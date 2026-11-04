'പച്ച പരിഷ്കാരികള്'; നായയ്ക്ക് പുലിയുടെ ലുക്ക്, പൂച്ചയ്ക്ക് നീല വാൽ, വൈക്കത്ത് അക്ഷയ് ഒരുക്കുന്ന പെറ്റ് ഫാഷൻ ഹിറ്റ്
ദേഹത്ത് പല വർണ്ണങ്ങൾ ചാലിച്ച് വളർത്ത് ഓമനകളെ സ്റ്റൈൽ ആക്കുകയാണ് വൈക്കം സ്വദേശി അക്ഷയ്.
Published : November 4, 2026 at 5:46 PM IST
അക്കി വിനായക്
എറണാകുളം: നീണ്ട മുടിയിൽ പച്ചയും നീലയും ചുവപ്പും നിറം ചാലിച്ച് ചുറ്റുന്ന പരിഷ്കാരികളെ കണ്ടിട്ടില്ലേ.. മോടി കൂട്ടാൻ ദേഹത്ത് ടാറ്റൂവും. ഒരുകാലത്ത് ഈ സ്റ്റൈൽ പേരുദോഷത്തിന്റെ പര്യായമായിരുന്നെങ്കിൽ പുതിയ കാലത്ത് മാറ്റത്തിന്റെയും സൗന്ദര്യത്തിന്റെയും പുതിയ ഭാവമാണ്. പല വർണ്ണങ്ങൾ ചാലിച്ച മുടിയും പച്ചകുത്തിയ സ്റ്റൈലുമായി മനുഷ്യൻ വിലസുമ്പോൾ മൃഗങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചിന്തിക്കാം നിങ്ങൾക്കാകാമെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്കും ആയിക്കൂടെ എന്ന്.
ദേഹത്ത് പല വർണ്ണങ്ങൾ ചാലിച്ച് നിങ്ങളുടെ വളർത്തു ഓമനകളെ സ്റ്റൈൽ ആക്കാൻ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വൈക്കം സ്വദേശി അക്ഷയുമായി ചങ്ങാത്തം കൂടാം. കാൽപാദങ്ങളിൽ മഞ്ഞനിറം, ദേഹത്ത് പുള്ളിമാനെ പോലെ പുള്ളികൾ, വാലിൽ ആകട്ടെ കണ്ണ് നിറയ്ക്കുന്ന നീലനിറം.. നിങ്ങളുടെ വളർത്തുനായയുടെയോ വളർത്തു പൂച്ചയുടെയോ സ്റ്റൈൽ അങ്ങനെ മാറിയാൽ കൗതുകത്തിന് അതിരുകൾ ഉണ്ടോ. ഇന്ത്യയിൽ പ്രത്യേകിച്ച് കേരളത്തിൽ അധികം പിന്തുടരാത്ത ഒരു മേഖലയാണ് പെറ്റ് കളറിങ്.
വളർന്നു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പെറ്റ് ഗ്രൂമിങ് മേഖല
വളർത്തോമനകളെ മൃഗാശുപത്രിക്ക് അപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകാത്തവരാണ് ഭൂരിഭാഗവും. പക്ഷേ പെറ്റ് ഗ്രൂമിങ് മേഖല കാലഘട്ടത്തിന്റെ അടയാളപ്പെടുത്തലായി. കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് വർഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ പെറ്റ് ഗ്രൂമിങ് സ്ഥാപനങ്ങൾ ഓരോ ജില്ലയിലും തഴച്ചു വളർന്നു. അരുമ മൃഗങ്ങളെ സ്റ്റൈൽ ആക്കാൻ ഉടമസ്ഥർ ക്യൂ നിൽക്കുന്നു. അങ്ങനെയൊരു സാധ്യതയ്ക്ക് മുന്നിലാണ് അക്ഷയ് പെറ്റ് ഗ്രൂമിങ്ങിനു വേണ്ടി ഒരു സ്ഥാപനം ആരംഭിക്കുന്നത്. പിന്നീട് സ്ഥാപനം ഈയൊരു മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ താത്പര്യമുള്ളവരെ പരിശീലിപ്പിച്ചു. വിദേശരാജ്യങ്ങളിൽ വരെ വലിയ തൊഴിൽ സാധ്യതയുള്ള മേഖലയാണിത്.
വ്യത്യസ്തമായി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണമെന്നുള്ള ചിന്ത തന്നെയാണ് പെറ്റ് കളറിങ്ങിനെ കുറിച്ച് അക്ഷയ് ചിന്തിക്കാൻ കാരണം. ഒരു സാധാരണക്കാരനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മനുഷ്യന്റെ തലമുടിയിൽ തന്നെ നിറം ചാലിച്ചാൽ അവനെ മറ്റൊരു വീക്ഷണകോണിൽ കാണുന്ന ഒരു സമൂഹം ഇപ്പോഴുമുണ്ട്. അങ്ങനെയൊരു മാനസികാവസ്ഥയിലുള്ള സമൂഹം ഒരിക്കലും താങ്കളുടെ അരുമകളെ വർണ്ണത്തിൽ മുക്കിയെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയില്ല. പെറ്റ് കളറിങ് വർഷങ്ങൾക്കു മുമ്പ് തന്നെ വിദേശരാജ്യങ്ങളിൽ വലിയ സ്വീകാര്യത നേടിയ ഒന്നാണ്.
പ്രചോദനമായത് പെറ്റ് ഗ്രൂമിങ് വീഡിയോകൾ
വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലെ ഉടമസ്ഥർ തങ്ങളുടെ അരുമ മൃഗങ്ങളെ പല വർണ്ണത്തിലും ഭാവത്തിലും അവതരിപ്പിച്ച വീഡിയോകൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ പ്രചരിപ്പിച്ചപ്പോഴാണ് അക്ഷയ് ഈയൊരു മുന്നേറ്റത്തിന് തുനിഞ്ഞത്. മുംബൈ ആസ്ഥാനമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്നാണ് തന്റെ സ്ഥാപനത്തിന് ആവശ്യമായ വസ്തുക്കളും ലോഷനുകളും മരുന്നും ഒക്കെ അക്ഷയ് വാങ്ങുന്നത്.
ആ സ്ഥാപനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തന്നെ ഇന്റർനാഷണൽ ബ്രാൻഡ് ആയ കളർ മെറ്റീരിയൽ സംഘടിപ്പിച്ചു. മൃഗങ്ങളുടെ ദേഹത്ത് ചാലിക്കുന്ന നിറങ്ങൾ ഒരിക്കലും ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതല്ല. അത്തരം പരിശോധനകൾ ഒക്കെ നടത്തിയ ശേഷം മാർക്കറ്റിൽ ലഭ്യമായ പ്രൊഡക്ട് ആണ് തങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്ന് അക്ഷയ് പറഞ്ഞു.
ആദ്യമായി സൈബീരിയൻ ഹസ്കി ഇനത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു നായയുടെ ദേഹത്താണ് നിറങ്ങൾ ചാലിച്ചത്. സ്ഥിരമായി ഗ്രൂമിങ്ങിന് കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു ഉടമസ്ഥന്റെ ആവശ്യപ്രകാരം തന്നെയാണ് അക്ഷയ് നായയെ സുന്ദരൻ ആക്കിയത്. നായയുടെ ലുക്ക് സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ പുറത്തുവിട്ടപ്പോൾ പാൻ ഇന്ത്യൻ റീച്. പോസിറ്റീവായ അഭിപ്രായം പറയുന്നവർക്ക് പുറമേ നെഗറ്റീവായ അഭിപ്രായങ്ങളും കമന്റ് ബോക്സിൽ നിറഞ്ഞുനിന്നു.
ബംഗാളിൽ നിന്നും ഒറീസയിൽ നിന്നും വിമർശിച്ചവർ വരെയുണ്ടെന്ന് അക്ഷയ് വ്യക്തമാക്കി. പക്ഷേ പെറ്റ് കളറിങ്ങിന്റെ സാധ്യതകൾ മനസിലാക്കി പിന്നീട് ഒരുപാട് അരുമകളുമായി ഉടമസ്ഥർ എത്തി. അടുത്തിടെ സ്പിറ്റ്സ് ഇനത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു നായയെ പുലിയുടെ നിറത്തിലും ഭാവത്തിലും അദ്ദേഹം മാറ്റിയെടുത്തു. അടുത്ത കുറച്ചു വർഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ തന്നെ പെറ്റ് കളറിങ് കേരളത്തിൽ വ്യാപകമാകുമെന്നും അക്ഷയ് പറയുകയുണ്ടായി. ഏതൊരു കാര്യം ആരംഭിക്കുമ്പോഴും വ്യത്യസ്ത അഭിപ്രായങ്ങൾ പതിവാണ്. എന്നാൽ കാര്യങ്ങളുടെ നിജസ്ഥിതി മനസിലാകുന്ന ഒരു വിഭാഗം ജനങ്ങൾ മുന്നിലേക്ക് വരുമ്പോൾ വിമർശനങ്ങൾ മാറി എല്ലാം ജനകീയമാകും.
രോമമുള്ള ഏത് മൃഗത്തിലും കളറിങ്
നായ പൂച്ച മുയൽ തുടങ്ങിയ രോമങ്ങളുള്ള ഏതൊരു വളർത്തുമൃഗത്തിന്റെയും ദേഹത്ത് കളറിങ് ചെയ്യാം. പൂച്ചകൾ പൊതുവേ തങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ എന്തെങ്കിലും പറ്റിയാൽ അത് നക്കി തുടച്ചു വൃത്തിയാക്കുന്ന ഒരു സ്വഭാവം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നവരാണ്. പക്ഷേ നമ്മുടെ മുടിയിൽ ഒരു നിറം നൽകിയാൽ അത് വളരെ പെട്ടെന്ന് കഴുകിയാൽ ഒന്നും പോകില്ലല്ലോ. അതേ സാഹചര്യം തന്നെയാണ് ഇവിടെയും ഉള്ളത്. നായ്ക്കളുടെ ദേഹത്ത് നിറം ചാലിച്ചാൽ ആറ് പ്രാവശ്യം കുളിപ്പിക്കുന്നത് വരെ നിറം നിലനിൽക്കും. എത്ര ഭാഗങ്ങളിൽ നിറം കൊടുക്കുന്നു എന്നതിനനുസരിച്ച് ആണ് വിലനിലവാരം. 500 രൂപ മുതൽ 2500 രൂപ വരെയാണ് പെറ്റ് കളറിങ്ങിന് ഈടാക്കുന്നത് ഈടാക്കുന്നത്.
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ഒരു മനുഷ്യന്റെ മുടി സ്റ്റൈൽ ചെയ്യാൻ എങ്ങനെയൊക്കെ പരിശീലിക്കണം അതേ പരിശീലനം തന്നെ ഈയൊരു മേഖലയ്ക്ക് ആവശ്യമാണെന്ന് അക്ഷയ് പറയുന്നു. പെറ്റ് കളറിങിലെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളെക്കുറിച്ചും അക്ഷയ് ചിലത് വെളിപ്പെടുത്തി. ഏറ്റവും പ്രയാസം കുസൃതി കൂടിയ വളർത്തുമൃഗങ്ങളുടെ ദേഹത്ത് നിറം ചാലിക്കാനാണ്. വളരെയധികം ശ്രദ്ധയും സൂക്ഷ്മതയോടെ കൂടിയും ചെയ്യേണ്ട ജോലിയാണിത്. പക്ഷേ ചിലർ കുസൃതി കാട്ടിയാൽ പിന്നെ എന്തു ചെയ്യും.
പ്ലാൻ ചെയ്ത ഡിസൈനുകൾ ഒന്നും തന്നെ കൃത്യമായി ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. രോമാവൃതമായ വാലുകൾ ഉള്ള അരുമകളെ നിറം ചാലിക്കാൻ ആണ് കൂടുതൽ ഉടമസ്ഥർ എത്തുന്നത് എന്ന് അക്ഷയ് പറഞ്ഞു. വെള്ള പൂച്ചയ്ക്ക് നീലയും പച്ചയും കലർന്ന വാലുകൾ എങ്ങനെയുണ്ടാകും. വളർത്തു മൃഗ വിപണിയിൽ പുതിയ മുന്നേറ്റമാണ് പെറ്റ് കളറിങ്. ഗുണനിലവാരമുള്ള നിറങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാത്ത പക്ഷം മൃഗങ്ങളുടെ ആരോഗ്യം പ്രശ്നത്തിലാകും.
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