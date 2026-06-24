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സംഗീത നാടക അക്കാദമി പുരസ്‌കാര ജേതാവ് ശശിധരൻ നായരുടെ കലാജീവിതയാത്ര; പതിറ്റാണ്ടിൻ്റെ കഥകളുമായി മനസുതുറക്കുന്നു

നാൽപ്പത് വർഷമായി കഥകളി രംഗത്ത് സജീവമാണ്. മറ്റ് പാരമ്പര്യ കലകളിലും പ്രഗല്‌ഭൻ. 1954 ൽ ജനിച്ച ശശിധരൻ നായരുടെ കലാജീവിതത്തിലേയ്‌ക്കുള്ള യാത്രയുടെ തുടക്കം ഒൻപതാം വയസിൽ.

2026 SANGEET NATAK AKADEMI PURASKAR TRADITIONAL DANCE CHOREOGRAPHY KALAMANDALAM SHASHIDHARAN NAIR SHASHIDHARAN NAIR INTERVIEW
കഥകളി വേഷത്തിൽ കലാമണ്ഡലം ശശിധരൻ നായർ (Images courtesy the artiste)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : June 24, 2026 at 5:57 PM IST

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ലയുടെ ലോകത്ത് ഒരു പ്രത്യേക വിഭാഗത്തിൽ മാത്രം പ്രാവീണ്യം നേടി ജീവിതകാലം മുഴുവൻ അതിനുവേണ്ടി ചെലവഴിക്കുന്ന ചില കലാകാരന്മാരുണ്ട്. മറുവശത്ത് കലാ പാരമ്പര്യങ്ങളുടെ മുഴുവൻ ഭൂപ്രകൃതിയും സ്വായത്തമാക്കി തനതായ ആവിഷ്‌ക്കാരം നടത്തുന്ന അപൂർവ്വം ചില കലാകാരന്മാരും. ഇതിൽ രണ്ടാമത്തെ വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്ന പ്രഗല്‌ഭനാണ് കലാമണ്ഡലം ശശിധരൻ നായർ. നാൽപ്പത് വർഷമായി കഥകളി രംഗത്ത് പ്രാവീണ്യം തെളിയിച്ചിരിക്കുന്ന ഇദ്ദേഹത്തെ തേടിയെത്തിയിരിക്കുന്നത് ദേശീയ ബഹുമതിയായ സംഗീത നാടക അക്കാദമി പുരസ്‌ക്കാരമാണ്.

ആറ് പതിറ്റാണ്ടിലേറെ നീളുന്ന കലാജീവിത യാത്ര. ഈ യാത്രയിൽ ഇന്ത്യയിലെ പ്രകടന കലകളിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന ദേശീയ ബഹുമതിയായ സംഗീത നാടക അക്കാദമി പുരസ്‌ക്കാരം നൽകി ആദരിക്കുമ്പോൾ കലാകാരനായ ശശിധരന് ഈ പുരസ്‌ക്കാരം ഒരു നേട്ടം മാത്രമല്ല, മറിച്ച് കലാജീവിതത്തിലെ മൂല്യത്തെയാണിത് അടയാളപ്പെടുത്തുന്നത്.

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1954 ൽ ജനിച്ച ശശിധരൻ നായരുടെ കലാജീവിതത്തിലേയ്‌ക്കുള്ള യാത്രയുടെ തുടക്കം വെറും ഒൻപത് വയസുള്ളപ്പോഴാണ് ആരംഭിച്ചത്. മിക്ക കുട്ടികളും അവരുടെ ലോകത്തിൻ്റെ അതിരുകൾ പഠിക്കുന്ന കാലഘട്ടമായിരുന്നു അത്. എന്നാൽ ഇദ്ദേഹം ഇന്ത്യയിലെ മികച്ച കലാവേദിയിലേയ്‌ക്ക് പ്രവേശനം കുറിക്കുകയായിരുന്നു. കൊല്ലങ്കോട് കളരി വാതുക്കൽ കോവിലകം കൊട്ടാരത്തിൽ ഇതിഹാസ കഥകളി ഗുരു കാവുങ്കൽ ശങ്കരൻ കുട്ടി പണിക്കറുടെ കീഴിൽ പരിശീലനം നേടാൻ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട അദ്ദേഹം, തൻ്റെ കലയെ മാത്രമല്ല തൻ്റെ സ്വഭാവത്തെയും രൂപപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു ഗുരുകുല സമ്പ്രദായത്തിലേയ്‌ക്കാണ് കാലെടുത്ത് വച്ചത്. ദേശീയ ബഹുമതിയായ സംഗീത നാടക അക്കാദമി അവാർഡ് നേടിയതിൻ്റെ തിളക്കത്തിലും അദ്ദേഹം ഇടിവി ഭാരതുമായി മനസുതുറക്കുകയാണ്.

2026 SANGEET NATAK AKADEMI PURASKAR TRADITIONAL DANCE CHOREOGRAPHY KALAMANDALAM SHASHIDHARAN NAIR SHASHIDHARAN NAIR INTERVIEW
ശശിധരൻ നായർ നൃത്തം അഭ്യസിക്കുന്നതിൻ്റെ പഴയകാല ചിത്രം (Images courtesy the artiste)

ഗ്വാളിയാറിൽ നിന്നാരംഭിച്ച യാത്ര

'തൻ്റെ ആറ് പതിറ്റാണ്ടിലേറെ നീണ്ട പ്രൊഫഷണൽ പ്രവർത്തനങ്ങളെയാണ് ഈ ബഹുമതി അംഗീകരിക്കുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറയുന്നു. ഗ്വാളിയാറിലെ ലിറ്റിൽ ബാലെ ട്രൂപ്പിൽ ആദ്യമായി ചേർന്നപ്പോഴാണ് തൻ്റെ കലായാത്രകൾ ആരംഭിച്ചത്. അവിടെയൊരു യുവ കലാകാരനായിരിക്കുമ്പോൾ പോലും എൻ്റെ ഗുരുക്കന്മാർ, ഉപദേഷ്‌ടാക്കൾ, സംവിധായകർ, നൃത്ത സംവിധായകർ, സഹകലാകാരന്മാർ എന്നെ ഒരു മികച്ച കലാകാരനായി അംഗീകരിച്ചു. ഇന്ന് ഈ പുരസ്‌ക്കാരം എൻ്റെ കലാജീവിതത്തിൻ്റെ മുഴുവൻ കാലഘട്ടത്തെയും ആദരിക്കുന്നു', എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു.

കഥകളിക്ക് പുറമേ സർഗാത്മക നൃത്തവും

കലയിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചതോടെ കഥകളിയുടെ അടിത്തറ രൂപപ്പെടുത്തിയെങ്കിലും അതൊരു തുടക്കം മാത്രമായിരുന്നു. കാലക്രമേണ ഗുരു കൃഷ്‌ണചന്ദ്ര നായിക്കിന് കീഴിൽ ഒഡിഷയിലെ പരമ്പരാഗത ആയോധന കലയായ മയൂർഭഞ്ച് ചൗ പരിശീലിച്ചു. പ്രഭാത് ഗാംഗുലി, ഗുൽ ബർദൻ ഗുരുക്കന്മാരിലൂടെ ഉദയ് ശങ്കർ ആരംഭിച്ച സർഗാത്മക നൃത്ത പാരമ്പര്യവും യോഗ സുന്ദർ ദേശായിയുടെ കീഴിൽ ഇന്ത്യൻ പരമ്പരാഗത നൃത്തരൂപങ്ങളും പിന്നീട് കളരിപ്പയറ്റും അഭ്യസിക്കുകയും വേദികളിൽ അവതരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്‌തു. പല നർത്തകരും ഏതെങ്കിലും ഒരു നൃത്ത വിഭാഗം അഭ്യസിച്ച് അത് മെച്ചപ്പെടുത്താനായി ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ചെലവഴിക്കുമ്പോൾ ഇദ്ദേഹം വേറിട്ട വഴിയിലൂടെയാണ് സഞ്ചരിച്ചത്.

'കഥകളി, മയൂർഭഞ്ച് ചൗ, ക്രിയേറ്റീവ് ഡാൻസ്, ഭരതനാട്യം, കുച്ചിപ്പുടി, ഒഡീസി തുടങ്ങിയ വൈവിധ്യമാർന്ന ഇന്ത്യൻ നൃത്തരൂപങ്ങളിലും ഇന്ത്യയിലെ വിവിധ പരമ്പരാഗത നൃത്തരൂപങ്ങളിലുമുള്ള എൻ്റെ പരിശീലനം എന്നെ വളരെയധികം സമ്പന്നനാക്കി. ഇത് എൻ്റെ കലാപരമായ കാഴ്‌ചപ്പാടിനെ വിശാലമാക്കുകയും ഒരു അതുല്യമായ ചലന പദാവലി സൃഷ്‌ടിക്കാൻ എന്നെ പ്രാപ്‌തനാക്കുകയും ചെയ്‌തു', എന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

ചിട്ടയായ പരിശീലനവും ആത്മവിശ്വാസവും

ആ കലാപരമായ ദർശനത്തിൻ്റെ വേരുകൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആദ്യകാല പരിശീലന ശിക്ഷണത്തിലാണ് കുടികൊള്ളുന്നത്. കളരി കോവിലകത്ത് കഥകളി അഭ്യസിക്കുന്ന കാലത്ത് പ്രഭാതത്തിന് മുൻപ് തന്നെ ദിവസങ്ങൾ ആരംഭിച്ചിരുന്നു എന്ന് അദ്ദേഹം ഓർമ്മിക്കുന്നു. കഠിനമായ കഥകളി പരിശീലനം പുലർച്ചെ നാലുമണിക്ക് നേത്ര വ്യായാമങ്ങളോടെ ആരംഭിച്ചു. കഠിന പരിശീലനം ദിവസം മുഴുവൻ തുടർന്നു. അത്താഴത്തിന് ശേഷം അഭിനയ ക്ലാസുകളും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈ ചിട്ടയായ പരിശീലനങ്ങളാണ് അദ്ദേഹത്തിൽ അച്ചടക്കം, സമർപ്പണം, സ്ഥിരോത്സാഹം, പ്രതിബന്ധത എന്നിവ വളർത്തിയത് എന്ന് ഇദ്ദേഹം പറയുന്നു.

അച്ചടക്കം എന്നത് ഒരു തൊഴിൽപരമായ ഗുണം മാത്രമല്ല. മറിച്ച് കലാജീവിതത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനമായ അദൃശ്യ വാസ്‌തുവിദ്യയാണെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. കഴിഞ്ഞ നാല് പതിറ്റാണ്ടുകളായി ഇന്ത്യയിലെ മുൻനിര സാംസ്‌ക്കാരിക സ്ഥാപനങ്ങളിലൊന്നായ ശ്രീറാം ഭാരതീയ കലാ കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ പ്രധാന നൃത്തസംവിധായകനായി ഇദ്ദേഹം സേവനമനുഷ്‌ഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ പാണ്ഡിത്യവും നാടകീയതയും ആഴത്തിലുള്ള ചലനങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ധാരണകളും സംയോജിപ്പിച്ച് തൻ്റെ സൃഷ്‌ടികളെ പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.

സമകാലിക ഇന്ത്യൻ നാടകവും അവതരണ ശാസ്‌ത്രവും

1989 മുതൽ അദ്ദേഹം നിരവധി സമകാലിക ഇന്ത്യൻ നാടക രംഗത്തും മുദ്രപതിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ത്രിപുരാന്തക്, ചക്രവ്യൂഹ, പരിക്രമ, മീര, കൃഷ്‌ണ കഥ, രാമൻ, ശിവ നൃത്തം, ശ്രീ ദുർഗ, സമ്പൂർണ രാമായണം, പരശുരാമൻ , ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ജയ് സോമനാഥ് എന്നിങ്ങനെ നാടകങ്ങൾ വികസിച്ചിരിക്കുന്നു. ഏകദേശം നാല് പതിറ്റാണ്ടുകൾ നീണ്ടുനിന്ന ഒരു സുസ്ഥിര കലാ പര്യവേഷണം എന്നാണ് അദ്ദേഹം ഇതിനെ വിശേഷിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്.

2026 SANGEET NATAK AKADEMI PURASKAR TRADITIONAL DANCE CHOREOGRAPHY KALAMANDALAM SHASHIDHARAN NAIR SHASHIDHARAN NAIR INTERVIEW
ശശിധരൻ ഉൾപ്പെടുന്ന പുരാണ ഇതിഹാസ നൃത്തത്തിൽ നിന്ന് (Images courtesy the artiste)

'നൃത്തസംവിധാനം ഒരിക്കലും ചലനങ്ങളുടെ ആകർഷകമായ ക്രമങ്ങൾ ക്രമീകരിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചായിരുന്നില്ല. എൻ്റെ നൃത്ത സംവിധാനങ്ങൾ എല്ലായ്‌പ്പോഴും ഒരു കഥയിലോ ആശയത്തിലോ പ്രമേയത്തിലോ വേരൂന്നിയതാണ്. എന്നാൽ ചലന പദാവലിയും നൃത്തഘടനയും ആ വിവരണത്തെയോ ആശയത്തെയോ ആശയവിനിമയം ചെയ്യാൻ സഹായിക്കണം', എന്ന് അദ്ദേഹം വിശദീകരിക്കുന്നു.

ഈ ജിജ്ഞാസയാണ് അദ്ദേഹത്തെ ഏറ്റവും പ്രശംസകൾ ഏറ്റുവാങ്ങിയ പരശുരാമൻ നാടകം സൃഷ്‌ടിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചത്. മറ്റ് കൃതികളിൽ ചെറിയ എപ്പിസോഡുകളിൽ കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിച്ച അദ്ദേഹം, യോദ്ധാവായ-മുനിയിൽ ആകൃഷ്‌ടനായി. 'പരശുരാമൻ്റെ കഥാപാത്രവും ആകർഷകമായ കഥയും ഒരു സ്വതന്ത്ര നിർമ്മാണമെന്ന നിലയിൽ കൂടുതൽ ആഴത്തിലുള്ള പര്യവേക്ഷണത്തിനും അവതരണത്തിനും അർഹമാണെന്ന് തോന്നിയെന്നും', അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നു.

ഗുരുവിൻ്റെ ഉപദേശം

വർഷങ്ങളായുള്ള തൻ്റെ കലാപരമായ കാഴ്‌ചപ്പാടിന് പക്വത പ്രാപിച്ചതായി അദ്ദേഹം പറയുന്നു. 'തുടക്കത്തിൽ നിരന്തരം പര്യവേക്ഷണം നടത്തുകയും എൻ്റെ കഴിവുകൾ പരീക്ഷിക്കുകയും ചെയ്‌തു', എന്ന് പറയുന്നു. എന്നാൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് എന്ത് ഉപദേശമാണ് നൽകാനുള്ളത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഉത്തരം വളരെ ലളിതമാണ്. കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുന്നത് തുടരുക, പരീക്ഷണങ്ങൾ തുടരുക, വെല്ലുവിളികൾ സ്വീകരിക്കുക എന്നാണ് ഉപദേശം.

വാസ്‌തവത്തിൽ ശശിധരൻ നായരുടെ കഥ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന കലാസാംസ്‌ക്കാരിക ബഹുമതികളിൽ ഒന്ന് ലഭിച്ച ഒരു കലാകാരൻ്റെ മാത്രം കഥയല്ല. സൂര്യോദയത്തിനു മുൻപ് കഥകളി പരിശീലിക്കാൻ ഉണർന്ന ഒരു ആൺകുട്ടിയുടെ കഥയാണിത്. സ്വന്തം ശബ്‌ദം നഷ്‌ടപ്പെടാതെ ഒന്നിലധികം പാരമ്പര്യങ്ങളിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചു. കഥകളെ ചലനമാക്കി മാറ്റാൻ പതിറ്റാണ്ടുകൾ ചെലവഴിച്ചു. ഈ യാത്ര അതുല്യവും കഠിനവും പ്രയാസങ്ങളും വെല്ലുവിളികളും നിറഞ്ഞതാണ്. എന്നാൽ അവിശ്വസനീയമാം വിധം പ്രതിഫലദായകവും സംതൃപ്‌തിയും പ്രചോദനാത്മകതയും പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന മൂല്യവത്തുമാണെന്ന് അദ്ദേഹം കാട്ടിത്തരുന്നു.

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2026 SANGEET NATAK AKADEMI PURASKAR
TRADITIONAL DANCE CHOREOGRAPHY
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