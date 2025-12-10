Kerala Local Body Elections2025

യുക്രെയ്‌നിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്താൻ തയ്യാർ; യുഎസിൻ്റെ സഹായം വേണമെന്നും സെലൻസ്‌കി

യുക്രെയ്‌നിൽ പുതിയ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്താൻ തയ്യാറാണെന്ന് സെലൻസ്‌കി. വിമർശനങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച് ട്രംപ്. 2024 മാർച്ചിൽ പ്രസിഡൻ്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തേണ്ടിയിരുന്നതായിരു എന്നും സെലൻസ്‌കി.

ukraine president Volodymyr Zelenskyy (AP)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : December 10, 2025 at 11:34 AM IST

റോം: സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ യുക്രെയ്‌നിൽ പുതിയ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്താൻ തയ്യാറാണെന്ന് യുക്രെയ്‌ൻ പ്രസിഡൻ്റ് വൊളോഡിമിർ സെലൻസ്‌കി. റഷ്യയുമായുള്ള യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള പുതുക്കിയ നിർദേശങ്ങൾ യുഎസ് ഉടൻ നൽകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതായും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. യുഎസ് രൂപപ്പെടുത്തിയ സമാധാന കരാർ അംഗീകരിക്കാൻ പ്രസിഡൻ്റ് ട്രംപ് യുക്രെയ്‌നെ സമ്മർദത്തിലാക്കുന്നു. കരാറിന്‍റെ പ്രാരംഭ പതിപ്പ് റഷ്യയെ അമിതമായി അനുകൂലിക്കുന്നു എന്നും യുക്രെയ്‌നിയൻ സഖ്യകക്ഷികൾ വിമർശിച്ചു. സഖ്യകക്ഷികളുമായി ചർച്ച നടത്താൻ യൂറോപ് സന്ദർശിച്ച ശേഷം പ്രതികരിക്കുകയായിരുന്നു സെലൻസ്‌കി.

സെലൻസ്‌കി പുതിയ സമാധാന കരാറുകൾ അംഗീകരിക്കുന്നില്ലെന്ന് ആരോപിച്ച ട്രംപ്, നേരത്തെ ഒരു അഭിമുഖത്തിൽ യുദ്ധത്തിൽ റഷ്യയ്‌ക്ക് മേൽക്കൈ ഉണ്ടെന്നും പറഞ്ഞിരുന്നു. തുടർന്ന് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഒഴിവാക്കാനാണ് യുക്രെയ്‌ൻ യുദ്ധം ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്നും ട്രംപ് ആരോപിച്ചിരുന്നു.

യുക്രെയ്‌നും റഷ്യയും ജനാധിപത്യത്തെക്കുറിച്ചാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ജനാധിപത്യമല്ലാത്ത ഒരവസ്ഥയിലേയ്‌ക്കാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. തന്നെയുമല്ല യുക്രേനിയൻ നിയമം സൈനിക നിയമത്തിന് കീഴിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തുന്നത് വിലക്കുന്നു. തുടർന്ന് 2024 മാർച്ചിൽ പ്രസിഡൻ്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തേണ്ടിയിരുന്നതായും ഇപ്പോൾ ഒരു പുതിയ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്താൻ തയ്യാറാണെന്നും സെലൻസ്‌കി പറഞ്ഞു.

"ഞാൻ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് തയ്യാറാണ്. നിയമനിർമാണ അടിസ്ഥാനങ്ങളും സൈനിക നിയമ സമയത്ത് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സംബന്ധിച്ച നിയമവും ഭേദഗതി ചെയ്യാനുള്ള നിർദേശങ്ങൾ തയ്യാറാക്കാൻ യുക്രേനിയൻ നിയമനിർമാതാക്കളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്", എന്ന് സെലൻസ്‌കി മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു. വോട്ടെടുപ്പ് നടക്കണമെങ്കിൽ ദിവസേന റഷ്യൻ ഡ്രോൺ മിസൈൽ ആക്രമണങ്ങൾക്ക് വിധേയമാകുന്ന നഗരങ്ങളിൽ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കേണ്ടതുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

'നിയമപരമായ അവകാശമില്ല'

യുഎസ് സമാധാന പദ്ധതിയ്‌ക്ക് മറുപടി നൽകാൻ സെലെൻസ്‌കി കുറച്ച് നാളായി ശ്രമിക്കുകയായിരുന്നു. ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി തിങ്കളാഴ്‌ച (ഡിസംബർ 8) അദ്ദേഹം ലണ്ടനിലും ബ്രസൽസിലും പോയി നേതാക്കളുമായി ചർച്ചകൾ നടത്തി. ഇന്നലെ (ഡിസംബർ 9) പോപ്പ് ലിയോ പതിനാലാമനെയും ഇറ്റാലിയൻ പ്രധാനമന്ത്രി ജോർജിയ മെലോണിയെയും അദ്ദേഹം കണ്ടു.

നിലവിൽ റഷ്യയും യുക്രെയ്‌നും തമ്മിൽ ഭൂമി സംബന്ധവും അന്താരാഷ്‌ട്ര സുരക്ഷാ പ്രശ്‌നങ്ങളുമാണ് നിലനിൽക്കുന്നത്. എന്നാൽ റഷ്യയ്‌ക്ക് ഭൂമി വിട്ട് നൽകാൻ ധാർമ്മികമായ അവകാശങ്ങൾ ഇല്ലെന്നും സെലൻസ്‌കി പറഞ്ഞു. റഷ്യയുടെ പുതിയ ആക്രമണം ഉണ്ടായാൽ യുക്രെയ്‌ൻ എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് പറയാൻ സാധിക്കില്ല. അതേസമയം ഒരു ടെലിവിഷൻ പരിപാടിക്കിടെ റഷ്യൻ പ്രസിഡൻ്റ് വ്‌ളാഡിമർ പുടിൻ യുക്രെയ്‌നിൻ്റെ കിഴക്കൻ ഡോൺബാസ് മേഖലയെ റഷ്യയുടെ ചരിത്രപരമായ പ്രദേശം എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചിരുന്നു.

യൂറോപ്പിനെ വിമർശിച്ച് ട്രംപ്

ജനുവരിയിൽ അധികാരത്തിൽ തിരിച്ചെത്തിയതിനുശേഷം ട്രംപ് യുക്രെയ്‌നെതിരെ കടുത്ത വിമർശനം ഉന്നയിച്ചിരുന്നു. യുഎസ് പിന്തുണയ്ക്ക് നന്ദിയില്ലാത്തതിന് സെലെൻസ്‌കിയെ ആദ്യം വിമർശിച്ചു. എന്നാൽ യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കാൻ പുടിനെ പ്രേരിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ഫലം കണ്ടില്ല എന്നതിൽ അദ്ദേഹം നിരാശനായിരുന്നു. തുടർന്ന് അടുത്തിടെ ട്രംപ് റഷ്യൻ എണ്ണക്കമ്പനികൾക്ക് പുതിയ ഉപരോധങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തി.

