കിലോയ്ക്ക് 7.5 ലക്ഷം! പാലക്കാട്ടും വിരിഞ്ഞു 'കശ്മീരി പൊന്ന്', ഇത് പ്രീതിയുടെ വിജയഗാഥ
കശ്മീർ സന്ദർശിച്ചപ്പോൾ കണ്ട കുങ്കുമപ്പാടങ്ങളാണ് സ്വന്തം നാട്ടിലും പരീക്ഷിക്കണമെന്ന ചിന്തയാണ് ഇന്ന് ഈ അധ്യാപികയെ വിജയത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചത്
Published : October 26, 2026 at 8:53 PM IST
മണികണ്ഠൻ എം
പാലക്കാട്: : മഞ്ഞുപെയ്യുന്ന കശ്മീരിൻ്റെ താഴ്വരകളിൽ മാത്രം കണ്ടുവരുന്ന, ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വിലപിടിപ്പുള്ള ആ സുഗന്ധവിള ഇനി പാലക്കാട്ടുകാരെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു അത്ഭുതമല്ല! കത്തുന്ന വെയിലിന്റെ നാടായ പാലക്കാട്ടും കുങ്കുമപ്പൂവ് വിജയകരമായി വിളയിക്കാമെന്ന് തെളിയിച്ചിരിക്കുകയാണ് പത്തിരിപ്പാല അകലൂർ സ്വദേശിനിയായ പി.കെ. പ്രീതി. വെറുമൊരു അവകാശവാദമല്ല, സ്വന്തം വീട്ടിലെ ശീതീകരിച്ച മുറിയിൽ വിരിഞ്ഞുനിൽക്കുന്ന ഒന്നാം തരം 'എ' ഗ്രേഡ് കുങ്കുമപ്പൂക്കൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് ഈ റിട്ടയേർഡ് പ്രധാനാധ്യാപിക തൻ്റെ വിജയഗാഥ പങ്കുവയ്ക്കുന്നത്..
പത്തിരിപ്പാല അകലൂർ വൃന്ദാവനത്തിൽ പികെ പ്രീതി തണ്ണീർക്കോട് എസ്ബിഎസ് സ്കൂളിലെ പ്രധാനാധ്യാപികയായി വിരമിച്ച ശേഷമാണ് ഈ കൃഷിപരീക്ഷണത്തിലേക്ക് തിരിഞ്ഞത്. ഒരിക്കൽ കശ്മീർ സന്ദർശിച്ചപ്പോൾ കണ്ട കുങ്കുമപ്പാടങ്ങളാണ് സ്വന്തം നാട്ടിലും ഇത് പരീക്ഷിക്കണമെന്ന ചിന്ത നൽകിയത്. അന്ന് കശ്മീരിൽ നിന്നും വിത്തുവാങ്ങി മണ്ണിൽ നട്ടുനോക്കിയെങ്കിലും വിജയിച്ചില്ല. എന്നാൽ പരാജയത്തിൽ പിന്മാറാൻ പ്രീതി തയ്യാറായില്ല.
വിരമിച്ചതോടെ ലഭിച്ച ഒഴിവുസമയങ്ങൾ കൃത്യമായ പഠനത്തിനായി വിനിയോഗിച്ചു. വയനാട്ടിൽ കുങ്കുമപ്പൂവ് പരീക്ഷണാടിസ്ഥാനത്തിൽ കൃഷി ചെയ്യുന്ന കർഷകനെ സന്ദർശിച്ചായിരുന്നു തുടക്കം. തുടർന്ന് മധുര കാർഷിക സർവകലാശാലയിൽ നിന്ന് ഇതിൽ പ്രത്യേക കോഴ്സ് പൂർത്തിയാക്കി. എന്നിട്ടും തൃപ്തിവരാതെ വീണ്ടും കശ്മീരിലെത്തി കർഷകരുമായി നേരിട്ട് സംവദിക്കുകയും വിദഗ്ധരുടെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസുകളിൽ പങ്കെടുക്കുകയും ചെയ്തു.
"ഞാൻ കാശ്മീരിൽ പോയപ്പോൾ അവിടെ കണ്ടതാണ് ഈ കുങ്കുമപ്പൂ ചെടികൾ. എന്നാൽ അന്ന് അതിൽ പൂക്കൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. തിരികെ നാട്ടിൽ വന്നപ്പോൾ ഒരുപാട് ആഗ്രഹിച്ചാണ് ആമസോണിൽ നിന്നും ഒരു തൈ മേടിക്കുകയും, നട്ടുവളർത്തിയതും. എന്നാൽ അതിന് ദീർഘനാൾ ആയുസുണ്ടായില്ല. പെട്ടന്നുതന്നെ വാടി പോയി. അതിനുശേഷമാണ് വയനാട്ടിൽ ഇത്തരത്തിൽ കുങ്കുമപ്പൂവ് വളർത്തുന്ന ഒരു സ്ഥലം ഉണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞ് അവിടെ ചെന്നത്. ഒരു ദിവസംകൊണ്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അവിടെനിന്നും മനസിലാക്കാൻ സാധിച്ചു.
പക്ഷെ അത് പോര എന്ന തോന്നലിലാണ് വിരമിച്ചതിനുശേഷം മധുര കാർഷിക സർവകലാശാലയിൽ നിന്നും കുങ്കുമപ്പൂവ് കൃഷിചെയ്യുന്നതിനുള്ള പ്രത്യേക കോഴ്സ് പൂർത്തിയാക്കിയത്. അതിനുശേഷം ജമ്മുകാശ്മീരിൽ പോയി അവിടെ നിന്നും ഒരു പ്രൊഫസറെ പരിചയപ്പെടുകയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസുവഴിയാണ് ഇത് ആരംഭിക്കാം എന്ന ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് എത്തിയത്.
അതിനുശേഷമാണ് കൃഷി ആരംഭിക്കുന്നതിനാവശ്യമായ റൂം സജ്ജമാക്കിയതും സാധനങ്ങൾ മേടിക്കുന്നതും. ജമ്മുകാശ്മീരിൽ നിന്നും വിത്തുകൾ വരുത്തി കൃഷി ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തത്. ഇപ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ പൂക്കൾ വിരിയുന്നുണ്ട്. ഇനിയും കൃഷി വിപുലികരിക്കണമെന്നാണ് ആഗ്രഹം. മാത്രമല്ല കുങ്കുമപ്പൂവ് ഉപയോഗിച്ചുള്ള മറ്റ് വസ്തുക്കൾ നിർമ്മിക്കാനും ആഗ്രഹമുണ്ട്," പ്രീതി ടീച്ചർ ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.
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ശാസ്ത്രീയ വിവരങ്ങൾ പൂർണമായി സ്വായത്തമാക്കിയ ശേഷമാണ് പ്രായോഗിക പരീക്ഷണത്തിലേക്ക് കടന്നത്. വീട്ടിൽ ഇതിനായി 300 ചതുരശ്ര അടി വിസ്തീർണമുള്ള പ്രത്യേക മുറിയൊരുക്കി. കശ്മീരിലെ കാലാവസ്ഥ കൃത്രിമമായി സൃഷ്ടിക്കാൻ 'ചില്ലർ' സംവിധാനമുപയോഗിച്ച് താപനിലയും ഈർപ്പവും കൃത്യമായ അളവിൽ ക്രമീകരിച്ചു. തുടർന്ന് കിലോയ്ക്ക് 2,000 മുതൽ 3,000 രൂപ വരെ വിലവരുന്ന 100 കിലോ ഗുണനിലവാരമുള്ള കുങ്കുമപ്പൂ വിത്തുകൾ കശ്മീരിൽ നിന്നും എത്തിച്ച് കൃഷി തുടങ്ങി.
മൂന്ന് വർഷത്തെ കഠിന പ്രയത്നത്തിനൊടുവിൽ ഇപ്പോൾ മുറിക്കുള്ളിൽ കുങ്കുമപ്പൂക്കൾ വിരിഞ്ഞുതുടങ്ങി. ചെറിയ തോതിൽ വിളവെടുപ്പും ആരംഭിച്ചു. പൂവിൻ്റെ സ്റ്റിഗ്മ ഭാഗമാണ് ഏറ്റവും വിലപിടിപ്പുള്ള കുങ്കുമപ്പൂവായി മാറ്റിയെടുക്കുന്നത്. നിലവിൽ കശ്മീരിലെ യഥാർത്ഥ കുങ്കുമപ്പൂവിന് ഗ്രാമിന് 750 രൂപയിലേറെ വിപണിമൂല്യമുണ്ട്. അതായത് ഒരു കിലോയ്ക്ക് 7,50000 രൂപ (ഏഴര ലക്ഷം രൂപ) ആകും. ബാക്കി വരുന്ന ഇതളുകൾ സൗന്ദര്യവർദ്ധക വസ്തുക്കളുടെ നിർമ്മാണത്തിനും ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയും.
ആദ്യഘട്ട പരീക്ഷണം വൻ വിജയമായതോടെ കൃഷി കൂടുതൽ വിപുലമാക്കാനുള്ള ഒരുക്കത്തിലാണ് ഇവർ. എഫ്എസ്എസ്എഐ (FSSAI) സർട്ടിഫിക്കറ്റും ജിഎസ്ടി രജിസ്ട്രേഷനും പൂർത്തിയാകുന്നതോടെ വിപണിയിലേക്കും കാശ്മീരി കുങ്കുമപ്പൂ എത്തിക്കാനാകുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് പ്രീതി. പ്രീതിയുടെ ഈ നൂതന കാർഷിക പരിശ്രമങ്ങൾക്ക് പൂർണ്ണ പിന്തുണയുമായി ഭർത്താവ് ഹരിദാസും മക്കളായ കിരൺദാസും അരുൺദാസും ഒപ്പമുണ്ട്.
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