റഷ്യ-യുക്രെയ്ൻ യുദ്ധം: 'പുതിയ നിബന്ധനകൾ റഷ്യക്ക് അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയമോ'?- സെലൻസ്കി
യുഎസും യുക്രെയ്നും ഉൾപ്പെടെയുള്ള രാജ്യങ്ങൾ അംഗീകരിച്ച 20 പോയിൻ്റ് പദ്ധതി റഷ്യ ഇപ്പോഴും അവലോകനം ചെയ്ത് കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് സെലൻസ്കി
Published : December 25, 2025 at 11:42 AM IST
കീവ്: റഷ്യ- യുക്രെയ്ൻ സംഘർഷം അവസാനിപ്പിക്കാൻ ട്രംപ് നടത്തിയ സമാധാന ചർച്ചകൾ വീണ്ടും അനിശ്ചിതത്വത്തിൽ. ചർച്ചകളിൽ എടുത്ത പുതിയ നിബന്ധനകൾ റഷ്യക്ക് അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയുമോ എന്ന ചോദ്യവുമായി യുക്രെയ്ൻ പ്രസിഡൻ്റ് വൊളോഡിമർ സെലൻസ്കി.
യുഎസും യുക്രെയ്നും ഉൾപ്പെടെയുള്ള രാജ്യങ്ങൾ അംഗീകരിച്ച 20 പോയിൻ്റ് പദ്ധതി റഷ്യ ഇപ്പോഴും അവലോകനം ചെയ്ത് കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് സെലൻസ്കി പറഞ്ഞു. റഷ്യയുടെ കിഴക്കൻ പ്രദേശത്ത് നിന്ന് യുക്രെയ്ൻ പൂർണമായും പിൻവാങ്ങണമെന്ന റഷ്യയുടെ ആവശ്യം ഉപേക്ഷിക്കാൻ ഇതുവരെ തയ്യാറായില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
എന്നാൽ കരാറിൽ തനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ചില കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നെന്നും സെലൻസ്കി പറഞ്ഞു. പക്ഷെ റക്ഷ്യയുടെ ഡൊനെറ്റ്സ്ക് മേഖലയിൽ നിന്ന് യുക്രെയ്ൻ പിൻമാറണമെന്ന ആവശ്യകത നീക്കം ചെയ്തത്തിൽ യുക്രെയ്ൻ വിജയിച്ചു. അല്ലെങ്കിൽ റഷ്യൻ സൈന്യം പിടിച്ചെടുത്ത ഭൂമി അവർക്ക് സ്വന്തമായി മാറുമെന്നും സെലൻസ്കി പറഞ്ഞു.
അതേസമയം നാറ്റോ അംഗത്വം ഉപേക്ഷിക്കാനുള്ള യുക്രെയ്നിൻ്റെ ശ്രമങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാനും ഈ പദ്ധതിയിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ഈ പദ്ധതി പ്രകരം നാറ്റോ അംഗത്വം സ്വീകരിക്കുന്നതിന് ഇനി യുക്രെയ്നിന് തടസങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെയുണ്ടാവില്ല.
ഡൊനെറ്റ്സ്ക്, ലുഗാൻസ്ക്, സപോരിഷിയ, ഖേർസൺ മേഖലകളിൽ ഈ പദ്ധതി പ്രകാരം സൈനിക വിന്യാസ രേഖയെ അതിർത്തി രേഖയായി അംഗീകരിച്ചുട്ടുണ്ടെന്ന് മാധ്യമപ്രവർത്തകരുമായി നടത്തിയ ചർച്ചയിൽ സെലൻസ്കി പറഞ്ഞു.
സംഘർഷം അവസാനിപ്പിക്കാൻ ആവശ്യമായ സേനകളുടെ പുനർവിന്യാസം നിർണയിക്കുന്നതിനും ഭാവിയിലെ പ്രത്യേക സാമ്പത്തിക മേഖലകളുടെ പാരാമീറ്ററുകൾ നിർവചിക്കുന്നതിനും ഒരു വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് യോഗം ചേരുമെന്ന് സെലൻസ്കി പറഞ്ഞു.
"ഡൊനെറ്റ്സ്ക് മേഖലയിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ പിന്മാറണമെന്ന് റഷ്യക്കാർ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് അമേരിക്ക സഹായവുമായി വരുന്നത്. അവർ ഇരു കക്ഷികളെയും തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ കഴിയുന്ന ഒരു ഫോർമാറ്റ് ആണ് പ്രയോഗിച്ചത്.
"ഇന്ന് നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഒരു സ്വപ്നമുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ഒരു ആഗ്രഹം മാത്രമേ ഞങ്ങൾ നടത്താറുള്ളൂ, അദ്ദേഹം മരിക്കട്ടെ ," രാഷ്ട്രത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്ത ക്രിസ്മസ് രാവിൽ സെലൻസ്കി പുട്ടിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ചു.
2022 ഫെബ്രുവരിയിലാണ് റഷ്യ-യുക്രെയ്ൻ സംഘർഷം ആരംഭിക്കുന്നത്. ഇത് അവസാനിപ്പിക്കാനാണ് യു എസ് പ്രസിഡൻ്റ് ട്രംപ് മധ്യസ്ഥത വഹിക്കുന്നത്. പതിനായിരക്കണക്കിന് ആളുകളാണ് ഈ സംഘർഷത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടത്.
2014-ൽ പിടിച്ചെടുത്ത ക്രിമിയൻ ഉപദ്വീപിന് പുറമേ, ഡൊണെറ്റ്സ്ക്, കെർസൺ, ലുഗാൻസ്ക്, സപോരിജിയ എന്നീ നാല് യുക്രെനിയൻ പ്രദേശങ്ങളും പിടിച്ചെടുത്തതായി 2022-ൽ റഷ്യ അവകാശപ്പെട്ടു.
