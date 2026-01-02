ETV Bharat / international

'തീവ്രവാദിയായി മുദ്രകുത്തുമെന്ന് ഭയന്ന് തത്വങ്ങള്‍ ഉപേക്ഷിക്കില്ല, ജനാധിപത്യ സോഷ്യലിസ്‌റ്റായി തന്നെ ഭരിക്കും': ചുമതലയേറ്റ് മംദാനി

മാൻഹട്ടനിലെ സബ്‌വേ സ്‌റ്റേഷനിലായിരുന്നു സത്യപ്രജ്ഞ ചടങ്ങ്. യു എസ്‌ സെനറ്റർ ബേണി സാൻഡേഴ്‌സാണ് സത്യവാചകം ചൊല്ലിക്കൊടുത്തത്.

Mayor Zohran Mamdani reacts after speaking during his inauguration ceremony (AP)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : January 2, 2026 at 8:25 AM IST

ന്യൂയോർക്ക്: ന്യൂയോർക്ക് നഗരത്തിൻ്റെ മേയറായി സത്യപ്രജ്ഞ ചെയ്‌ത് ഡെമോക്രാറ്റിക് അംഗം സൊഹ്‌റാൻ മംദാനി. മാൻഹട്ടനിലെ സബ്‌വേ സ്‌റ്റേഷനിൽ വച്ചായിരുന്നു സത്യപ്രജ്ഞ ചടങ്ങ്. തൻ്റെ പിതാവിൻ്റേതടക്കം മൂന്ന് ഖുർആനുകളിൽ കൈവച്ചാണ് മംദാനി സത്യപ്രജ്ഞ ചെയ്‌തത്. ഇതോടെ നഗരത്തിലെ ആദ്യ മുസ്ലിം മേയറായി ചുമതലയേൽക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ വംശജനായി മംദാനി.

രണ്ടുവട്ടമാണ് ന്യൂയോർക്ക് മേയർ സത്യപ്രജ്ഞ ചെയ്യുക. മംദാനിയും രണ്ട് തവണ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്‌തു. ആദ്യം പഴയ സബ്‌വേ സ്‌റ്റേഷനിൽ വച്ചും രണ്ടാമത് മുൻസിപ്പാലിറ്റി ആസ്ഥാന മന്ദിരത്തിൽ വച്ചുമായിരുന്നു സത്യപ്രതിജ്ഞ. യു എസ്‌ സെനറ്റർ ബേണി സാൻഡേഴ്‌സാണ് സത്യവാചകം ചൊല്ലിക്കൊടുതത്.

34 കാരനായ മംദാനി ന്യൂയോർക്കിൻ്റെ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ മേയറാണ്. തൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ബഹുമതിയാണിതെന്ന് സത്യപ്രതിജ്ഞക്ക് ശേഷം മംദാനി പറഞ്ഞു. "ഇന്ന് മുതൽ നമ്മൾ ധീരമായി ഭരിക്കും. എല്ലായ്‌പ്പോഴും നമ്മൾ വിജയിക്കണം എന്നില്ല. പക്ഷെ ഒരിക്കലും ശ്രമിക്കാതിരിക്കില്ല", അദ്ദേഹം ജനങ്ങളോടായി പറഞ്ഞു

"ഒരു ജനാധിപത്യ സോഷ്യലിസ്‌റ്റായിട്ടാണ് ഞാൻ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത്. ഒരു ജനാധിപത്യ സോഷ്യലിസ്‌റ്റായി തന്നെ ഞാൻ ഭരിക്കും. തീവ്രവാദിയായി കണക്കാക്കപ്പെടുമെന്ന് ഭയന്ന് ഞാൻ എൻ്റെ തത്വങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കില്ല." മംദാനി പറഞ്ഞു.

സാധാരണക്കാരൻ്റെ പ്രശ്‌നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം ഉറപ്പു നൽകിയാണ് മംദാനി ജവിധി തേടിയത്. വാടക വർധന മരവിപ്പിക്കൽ, സൗജന്യ നഗര ബസ് സർവീസ്, സൗജന്യ ശിശുപരിപലനം തുടങ്ങിയ വാഗ്‌ദാനങ്ങളാണ് മംദാനി ന്യയോർക്ക് ജനതക്ക് നൽക്കിയത്.

സ്വതന്ത്ര സ്ഥാനർഥിയായി മത്സരിച്ച ന്യൂയോർക്ക് മുൻ ഗവർണർ ആൻഡ്രൂ ക്വോമോയെ പരാജയപ്പെടുത്തിയാണ് മംദാനി ന്യൂയോർക്ക് മേയറായി വിജയിച്ചത്. യു എസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഡോണാൾഡ് ട്രംപിൻ്റെ നയങ്ങളുടെ കടുത്ത വിമർശകനാണ് മംദാനി.

മേയർ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനിടെ മംദാനി വിജയിച്ചാൽ നഗരത്തിൽ നിന്നുള്ള ഫെഡറൽ ഫണ്ട് നിത്തലാക്കുമെന്ന് പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. എന്നാൽ പിന്നീട് നടന്ന സൗഹൃദപരമായ കൂടിക്കഴ്‌ചയിൽ മംദാനിയെ വൈറ്റ് ഹൗസിലേക്ക് ട്രംപ് ക്ഷണിച്ചിരുന്നു.

"അദ്ദേഹം മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്‌ചവയ്ക്കണമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്‌ചവയ്ക്കാൻ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ സഹായിക്കും,"എന്ന് ട്രംപ് പറഞ്ഞു. അതേസമയം ഇരു നേതാക്കളും തമ്മിലുള്ള നയപരമായ അഭിപ്രായവ്യത്യാസങ്ങൾ, പ്രത്യേകിച്ച് കുടിയേറ്റവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിലനിൽക്കുന്നതിനാൽ സംഘർഷങ്ങൾ വീണ്ടും ഉടലെടുക്കുമെന്നാണ് നേതാക്കൾ വിലയിരുത്തുന്നത്.

എഴുത്തുകാരൻ മഹമൂദ് മംദാനിയുടെ പ്രശസ്‌ത ചലച്ചിത്ര സംവിധായക മീരാ നായരുടെയും മകനാണ് സൊഹ്‌റാൻ മംദാനി. ഏഴാം വയസിലാണ് മംദാനി ന്യൂയോർക്കിലേക്ക് എത്തുന്നത്.

