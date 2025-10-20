പുടിൻ ഹമാസിനേക്കാൾ ശക്തൻ; കര്ശന നിലപാട് സ്വീകരിക്കണമെന്ന് ട്രംപിനോട് സെലന്സ്കി
യുക്രെയിനിലെ യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കാൻ ട്രംപിൻ്റെ നേതൃത്വത്തില് ബുഡാപെസ്റ്റിൽ ചര്ച്ച നടക്കാനിരിക്കെയാണ് സെലന്സ്കിയുടെ ആവശ്യം.
വാഷിങ്ടണ്: റഷ്യൻ പ്രസിഡൻ്റ് വ്ളാഡിമിർ പുടിനെതിരെ കർശന നിലപാട് സ്വീകരിക്കണമെന്ന് ഡൊണാള്ഡ് ട്രംപിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ട് യുക്രെയ്ന് പ്രസിഡൻ്റ് വ്ളാഡിമിർ സെലെൻസ്കി. യുക്രെയിനിലെ യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കാൻ ട്രംപിൻ്റെ നേതൃത്വത്തില് പുടിനുമായി ബുഡാപെസ്റ്റിൽ ചർച്ചകള് നടക്കാനിരിക്കെയാണ് സെലന്സ്കിയുടെ ആവശ്യം. ബുഡാപെസ്റ്റിൽ നടക്കാനിരിക്കുന്ന ഉച്ചകോടിയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ താന് തയ്യാറാണെന്നും സെലന്സ്കി വ്യക്തമാക്കി.
എൻബിസി ന്യൂസിന് നൽകിയ പ്രത്യേക അഭിമുഖത്തിലാണ് സെലന്സ്കിയുടെ പ്രതികരണം. വെടിനിര്ത്തലിലേക്ക് ഹമാസിനെ എത്തിക്കാന് ചെലുത്തിയതിനേക്കാള് കനത്ത സമ്മര്ദം പുടിനുമേൽ പ്രയോഗിക്കേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകതയും സെലെൻസ്കി വ്യക്തമാക്കി. ഹമാസ്-ഇസ്രയേൽ സംഘർഷത്തേക്കാൾ വലുതാണ് യുക്രെയ്നെതിരായ റഷ്യയുടെ യുദ്ധമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
"പുടിൻ ഹമാസിനേക്കാൾ ശക്തനാണ്. അതിനാല് തന്നെ കൂടുതല് സമ്മര്ദം ആവശ്യമാണ്. യുക്രെയ്നെതിരായ റഷ്യയുടെ യുദ്ധം ഹമാസ്-ഇസ്രയേൽ സംഘർഷത്തേക്കാൾ വലുതാണ്. റഷ്യ ലോകത്തെ രണ്ടാമത്തെ വലിയ സൈനികശക്തിയാണ്"- സെലന്സ്കി പറഞ്ഞു.
യുഎസ് ടോമഹോക്ക് മിസൈലുകൾ നല്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നുവെന്നും സെലന്സ്കി കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു. വിഷയത്തില് അദ്ദേഹം ശുഭാപ്തിവിശ്വാസവും പ്രകടിപ്പിച്ചു. യുക്രെയ്ന് ടോമാഹോക്കുകൾ നൽകാനുള്ള സാധ്യത ട്രംപ് തള്ളിക്കളഞ്ഞിരുന്നില്ല. എന്നാല് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഇരു നേതാക്കളും വൈറ്റ് ഹൗസില് വച്ച് നടത്തിയ കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷം ഇതിനുള്ള സാധ്യത കുറഞ്ഞതായാണ് വിലയിരുത്തല്. സെലന്സ്കിയുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് ഒരു ദിനം മുന്നെ പുടിന് ട്രംപുമായി സംസാരിച്ചിരുന്നുവെന്നതും ശ്രദ്ധേയം.
ആയുധങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ട്രംപ് ഇതുവരെ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ലെന്നും സെലന്സ്കി പറഞ്ഞു. ആയുധങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇതുവരെ തീരുമാനമായില്ലെങ്കിലും അമേരിക്ക തങ്ങള്ക്ക് ടോമാഹോക്കുകള് കൈമാറുമെന്ന് പുടിന് ആശങ്കയുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
യുക്രെയിനിലെ യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള രണ്ടാം ഘട്ട ചർച്ചകൾക്കായി ബുഡാപെസ്റ്റിൽ പുടിനുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തുമെന്ന് ട്രംപ് പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. പുടിനെ "ഭീകരൻ" എന്ന് സെലന്സ്കി മുദ്രകുത്തിയെങ്കിലും നേരിട്ടുള്ള സംഭാഷണത്തിനുള്ള തൻ്റെ സന്നദ്ധത അദ്ദേഹം ആവർത്തിച്ചു. നമുക്ക് നീതിയുക്തവും ശാശ്വതവുമായ സമാധാനം ശരിക്കും വേണമെങ്കിൽ, ഈ ദുരന്തത്തിൻ്റെ ഇരുവശങ്ങളും നമുക്ക് ആവശ്യമാണ്. ഇരുക്ഷികളും ഇല്ലാതെ എങ്ങനെ കരാറുകള് ഉണ്ടാകാൻ കഴിയുമെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
ഇരു നേതാക്കളെയും ഉള്പ്പെടുത്തി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്താനുള്ള ട്രംപിൻ്റെ മുൻ ശ്രമങ്ങൾ പരാജയപ്പെട്ടിരുന്നു. യുക്രെയ്നിൻ്റെ ഊർജ്ജ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾക്കെതിരായ റഷ്യൻ ആക്രമണങ്ങൾ തീവ്രമായതിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് സെലെൻസ്കിയുടെ വൈറ്റ് ഹൗസ് സന്ദർശനം.
റഷ്യയുമായുള്ള യുദ്ധത്തില് തങ്ങള് തോല്ക്കില്ലെന്നും പുടിൻ ജയിക്കില്ലെന്നും വർധിച്ചുവരുന്ന വ്യോമാക്രമണങ്ങൾ വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ട് സെലെൻസ്കി ഉറപ്പിച്ചു പറഞ്ഞു. ശൈത്യകാലത്ത് ഞങ്ങളെ ആക്രമിക്കുന്നത് ഊർജ്ജ ദുരന്തം സൃഷ്ടിക്കാനാണെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു.
ഓപ്പൺ സോഴ്സ് മാപ്പുകൾ അനുസരിച്ച്, റഷ്യ നിലവിൽ യുക്രെയ്നിൻ്റെ ഏകദേശം 44,600 ചതുരശ്ര മൈൽ, അല്ലെങ്കിൽ 19%, നിയന്ത്രിക്കുന്നു. യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കാൻ ചർച്ച നടത്താനോ പ്രദേശം വിട്ടുകൊടുക്കാനോ ഉള്ള സാധ്യതയെക്കുറിച്ചും അദ്ദേഹം ചര്ച്ചയില് സംസാരിച്ചു. "ഈ യുദ്ധം അവസനിപ്പിക്കണമെങ്കില് അടിയന്തരമായി നയതന്ത്ര പരമായ സമാധാന ചര്ച്ചകള് നടത്തണം. പുടിന് അധികമായി തങ്ങള് ഒന്നും നല്കില്ല. നമ്മൾ താമസിക്കുന്നിടത്ത് തന്നെ തുടരും" സെലന്സ്കി പറഞ്ഞു.
സമാധാന ചർച്ചകൾ ശാന്തമായ അന്തരീക്ഷത്തിൽ നടക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. മിസൈലുകളും ഡ്രോണുകളും ഇല്ലാതെ യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കാൻ ട്രംപിന് സഹായിക്കാനാകുമോ എന്ന ചോദ്യത്തിന് ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്നായിരുന്നു ട്രംപിൻ്റെ മറുപടിയെന്നും സെലന്സ്കി കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
