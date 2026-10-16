സ്വാഭാവിക സൗന്ദര്യം തിരികെവരുന്നു; എന്താണ് വൈറലാകുന്ന ആൻ്റി ബ്ലഷ് മേക്കപ്പ്?
സൗന്ദര്യ ലോകത്തെ ട്രെൻഡുകൾ വീണ്ടും മാറിയിരിക്കുന്നു. വളരെ ശാന്തവും സ്വാഭാവികവുമായ രീതിയിലേക്കാണ് പുതിയ മാറ്റം
Published : October 16, 2026 at 8:56 AM IST
കവിളുകളിൽ ചുവപ്പും റോസും നിറങ്ങൾ വാരിപ്പൂശുന്ന കാലം കഴിഞ്ഞു. മേക്കപ്പ് ലോകത്ത് ഇപ്പോൾ തരംഗമാകുന്നത് സ്വാഭാവിക സൗന്ദര്യം എടുത്തുകാണിക്കുന്ന 'ആൻ്റി ബ്ലഷ്' രീതിയാണ്. മണിക്കൂറുകൾ നീളുന്ന മേക്കപ്പിലൂടെയല്ല, മറിച്ച് വളരെ ലളിതമായ സ്പർശങ്ങളിലൂടെ മുഖത്തിന് തിളക്കം നൽകുന്ന ഈ പുതിയ ട്രെൻഡ് സൗന്ദര്യ സങ്കല്പങ്ങളെത്തന്നെ മാറ്റിമറിക്കുകയാണ്.
എന്താണ് ആൻ്റി ബ്ലഷ്?
വർഷങ്ങളായി സൗന്ദര്യവർധക വസ്തുക്കളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നായിരുന്നു ബ്ലഷ്. സ്ട്രോബെറി ഗേൾ ഫ്ലഷ്, ഡോൾ ചീക്ക് പിങ്ക്, സൺ കിസ്ഡ് കോറൽ എന്നിങ്ങനെ പല പേരുകളിൽ കവിളുകളിൽ നിറങ്ങൾ വാരിപ്പൂശുന്നതായിരുന്നു ഇതുവരെയുള്ള രീതി. എന്നാൽ സൗന്ദര്യ ലോകത്തെ ട്രെൻഡുകൾ വീണ്ടും മാറിയിരിക്കുന്നു. വളരെ ശാന്തവും സ്വാഭാവികവുമായ രീതിയിലേക്കാണ് പുതിയ മാറ്റം. ആൻ്റി ബ്ലഷ് എന്ന ഈ പുതിയ രീതിയിൽ കടുത്ത നിറങ്ങൾക്ക് പകരം വളരെ മൃദുവായ നിറങ്ങളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. കവിൾത്തടങ്ങൾക്ക് സ്വാഭാവികമായ തിളക്കം നൽകുക എന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം.
ആൻ്റി ബ്ലഷ് എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ ബ്ലഷ് പൂർണമായും ഒഴിവാക്കുകയാണെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കേണ്ടതില്ല. കടുത്ത നിറങ്ങൾക്ക് പകരം റോസി ബീജ്, ഡസ്റ്റി മോവ്, സോഫ്റ്റ് ബ്രൗൺ തുടങ്ങിയ നിറങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനെയാണ് ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. എട്ടു മണിക്കൂർ സുഖമായി ഉറങ്ങിയുണർന്ന ഒരാളുടെ മുഖത്തുണ്ടാകുന്ന സ്വാഭാവികമായ തിളക്കവും ഉന്മേഷവും നൽകാൻ ഈ രീതിക്ക് സാധിക്കും. ക്ലീൻ ഗേൾ മിനിമലിസം എന്ന ആശയത്തിൻ്റെ പുതിയ രൂപമാണിത്. വളരെ കുറഞ്ഞ അളവിൽ ഫൗണ്ടേഷൻ ഉപയോഗിച്ച്, മുഖത്തിന് സ്വാഭാവികമായ തിളക്കം നൽകുന്ന രീതിയാണിത്. ഒറ്റനോട്ടത്തിൽ യാതൊരുവിധ സൗന്ദര്യവർധക വസ്തുക്കളും ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് തോന്നിപ്പിക്കുമെങ്കിലും, ഇതിന് പിന്നിൽ കൃത്യമായ അധ്വാനമുണ്ട്.
ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ
ആൻ്റി ബ്ലഷ് രീതി പരീക്ഷിക്കുമ്പോൾ ചില കാര്യങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. സ്വന്തം ചർമത്തിന് അനുയോജ്യമായ നിറങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുക എന്നതാണ് ഇതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനം. വളരെ കുറഞ്ഞ അളവിൽ മാത്രം ഇത് മുഖത്ത് പുരട്ടാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം. വിരലുകൾ ഉപയോഗിച്ച് മൃദുവായി സ്പർശിക്കുന്ന രീതിയാണ് ഇതിന് ഏറ്റവും അനുയോജ്യം. ക്രീം അല്ലെങ്കിൽ ലിക്വിഡ് രൂപത്തിലുള്ള ഉത്പന്നങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ചർമത്തോട് ചേർന്നുനിൽക്കാൻ സഹായിക്കും. പൗഡർ രൂപത്തിലുള്ളവ ഉപയോഗിച്ചാൽ അത് കൃത്രിമത്വം തോന്നിപ്പിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. കവിളുകളിൽ നിന്ന് മുകളിലേക്ക് ബ്ലെൻഡിങ് ചെയ്യുന്നത് മുഖത്തിന് കൂടുതൽ ഭംഗി നൽകും. ഇതിനൊപ്പം അല്പം കോണ്ടൂർ, ഹൈലൈറ്റർ എന്നിവ കൂടി ഉപയോഗിച്ചാൽ കവിൾത്തടങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ വ്യക്തത ലഭിക്കും.
ചർമത്തിന് അനുയോജ്യമായ നിറങ്ങൾ
എല്ലാത്തരം ചർമക്കാർക്കും അനുയോജ്യമായ രീതിയിൽ ആൻ്റി ബ്ലഷ് പരീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്. വെളുത്ത ചർമമുള്ളവർക്ക് സോഫ്റ്റ് പിങ്കി ബീജ് നിറങ്ങളാണ് ഏറ്റവും അനുയോജ്യം. ഇടത്തരം നിറമുള്ളവർക്ക് മ്യൂട്ടഡ് മോവ്, റോസി ബ്രൗൺ നിറങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കാം. ഇരുണ്ട ചർമമുള്ളവർക്ക് കൂടുതൽ കടുത്ത ബ്രൗൺ, റോസ് ബ്രൗൺ നിറങ്ങൾ സ്വാഭാവിക ഭംഗി നൽകും. വർഷങ്ങളായി ഉപയോഗിക്കുന്ന സൗന്ദര്യവർധക വസ്തുക്കളെ പുതിയ രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ ഈ ട്രെൻഡ് സഹായിക്കുന്നു. ഫൗണ്ടേഷൻ, കോണ്ടൂർ, ഹൈലൈറ്റർ എന്നിവയ്ക്കൊപ്പം ബ്ലഷ് കൂടി ചേരുമ്പോൾ മുഖത്തിന് പൂർണത ലഭിക്കുന്നു. കടുത്ത നിറങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടാത്തവർക്ക് ദൈനംദിന ഉപയോഗത്തിന് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ രീതിയാണിത്.
മാറിമറിയുന്ന ട്രെൻഡുകൾ
പുതിയ ട്രെൻഡ് വന്നതുകൊണ്ട് കടുത്ത നിറങ്ങളിലുള്ള ബ്ലഷുകൾ പൂർണമായും ഒഴിവാക്കപ്പെടുന്നു എന്ന് ഇതിനർഥമില്ല. ഫാഷൻ ലോകത്തെപ്പോലെ സൗന്ദര്യ ലോകത്തും ട്രെൻഡുകൾ മാറിമറിയാറുണ്ട്. കടുത്ത നിറങ്ങൾക്കും നാടകീയമായ മേക്കപ്പുകൾക്കും എക്കാലവും അതിൻ്റേതായ സ്ഥാനമുണ്ട്. എന്നാൽ ആൻ്റി ബ്ലഷ് ആളുകൾക്ക് പുതിയൊരു തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കൂടി നൽകുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്.
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യാതൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ലെന്ന് തോന്നിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി വളരെ കൃത്യമായ മുന്നൊരുക്കങ്ങൾ നടത്തേണ്ടതുണ്ട് എന്നതാണ് ഇതിലെ ഏറ്റവും കൗതുകകരമായ കാര്യം. കടുത്ത നിറങ്ങളും വലിയ മാറ്റങ്ങളും പരീക്ഷിച്ചതിന് ശേഷം, വളരെ ലളിതമായ ഈ പുതിയ രീതി സൗന്ദര്യ ലോകത്തിന് വലിയൊരു ആശ്വാസമാണ് നൽകുന്നത്. സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ വൈറലായ ഈ ട്രെൻഡ് ഇപ്പോൾ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള യുവതികൾ ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുകയാണ്.
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