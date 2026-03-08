കിരൺ ബേദി മുതൽ മിസൈൽ വനിത വരെ; വനിതാ ദിനത്തിൽ താരമാകുന്ന കരുത്തുറ്റ വനിതകളെ ആദരിച്ച് ഇടിവി ഭാരത്
വനിതാ ദിനത്തോട് അനുബന്ധിച്ച് രാജ്യവ്യാപകമായി ഇടിവി ഭാരത് സംഘടിപ്പിച്ച ക്യാമ്പെയിൻ. നിരവധി വനിതാ രത്നങ്ങളെ പരിചയപ്പെടാം...
സ്ത്രീകൾ ഇന്ന് സമൂഹത്തിൻ്റെ പല തട്ടിലും തൊഴിൽ മേഖലകളിലും ആധിപത്യം പുലർത്തുന്നുണ്ട്. പൊലീസായും വക്കീലായും തൻ്റേടത്തോടെ സമൂഹത്തിന് മുന്നിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു. ബിസിനസുകളിലും കലയിലും എവറസ്റ്റുകൾ കീഴടക്കാൻ പോലും പ്രാപ്തരായിരിക്കുന്നു. ഇത്തരത്തിൽ സ്ത്രീയുടെ തനതായ ഇടത്തിൽ സ്വന്തം വ്യക്തിത്വം വെളിപ്പെടുത്താനും അത് ചരിത്രത്തിൽ അടയാളപ്പെടുത്താനും പണ്ടേയ്ക്ക് പണ്ടേ കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ് വസ്തുത.
അക്ഷരാർഥത്തിൽ ഓരോ പെൺ ജീവിതങ്ങളും അലങ്കരിക്കപ്പെടുകയാണ് ഓരോ യുഗത്തിലും. എന്നാൽ ഇവരെ ഓർമ്മിക്കപ്പെടാനും ആദരിക്കപ്പെടാനും ഓരോ കാലത്തിലും സാധിക്കുന്നുമുണ്ട്. അത്തരമൊരു സുദിനമാണ് എല്ലാ വർഷവും മാർച്ച് 8 ന് ആഘോഷിക്കപ്പെടുന്ന അന്താരാഷ്ട്ര വനിതാദിനം.
നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുൻപ് സമത്വത്തിനായുള്ള ഒരു പ്രസ്ഥാനമായാണ് വനിതാ ദിനം കുറിക്കപ്പെട്ടത്. തൊഴിൽ മേഖലകളിൽ തുല്യ വേതനം, തുല്യ അവകാശങ്ങൾ, തുല്യ പരിഗണന എന്നിവയ്ക്ക് പ്രാധാന്യം നൽകി. ഇവ സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് തഴയപ്പെട്ടപ്പോൾ ചോദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു കൂട്ടം സ്ത്രീ ജനത മുൻപോട്ട് കടന്നുവന്നു. പരിമിതികളെ വിധിയായി അംഗീകരിക്കാൻ വിസമ്മതിച്ച സ്ത്രീകളിൽ നിന്നാണ് ഇത് ഉയർന്നുവന്നത്. കാലക്രമേണ പല മാറ്റങ്ങളും പ്രത്യക്ഷത്തിൽ വന്നു. പിന്നീട് ഉയർന്നുവന്ന ഓരോ സ്വരവും അവകാശങ്ങളെക്കുറിച്ചല്ല, അംഗീകാരത്തെയും നേതൃത്വത്തെയുമാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്.
ഈ സാഹചര്യത്തിൽ 2026 മാർച്ച് 2 മുതൽ ആഘോഷത്തിനപ്പുറം ചില അഭിമുഖങ്ങളുടെയും ഫീച്ചറുകളുടെയും ഒരു രാജ്യവ്യാപകമായ ക്യാമ്പെയിൻ ഇടിവി ഭാരത് സംഘടിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി ചില പ്രശസ്തവും പ്രചോദനാത്മകവുമായ കരുത്തുറ്റ വനിതകളെ പരിചയപ്പെട്ടു.
ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ വനിതാ ഐപിഎസ് ഓഫിസർ കിരൺ ബേദി, എയിംസിൻ്റെ ആദ്യ വനിതാ ഡയറക്ടർ ഡോ. സ്നേഹ ഭാർഗവ, ഗുജറാത്തിലെ ആദ്യ വനിതാ മുഖ്യമന്ത്രിയും ഉത്തർപ്രദേശ് ഗവർണറുമായിരുന്ന ആനന്ദിബെൻ പട്ടേൽ, ഗുജറാത്തിലെ ആദ്യ വനിതാ ഐപിഎസ് ഓഫിസറും ആദ്യ വനിതാ ആക്ടിങ് ഡിജിപിയുമായ ഗീത ജോഹ്രി, ഉത്തർപ്രദേശിലെ ആദ്യ വനിതാ പൊലീസ് കമ്മിഷണർ ലക്ഷ്മി സിങ് എന്നിവരുടെ അഭിമുഖങ്ങൾ വ്യത്യസ്ത മുഖങ്ങൾ തേടി.
ഇതിൽ ഏറ്റവും അഭിമാനത്തോടെ മുന്നോട്ട് വരികയാണ് ഒഡീഷയിലെ ആദ്യ വനിതാ ചീഫ് സെക്രട്ടറിയായി ചുമതലയേറ്റ അനു ഗാർഗ്. കൂടാതെ ഉത്തരാഖണ്ഡിലെ ആദ്യ വനിതാ ചീഫ് സെക്രട്ടറിയായി ചുമതലയേറ്റ രാധ രതുരി ഇപ്പോൾ ചീഫ് ഇൻഫർമേഷൻ കമ്മിഷണറായി സേവനമനുഷ്ഠിക്കുന്നു. ഈ സ്ത്രീകൾ നേടിയെടുത്ത അധികാരങ്ങൾ അത്രകണ്ട് നിസാരമല്ല. ഇതിന് പിന്നിലെ പ്രവർത്തന മികവുകൾ ഏറെ പ്രശംസനീയമാണെന്നാണ് തെളിയിക്കുന്നത്.
ഇന്ത്യയുടെ മിസൈൽ വനിത
ഐപിഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥയായ അപർണ കുമാർ സെവൻ സമ്മിറ്റുകൾ കീഴടക്കുകയും അൻ്റാർട്ടിക്കയിലെ മൗണ്ട് വിൻസണിനെ ധൈര്യപൂർവ്വം കീഴടക്കുകയും ചെയ്ത വനിതയാണ്. ഇവർ വിൻസൺ മാസിഫിലും അക്കോൺകാഗ്വയിലും മൈനസ് 50 ഡിഗ്രിയിൽ ഇന്ത്യൻ പതാക ഉയർത്തിയ വനിതയാണ്. അതേസമയം അഗ്നി IV മിസൈൽ പദ്ധതിക്ക് നേതൃത്വം നൽകിക്കൊണ്ട് ടെസി തോമസ് ചരിത്രത്തിൽ തന്നെ താരമായി. ഇന്ത്യയുടെ മിസൈൽ വനിത എന്നാണ് ഇവരെ വിളിക്കുന്നത്. കൂടാതെ "ഇന്ത്യയുടെ റോക്കറ്റ് വനിത" എന്നറിയപ്പെടുന്ന റിതു കരിധാൽ ചന്ദ്രയാൻ ദൗത്യങ്ങളെ ചരിത്രത്തിലേക്ക് നയിക്കാൻ സഹായിച്ചു.
കായികത്തിലെ മിന്നും വനിതാ താരങ്ങൾ
പത്മശ്രീ, ദ്രോണാചാര്യ അവാർഡുകൾ ലഭിച്ച ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ വനിതാ കബഡി പരിശീലക സുനിൽ ദവാസ് നൂറുകണക്കിന് ചാമ്പ്യന്മാരെയാണ് കായിക ലോകത്തിന് സംഭാവന നൽകിയത്. എന്നാൽ വനിതാ ക്രിക്കറ്റിന് അംഗീകാരം ലഭിക്കാതിരുന്ന കാലത്ത് ശാന്ത രംഗസ്വാമി ഇന്ത്യയുടെ വനിതാ ക്രിക്കറ്റ് ടീമിനെ നയിച്ചു. അന്താരാഷ്ട്ര ബോക്സറും ലോകകപ്പ് ജേതാവുമായ അരുന്ധതി ചൗധരി തൻ്റെ സ്വപ്നങ്ങളെ പിന്തുടർന്ന് റിങ്ങിലും അതിനപ്പുറത്തേയ്ക്കും പോരാടി. ജാർഖണ്ഡിൽ നിന്ന് അന്താരാഷ്ട്ര ഹോക്കി കളിക്കുന്ന ആദ്യത്തെ ആദിവാസി വനിതയായി സാവിത്രി പൂർത്തിയും ഉയർന്നുവന്നിട്ടുണ്ട്. ജന്മനാ ശാരീരിക വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്ന പാരാ അത്ലറ്റ് സോണിയ ചൗധരി വാങ്ങിക്കൂട്ടിയ അന്താരാഷ്ട്ര സ്വർണ മെഡലുകൾക്ക് കണക്കില്ല. ഇതിലൂടെ ശരീരത്തിന് മാത്രമേ പരിമിതികൾ ഉള്ളൂ. മനസിനില്ല എന്ന് തെളിയിക്കുകയായിരുന്നു ഇവർ. തൻ്റെ പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങളെ അവസരങ്ങളാക്കി മാറ്റുകയായിരുന്നു ഇവർ.
വിദ്യാഭ്യാസം കൊണ്ടുള്ള പോരാട്ടം
2026 ൽ ഗ്ലോബൽ ടീച്ചർ പ്രൈസ് ജേതാവായിരുന്നു റൂബിൾ നാഗി. മഹാരാഷ്ട്രയിലെ ഒരു ഗ്രാമത്തിൽ ജനിച്ചു വളർന്നു. ഇവർ താൻ നേടിയെടുത്ത വിദ്യാഭ്യാസം കൊണ്ട് കലയ്ക്ക് പ്രാധാന്യം നൽകാൻ തീരുമാനിച്ചു. സർഗാത്മക കഴിവുകൾ വളർത്താൻ വേണ്ടുന്ന പരിശീലനങ്ങൾ അവർ ഗ്രാമത്തിലെ കുട്ടികൾക്ക് നൽകി. അതേസമയം തൻ്റേതായ കണ്ടുപിടിത്തം കൊണ്ട് ലഖ്നൗവിൽ നിന്നുള്ള നിമിഷ വർമ്മ ലോകത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടു. തൻ്റെ വിദ്യാഭ്യാസവും പ്രാവീണ്യവും കൊണ്ട് അവർ 100 ശതമാനം പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദ കറ്റാർ വാഴ അധിഷ്ഠിത ബാറ്ററി വികസിപ്പിച്ചെടുത്തു.
കൂടാതെ അന്താരാഷ്ട്ര ബുക്കർ സമ്മാനം നേടിയതിലൂടെ ഗീതാഞ്ജലി ശ്രീ ഹിന്ദി സാഹിത്യത്തിന് ആഗോള അംഗീകാരം നേടിക്കൊടുത്തു. സാഹിത്യത്തിൽ ജാതി, സ്ത്രീവാദം, സ്വത്വം എന്നിവയെക്കുറിച്ച് മീന കന്ദസാമി ശക്തമായി എഴുതുകയും ചെയ്തു. ഐഎഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥയും കവിയുമായ ഡോ. സുമിത മിശ്ര, സാഹിത്യവുമായി ഭരണത്തെ സന്തുലിതമാക്കുകയും ഹരിയാനയിൽ പുതിയ പല നയങ്ങൾക്കും തുടക്കമിടുകയും ചെയ്തു.
എവറസ്റ്റ് കീഴടക്കാൻ കരുത്തുറ്റ വനിത
കിളിമഞ്ചാരോ കൊടുമുടി കീഴടക്കിയതിന് ശേഷം എവറസ്റ്റ് കീഴടക്കാൻ ഒരുങ്ങുന്ന ഛത്തീസ്ഗഡിലെ അനിത ശ്രീവാസ് ഏറെ ശ്രദ്ധനേടുകയാണ്. അവരോട് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ തയ്യാറെടുപ്പ്, സ്ഥിരോത്സാഹം, ഭയത്തെ മറികടക്കൽ എന്നിവയെക്കുറിച്ച് അവർ സംസാരിക്കുന്നു. അതേസമയം ഗുവാഹത്തിയിലെ വലിയ പ്രദേശമായ ഖേത്രിയിൽ നിന്നുള്ള ജൂറി ദാസ് എന്ന യുവതി, ഇന്ന് നൂറുകണക്കിന് സ്ത്രീകൾക്ക് സാമ്പത്തിക സഹായം നൽകുകയും അവരെ അതിന് സ്വയം പ്രാപ്തരാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അതേസമയം കഥാകൃത്തും വെൻട്രിലോക്വിസ്റ്റുമായ ഡോ. മിതാലി ഖോഡിയാർ തൻ്റെ നിലപാടുകൾക്കൊണ്ട് സമൂഹത്തിൽ തൻ്റേതായ വ്യക്തിത്വം കെട്ടിപ്പടുത്തിരിക്കുന്നു. അതേസമയം പരിമിതമായ ഔപചാരിക വിദ്യാഭ്യാസം ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും 20,000-ത്തിലധികം ഗാനങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് സമൂഹത്തിൽ തൻ്റെ സ്ഥാനം രേഖപ്പെടുത്തിയ വനിതയാണ് അൽഹ.
കൂടാതെ ജാർഖണ്ഡിലെ "ലേഡി ടാർസൻ" എന്നറിയപ്പെടുന്ന ജമുന തുഡു ആരുടെയും സഹായമില്ലാതെ ഇന്ന് ഏക്കറ് കണക്കിന് വനങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുകയാണ്. പ്രകൃതിക്ക് കൈത്താങ്ങാകുകയാണ് ഈ മികവുറ്റ വനിത. നാടിൻ്റെ സംസ്കാരവും പാരമ്പര്യം കാത്തുസൂക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ഉത്തരാഖണ്ഡിലെ ഐപെൻ കലയെ ലോകത്തിന് മുന്നിൽ എത്തിച്ച മീനാക്ഷി ഖാതിയും പ്രശംസകൾ അർഹിക്കുന്ന മികച്ച വനിതയായാണ് ലോകം ഇവരെ അടയാളപ്പെടുത്തുന്നത്.
