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റഷ്യയുടെ ആക്രമണത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട പന്ത്രണ്ട് പേരില്‍ ഇന്ത്യക്കാരനും; വെളിപ്പെടുത്തി സെലെൻസ്‌കി

റഷ്യയുടെ ആക്രമണത്തിൽ ഇന്ത്യൻ പൗരൻ ഉൾപ്പെടെ 12 പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടതായും ഡസൻ കണക്കിന് പേർക്ക് ആക്രമണത്തിൽ പരിക്കേറ്റതായും സെലെൻസ്‌കി പറഞ്ഞു.

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Ukraine's President Volodymyr Zelensky (AFP)
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By PTI

Published : September 1, 2026 at 2:03 PM IST

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ലണ്ടൻ: യുക്രെയ്‌നിനെതിരെ റഷ്യ നടത്തിയ പുതിയ ആക്രമണത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട 12 പേരിൽ ഒരു ഇന്ത്യക്കാരനും ഉൾപ്പെട്ടതായി യുക്രെയ്‌ൻ പ്രസിഡൻ്റ് വോളോഡിമർ സെലെൻസ്‌കി വ്യക്തമാക്കി. തിങ്കളാഴ്‌ച വൈകുന്നേരം മുതൽ ഒഡെസയ്ക്കും മേഖലയ്ക്കുമെതിരെ റഷ്യ ആരംഭിച്ച ഗൈഡഡ് വ്യോമാക്രമണങ്ങളും ഡ്രോൺ ആക്രമണങ്ങളും തുടരുകയാണെന്ന് സെലെൻസ്‌കി ഒരു സോഷ്യൽ മീഡിയ വഴി അറിയിച്ചു.

രാത്രികാല ആക്രമണങ്ങളിൽ റഷ്യൻ സൈന്യം ഗണ്യമായ എണ്ണം ജെറ്റ് പവർ ഡ്രോണുകളും ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈലുകളും ഉപയോഗിച്ചതായി സെലെൻസ്‌കി എക്‌സിൽ പറഞ്ഞു. നിരവധി പ്രദേശങ്ങളിലെ റെസിഡൻഷ്യൽ, സിവിലിയൻ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ നശിപ്പിക്കപ്പെട്ടുവെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. "ഇന്ത്യൻ പൗരൻ ഉൾപ്പെടെ മൊത്തത്തിൽ, 12 പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു, ഡസൻ കണക്കിന് പേർക്ക് ആക്രമണത്തിൽ പരിക്കേറ്റു," അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

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അതേസമയം, കീവിലെ ഒരു റെയിൽവേ ഡിപ്പോയിൽ നടന്ന പ്രതിഷേധത്തിൽ ഏഴ് പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടതായി സെലെൻസ്‌കി പറഞ്ഞു. സുരക്ഷയെ മുൻനിർത്തി കീവിലും പരിസര പ്രദേശങ്ങളിലുമായി ഏകദേശം 350 രക്ഷാപ്രവർത്തകരെ വിന്യസിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ബോറിസ്‌പിലെ അഞ്ച് നില കെട്ടിടത്തിന് കേടുപാടുകളുണ്ടായതിനെ തുടർന്ന് 50 പേരെ ഒഴിപ്പിച്ചു. നഗരത്തിൽ നാല് പേർ കൊല്ലപ്പെടുകയും 13 പേർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്‌തതായി സെലെൻസ്‌കി പറഞ്ഞു. ആക്രമണത്തിൽ വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചു.

ഒഡെസയിലും പരിസര പ്രദേശങ്ങളിലും ഗ്ലൈഡ് ബോംബുകളും ഡ്രോണുകളും ഉപയോഗിച്ചുള്ള റഷ്യൻ ആക്രമണങ്ങൾ തുടരുകയാണ്, ഇത്‌മൂലം ആയിരക്കണക്കിന് കുടുംബങ്ങൾക്ക് വൈദ്യുതി കണക്ഷൻ ഇല്ലാതായി. വൈദ്യുതി പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ അടിയന്തര സംഘങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് യെക്രേനിയൻ പ്രസിഡൻ്റ് പറഞ്ഞു.

റൊമാനിയയുമായുള്ള അതിർത്തി ചെക്ക്‌പോസ്റ്റും കയറ്റുമതി അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളും തകർന്നതായും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഖേർസൺ, ഡൊണെറ്റ്‌സ്‌ക്, സപോരിഷിയ, ഖാർകിവ്, ചെർണിഹിവ്, സൈറ്റോമിർ, സുമി, ഡിനിപ്രോപെട്രോവ്‌സ്‌ക് മേഖലകളും വെടിവയ്പ്പിൽ തകർന്നു.

രാജ്യത്തിൻ്റെ വ്യോമപ്രതിരോധ ശേഷിയിൽ സംഭവിച്ച പാളിച്ചകളാണ് മരണസംഖ്യ ഉയരാൻ കാരണമായതെന്ന് സെലെൻസ്‌കി പറഞ്ഞു, കൂടാതെ ബാലിസ്റ്റിക് വിരുദ്ധ സംവിധാനങ്ങളുടെ വിതരണം വർധിപ്പിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു.

ഓഗസ്റ്റ് 29 ന്, കീവിനടുത്തുള്ള ഒരു വെടിമരുന്ന് ഡിപ്പോയിൽ റഷ്യ നടത്തിയ ആക്രമണത്തിൽ 38 പേർ കൊല്ലപ്പെടുകയും 52 പേർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്‌തുവെന്ന് യുക്രേനിയൻ അധികൃതരെ ഉദ്ധരിച്ച് എപി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്‌തു. നാല് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഏകദേശം 1,500 ഡ്രോണുകൾ വിക്ഷേപിച്ചതായും അതിൽ പകുതിയിലധികവും ജെറ്റ് പവറിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവയാണെന്നും സെലെൻസ്‌കി പറഞ്ഞു.

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