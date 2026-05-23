"ഡയറ്റിങ് പരാജയപ്പെടുന്നത് നിങ്ങളുടെ തെറ്റല്ല!" ഭാരം കുറയ്ക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് ആശ്വാസമായി ഒബേസിറ്റി ഡോക്ടറുടെ പുതിയ പഠനങ്ങൾ

ശരീരഭാരം നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ഭക്ഷണവും കലോറിയും മാത്രമല്ല ജീനുകൾ, ഹോർമോണുകൾ, ജീവിതശൈലി, മാനസിക സമ്മർദ്ദം, ഉറക്കം, സാമൂഹിക സാഹചര്യങ്ങൾ തുടങ്ങിയ അനവധി ഘടകങ്ങൾ കൂടിയാണ്.

Published : May 23, 2026 at 6:40 PM IST

രീരഭാരം കുറയ്ക്കാൻ കഠിനമായി ശ്രമിച്ചിട്ടും പരാജയപ്പെടുന്നവർക്കും, കുറഞ്ഞ ഭാരം നിലനിർത്താൻ പാടുപെടുന്നവർക്കും വലിയ പ്രത്യാശ നൽകുന്ന വാർത്തകളാണ് മെഡിക്കൽ ലോകത്ത് നിന്നും പുറത്തുവരുന്നത്. ശരീരഭാരം എന്നത് വെറുമൊരു 'കലോറി കണക്ക്' മാത്രമല്ലെന്നും, അതിന് പിന്നിൽ സങ്കീർണമായ ജൈവിക പ്രക്രിയകളുണ്ടെന്നുമുള്ള തിരിച്ചറിവ് ഇപ്പോൾ ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾക്ക് ആശ്വാസമാകുന്നു.

​ശരീരഭാരം കുറയ്ക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എന്നതിന് പിന്നിൽ പല സിദ്ധാന്തങ്ങളുണ്ട് . ചിലത് ജനിതകശാസ്ത്രത്തിലും ഉപാപചയ പ്രവർത്തനത്തിലും ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുമ്പോൾ, മറ്റു ചിലത് പരിസ്ഥിതിയും സാമൂഹിക ഘടകങ്ങളുമാണ് കൂടുതൽ പ്രധാനം എന്ന് വാദിക്കുന്നു. അമേരിക്കയിലെ മിഷിഗണിൽ നിന്നുള്ള പ്രശസ്ത ഒബേസിറ്റി മെഡിസിൻ വിദഗ്ധനും ഡയബറ്റോളജിസ്റ്റുമായ ഡോക്ടർ അവതരിപ്പിച്ച പഠനങ്ങളാണ് ഈ രംഗത്ത് പുതിയൊരു വഴിത്തിരിവുണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്.

​“ശരീരഭാരം കുറയുന്നതിൻ്റെ പിന്നിലെ ശാസ്ത്രീയ സത്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ 'ഒരേ രീതിയിലുള്ള ഡയറ്റ് എല്ലാവർക്കും അനുയോജ്യമല്ല' എന്നത് വ്യക്തമാകും. ഒരാളുടെ ശരീരത്തിൽ ഫലിക്കുന്ന ഡയറ്റും വ്യായാമവും മറ്റൊരാൾക്ക് ഒരിക്കലും ഫലിക്കണമെന്നില്ല.” — ഡോക്ടറുടെ പഠനത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട നിരീക്ഷണം ഇതാണ്.

സെറ്റ് പോയിൻ്റ് വെയ്റ്റ്

1950-കൾ മുതൽ നിലവിലുള്ള ഒരു ആശയമാണ് 'സെറ്റ് പോയിൻ്റ് വെയ്റ്റ്'. ഇതനുസരിച്ച്, ശരീരത്തിൽ ഒരു നിശ്ചിത അളവ് കൊഴുപ്പ് നിലനിർത്താൻ ശരീരത്തിന് സ്വന്തമായി ഒരു നിയന്ത്രണ സംവിധാനമുണ്ട്. വിശപ്പിൻ്റെ ആവേഗങ്ങളിലും ഊർജ വിനിയോഗത്തിലും മാറ്റം വരുത്തിക്കൊണ്ടാണ് ശരീരം ഇത് ചെയ്യുന്നത്. ഈ നിശ്ചിത കൊഴുപ്പിൻ്റെ അളവ് നിർണയിക്കുന്നത് ജനിതകവും ശാരീരികവും പാരിസ്ഥിതികവുമായ ഘടകങ്ങളാണ്.

​ഭാരം കുറഞ്ഞതിനുശേഷം, പഴയ ഭാരത്തിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തുന്നത് വരെ വിശപ്പ് കൂടുകയും ഊർജ വിനിയോഗം കുറയുകയും ചെയ്യുന്നു എന്ന നിരീക്ഷണങ്ങൾ ഈ സിദ്ധാന്തത്തെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു. സൈദ്ധാന്തികമായി പറഞ്ഞാൽ, ഭാരം ഗണ്യമായി കുറയുമ്പോഴും ശരീരം പട്ടിണിയിലാകാതിരിക്കാൻ ഈ പ്രക്രിയ സഹായിക്കുന്നു. ഒരു പഠനം കണ്ടെത്തിയത്, ഭാരം കുറച്ചതിനുശേഷവും, വീണ്ടും ഭാരം കൂടിയതിനുശേഷവും, കുറഞ്ഞത് 62 ആഴ്ചകളെങ്കിലും വിശപ്പുണ്ടാക്കുന്ന ഹോർമോണുകൾ ഉയർന്ന അളവിലും, വയറു നിറഞ്ഞതായി തോന്നിപ്പിക്കുന്ന ഹോർമോണുകൾ കുറഞ്ഞ അളവിലും തുടരുന്നു എന്നാണ്.

മെറ്റബോളിസം എങ്ങനെ മാറുന്നു?

ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റൊരു ആശയമാണ് 'മെറ്റബോളിക് അഡാപ്റ്റേഷൻ'. ഇത് ഊർജ സന്തുലിതാവസ്ഥയെ ബാധിക്കുമെങ്കിലും, മനുഷ്യരിലെ ഇതിൻ്റെ സ്വാധീനം അത്ര വ്യക്തമല്ല. ശരീരഘടനയിലെ മാറ്റങ്ങളിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതിലും അപ്പുറമായി ഊർജ വിനിയോഗം കുറയുന്ന പ്രക്രിയയാണിത്. ലളിതമായി പറഞ്ഞാൽ, നിങ്ങൾ ഭാരം കുറയ്ക്കുമ്പോൾ, അതേ ഭാരമുള്ളതും എന്നാൽ അടുത്തിടെ ഭാരം കുറച്ചിട്ടില്ലാത്തതുമായ ഒരാളെ അപേക്ഷിച്ച് നിങ്ങൾ കുറഞ്ഞ കലോറി മാത്രമേ ദഹിപ്പിക്കുകയുള്ളൂ.

​മെറ്റബോളിക് അഡാപ്റ്റേഷൻ വിശപ്പ് കൂട്ടുന്നതിനും 'റെസ്റ്റിംഗ് മെറ്റബോളിക് റേറ്റ്' കുറയ്ക്കുന്നതിനും കാരണമാകുന്നു. നിങ്ങൾ ദിവസം മുഴുവൻ കിടക്കയിൽ കിടന്നാൽ പോലും ഹൃദയമിടിപ്പ്, ശരീരതാപനില നിയന്ത്രണം, ശ്വസനം, ദഹനം തുടങ്ങിയ അടിസ്ഥാന പ്രക്രിയകൾക്കായി ശരീരം ഉപയോഗിക്കുന്ന ഊർജമാണിത്. മെറ്റബോളിക് അഡാപ്റ്റേഷൻ പ്രകാരം, ഏകദേശം 5% ഭാരം കുറയുമ്പോൾ റെസ്റ്റിംഗ് മെറ്റബോളിക് റേറ്റ് കുറയുന്നു. 10% ഭാരം കുറയുമ്പോൾ വ്യായാമത്തിലൂടെ കലോറി കത്തുന്ന നിരക്കും കുറയുന്നു.

​അതായത്, ഒരാളുടെ ഭാരം കുറയുമ്പോൾ ജീവൻ നിലനിർത്താനുള്ള അടിസ്ഥാന പ്രക്രിയകൾക്കായി ശരീരം ഉപയോഗിക്കുന്ന ഊർജത്തിൻ്റെ അളവ് കുറയുന്നു. കൂടാതെ, ഭാരം കുറയുന്നത് തുടരണമെങ്കിൽ വ്യായാമം വർധിപ്പിക്കേണ്ടി വരും. ചുരുക്കത്തിൽ, ശരീരഭാരം എത്രത്തോളം കുറയുന്നുവോ, അത്രത്തോളം കൂടുതൽ ഭാരം കുറയ്ക്കുക എന്നത് ബുദ്ധിമുട്ടായി മാറുന്നു.

ഊർജ വിനിയോഗത്തിലെ ഈ കുറവ് ഭാരം കുറച്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷവും നിലനിന്നേക്കാം, "ദി ബിഗ്ഗസ്റ്റ് ലൂസർ" (The Biggest Loser) എന്ന ടിവി ഷോയിലെ പങ്കാളികളിൽ നടത്തിയ പഠനത്തിൽ ഇത് വ്യക്തമായിട്ടുണ്ട്. എന്നിരുന്നാലും, ചില പഠനങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയത് മെറ്റബോളിക് അഡാപ്റ്റേഷൻ മുമ്പ് കരുതിയിരുന്നതുപോലെ അത്ര വലിയൊരു ഘടകമല്ല എന്നാണ്.

സെറ്റ് പോയിൻ്റ് മോഡൽ

​സെറ്റ് പോയിൻ്റ് വെയ്റ്റും മെറ്റബോളിക് അഡാപ്റ്റേഷനും മറികടക്കാൻ ചില വഴികളുണ്ട്. ബരിയാട്രിക് സർജറി (ഭാരം കുറയ്ക്കാനുള്ള ശസ്ത്രക്രിയ) സെറ്റ് പോയിൻ്റ് വെയ്റ്റിൽ മാറ്റം വരുത്തുന്നതായി കാണുന്നു; ഇത് ഊർജ വിനിയോഗം കുറയ്ക്കാതെ തന്നെ വിശപ്പ് കുറയ്ക്കുന്നു, കൂടാതെ രോഗികൾ അമിതമായി മെലിഞ്ഞുപോകാതിരിക്കാനും ഇത് സഹായിക്കുന്നു. GLP-1 പോലുള്ള മരുന്നുകൾ മെറ്റബോളിക് അഡാപ്റ്റേഷനെ ബാധിക്കാതെ ഭാരം കുറയ്ക്കാൻ സഹായിച്ചേക്കാം. ഭക്ഷണരീതികളിൽ വരുത്തുന്ന മാറ്റങ്ങളിൽ ഉയർന്ന പ്രോട്ടീൻ അടങ്ങിയ ഭക്ഷണങ്ങൾ, കുറഞ്ഞ ഗ്ലൈസെമിക് ലോഡ് ഉള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ, ഫൈബർ (നാരുകൾ) കൂടിയ ഭക്ഷണങ്ങൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു, എങ്കിലും ഇവയുടെ ഫലപ്രാപ്തി വ്യക്തികളെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു.

സെറ്റ് പോയിൻ്റ് സിദ്ധാന്തം പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിന് പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു നിശ്ചിത ഭാരമുണ്ടെന്നാണ്. നിങ്ങളെ ആ ഭാരത്തിൽ നിലനിർത്താൻ ശരീരം നിങ്ങളുടെ മെറ്റബോളിസത്തിലും വിശപ്പിലും മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും.

സെറ്റ്‌ലിംഗ് പോയിൻ്റ് മോഡൽ

​സെറ്റ് പോയിന്റ് സിദ്ധാന്തത്തിന് പകരമായി പറയുന്ന ഒന്നാണ് 'സെറ്റ്‌ലിംഗ് പോയിൻ്റ്'. ഈ മോഡൽ അനുസരിച്ച്, ശരീരഭാരം നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്നത് ജൈവികമായ നിയന്ത്രണങ്ങളിലൂടെയല്ല, മറിച്ച് പാസീവ് ഫീഡ്‌ബാക്കിലൂടെയാണ്. ഹോർമോണുകളിലെ മാറ്റങ്ങളിലൂടെ ശരീരം ഭാരം സജീവമായി നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന് പകരം, ഭാരം എന്നത് നിങ്ങളുടെ ശീലങ്ങളുടെയും ചുറ്റുപാടുകളുടെയും ഫലമാണെന്ന് ഈ സിദ്ധാന്തം പറയുന്നു.

ഊർജം ഉള്ളിലെത്തുന്നതും (ഭക്ഷണം) ഊർജം ചെലവാകുന്നതും തുല്യമാകുമ്പോൾ ശരീരഭാരം സ്ഥിരത കൈവരിക്കുന്ന അവസ്ഥയെയാണ് 'സെറ്റ്‌ലിംഗ് പോയിൻ്റ്' എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ശരീരഭാരം നിലനിർത്താനുള്ള ശാരീരികവും ഉപാപചയപരവുമായ ചെലവുകളാണ് ഇത് നിർണയിക്കുന്നത്. വലിയ ശരീരമുള്ള ആളുകൾക്ക് അത് ചലിപ്പിക്കാനും നിലനിർത്താനും കൂടുതൽ ഊർജം ആവശ്യമാണ്. അതിനാൽ, വലിയ ശരീരമുള്ളവർക്ക് ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ ആവശ്യകതയും കൂടുതലായിരിക്കും.

​സെറ്റ്‌ലിംഗ് പോയിൻ്റ് പഴയ "കലോറി ഇൻ, കലോറി ഔട്ട്" മോഡൽ പോലെ തോന്നാമെങ്കിലും, ഇത് പാരിസ്ഥിതികവും സാമൂഹികവുമായ സ്വാധീനങ്ങളെക്കൂടി കണക്കിലെടുക്കുന്നു. ഇതിനെ തുറന്നിട്ട ഒരു ജനലുമായി ഉപമിക്കാം. പകൽ സമയത്ത് സൂര്യപ്രകാശം കാരണം മുറി ചൂടാകാം, രാത്രിയിൽ തണുക്കാം. കാലക്രമേണ, മുറിയിലെ താപനില ഒരു നിശ്ചിത അളവിൽ തുടരും. ഈ താപനില നിശ്ചിതമല്ല, കാലാവസ്ഥ, ഇൻസുലേഷൻ, വായുസഞ്ചാരം എന്നിവയെ ആശ്രയിച്ച് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. മഞ്ഞുകാലത്ത് തണുപ്പും വേനൽക്കാലത്ത് ചൂടും കൂടുതലായിരിക്കാം.

​ഇനി ഇത് ഒരു വ്യക്തിയിൽ പ്രയോഗിച്ചു നോക്കാം. നിങ്ങൾ ദിവസം മുഴുവൻ എഴുന്നേറ്റു നിന്ന് ജോലി ചെയ്യുകയും മിക്കപ്പോഴും വീട്ടിൽ പാകം ചെയ്ത ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ആളാണെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ ഭാരം സ്ഥിരമായിരിക്കും. എന്നാൽ നിങ്ങൾ ഒരു ഡെസ്ക് ജോലിയിലേക്ക് മാറുകയും കലോറി കൂടിയ ഭക്ഷണങ്ങളും വലിയ അളവിലുള്ള ആഹാരവും കഴിക്കാൻ തുടങ്ങുകയും ചെയ്താൽ, നിങ്ങളുടെ ഭാരം വർധിക്കുകയും പിന്നീട് അത് ഒരു ഘട്ടത്തിൽ സ്ഥിരമാവുകയും ചെയ്യും. രണ്ട് സാഹചര്യങ്ങളിലും, നിലവിലുള്ള സാഹചര്യങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി വ്യത്യസ്ത സെറ്റ്‌ലിംഗ് പോയിൻ്റുകളിൽ നിങ്ങളുടെ ഭാരം സ്ഥിരത കൈവരിക്കുന്നു.

​എന്നിരുന്നാലും, ശരീരഭാരത്തിൻ്റെ ജൈവികവും ജനിതകവുമായ വശങ്ങളെ വിശദീകരിക്കാൻ സെറ്റ്‌ലിംഗ് പോയിൻ്റ് സിദ്ധാന്തത്തിന് കഴിയുന്നില്ല.

ഡ്യുവൽ ഇൻ്റർവെൻഷൻ പോയിൻ്റ് മോഡൽ

ഡ്യുവൽ ഇൻ്റർവെൻഷൻ പോയിൻ്റ് മോഡൽ എന്നത് സെറ്റ് പോയിൻ്റ്, സെറ്റ്‌ലിംഗ് പോയിൻ്റ് എന്നീ രണ്ട് സിദ്ധാന്തങ്ങളെയും കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്ന ഒന്നാണ്. ഈ സിദ്ധാന്തം അനുസരിച്ച്, ഓരോ വ്യക്തിയുടെയും ശരീരഭാരത്തിന് ഉയർന്നതും താഴ്ന്നതുമായ രണ്ട് അതിരുകളുണ്ട്. ഇതിനിടയിലുള്ള ഭാഗത്തെ 'സോൺ ഓഫ് ഇൻഡിഫറൻസ്' എന്ന് വിളിക്കുന്നു. പട്ടിണി ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് ശരീരത്തിൻ്റെ എല്ലാ ജൈവിക, ഉപാപചയ ആവശ്യങ്ങളും നിലനിർത്തുന്ന താഴ്ന്ന അതിരാണിത്.

​ഈ സോൺ ഓഫ് ഇൻഡിഫറൻസിനുള്ളിൽ, സെറ്റ്‌ലിംഗ് പോയിൻ്റ് ആശയങ്ങളാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്: അതായത് ശരീരം ഊർജത്തോടും പരിസ്ഥിതിയോടും പൊരുത്തപ്പെടുന്നു. എന്നാൽ ശരീരഭാരം താഴ്ന്ന അതിരിനപ്പുറം കുറയുമ്പോൾ, കൂടുതൽ ഭാരം കുറയുന്നത് തടയാനും പട്ടിണി ഒഴിവാക്കാനും ശരീരം അതിൻ്റെ ജൈവിക സംവിധാനങ്ങളെ ഉണർത്തുന്നു. ശരീരത്തിലെ ഹോർമോൺ വ്യവസ്ഥകൾ വിശപ്പ് കൂട്ടുകയും ഊർജ വിനിയോഗം കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

​അതുപോലെ, ശരീരഭാരം ഉയർന്ന അതിരിനേക്കാൾ കൂടുമ്പോൾ, കൂടുതൽ ഭാരം കൂടുന്നത് തടയാൻ ജൈവിക സംവിധാനങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതാണ്. മൃഗങ്ങളിൽ നടത്തിയ നിരവധി പഠനങ്ങളിൽ ശാസ്ത്രജ്ഞർ ഈ പ്രക്രിയ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഭാരം കൂടുന്നത് ഇരപിടിയന്മാരിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള സാധ്യത കുറയ്ക്കും എന്നതിനാലാണ് മൃഗങ്ങളിൽ ഈ സംവിധാനമെന്ന് അവർ അനുമാനിക്കുന്നു. കൊഴുപ്പ് കൂടിയ മൃഗങ്ങളെ ഇരപിടിയന്മാർ എളുപ്പത്തിൽ ലക്ഷ്യം വയ്ക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അവയ്ക്ക് ഓടി രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയില്ല. എന്നാൽ, മനുഷ്യരിൽ ഈ പ്രക്രിയ എപ്പോഴും കാണാറില്ല, ഇതിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന തെളിവുകളും കുറവാണ്.

​ഡ്യുവൽ ഇൻ്റർവെൻഷൻ പോയിൻ്റ് മോഡൽ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്, ഈ 'സോൺ ഓഫ് ഇൻഡിഫറൻസ്' വ്യക്തികൾക്കനുസരിച്ച് വലിയ തോതിൽ വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നാണ്. ചില ആളുകൾക്ക് ഭാരം സ്ഥിരമായിരിക്കുന്നതും മറ്റു ചിലർക്ക് ഭാരത്തിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതും എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ഇത് വ്യക്തമാക്കുന്നു. "ഒരേ 10 പൗണ്ട് (ഏകദേശം 4.5 കിലോഗ്രാം) ഭാരം വീണ്ടും വീണ്ടും കുറയ്ക്കുകയും കൂട്ടുകയും ചെയ്യുന്ന" പഴയ പോരാട്ടമായി പലർക്കും ഇത് അനുഭവപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാകാം.

​കൂടാതെ, 'ഡ്രിഫ്റ്റി ജീൻ ഹൈപ്പോതെസിസ്' അനുസരിച്ച്, മനുഷ്യർ കൂടുതൽ സുരക്ഷിതവും സ്ഥിരതയുള്ളതുമായ ചുറ്റുപാടുകളിലേക്ക് മാറിയതോടെ ശരീരത്തിൻ്റെ ഉയർന്ന അതിര് (ഭാരം കൂടുമ്പോൾ തടയുന്ന സംവിധാനം) ക്രമേണ മുകളിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ട്. വിശപ്പുള്ള സിംഹത്തെപ്പോലെയുള്ള ഇരപിടിയന്മാരിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ മെലിഞ്ഞ ശരീരം നിലനിർത്തണം എന്ന പരിണാമപരമായ സമ്മർദ്ദം ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഇല്ലാതായിട്ടുണ്ട്.

ഏത് സിദ്ധാന്തമാണ് ഏറ്റവും ശരി?

​അപ്പോൾ ശരീരഭാരം നിയന്ത്രിക്കുന്നതിൽ ഏത് സിദ്ധാന്തമാണ് ശരി? യഥാർഥ ജീവിതാനുഭവങ്ങളുമായി പൂർണമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്ന ഒരൊറ്റ സിദ്ധാന്തവും ഇല്ല എന്നതാണ് ഉത്തരം. എന്നാൽ സജീവമായി ഭാരം കുറയ്ക്കുമ്പോഴും ഭാരം നിലനിർത്തുമ്പോഴും നിങ്ങളുടെ മെറ്റബോളിസം പ്രതികരിക്കുന്ന രീതിയിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്. അതിനാൽ ഈ രണ്ട് ലക്ഷ്യങ്ങളോടുള്ള സമീപനവും വ്യത്യസ്തമായിരിക്കണം.

​ഭാരം കുറയ്ക്കാൻ: ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ അളവ് കുറയ്ക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും പ്രയോജനകരം.

​ഭാരം നിലനിർത്താൻ: വ്യായാമമാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം എന്ന് തോന്നുന്നു.

​മൊത്തത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ, ശരീരഭാരത്തിൻ്റെ സന്തുലിതാവസ്ഥ വളരെ സങ്കീർണമാണ്. ഇത് ലളിതമായ ഒരു കണക്കല്ല. അമിതഭാരത്തിനും പൊണ്ണത്തടിക്കും ശരിയായ വൈദ്യസഹായം നൽകുന്നതിൽ പോഷകാഹാരം, വ്യായാമം, ഉറക്കം, മാനസിക സമ്മർദ്ദം എന്നിവയും ഭാരത്തെ ബാധിക്കുന്ന മറ്റ് ഘടകങ്ങളും ഉൾപ്പെടുന്നു. ഭാരത്തിൽ ശാശ്വതമായ കുറവ് വരുത്തുന്നതിനായി ഈ ഘടകങ്ങളിലെ മാറ്റങ്ങൾ മരുന്നുകളോടോ ശസ്ത്രക്രിയയോടോ ഒപ്പം സംയോജിപ്പിക്കാവുന്നതാണ്.

​ശരീരഭാരം കുറയുന്നത് എപ്പോഴും ഒരേ നേർരേഖയിലായിരിക്കില്ല, ഭാരം കുറയാതെ നിൽക്കുന്ന ഘട്ടങ്ങളും (Plateaus) പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്. ഓരോ വ്യക്തിയുടെയും ശരീരം വ്യത്യസ്തമാണ്, അതുകൊണ്ടുതന്നെ എല്ലാവർക്കും ഒരേ രീതിയോ സിദ്ധാന്തമോ ഫലപ്രദമാകണമെന്നില്ല. ഓരോ ശരീരത്തിൻ്റെയും പ്രത്യേകതകൾ മനസ്സിലാക്കി, വിദഗ്ദ്ധരുടെ സഹായത്തോടെ വ്യക്തിഗതമായ പ്ലാനുകൾ തയ്യാറാക്കുകയാണ് വിജയത്തിലേക്കുള്ള വഴി.

