ആശ്രയിച്ചു. ബോണോബോസ് സമൂഹത്തിൽ പെൺകുരങ്ങുകൾ തമ്മിലാണ് കൂടുതൽ അടുപ്പം കാണിച്ചത്. എന്നാൽ ചിമ്പാൻസികൾക്കിടയിൽ ആൺകുരങ്ങുകൾ തമ്മിലായിരുന്നു കൂടുതൽ സൗഹൃദം.
അതിശയകരമായ വിശ്വാസം
ചിമ്പാൻസികൾക്കിടയിലെ വിശ്വാസം അതിശയകരമാണെന്ന് ഡർഹാം സർവകലാശാലയിലെ സൈക്കോളജി വിഭാഗം ഗവേഷകനായ ഡോ. ജേക്ക് ബ്രൂക്കർ പറഞ്ഞു. ഭാഷകൾ ഉണ്ടാകുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ ആശയവിനിമയത്തിനുള്ള ശക്തമായ ഉപകരണമായിരുന്നു സ്പർശനം. ചിമ്പാൻസികൾ പരസ്പരം വായിൽ വിരലുകളോ കൈകളോ വയ്ക്കുന്നത് അവരുടെ ആഴത്തിലുള്ള വിശ്വാസത്തെയാണ് കാണിക്കുന്നത്. ഒരു ആൺകുരങ്ങ് മറ്റൊരാളെ പിന്നിൽ നിന്ന് ആലിംഗനം ചെയ്യുകയും, പിന്നീട് മറ്റുള്ളവർ അതിനൊപ്പം ചേരുകയും ചെയ്യുന്ന റീഅഷ്വറൻസ് ട്രെയിൻ എന്ന പ്രതിഭാസവും ഗവേഷകർ നിരീക്ഷിച്ചു.
വൈകാരികമായ സമയങ്ങളിൽ സാമൂഹിക ബന്ധങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിൽ സ്പർശനം വഹിക്കുന്ന പങ്ക് വളരെ വലുതാണെന്ന് ഡർഹാം സർവകലാശാലയിലെ പ്രൊഫസർ സന്ന ക്ലേ വ്യക്തമാക്കി. കുരങ്ങുകളിൽ കാണുന്ന പല ആശ്വാസകരമായ പെരുമാറ്റങ്ങളും ഇന്നത്തെ മനുഷ്യരിലും കാണാൻ സാധിക്കുമെന്നത് ശ്രദ്ധേയമാണ്. മനുഷ്യരാശിയുടെ ഏറ്റവും പഴയ സാങ്കേതികവിദ്യ ചക്രമോ തീയോ അല്ല, മറിച്ച് സ്പർശനത്തിലൂടെ കൈമാറുന്ന ദയയാണെന്നത് ഏറെ ആശ്വാസകരമായ കാര്യമാണെന്നും അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
Source: https://royalsocietypublishing.org/rspb/article/293/2075/20253190/482572/Reassuring-body-contact-promotes-social-tolerance
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