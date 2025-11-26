വായു മലിനീകരണം മുടി കൊഴിയ്ക്കുമോ? വിദഗ്ധൻ പറയുന്നു
വായു മലിനീകരണം തലയോട്ടിയിലെ സുഷിരങ്ങൾ അടയ്ക്കുകയും താരൻ, ചൊറിച്ചൽ, വീക്കം എന്നിവയ്ക്ക് കാരണമാവുകയും ചെയ്യും. ഇത് ആരോഗ്യകരമായ മുടി വളർച്ചയെ തടയും.
Published : November 26, 2025 at 5:46 PM IST
മുടിയുടെ കാര്യത്തിൽ വളരെ അധികം ശ്രദ്ധയുള്ളവരാണ് ഭൂരിഭാഗം പേരും. കുറച്ച് മുടി കൊഴിയുമ്പോൾ തന്നെ ഒരുപാട് ടെൻഷനടിക്കുന്നവരാണ് നമ്മൾ. പക്ഷെ പലപ്പോഴും ഇതിൻ്റെ യഥാർഥ കാരണങ്ങൾ നമ്മൾ അറിയാറില്ല. നിസാരമായി കാണുന്ന പലകാര്യങ്ങളും നമ്മുടെ മുടിയുടെ ആരോഗ്യം നഷ്ടപ്പെടുത്തും.
അതിൽ ഒന്നാണ് വായു മലിനീകരണം. ഒരു പരിധിക്കപ്പുറത്തേക്കാണ് വായു മലീനികരണം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ഫലമായി ശരീരത്തിലും മുടിയിലും ചർമ്മത്തിലും പല പ്രതികൂല മാറ്റങ്ങൾ കാണറുണ്ടെങ്കിലും പലരും അതിനെ അവഗണിക്കാറാണ് പതിവ്.
വായു മലിനീകരണം തലയോട്ടിയിലെ സുഷിരങ്ങൾ അടയ്ക്കുകയും താരൻ, ചൊറിച്ചൽ, വീക്കം എന്നിവയ്ക്ക് കാരണമാവുകയും ചെയ്യും. ഇത് ആരോഗ്യകരമായ മുടി വളർച്ചയെ തടയും. പൊടി, പൂപ്പൽ പോലുള്ള വെള്ള പൊടികൾ തുടങ്ങിയവ തലയോട്ടിയെ ബാധിക്കുകയും മുടി കൊഴിച്ചിലിന് കാരണമാവുകയും ചെയ്യും.
പോളിഷ് ജേണൽ ഓഫ് എൻവയോൺമെൻ്റൽ സ്റ്റഡീസിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഒരു പഠനം പറയുന്നത് വായുവിലെ പിഎം (കണിക പദാർഥം) തുടർച്ചയായി എക്സ്പോഷർ ചെയ്യുന്നത് ശരീരത്തിൽ ഓക്സിഡേറ്റീവ് സമ്മർദത്തിന് കാരണമാകുന്നു. ഇത് മുടിക്ക് കേടുപാടുകൾ വരുത്തുകയും ഡെർമറ്റൈറ്റിസ് പോലുള്ള തലയോട്ടി പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കാരണമാവുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നാണ്. ഇതിനെ എങ്ങനെ പരിഹരിക്കാം എന്നതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുയാണ് സൂര്യ ബ്രസീൽ സ്ഥാപകയും സിഇഒയുമായ ക്ലെലിയ സിസിലിയ ആഞ്ചലോൺ.
എങ്ങനെ തലമുടിയെ പരിചരിക്കാം
മുടി സംരക്ഷിക്കാനുള്ള ആദ്യപടി, എണ്ണമയം തടയാൻ വീര്യം കുറഞ്ഞ ഷാംപൂവും കണ്ടീഷണറും ഉപയോഗിക്കുക എന്നതാണ്. പുറത്തു പോകുമ്പോൾ മുൻകരുതലായി തലയോട്ടി ഒരു സ്കാർഫ് അല്ലെങ്കിൽ തൊപ്പി കൊണ്ട് മൂടുക. കൂടാതെ ഹെന്ന ഉപയോഗിക്കുന്നത് മുടിക്ക് വളരെ അധികം നല്ലതാണ്.
ഹെന്ന മുടിയെ കണ്ടീഷനിങ് ചെയ്ത് വൃത്തിയാക്കുന്നതിലൂടെ അലർജിയുണ്ടാക്കുന്ന സാധ്യത കുറക്കുന്നു. ഇത് മുടിക്ക് തിളക്കം നക്കുക മാത്രമല്ല. പുതുതായി വളരുന്ന തലമുടിക്ക് ആരോഗ്യവും നൽകുന്നു.
കാഠിന്യമേറിയ ഹെയർ ഡൈകൾ ഒഴിവാക്കുക
മുടി സംരക്ഷണ ഉത്പന്നങ്ങളിൽ PPD, DEA, TEA, റിസോർസിനോൾ, ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡ്, പാരബെൻസ് എന്നിവ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നതിനാൽ, അവയിൽ കഠിനമായ രാസ ചായങ്ങൾ അടങ്ങിയിട്ടില്ലെന്ന് ഉറപ്പാക്കുക. ഇതിൻ്റ ദീർഘകാല ഉപയോഗം മുടി വളർച്ചക്ക് പല തടസങ്ങളും ഉണ്ടാക്കിയേക്കാമെന്ന് ഡെർമെറ്റോളജിസ്റ്റും ഹെയർ ട്രാൻസ്പ്ലാൻ്റ് സർജനുമായ ഡോ ബി എൽ ജംഗിഡ് പറയുന്നു.
"എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതുപോലെ അമോണിയ മാരകമാണ്. എത്തനോളമൈൻ, ഡൈമെത്തിലമൈൻ, ട്രൈത്തനോളമൈൻ എന്നിവയുൾപ്പെടെയുള്ള അതിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവുകൾ കൂടുതൽ അപകടകരമാണ്. അതിനാൽ നിങ്ങളുടെ മുടി സംരക്ഷണ ദിനചര്യയ്ക്കായി ഏതെങ്കിലും ഉത്പന്നം വാങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ലേബൽ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം വായിച്ച് ഉറപ്പാക്കുക", അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
മുടി വളർച്ചയെ സഹായിക്കുന്ന പ്രധാന ഭക്ഷണങ്ങൾ
മുടി ആരോഗ്യത്തോടെ വളരാൻ ഭക്ഷണക്രമത്തിലും ഒരുപ്പാട് ശ്രദ്ധിക്കണം. അതിനായി പ്രോട്ടീൻ, വിറ്റാമിനുകൾ എന്നിവ അടങ്ങിയ ഭക്ഷണങ്ങൾ കൂടുതൽ കഴിക്കുക. മുട്ട, പയറുവർഗങ്ങൾ, ചീര, വാൾനട്ട്, ബദാം, മധുരകിഴങ്ങ്, മത്സ്യം തുടങ്ങിയവ കഴിക്കുന്നത് മുടി കൊഴിച്ചിൽ തടയുകയും മുടി വളർച്ചയെ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യും.
