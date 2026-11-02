40 വയസിൽ താഴെയുള്ളവരിൽ മുട്ടിലെ ഓസ്റ്റിയോ ആർത്രൈറ്റിസ്; വേദനയെ മറികടക്കാൻ പുതിയ തന്ത്രം
ഫിസിയോതെറാപ്പിസ്റ്റിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള വ്യായാമ പരിപാടി പിന്തുടർന്നവരിൽ കാൽമുട്ടിലെ തരുണാസ്ഥിക്ക് യാതൊരു കേടുപാടുകളും സംഭവിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് മുഖ്യ ഗവേഷകനായ അസോസിയേറ്റ് പ്രൊഫസർ ആദം കൽവെനർ
Published : November 2, 2026 at 12:45 PM IST
മെൽബൺ: എസിഎൽ ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് ശേഷം ചെറുപ്പക്കാരിൽ കണ്ടുവരുന്ന കാൽമുട്ട് വേദനയ്ക്കും സന്ധിവാതത്തിനും വ്യായാമത്തിലൂടെയും കൃത്യമായ ബോധവത്കരണത്തിലൂടെയും പരിഹാരം കാണാമെന്ന് പുതിയ പഠനം. ഓസ്ട്രേലിയയിലെ ലാ ട്രോബ് സർവകലാശാലയിലെ ഗവേഷകരാണ് ഇത് സംബന്ധിച്ച നിർണായക കണ്ടെത്തൽ നടത്തിയത്. നാൽപത് വയസ്സിന് താഴെയുള്ളവരിൽ എസിഎൽ ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് ശേഷം സന്ധിവാതം വരാനുള്ള സാധ്യത കുറയ്ക്കാനും ജീവിതനിലവാരം മെച്ചപ്പെടുത്താനും വ്യായാമത്തിലധിഷ്ഠിതമായ പുനരധിവാസത്തിലൂടെ സാധിക്കുമെന്ന് പഠനം വ്യക്തമാക്കുന്നു.
എസിഎൽ അഥവാ ആൻ്റീരിയർ ക്രൂസിയേറ്റ് ലിഗമെൻ്റ് തകരാറിലാകുന്നത് കായികതാരങ്ങളിലും യുവാക്കളിലും സാധാരണമാണ്. എന്നാൽ ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് വിധേയരാകുന്നവരിൽ പകുതി പേരും രണ്ട് വർഷത്തിന് ശേഷവും തങ്ങളുടെ കാൽമുട്ടിൻ്റെ ആരോഗ്യത്തിൽ അസംതൃപ്തരാണെന്നാണ് കണക്കുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.
മാത്രമല്ല, ശസ്ത്രക്രിയ കഴിഞ്ഞ് ഒരു ദശാബ്ദത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ ഇവരിൽ പകുതി പേർക്കും 40 വയസ്സിന് മുൻപായി സന്ധിവാതം പിടിപെടുന്നുണ്ട്. എസിഎൽ ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് ശേഷം വ്യായാമവും ബോധവത്കരണവും ഉൾപ്പെടുന്ന പുനരധിവാസമാണ് ക്ലിനിക്കൽ മാർഗനിർദേശങ്ങൾ ശുപാർശ ചെയ്യുന്നത്. എന്നാൽ പലപ്പോഴും രോഗികൾക്ക് ഈ നിർദേശങ്ങൾ പാലിച്ചുള്ള പരിചരണം ലഭിക്കാറില്ല. കാൽമുട്ടിലെ തരുണാസ്ഥിക്ക് വ്യായാമം ദോഷകരമാണെന്ന് പല രോഗികളും ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരും തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്നതാണ് ഇതിന് പ്രധാന കാരണം.
സൂപ്പർ-നീ ക്ലിനിക്കൽ ട്രയൽ
ലാ ട്രോബ് സർവകലാശാല നടത്തിയ സൂപ്പർ-നീ ക്ലിനിക്കൽ ട്രയൽ ഈ മേഖലയിലെ ആദ്യത്തെ സമഗ്ര പഠനമാണ്. എസിഎൽ ശസ്ത്രക്രിയ കഴിഞ്ഞ് ഒൻപത് മാസത്തിന് ശേഷമുള്ള വ്യായാമത്തിൻ്റെ ഫലപ്രാപ്തിയാണ് ഇതിൽ വിലയിരുത്തിയത്. ലാ ട്രോബ് സ്പോർട്സ് ആൻഡ് എക്സർസൈസ് മെഡിസിൻ റിസർച്ച് സെൻ്ററിലെ ഗവേഷകർ 18 നും 40 നും ഇടയിൽ പ്രായമുള്ള 184 പേരിലാണ് പഠനം നടത്തിയത്. ശസ്ത്രക്രിയ കഴിഞ്ഞ് ഒന്നും മൂന്നും വർഷങ്ങൾക്കിടയിൽ കാൽമുട്ട് വേദന അനുഭവിക്കുന്നവരായിരുന്നു ഇവർ. ഫിസിയോതെറാപ്പിസ്റ്റിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള നാല് മാസത്തെ വ്യായാമ പരിപാടിയാണ് ഇവർക്ക് നൽകിയത്. ഇതിൻ്റെ ഫലങ്ങൾ ആനൽസ് ഓഫ് ഇൻ്റേണൽ മെഡിസിൻ ജേണലിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ഫിസിയോതെറാപ്പിസ്റ്റിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള വ്യായാമ പരിപാടി പിന്തുടർന്നവരിൽ കാൽമുട്ടിലെ തരുണാസ്ഥിക്ക് യാതൊരു കേടുപാടുകളും സംഭവിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് മുഖ്യ ഗവേഷകനായ അസോസിയേറ്റ് പ്രൊഫസർ ആദം കൽവെനർ പറഞ്ഞു. ഇവരുടെ പേശികളുടെ ബലം വർധിക്കുകയും സന്ധിവാതത്തിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ കുറയുകയും ചെയ്തു. ചെറുപ്പക്കാരിൽ സന്ധിവാതം വരാനുള്ള സാധ്യത തടയാൻ എന്തൊക്കെ ചികിത്സകൾ നൽകണം എന്നതിന് ഇതുവരെ വ്യക്തമായ തെളിവുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. എന്നാൽ തങ്ങളുടെ പഠനം ഈ കുറവ് പരിഹരിക്കുന്നതാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
റൂബിയുടെ അനുഭവം
2019 ൽ തൻ്റെ 24-ാം വയസ്സിൽ ഫുട്ബോൾ കളിക്കുന്നതിനിടെയാണ് റൂബി കമ്മിങ് എന്ന യുവതിയുടെ എസിഎൽ തകരാറിലാകുന്നത്. എത്രയും വേഗം കളിക്കളത്തിലേക്ക് മടങ്ങിയെത്തുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ ആറ് ആഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ അവർ ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് വിധേയയായി. എന്നാൽ പുനരധിവാസം വർഷങ്ങളോളം നീണ്ടുനിൽക്കുകയും അവർക്ക് പിന്നീട് കളിക്കളത്തിലേക്ക് മടങ്ങാൻ കഴിയാതെ വരികയും ചെയ്തു. ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് ശേഷം തൻ്റെ ജീവിതം പൂർണമായും മാറിയെന്നും, വീണ്ടും പരിക്കേൽക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കാൻ സമ്പർക്ക കായിക വിനോദങ്ങളിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിൽക്കുകയാണെന്നും റൂബി പറഞ്ഞു.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സ്ഥിരമായ വേദന കാരണം നടക്കാനും ജോലിക്ക് പോകാനും അവർ ഏറെ ബുദ്ധിമുട്ടിയിരുന്നു. മൂന്നോ നാലോ വർഷത്തോളം ദിവസവും വേദന അനുഭവിച്ചിരുന്ന റൂബി, സൂപ്പർ-നീ പ്രോഗ്രാമിൽ ചേരുകയും ഫിസിയോതെറാപ്പിസ്റ്റിൻ്റെ മേൽനോട്ടത്തിൽ വ്യായാമങ്ങൾ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുകയും ചെയ്തതോടെയാണ് വേദനയ്ക്ക് കാര്യമായ ശമനം ലഭിച്ചത്.
AlsoRead: വിഷാദം കുറയ്ക്കാൻ ക്രിയാറ്റിൻ സഹായിക്കുമോ? സത്യാവസ്ഥ അറിയാം