74ലും ഫിറ്റാണ് ഭുവന; ഇത് വെരിക്കോസ് വെയിനിനെ പോലും തോല്പ്പിച്ച മുന്നേറ്റം, മുതിര്ന്നവര്ക്ക് മാതൃക
വെരിക്കോസ് വെയിന് കാരണം നടക്കാന് പോലും സാധിക്കാതിരുന്ന ഭുവനയുടെ ജീവിതം മാറ്റി മറിച്ച് വ്യായാമം. രണ്ട് വര്ഷം കൊണ്ടാണ് ശാരീരിക ആരോഗ്യം മെച്ചപ്പെട്ടത്. കരുത്തും പിന്തുണയുമായി മകള് ശ്രീവിദ്യ.
Published : April 4, 2026 at 11:25 AM IST
ദിവസേനയുള്ള വ്യായാമം അസുഖങ്ങള് ഇല്ലാതാക്കുന്നതിന് സഹായിക്കുമെന്നും ശരീരത്തില് ഊര്ജത്തിന്റെ അളവ് ഉയര്ത്തുമെന്നും നിരവധി റിപ്പോര്ട്ടുകള് കാണാറുണ്ട്. വ്യായാമം ചെയ്യുന്നവരിലാകട്ടെ യുവാക്കളാണ് കൂടുതലും. വടിവൊത്ത ശരീരവും സൗന്ദര്യവും നിലനിര്ത്തണമെന്ന ചിന്തയിലാണ് ഇത്തരക്കാര് വ്യായാമം ചെയ്യുന്നത്. എന്നാല് മധ്യസ്ഥരില് പലരുമാകട്ടെ ജീവിത ശൈലി രോഗങ്ങള് ശരീരത്തെ കീഴടക്കിയെന്ന വാസ്തവം തിരിച്ചറിയുമ്പോഴാണ് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിലേക്ക് കടക്കുന്നത്. എന്നാല് വയോധികരാകട്ടെ പലപ്പോഴും ഇതില് നിന്നും വിട്ടുനില്ക്കുന്നവരാണ്. ശാരീരിക പ്രയാസങ്ങള് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് ഇതില് നിന്നും അകന്ന് നില്ക്കുന്നതും.
എന്നാല് പലരും തിരിച്ചറിയേണ്ട കാര്യമാണ് കൃത്യവും മിതവുമായ വ്യായാമം വയോധികരുടെ ആരോഗ്യത്തിന് അത്യുത്തമമാണെന്നത്. അതിന് ഏറ്റവും വലിയ ഉദാഹരണമാണ് കൊല്ക്കത്തയില് നിന്നുള്ള 74കാരിയായ ഭുവനയുടെ ജീവിതം.
ജീവിതം മാറ്റി മറിച്ച വ്യായാമം: വര്ഷങ്ങള്ക്ക് മുമ്പ് വെരിക്കോസ് വെയ്ന് അടക്കമുള്ള വിവിധ രോഗങ്ങള് കൊണ്ടും പ്രയാസം അനുഭവിച്ച വ്യക്തിയാണ് ഭുവന. വെരിക്കോസ് വെയ്ന് കാരണം കാലിലെ സിരകളെല്ലാം വീര്ത്ത് പിണഞ്ഞത് കൊണ്ട് ഒന്ന് നടക്കാന് പോലുമാകാത്ത അവസ്ഥ. അങ്ങനെയിരിക്കെയാണ് തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭര്ത്താവിന്റെ വിയോഗം.
ഇത് ഭുവനയെ മാനസികമായും ഏറെ തളര്ത്തി. അമ്മയുടെ ആരോഗ്യ കാര്യത്തില് മകള് ശ്രീവിദ്യ ആശങ്കയിലായി. തുടര്ന്ന് ആരോഗ്യനില മെച്ചപ്പെടുത്താന് എന്താണ് വഴിയെന്ന് ആലോചിച്ചു. അപ്പോഴാണ് അമ്മയെ കൊണ്ട് ദിവസവും വ്യായാമം ചെയ്യിപ്പിച്ച് നോക്കാമെന്ന് കരുതിയത്. അങ്ങനെ ന്യൂട്രീഷ്യൻ ആൻഡ് ഡയറ്റെറ്റിക്സിൽ ബിരുദാനന്തര ബിരുദ ജേതാവായ ശ്രീവിദ്യ 2024ല് അമ്മയെ വ്യായാമം ചെയ്യിപ്പിച്ച് തുടങ്ങി.
വ്യായാമം ചെയ്യുന്ന ഓരോ ദിവസവും ശരീരത്തിന് കൂടുതല് ശക്തിയും ഊര്ജവും ലഭിക്കുന്നത് പോലെ തോന്നി. ഏറെ നാള് വ്യായാമം തുടര്ന്നതോടെ ഭുവനയുടെ ഭാരം കുറഞ്ഞു. ഏകദേശം 10 കിലോയോളമാണ് ഭാരം കുറഞ്ഞത്. ഇതോടെ ഭുവനയ്ക്ക് ശാരീരിക അസ്വസ്ഥതകള് ഏറെ കുറഞ്ഞ് വരികയും ചെയ്തു.
വെരിക്കോസ് വെയ്ന് തളര്ത്തിയ ഭുവന വേദനയില്ലാതെ നടന്ന് തുടങ്ങി. തുടര്ന്ന് ഭക്ഷണത്തിലും ഉറക്കത്തിലുമെല്ലാം ഇതുപോലെ ഭുവന ചിട്ട വരുത്തി. പിന്നീട് കണ്ടത് അത്ഭുതം തന്നെയാണ്. കാലുകളുടെ പ്രയാസം പൂര്ണമായും മാറുകയും കാലുകള് കൂടുതല് ബലമുള്ളത് പോലെ തോന്നുകയും ചെയ്തു. മാത്രമല്ല രോഗം ഇല്ലാതാക്കിയ ആത്മവിശ്വാസവും ഇതിലൂടെ ഭുവനയ്ക്ക് തിരിച്ച് പിടിക്കാനായി.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അമ്മയുടെ ആരോഗ്യ അവസ്ഥ തുടര്ച്ചയായി 'ദ 8th എലമെന്റ്' സ്ഥാപക കൂടിയായ ശ്രീവിദ്യ ഇന്സ്റ്റഗ്രാമില് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. അമ്മയെ പോലെ ശാരീരിക പ്രയാസങ്ങള് നേരിടുന്നവര്ക്ക് ഒരാശ്വാസമാകാന് വേണ്ടിയായിരുന്നു പോസ്റ്റുകളിട്ടത്.
ദിവസവും രാവിലെയാണ് ഭുവന വ്യായാമം ചെയ്യാറുള്ളത്. പ്രഭാത കര്മങ്ങള്ക്ക് ശേഷം നേരെ വ്യായാമത്തിലേക്ക് കടക്കും. ദിവസവും 40 മുതല് 45 മിനിറ്റ് വരെയാണ് വ്യായാമം ചെയ്യാറുള്ളത്. ഇതിലൂടെ ശരീരത്തിലെ രക്തചംക്രമണം കൂടുതല് ശരിയായ രീതിയില് നടന്നു. ഇത് ശരീരത്തിന് വലിയ ആശ്വാസമാണ് പകര്ന്നത്. പ്രതികൂല കാലാവസ്ഥ ആണെങ്കില് പോലും ഭുവന ഇപ്പോള് വ്യായാമം മുടക്കാറില്ല. മഴയാണെങ്കില് വീടിന് അകത്ത് തന്നെ നടക്കും. ശാരീരിക പ്രയാസങ്ങള് നീങ്ങിയെങ്കിലും ഇനിയും ദിവസവും ഈ ശീലം തന്നെ തുടരാനാണ് ഭുവനയുടെ തീരുമാനം. അതിന് കരുത്തും പിന്തുണയുമായി മകള് ശ്രീവിദ്യയും ഒപ്പമുണ്ടാകും.
വ്യായാമം അത്യുത്തമമെന്ന് WHO: 65 വയസിന് മുകളിലുള്ളവര് ദിവസവും വ്യായാമം ചെയ്യുന്നത് ഗുണകരമാണെന്ന് ലോകാരോഗ്യ സംഘടന പറയുന്നു. ശരീരത്തിന്റെ ശരിയായ പ്രവര്ത്തനത്തിനും സന്തുലിതാവസ്ഥ നിലനിര്ത്തുന്നതിനും വ്യായാമം അത്യുത്തമമാണെന്നും ഡബ്ല്യൂഎച്ച്ഒ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. പ്രായമായവരില് കാണുന്ന പേശി ബലഹീനത ഇല്ലാതാക്കാനും സ്ത്രീകളിലെ ഓസ്റ്റിയോപൊറോസിസ് തടയുന്നതിനും വയറില് അടിഞ്ഞ് കൂടിയിട്ടുള്ള കൊഴുപ്പ് ഇല്ലാതാക്കാനും ഇത്തരം വ്യായാമങ്ങള് കൊണ്ട് സാധിക്കും.
