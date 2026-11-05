നഗരങ്ങളിലെ പുകയും പൊടിയും വില്ലനാകുമ്പോൾ; ചർമസംരക്ഷണത്തിന് വിദഗ്ധർ നിർദേശിക്കുന്ന വഴികൾ
അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിറയുന്ന പുകമഞ്ഞും വിഷവാതകങ്ങളും ചർമത്തിൻ്റെ ആരോഗ്യത്തെ വലിയ രീതിയിലാണ് നശിപ്പിക്കുന്നത്
Published : November 5, 2026 at 7:46 AM IST
നഗരങ്ങളിലെ തിരക്കുകളിലൂടെയും പൊടിപടലങ്ങൾ നിറഞ്ഞ നിരത്തുകളിലൂടെയുമുള്ള യാത്രകൾ നിങ്ങളുടെ ചർമത്തിൻ്റെ തിളക്കം കെടുത്തുന്നുണ്ടോ? ശ്വാസകോശത്തെ കാർന്നുതിന്നുന്ന അന്തരീക്ഷ മലിനീകരണം നമ്മുടെ ചർമത്തിനും വലിയ ഭീഷണിയാണ് ഉയർത്തുന്നത്. വാഹനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പുകയും പൊടിയും നിറഞ്ഞ അന്തരീക്ഷത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ ചർമത്തെ എങ്ങനെ സംരക്ഷിക്കാമെന്ന് പരിശോധിക്കാം.
അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിറയുന്ന പുകമഞ്ഞും വിഷവാതകങ്ങളും ചർമത്തിൻ്റെ ആരോഗ്യത്തെ വലിയ രീതിയിലാണ് നശിപ്പിക്കുന്നത്. വാഹനങ്ങളിൽ നിന്നും ഫാക്ടറികളിൽ നിന്നുമുള്ള പുകയിലെ സൂക്ഷ്മകണങ്ങളും വിഷ രാസവസ്തുക്കളും മുഖത്ത് നേരിട്ട് പറ്റിപ്പിടിക്കുന്നു. ഇത് ചർമത്തിൽ അസ്വസ്ഥതകൾ, വരൾച്ച, ചൊറിച്ചിൽ എന്നിവയ്ക്ക് കാരണമാകുകയും അപ്രതീക്ഷിതമായ കുരുക്കൾ ഉണ്ടാകാൻ വഴിയൊരുക്കുകയും ചെയ്യും.
മുംബൈയിലെ പ്രമുഖ ഡെർമറ്റോളജിസ്റ്റായ ഡോ. ഷെറീഫ ചൗസ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമാക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്: "ചർമത്തിന് സ്വാഭാവികമായ ഒരു പുറംപാളിയുണ്ട്. ഇതൊരു സംരക്ഷണ കവചം പോലെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. എന്നാൽ പുകമഞ്ഞും വായു മലിനീകരണവും ഈ കവചത്തെ ദുർബലപ്പെടുത്തുകയും വിദഗ്ധർ 'ഓക്സിഡേറ്റീവ് സ്ട്രെസ്' എന്ന് വിളിക്കുന്ന അവസ്ഥയ്ക്ക് കാരണമാകുകയും ചെയ്യുന്നു."
ഇതിൻ്റെ ഫലമായി ചർമത്തിലെ ഈർപ്പം വേഗത്തിൽ നഷ്ടപ്പെടുകയും പരുക്കനാകുകയും ചെയ്യും. കൂടാതെ അസ്വസ്ഥതകളോട് ചർമം വളരെ വേഗം പ്രതികരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് മാറുകയും ചെയ്യും. എക്സിമ, റോസേഷ്യ അല്ലെങ്കിൽ മുഖക്കുരു പോലുള്ള ചർമരോഗങ്ങൾ ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ, പൊടി നിറഞ്ഞ സാഹചര്യങ്ങളിൽ രോഗലക്ഷണങ്ങൾ വർധിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടേക്കാം. അതിനാൽ പൊടിപടലങ്ങൾ നിറഞ്ഞ അന്തരീക്ഷത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ ചർമസംരക്ഷണത്തിന് പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ നൽകേണ്ടത് അനിവാര്യമാണ്.
ചർമസംരക്ഷണത്തിന് ലളിതമായ വഴികൾ
മലിനീകരണത്തിൽ നിന്ന് മുഖം ആരോഗ്യത്തോടെ നിലനിർത്താൻ സങ്കീർണമായ 10 ഘട്ടങ്ങളുള്ള ചർമസംരക്ഷണ രീതികളുടെ ആവശ്യമില്ലെന്ന് ഡോ. ഷെറീഫ ചൗസ് നിർദേശിക്കുന്നു. അടിസ്ഥാനപരമായ കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതിയാകും. വിയർപ്പ്, അഴുക്ക്, മലിനീകരണം എന്നിവ കഴുകിക്കളയാൻ വീര്യം കുറഞ്ഞ ക്ലെൻസർ ഉപയോഗിക്കുക. അതിനുശേഷം നിങ്ങൾക്ക് അനുയോജ്യമായ മോയ്സ്ചറൈസർ പുരട്ടാവുന്നതാണ്. ചർമത്തിൻ്റെ സ്വാഭാവിക സംരക്ഷണ കവചത്തെ ദുർബലപ്പെടുത്തുമെന്നതിനാൽ കഠിനമായ സ്ക്രബുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പൂർണമായും ഒഴിവാക്കുക.
അന്തരീക്ഷത്തിൽ പുക നിറഞ്ഞതുകൊണ്ട് മാത്രം സൂര്യപ്രകാശം ഏൽക്കുന്നില്ല എന്ന് കരുതരുത്. പകൽ സമയത്ത് പുറത്തിറങ്ങുകയാണെങ്കിൽ എപ്പോഴും മികച്ച സൺസ്ക്രീൻ പുരട്ടാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം. ആവശ്യമെങ്കിൽ ഇത് വീണ്ടും പുരട്ടാവുന്നതാണ്. തിരക്കേറിയതും പുക നിറഞ്ഞതുമായ നഗരങ്ങളിൽ നിന്ന് വീട്ടിൽ തിരിച്ചെത്തുമ്പോഴെല്ലാം, മുഖത്തെ അഴുക്ക് നീക്കം ചെയ്യാൻ മൃദുവായി കഴുകുക. പൊടി നിറഞ്ഞ വസ്ത്രങ്ങൾ ഉടൻ തന്നെ മാറ്റി പുതിയവ ധരിക്കുക. വസ്ത്രങ്ങളിൽ തങ്ങിനിൽക്കുന്ന മലിനീകരണം വീണ്ടും അസ്വസ്ഥതകൾ ഉണ്ടാക്കാതിരിക്കാൻ ഇത് സഹായിക്കും.
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പുകമഞ്ഞും മാറുന്ന കാലാവസ്ഥയും ചർമത്തെ അകത്തുനിന്നും പുറത്തുനിന്നും വരണ്ടതാക്കും. ധാരാളം വെള്ളം കുടിക്കുന്നതിലൂടെയും സമീകൃതാഹാരം കഴിക്കുന്നതിലൂടെയും ചർമം മൃദുവായും ഈർപ്പമുള്ളതായും നിലനിർത്താൻ സഹായിക്കും. പുക, വിയർപ്പ്, തിരക്കിനിടയിൽ മുഖത്ത് സ്പർശിക്കുന്നത് എന്നിവയെല്ലാം ചർമത്തിലെ സുഷിരങ്ങൾ അടഞ്ഞുപോകാൻ കാരണമാകും. അതിനാൽ സുഷിരങ്ങൾക്ക് അനുയോജ്യമായ ഉത്പന്നങ്ങൾ മാത്രം ഉപയോഗിക്കുക. ഉറങ്ങാൻ പോകുന്നതിന് മുൻപ് മേക്കപ്പ് പൂർണമായും കഴുകിക്കളഞ്ഞുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കുകയും വേണം.
വിദഗ്ധ ചികിത്സ തേടേണ്ടത് എപ്പോൾ?
ദൈനംദിന യാത്രകൾ ചർമത്തെ പുക, പൊടി, ചൂട് എന്നിവയുടെ കനത്ത മിശ്രിതത്തിലേക്കാണ് തുറന്നിടുന്നത്. സെൻസിറ്റീവ് ആയതോ മുഖക്കുരു വരാൻ സാധ്യതയുള്ളതോ ആയ ചർമമാണെങ്കിൽ വീര്യം കുറഞ്ഞ ക്ലെൻസർ, നല്ല മോയ്സ്ചറൈസർ, സൺസ്ക്രീൻ എന്നിവ ഉപയോഗിച്ച് ലളിതമായ സംരക്ഷണം നൽകുക. പെട്ടെന്നുള്ള മുഖക്കുരു, വേദനയുള്ള തിണർപ്പ്, കഠിനമായ ചൊറിച്ചിൽ അല്ലെങ്കിൽ കടുത്ത ചുവപ്പ് നിറം എന്നിവ അനുഭവപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ഇൻ്റർനെറ്റിൽ കാണുന്ന പൊടിക്കൈകൾ പരീക്ഷിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക. ശരിയായ ചികിത്സ നൽകാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ഡെർമറ്റോളജിസ്റ്റിനെ സന്ദർശിക്കുന്നതാണ് എപ്പോഴും ഏറ്റവും നല്ലത്.
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