ഒരു വിത്തിൽ തുടങ്ങിയ പൂപ്രണയം; 70-ാം വയസിൽ താമരക്കൃഷിയിലൂടെ മികച്ച വരുമാനം നേടി ശ്രീലത
അമറിക് അമേലിയ മുതൽ ബോബോ വരെ... 'അഭയം' വീട്ടിലെ താമരപ്രപഞ്ചം കാണാൻ ആളുകൾ ഒഴുകിയെത്തുന്നു, മുപ്പത്തെട്ടോളം താമര ഇനങ്ങൾ ശ്രീലതയുടെ വീട്ടുമുറ്റത്ത് വിരിയുന്നു
Published : November 2, 2026 at 2:34 PM IST
രഞ്ജിത്ത് ബാബു ഇഎം
കണ്ണൂർ: നാല് വർഷത്തെ നീണ്ട കാത്തിരിപ്പായിരുന്നു അത്. കളിമൺ ചട്ടിയിൽ നട്ട ആ കുഞ്ഞുവിത്തിൽ നിന്ന് ഒടുവിൽ ഒരു താമരപ്പൂവ് വിരിഞ്ഞുനിന്നപ്പോൾ, കണ്ണൂർ മാഹി ഈസ്റ്റ് പള്ളൂരിലെ 'അഭയം' വീട്ടിൽ ടി.എം. ശ്രീലതയുടെ മനസ്സിലും ആയിരം താമരകൾ ഒരുമിച്ച് പൂക്കുകയായിരുന്നു. ആ ഒറ്റപ്പൂവ് കാണാൻ നാട്ടുകാർ ഒഴുകിയെത്തിയതോടെയാണ് പൂക്കളോടുള്ള പ്രണയം അവരിൽ ഒരു വലിയ സ്വപ്നമായി മാറിയത്.
ഇന്ന് എഴുപതാം വയസ്സിലും, പരേതനായ എൻ. രാമചന്ദ്രൻ മാസ്റ്ററുടെ ഭാര്യ ശ്രീലതയുടെ കരുതലിലും സ്നേഹത്തിലും ഈ വീട്ടുമുറ്റത്ത് വിരിയുന്നത് മുപ്പത്തിയാറിലധികം ഇനങ്ങളിൽപ്പെട്ട അപൂർവ്വ താമരകളാണ്. വെറുമൊരു കൗതുകത്തിനപ്പുറം മികച്ചൊരു വരുമാനമാർഗം കൂടിയാണ് ശ്രീലതയ്ക്ക് ഇന്ന് ഈ താമരവളർത്തൽ.
അമറിക് അമേലിയ മുതൽ ബോബോ വരെ; മുറ്റത്തൊരു താമരപ്രപഞ്ചം
വെള്ള, റോസ്, മഞ്ഞ, ബേബി പിങ്ക്, ചുവപ്പ് തുടങ്ങി പ്രകൃതിയുടെ വിസ്മയ നിറങ്ങളിലാണ് ഇവിടെ താമരകൾ പൂത്തുലയുന്നത്. അമറിക് അമേലിയ, അഖില, ഐശ്വര്യ, അതിഥി, ബുച്ച, ബോബോ തുടങ്ങി പേരെടുത്തു പറയാവുന്ന 36 തരം താമരകളുടെ വലിയൊരു ശേഖരം തന്നെ ശ്രീലതയുടെ തോട്ടത്തിലുണ്ട്. പ്ലാസ്റ്റിക് ചട്ടികളിൽ കാണ്ഡം മുളപ്പിച്ച ശേഷം വലിയ ചട്ടികളിലേക്ക് മാറ്റിനട്ടാണ് ഇവ തയ്യാറാക്കുന്നത്. ചട്ടിയടക്കം പൂത്തുനിൽക്കുന്ന ഒരു താമരച്ചെടിക്ക് 500 രൂപയാണ് വില. ആവശ്യക്കാർ ഏറെയുള്ളതിനാൽ വലിയൊരു വിപണി തന്നെയാണ് ഈ മുറ്റത്ത് ഒരുങ്ങുന്നത്.
ശ്രീലതയുടെ താമരക്കൃഷി ഫോർമുല
താമര വളർത്തുന്നതിന് കൃത്യമായ ഒരു ശാസ്ത്രീയ രീതിയുണ്ടെന്ന് ശ്രീലത പറയുന്നു. ചട്ടിയുടെ അടിയിൽ ആദ്യം എല്ലുപൊടി ചേർക്കണം. അതിനുശേഷം ചാണകപ്പൊടി വിതറി മുക്കാൽ ഭാഗത്തോളം ചരൽ കലരാത്ത നല്ല ചുവന്ന മണ്ണ് നിറയ്ക്കും. ഇതിലേക്ക് കാണ്ഡം നട്ട ശേഷം കാൽഭാഗം വെള്ളമൊഴിക്കുന്നതാണ് ഇവരുടെ കൃഷി രീതി. ഈ കൃത്യമായ പരിചരണമാണ് ഓരോ ചട്ടിയിലും നൂറുമേനി പൂക്കൾ വിരിയാൻ കാരണം. അതേസമയം, നട്ടുകഴിഞ്ഞ് ഒരു മാസം പിന്നിടുമ്പോൾ പൂവിടുന്ന ഇനങ്ങളുണ്ട്. ചില ഇനങ്ങൾ പൂവിടാൻ കൂടുതൽ സമയമെടുക്കും. ചട്ടിയിൽ വളരുന്നതിനോട് പൊരുത്തപ്പെടാൻ സമയമെടുക്കുന്ന ഇനങ്ങളിൽ മൊട്ടിടാനും വൈകും.
"ഒരു വിത്ത് ആദ്യം പാകി, നാല് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ് പൂവുണ്ടായി. അത് കുറെ ആൾകാർ കാണാൻ വന്നു. അതിനു ശേഷം താമര വളർത്താൽ താത്പര്യം ഉണ്ടായത്. അമറിക് അമേലിയ, അഖില, ഐശ്വര്യ, അതിഥി, ബുച്ച, ബോബോ തുടങ്ങിയ 36 തരത്തിൽ പെട്ട താമരകൾ ഇവിടെയുണ്ട്. വെള്ള നിറത്തിലും, റോസ്, മഞ്ഞ, ബേബി പിങ്ക്,ചുവപ്പ് തുടങ്ങി നിറത്തിലുള്ള താമരകളാണ് ഇവിടെ വളരുന്നത്. ചട്ടിയിൽ വളർത്തിയ താമരച്ചെടികൾ പൂത്താൽ വിൽപ്പനയ്ക്കൊരുക്കുകയാണ് പതിവ്. ചട്ടിയടക്കമുള്ള ഒരു താമരച്ചെടിക്ക് 500 രൂപയാണ് വിലതാമരച്ചെടികൾ വളർത്തുന്നതിന് കൃത്യമായ രീതിയുണ്ട്. പ്ലാസ്റ്റിക് ചട്ടിയിൽ കാണ്ഡം മുളപ്പിച്ചശേഷം വളർച്ചയെത്തുമ്പോൾ വലിയ ചട്ടിയിലേക്ക് മാറ്റിനടും. ചട്ടിയുടെ അടിയിൽ എല്ലുപൊടി ചേർക്കും. അതിനുശേഷം ചാണകപ്പൊടി വിതറി മുക്കാൽ ഭാഗത്തോളം ചരൾ കലരാത്ത ചുവന്ന മണ്ണ് നിറയ്ക്കും. കാണ്ഡം നട്ടശേഷം കാൽഭാഗം വെള്ളമൊഴിക്കും ഇതാണ് രീതി," എന്ന് ശ്രീലത ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.
താമരയോടുള്ള പ്രണയം വളർന്നത് ആറുവർഷം മുമ്പ്
ചെറുപ്പംമുതലേ ചെടികളോടും പൂക്കളോടും ശ്രീലതയ്ക്ക് വലിയ ഇഷ്ടമായിരുന്നു. വീട്ടുമുറ്റത്ത് പൂന്തോട്ടമൊരുക്കുന്നതിൽനിന്നാണ് താമരവളർത്തലിലേക്കുള്ള യാത്ര ആരംഭിച്ചത്. ആറുവർഷം മുമ്പ് താമരയുടെ കാണ്ഡം വാങ്ങി മുളപ്പിച്ചായിരുന്നു തുടക്കം. എന്നാൽ ആദ്യത്തെ താമര വിരിയാൻ രണ്ടുവർഷത്തിലേറെ കാത്തിരിക്കേണ്ടിവന്നു.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ആദ്യമായി താമര വിരിഞ്ഞപ്പോൾ ബന്ധുക്കളും അയൽക്കാരും പൂക്കൾ കാണാൻ വീട്ടിലെത്തി. ആ അനുഭവം ശ്രീലതയ്ക്ക് പുതിയൊരു ആവേശമായി. താമരച്ചെടികൾ വളർത്തുന്നതിൻ്റെ ബാലപാഠങ്ങൾ പഠിച്ചെടുത്തതോടെ കൂടുതൽ ഇനങ്ങൾ വളർത്താനുള്ള ശ്രമങ്ങളും ആരംഭിച്ചു. ചട്ടിയിൽ വളർത്തിയ താമരച്ചെടികൾ പൂത്താൽ വിൽപ്പനയ്ക്കൊരുക്കുകയാണ് പതിവ്. ചട്ടിയടക്കമുള്ള ഒരു താമരച്ചെടിക്ക് 500 രൂപയാണ് വില. ഇഷ്ടമുള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഈ കൃഷി ചെയ്യുന്നത്.
മുപ്പത്തെട്ടോളം ഇനങ്ങൾ; പൂക്കളിലൂടെ വരുമാനവും
അമറിക് അമേലിയ, അഖില, ഐശ്വര്യ, അതിഥി, ബുച്ച, ബോബോ തുടങ്ങി മുപ്പത്തെട്ടോളം ഇനം താമരകളെക്കുറിച്ചും അവയുടെ പൂക്കളെക്കുറിച്ചും ശ്രീലതയ്ക്ക് മനഃപാഠമാണ്. ഓരോ ഇനത്തിൻ്റെയും പ്രത്യേകതകളും വളർച്ചാരീതികളും തിരിച്ചറിഞ്ഞാണ് പരിചരണം. ഒരു ചെടിയിൽനിന്ന് ഏകദേശം ഒരു ഡസനോളം പൂക്കൾ പടിപടിയായി വിരിയും. പൂക്കൾ വിരിയുന്നതോടെ ചെടികൾ വാങ്ങാൻ വിവിധ മേഖലകളിലുള്ളവർ വീട്ടിലെത്തും. ഇൻ്റലിജൻസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ, ഡോക്ടർമാർ, എൻജിനീയർമാർ തുടങ്ങി സമൂഹത്തിലെ വിവിധ മേഖലകളിലുള്ളവർ ശ്രീലതയുടെ താമരച്ചെടികൾ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഒരു മാസം മുപ്പതിലേറെ താമരകൾ ഇവിടെ വിരിയാറുണ്ട്.
പൂക്കളോടുള്ള ഇഷ്ടം ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി മാറിയപ്പോൾ അത് വരുമാനമാർഗം കൂടിയാക്കിയിരിക്കുകയാണ് ശ്രീലത. വീട്ടുമുറ്റത്ത് വിരിയുന്ന താമരപ്പൂക്കൾ കാണാൻ എത്തുന്നവർക്കും ചെടികൾ വാങ്ങുന്നവർക്കും ഒരുപോലെ സന്തോഷം പകരുകയാണ് ഈ താമരത്തോട്ടം.
പുരാണങ്ങളിലെ പവിത്രത, ആയുർവേദത്തിലെ ഔഷധം
ഹൈന്ദവ പുരാണങ്ങളിൽ പവിത്രമായ സ്ഥാനമുള്ള പുഷ്പമാണ് താമര. ജ്ഞാനദേവതയായ സരസ്വതിയുടെയും സ്രഷ്ടാവായ ബ്രഹ്മാവിൻ്റെയും ഇരിപ്പിടവും, മഹാവിഷ്ണുവിൻ്റെ നാഭിയിൽ നിന്ന് മുളച്ചുയർന്നതുമാണ് താമരയെന്നാണ് ഐതിഹ്യം. രാജീവം, അംബുജം, കമലം, പത്മം, പങ്കജം, വാരിജം എന്നിങ്ങനെ ഒട്ടനവധി പേരുകളുള്ള താമര ഇന്ത്യയുടെയും ഈജിപ്തിൻ്റെയും ദേശീയ പുഷ്പം കൂടിയാണ്. 'നെലുമ്പോ ന്യൂസിഫെറ' എന്ന ശാസ്ത്രീയ നാമമുള്ള താമരയ്ക്ക് കവികളുടെ വർണനകൾക്കപ്പുറം മികച്ച ഔഷധഗുണങ്ങളുമുണ്ട്. ഇതിന്റെ കുരുക്കൾ ഭക്ഷണത്തിനായി ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ, ആയുർവേദത്തിലെ പ്രസിദ്ധമായ 'അരവിന്ദാസവം' തയ്യാറാക്കുന്നതിലും താമര പ്രധാന പങ്കുവഹിക്കുന്നു.
Also Read: കേരളം പിറന്ന അതേ പുലരിയിൽ ജനനം; ആരാണ് ഈ കേരളകൃഷ്ണൻ?