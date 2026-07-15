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എസി 16 ഡിഗ്രിയിൽ വെക്കാറുണ്ടോ? ഈ അബദ്ധങ്ങൾ ഒഴിവാക്കിയാൽ കറൻ്റ് ബിൽ കുറയ്ക്കാം

ഈ സമയത്ത് എസി വാങ്ങണമോ അതോ എയർ കൂളർ വാങ്ങണമോ എന്ന ചോദ്യം പലരും ചോദിക്കാറുണ്ട്. അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിലവിലുള്ള ഈർപ്പത്തിൻ്റെ അളവിനെ ആശ്രയിച്ചാണ് ഇതിനുള്ള ഉത്തരം നൽകേണ്ടത്

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Air Conditioner nad Air Cooler (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : July 15, 2026 at 10:09 AM IST

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പെടുന്നനെ പെയ്യുന്ന പേമാരിയും തൊട്ടുപിന്നാലെ എത്തുന്ന കൊടുംവെയിലും ചേർന്ന് വീടുകളെ ശ്വാസംമുട്ടിക്കുന്ന ആവിയന്ത്രങ്ങളാക്കി മാറ്റുന്ന അപ്രതീക്ഷിത അതിഥിയാണ് ഇന്ത്യൻ മൺസൂൺ! വേനൽച്ചൂടിൽ നിന്നുള്ള ആശ്വാസമാണെങ്കിലും, വസ്ത്രങ്ങൾ ഉണങ്ങാത്ത, വെറുതെയിരുന്നാൽ പോലും വിയർത്തൊലിക്കുന്ന അസഹനീയമായ ഈർപ്പത്തിൻ്റെ ഒട്ടിപ്പിടിക്കുന്ന ദുരിതകാലം കൂടിയാണ് മഴക്കാലം.

ഈ സമയത്ത് എസി വാങ്ങണമോ അതോ എയർ കൂളർ വാങ്ങണമോ എന്ന ചോദ്യം പലരും ചോദിക്കാറുണ്ട്. അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിലവിലുള്ള ഈർപ്പത്തിൻ്റെ അളവിനെ ആശ്രയിച്ചാണ് ഇതിനുള്ള ഉത്തരം നൽകേണ്ടത്. ഒരു എയർ കണ്ടീഷണർ മുറി തണുപ്പിക്കുക മാത്രമല്ല ചെയ്യുന്നത്. അത് വായുവിൽ നിന്നുള്ള ഈർപ്പം വലിച്ചെടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. മഴക്കാലത്തെ അസ്വസ്ഥതകൾക്ക് കാരണം ചൂട് മാത്രമല്ല.

ഉയർന്ന ഈർപ്പമുള്ളപ്പോൾ ചർമത്തിൽ നിന്നുള്ള വിയർപ്പ് ബാഷ്പീകരിക്കപ്പെടാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അതിനാൽ താപനില വളരെ ഉയർന്നതല്ലെങ്കിൽ പോലും നിങ്ങൾക്ക് ചൂടും ഒട്ടിപ്പിടിക്കുന്ന അവസ്ഥയും അനുഭവപ്പെടുന്നു. ഈ പ്രശ്നത്തിനുള്ള മികച്ച പരിഹാരമാണ് എസി. കാരണം ഇത് ഈർപ്പം കുറയ്ക്കുകയും മുറിക്കുള്ളിലെ താപനില സുഖകരമായ നിലയിൽ നിലനിർത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇക്കാരണത്താലാണ് മഴക്കാലത്ത് എയർ കൂളറിന് പകരം എയർ കണ്ടീഷണർ ഉപയോഗിക്കാൻ വിദഗ്ധർ പൊതുവെ ശുപാർശ ചെയ്യുന്നത്.

എയർ കൂളറുകൾ പരാജയപ്പെടുന്നത് എന്തുകൊണ്ട്?

എസിയിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി വെള്ളം ബാഷ്പീകരിച്ചാണ് എയർ കൂളർ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. വായു വരണ്ടതായിരിക്കുന്ന വേനൽക്കാലത്ത് ഇത് നന്നായി പ്രവർത്തിക്കും. എന്നാൽ മഴക്കാലത്ത് വായുവിൽ ഇതിനകം തന്നെ ധാരാളം ഈർപ്പം അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. കൂളർ കൂടുതൽ ഈർപ്പം ചേർക്കുന്നതോടെ മുറി കൂടുതൽ ഈർപ്പമുള്ളതും ശ്വാസംമുട്ടിക്കുന്നതും അസ്വസ്ഥതയുണ്ടാക്കുന്നതുമായി മാറുന്നു.

നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോഴും കൂളർ ഉപയോഗിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, വാട്ടർ പമ്പ് ഓഫാക്കി ഫാൻ മോഡിൽ മാത്രം ഉപയോഗിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഡെസേർട്ട് കൂളർ വാങ്ങാനോ വിദഗ്ധർ നിർദേശിക്കുന്നു. കൂടാതെ, ശുദ്ധവായു അകത്തേക്ക് കടക്കാനും അധികമുള്ള ഈർപ്പം പുറത്തുപോകാനും അനുവദിക്കുന്നതിനായി ജനലോ വാതിലോ അല്പം തുറന്നിടുക. തുടർച്ചയായി തണുത്ത കാറ്റ് ഏൽക്കുന്നത് സൈനസൈറ്റിസ്, മൈഗ്രേൻ, ഇടയ്ക്കിടെയുള്ള ജലദോഷം, ചുമ അല്ലെങ്കിൽ ചില ശ്വാസകോശ സംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉള്ളവർക്ക് അസ്വസ്ഥത ഉണ്ടാക്കും. ഇത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിൽ നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യസ്ഥിതിക്ക് അനുയോജ്യമായത് എന്താണെന്ന് ഡോക്ടറെ കണ്ട് ചോദിച്ചറിയുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. എസി നിങ്ങളുടെ രോഗലക്ഷണങ്ങൾ വർധിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഫാൻ മോഡിലുള്ള കൂളർ അല്ലെങ്കിൽ നല്ല വായുസഞ്ചാരമുള്ള സംവിധാനം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതായിരിക്കും കൂടുതൽ നല്ലത്.

എസി ശരിയായി പ്രവർത്തിപ്പിക്കാനുള്ള വഴികൾ

കുറഞ്ഞ താപനിലയിൽ വേഗത്തിൽ തണുക്കുമെന്ന് കരുതി എസി 16 ഡിഗ്രിയിലോ 18 ഡിഗ്രിയിലോ വെക്കുന്നത് പലരും ചെയ്യുന്ന ഒരു സാധാരണ തെറ്റാണ്. മഴക്കാലത്ത് ഇത് അനാവശ്യമാണെന്ന് മാത്രമല്ല, കൂടുതൽ വൈദ്യുതി ഉപഭോഗത്തിലേക്ക് നയിക്കുകയും കംപ്രസ്സറിന് അമിതഭാരം നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു. സാധ്യമാകുമ്പോഴെല്ലാം ഡ്രൈ മോഡ് ഉപയോഗിക്കാൻ പഠനങ്ങൾ ശിപാർശ ചെയ്യുന്നു. ഈ മോഡിൽ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നത് മുറി അമിതമായി തണുപ്പിക്കാതെ തന്നെ അധിക ഈർപ്പം നീക്കം ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നു. അതിനാൽ നിങ്ങൾക്ക് സുഖകരമായ അന്തരീക്ഷം ലഭിക്കുകയും വൈദ്യുതി ലാഭിക്കാൻ കഴിയുകയും ചെയ്യുന്നു.

24 മുതൽ 26 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വരെയുള്ള പരിധിയാണ് അനുയോജ്യമായ താപനില. സുഖകരമായ അനുഭവത്തിനും ഊർജക്ഷമതയ്ക്കുമായി ബ്യൂറോ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സും ഈ പരിധി ശിപാർശ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എസിയുടെ താപനില ഒരു ഡിഗ്രി വർധിപ്പിക്കുന്നതിലൂടെ വൈദ്യുതി ഉപഭോഗം ഏകദേശം ആറ് ശതമാനം കുറയ്ക്കാൻ കഴിയുമെന്നത് ശ്രദ്ധേയമാണ്. നിങ്ങളുടെ എസി 21 ഡിഗ്രിക്ക് പകരം 24 ഡിഗ്രിയിൽ സജ്ജീകരിക്കുന്നതിലൂടെ, കാലക്രമേണ നിങ്ങളുടെ വൈദ്യുതി ഉപയോഗത്തിൽ ഏകദേശം 18 ശതമാനം ലാഭിക്കാൻ കഴിയും.

എസി ഫിൽറ്ററുകൾക്കുള്ളിൽ പൂപ്പൽ, ഫംഗസ്, ബാക്ടീരിയ എന്നിവ വളരുന്നതിന് തികച്ചും അനുയോജ്യമായ സാഹചര്യമാണ് മഴക്കാലം ഒരുക്കുന്നത്. ഫിൽറ്ററുകൾ കൃത്യമായി വൃത്തിയാക്കിയില്ലെങ്കിൽ, മുറിക്കുള്ളിൽ കറങ്ങുന്ന വായുവിലെ പൊടി, അലർജിയുണ്ടാക്കുന്ന വസ്തുക്കൾ, സൂക്ഷ്മാണുക്കൾ എന്നിവ അലർജിക്കോ ശ്വാസതടസ്സത്തിനോ കാരണമാകും. ഓരോ ഏതാനും ആഴ്ചകൾ കൂടുമ്പോഴും ഫിൽറ്ററുകൾ വൃത്തിയായി സൂക്ഷിക്കുന്നത് തണുപ്പിക്കൽ കാര്യക്ഷമത ഉയർന്ന നിലയിൽ നിലനിർത്താനും മുറിക്കുള്ളിലെ വായുവിൻ്റെ ഗുണനിലവാരം മെച്ചപ്പെടുത്താനും സഹായിക്കുന്നു.

ഈർപ്പമുള്ള മഴക്കാല മാസങ്ങളിൽ തണുപ്പാണ് നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യമെങ്കിൽ, മുറി തണുപ്പിക്കുകയും വായുവിൽ നിന്നുള്ള അധിക ഈർപ്പം നീക്കം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നതിനാൽ എയർ കണ്ടീഷണറാണ് പൊതുവെ മികച്ച തിരഞ്ഞെടുപ്പ്. എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് സൈനസ് അല്ലെങ്കിൽ ശ്വാസകോശ സംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ, കൂളർ ഉപയോഗിക്കാനാണ് താൽപര്യപ്പെടുന്നതെങ്കിൽ, വാട്ടർ പമ്പ് ഓഫാക്കി നല്ല വായുസഞ്ചാരമുള്ള ഫാൻ മോഡിൽ അത് പ്രവർത്തിപ്പിക്കുക.

നിങ്ങൾ ഏത് കൂളിങ് സിസ്റ്റം തിരഞ്ഞെടുത്താലും, മുറി ഒരു ഐസ് ചേമ്പറാക്കി മാറ്റുന്നതിലല്ല സുഖസൗകര്യം ഇരിക്കുന്നതെന്ന് ഓർമിക്കുക. മഴക്കാലത്തെ യഥാർഥ ശത്രു ഈർപ്പമാണ്. അത് പരിഹരിച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ തണുപ്പും ആരോഗ്യവും അനുഭവപ്പെടും.

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