വജ്രം പതിപ്പിച്ച ബ്ലൗസില് ഇഷ അംബാനി, റിഹാനയുടെ ഡയമണ്ട് കമ്മല്, ക്യൂൻ ഓഫ് കലഹാരി നെക്ലേസില് ബിയോൺസ്; മെറ്റ് ഗാലയിലെ 'ഡയമണ്ട് മൊമന്റ്സ്
ഫാഷൻ ലോകത്തെ ഓസ്കർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന മെറ്റ് ഗാലയില് തിളങ്ങി പ്രമുഖർ. ഇഷ അംബാനി, റിഹാന, കാര ഡെലിവിംഗ്നെ, ബിയോൺസ് എന്നിവരെത്തിയത് അപൂർവ വജ്രാഭരണങ്ങള് ധരിച്ച്.
Published : May 6, 2026 at 12:34 PM IST
1800 കാരറ്റ് വജ്രങ്ങള് തുന്നിച്ചേർത്ത ബ്ലൗസ്. സ്വർണ നൂലില് നെയ്തെടുത്ത സാരി. സാരിയില് അയ്യായിരം വർഷത്തെ പാരമ്പര്യവും ചരിത്രവും പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്ന നിരവധി ഘടകങ്ങള്. കയ്യില് മാമ്പഴത്തിന്റെ ആകൃതിയില് ക്രോഷെ ബാഗ്. ഫാഷൻ ലോകത്തെ ഓസ്കർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന മെറ്റ് ഗാലയില് ഇഷ അംബാനി തിളങ്ങിയത് സെലിബ്രിറ്റി ഡിസൈനർ ഗൗരവ് ഗുപ്തയുടെ സാരിയില്. സ്വദേശ് കരകൗശല റീട്ടെയ്ല് ബ്രാൻഡിലെ വിദഗ്ധർ നെയ്തെടുത്തതാണ് ഇഷയുടെ സാരി. പിച്ചവായ് ശൈലിയിലുള്ള ചിത്രങ്ങളാണ് മറ്റൊരു ഹൈലൈറ്റ്.
സാരിയേക്കാള് കണ്ടുനിന്നവരുടെ കണ്ണുടക്കിയത് സാരിക്കൊപ്പം ഇഷ പെയർ ചെയ്ത ബ്ലൗസിലായിരുന്നു. നിത അംബാനിയുടെ സ്വകാര്യ ശേഖരത്തില് നിന്നുള്ള അപൂർവ പരമ്പരാഗത വജ്രങ്ങളാണ് ബ്ലൗസില് ഏറെയും. മരതകം, പോള്ക്കി, കുന്ദൻ തുടങ്ങി ആയിരത്തിലധികം വജ്രങ്ങളും കല്ലുകളും ബ്ലൗസില് തുന്നിച്ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിനെല്ലാം പുറമെ ബൗസിന്റെ പിൻഭാഗത്ത് നൈസാമിന്റെ ആഭരണ ശേഖരത്തില് നിന്നുള്ള സർപ്പേച്ചും ഉണ്ടായിരുന്നു. വജ്രങ്ങള് മാത്രമല്ല, മെറ്റാലിക് സർദോസി എംബ്രോയിഡറിയും കൊണ്ട് സമ്പന്നമായിരുന്നു ഇഷയുടെ ബ്ലൗസ്.
ഏകദേശം 150 കാരറ്റ് പഴയ മൈൻ-കട്ട് വജ്രങ്ങൾ ആണ് ഇഷ അംബാനി ആഭരണങ്ങള്ക്കായി ഉപയോഗിച്ചത്. മൂന്ന് ഇഴകളുള്ള നെക്ലേസും ചാൻഡിലിയർ കമ്മലുകളും ഇഷ അണിഞ്ഞിരുന്നു. ഒപ്പം സുബോധ് ഗുപ്ത തയാറാക്കിയ ഒരു മാമ്പഴ ശില്പ്പം ക്രോഷെ ബാഗില് തൂക്കിയിട്ടിരുന്നു.
ദി ഡയമണ്ട് മൊമന്റ്സ്
ഗ്ലെൻ സ്പിറോയുടെ അപൂർവമായ പഴയ മുഗൾ ഗോൾക്കൊണ്ട ഫാൻസി ബ്രൗൺ-യെല്ലോ ഡയമണ്ട് കമ്മലുകൾ അണിഞ്ഞാണ് ഗായികയും നടിയുമായ റിഹാന ഗാല വേദിയില് എത്തിയത്. 51.9 കാരറ്റ് ഭാരമുള്ള രണ്ട് പിയർ ആകൃതിയിലുള്ള കമ്മലുകളാണ് റിഹാന ധരിച്ചത്. ലെവീവ് ഡയമണ്ട് കൊണ്ടുള്ള കമ്മലുകളാണ് ഡോജ ക്യാറ്റ് അണിഞ്ഞത്. ലുക്ക് കൂടുതല് ഭംഗിയാക്കുന്നതായിരുന്നു ഡോജയുടെ കമ്മല്. ഡി ബിയേഴ്സ് ലണ്ടൻ ഫോഴ്സസ് ഓഫ് നേച്ചർ ഹൈ ജ്വല്ലറിയുടെ മോതിരം അണിഞ്ഞാണ് കാര ഡെലിവിംഗ്നെ എത്തിയത്. മാർക്വിസ് യെല്ലോ വജ്രങ്ങളായിരുന്നു കാരയുടെ മോതിരത്തിന്റെ ഹൈലൈറ്റ്. ചോപാർഡിന്റെ മഞ്ഞയും വെള്ളയും വജ്ര കമ്മലുകൾ ആണ് എമ്മ ചേംബർലൈൻ ഗാല ലുക്കിനായി തെരഞ്ഞെടുത്തത്.
താരങ്ങളുടെ ഔട്ട്ഫിറ്റുകള്ക്കൊപ്പം ആകർഷകമായ രീതിയിലാണ് പ്രകൃതിദത്ത വജ്രങ്ങള് അവർ പെയർ ചെയ്തത്. കാണികളെ യഥാർഥത്തില് ഇത് വിസ്മയിപ്പിച്ചു. ബിയോൺസ് ജെയ്-സെഡ് ദമ്പതികളും ഇതില് നിന്ന് വ്യത്യസ്തരായിരുന്നില്ല. ബിയോൺസ് ചോപ്പാർഡിന്റെ ക്യൂൻ ഓഫ് കലഹാരി നെക്ലേസ് ആണ് ധരിച്ചത്. അപൂർവമായ 342 കാരറ്റ് വജ്രത്തിന്റെ പേരിലാണ് ഈ നെക്ലേസ് അറിയപ്പെടുന്നത്. ബ്രയോണി റെയ്മണ്ടിന്റെ ഒരു വിന്റേജ് ഡയമണ്ട് ബ്രൂച്ച് കോളറിൽ ധരിച്ചുകൊണ്ടാണ് ജെയ്-സെഡ് ഡയമണ്ട് ട്രെൻഡിനൊപ്പം ചേർന്നത്.
