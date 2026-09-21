റഷ്യ-യുക്രൈൻ യുദ്ധത്തിന് അന്ത്യമാകുമോ?; ട്രംപും സെലെൻസ്കിയും കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തും
സമാധാന കരാറുകളെക്കുറിച്ചോ അത് നടപ്പിലാക്കുന്നതിനുള്ള സമയക്രമത്തെക്കുറിച്ചോ നിലവിൽ പ്രഖ്യാപനങ്ങളൊന്നും നടത്തിയിട്ടില്ല
Published : September 21, 2026 at 7:54 AM IST
വാഷിങ്ടൺ: റഷ്യ-യുക്രൈൻ യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി യുഎസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപും യുക്രൈൻ പ്രസിഡൻ്റ് വൊളോഡിമിർ സെലെൻസ്കിയും ന്യൂയോർക്കിൽ കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തും. സമാധാന ശ്രമങ്ങളാണ് തങ്ങളുടെ പ്രഥമ പരിഗണനയെന്നും അമേരിക്കൻ സംഘവുമായി ചേർന്ന് ഇതിനായി നിർണായക ചുവടുവയ്പുകൾ നടത്താൻ യുക്രൈൻ തയാറാണെന്നും സെലെൻസ്കി വ്യക്തമാക്കി.
എക്സിലൂടെയാണ് ട്രംപുമായുള്ള ഫോൺ സംഭാഷണത്തിന് ശേഷം സെലെൻസ്കി ഇക്കാര്യങ്ങൾ പങ്കുവച്ചത്. ന്യൂയോർക്കിൽ വച്ച് നടത്താൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. നയതന്ത്രതലത്തിൽ മികച്ച മുന്നേറ്റമാണ് ഇപ്പോൾ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. എന്നാൽ കൂടിക്കാഴ്ചയുടെ തീയതിയോ മറ്റ് വിവരങ്ങളോ അദ്ദേഹം പുറത്തുവിട്ടിട്ടില്ല.
I just spoke with President Trump @POTUS. An important conversation, and we got through a lot. We agreed to meet in New York, and this meeting could change a lot. There is diplomatic momentum.— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 20, 2026
I thanked the President for Steve Witkoff and Jared Kushner’s visit to Kyiv. We went…
സമാധാന കരാറുകളെക്കുറിച്ചോ അത് നടപ്പിലാക്കുന്നതിനുള്ള സമയക്രമത്തെക്കുറിച്ചോ നിലവിൽ പ്രഖ്യാപനങ്ങളൊന്നും നടത്തിയിട്ടില്ല. എങ്കിലും ട്രംപുമായുള്ള സംഭാഷണം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതായിരുന്നുവെന്നും നിരവധി കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്തതായും സെലെൻസ്കി കൂട്ടിച്ചേർത്തു. അമേരിക്കൻ സംഘവുമായുള്ള യുക്രൈൻ്റെ ഇടപെടലുകളിൽ സമാധാന ശ്രമങ്ങൾക്കാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം നൽകുന്നത്.
സുരക്ഷയും സമാധാനവും
ഊർജ സുരക്ഷ, ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷ, മനുഷ്യ ജീവൻ്റെ സംരക്ഷണം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളാണ് പ്രധാനമായും പരിഗണിക്കുന്നത്. ഇതിനൊപ്പം സംഘർഷം കുറയ്ക്കുന്നതിനുള്ള സാധ്യമായ നടപടികളും ചർച്ച ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സംഘർഷം ലഘൂകരിക്കുന്നതിനും അടിസ്ഥാന സുരക്ഷാ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനുമുള്ള ആശയങ്ങൾ നിലവിലുണ്ടെന്ന് യുക്രൈൻ പ്രസിഡൻ്റ് വ്യക്തമാക്കി. എന്നാൽ ഈ നിർദേശങ്ങൾ എന്തൊക്കെയെന്നോ അവ എങ്ങനെ പ്രാവർത്തികമാക്കുമെന്നോ അദ്ദേഹം വിശദീകരിച്ചിട്ടില്ല. അമേരിക്കൻ ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായുള്ള ചർച്ചകൾ തുടരുകയാണെന്നും നിർണായക തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാൻ യുക്രൈൻ സജ്ജമാണെന്നും അദ്ദേഹം സൂചിപ്പിച്ചു. അതേസമയം റഷ്യയുടെ ഭാഗത്തുനിന്നുള്ള പ്രതികരണങ്ങളെക്കുറിച്ചോ വിട്ടുവീഴ്ചകളെക്കുറിച്ചോ അദ്ദേഹം പരാമർശിച്ചിട്ടില്ല.
യുഎസ് പ്രതിനിധികളുടെ സന്ദർശനം
സ്റ്റീവ് വിറ്റ്കോഫ്, ജാരെഡ് കുഷ്നർ എന്നിവർ യുക്രൈൻ തലസ്ഥാനമായ കീവ് സന്ദർശിച്ചതിന് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിനോട് സെലെൻസ്കി നന്ദി അറിയിച്ചു. ഈ സന്ദർശനം വിശദമായ ചർച്ചകൾക്ക് വഴിയൊരുക്കിയെന്നും യുക്രൈനിലെ നിലവിലെ സാഹചര്യങ്ങൾ നേരിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ ഇരുവർക്കും സാധിച്ചുവെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. പ്രധാനപ്പെട്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വിശദമായി പരിശോധിച്ചതായും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
ഇതിന് പുറമെ, ലിൻഡ്സെ ഗ്രഹാം ബില്ലിൽ ഒപ്പുവച്ചതിനും യുഎസ് പ്രസിഡൻ്റിനോട് സെലെൻസ്കി നന്ദി പറഞ്ഞു. എന്നാൽ ഈ ബില്ലിലെ വ്യവസ്ഥകളെക്കുറിച്ചോ നയതന്ത്ര നീക്കങ്ങളുമായി ഇതിനുള്ള ബന്ധത്തെക്കുറിച്ചോ അദ്ദേഹം വിശദീകരിച്ചിട്ടില്ല. സമാധാനം പുനഃസ്ഥാപിക്കപ്പെടണം എന്ന കാര്യത്തിൽ എല്ലാവർക്കും ഒരേ അഭിപ്രായമാണുള്ളതെന്നും യുക്രൈനൊപ്പം നിൽക്കുന്നവർക്കും സഹായിക്കുന്നവർക്കും നന്ദി അറിയിക്കുന്നതായും സെലെൻസ്കി പറഞ്ഞു.
ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ ജനറൽ അസംബ്ലി ന്യൂയോർക്കിൽ നടക്കുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഇരു നേതാക്കളും തമ്മിലുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് കളമൊരുങ്ങുന്നത്. ലോകനേതാക്കൾ ഒന്നടങ്കം പങ്കെടുക്കുന്ന വേദിയിൽ വച്ച് നടക്കുന്ന ഈ ചർച്ചകൾക്ക് വലിയ രാഷ്ട്രീയ പ്രാധാന്യമാണുള്ളത്.
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വർഷങ്ങളായി തുടരുന്ന റഷ്യ-യുക്രൈൻ യുദ്ധത്തിൽ അമേരിക്കയുടെ നിലപാടുകൾ എക്കാലവും നിർണായകമാണ്. യുക്രൈന് ആവശ്യമായ സൈനിക, സാമ്പത്തിക സഹായങ്ങൾ നൽകുന്നതിൽ അമേരിക്ക വലിയ പങ്കുവഹിക്കുന്നുണ്ട്. പുതിയ സമാധാന ചർച്ചകൾ യുദ്ധം പൂർണ്ണമായും അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിലേക്ക് നയിക്കുമെന്നാണ് ലോകരാജ്യങ്ങൾ ഉറ്റുനോക്കുന്നത്. യുദ്ധക്കെടുതികളിൽ നിന്ന് യുക്രൈൻ ജനതയെ മോചിപ്പിക്കാനുള്ള അടിയന്തര ഇടപെടലുകൾക്കാണ് നിലവിൽ മുൻഗണന നൽകുന്നതെന്ന് സെലെൻസ്കിയുടെ വാക്കുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു.
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