ബംഗ്ലാദേശ് പൊതുതെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫെബ്രുവരി 12ന് തന്നെ നടത്താന് പ്രതിബദ്ധരാണെന്ന് ആവര്ത്തിച്ച് യൂനസ്
ദക്ഷിണ, മധ്യേഷ്യ അമേരിക്കന് പ്രത്യേക ദൂതന് സെര്ജിയോ ഗോറിനോട് ടെലിഫോണില് സംസാരിക്കവെ ആയിരുന്നു യൂനസിന്റെ ഈ പ്രതികരണം.
Published : December 23, 2025 at 10:18 AM IST
ധാക്ക: ഫെബ്രുവരി 12ന് തന്നെ രാജ്യത്ത് പൊതുതെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്താന് തങ്ങള് പ്രതിജ്ഞാബദ്ധരാണെന്ന് ബംഗ്ലാദേശ് മുഖ്യ ഉപദേശകന് മുഹമ്മദ് യൂനസ്. രാഷ്ട്രം വോട്ടവകാശം വിനിയോഗിക്കാനായി അക്ഷമയോടെ കാത്തിരിക്കുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
ദക്ഷിണ-മധ്യേഷന് അമേരിക്കന് പ്രത്യേക പ്രതിനിധി സെര്ജിയോ ഗോറുമായി ഫോണില് നടത്തിയ ചര്ച്ചയിലാണ് യൂനസ് ഇക്കാര്യം ആവര്ത്തിച്ചത്. അരമണിക്കൂറോളം ഇരുവരും തമ്മിലുള്ള ഫോണ് സംഭാഷണം നീണ്ടു. വാണിജ്യം, ചുങ്ക ചര്ച്ചകളും ഇരുവരും തമ്മിലുണ്ടായി. ഇതിന് പുറമെ ബംഗ്ലാദേശില് അടുത്തിടെ യുവ രാഷ്ട്രീയ പ്രവര്ത്തകനായ ഷെരീഫ് ഒസ്മാന് ഹാദി കൊല്ലപ്പെട്ട സംഭവത്തെക്കുറിച്ചും ഇരുവരും ചര്ച്ച ചെയ്തുവെന്ന് യൂനസ് പിന്നീട് എക്സില് കുറിച്ചു.
ഇന്ത്യയിലെ അമേരിക്കന് സ്ഥാനപതി സെര്ജിയോ ഗോര് അടുത്തിടെ നടന്ന ചുങ്ക ചര്ച്ചകളില് ബംഗ്ലാദേശിന്റെ നേതൃത്വത്തെ അഭിനന്ദിച്ചതായും യൂനസ് പറഞ്ഞു. അമേരിക്കയുടെ പകര ചുങ്കം ബംഗ്ലാദേശ് ചരക്കുകള്ക്ക് ഇരുപത് ശതമാനത്തില് നിലനിര്ത്തുന്നതില് തങ്ങള് വിജയിച്ചെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
ഉസ്മാന് ഹാദിയുടെ സംസ്കാര ചടങ്ങുകളെക്കുറിച്ചും സെര്ജിയോ ചര്ച്ച ചെയ്തു. പുറത്താക്കിയ സര്ക്കാരിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നവര് രാജ്യത്തെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അട്ടിമറിക്കാനായി വന്തോതില് പണം ചെലവിടുന്നുവെന്നും യൂനസ് ആരോപിച്ചു. ഇവരുടെ നേതാവ് അക്രമങ്ങളുണ്ടാക്കാനും ശ്രമിക്കുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു. എന്നാല് ഏത് വെല്ലുവിളിയും നേരിടാന് ഇടക്കാല സര്ക്കാര് തയാറാണെന്നും അദ്ദേഹം കുറിച്ചു.
തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ഇനി കേവലം അന്പത് ദിവസങ്ങള് മാത്രമാണ് അവശേഷിക്കുന്നത്. സ്വതന്ത്രവും നിഷ്പക്ഷവും സമാധാന പൂര്ണവുമായ തെരഞ്ഞെടുപ്പാണ് തങ്ങള് ലക്ഷ്യമിടുന്നതെന്നും യൂനസ് പറഞ്ഞു.
സെര്ജിയോയുമായി ടെലിഫോണ് സംഭാഷണം നടത്തുന്ന വേളയില് വാണിജ്യ ഉപദേശകന് ഷെയ്ഖ് ബാഷിറുദ്ദീന്, ദേശീയ സുരക്ഷ ഉപദേഷ്ടാവ് ഡോ.ഖലിലൂര് റഹ്മാന്, എസ്ഡിജികോര്ഡിനേറ്ററും മുതിര്ന്ന സെക്രട്ടറിയുമായ ലാമിയ മൊര്ഷെദ് തുടങ്ങിയവരും പങ്കെടുത്തു.
ഇന്ക്വിലാബ് മഞ്ചോയുടെ കണ്വീനര് ഉസ്മാന് ഹാദിയുടെ കൊലപാതകികളെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുമ്പ് നിയമത്തിന മുന്നില് കൊണ്ടുവരണമെന്ന് സംഘടന നേരത്തെ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. വിദേശ ഇന്റലിജന്സ് ഏജന്സികളായ എഫ്ബിഐ, സ്കോട്ട്ലന്ഡ് യാര്ഡ് എന്നിവരെ ഉള്പ്പെടുത്തി ഒരു ജുഡീഷ്യല് ട്രൈബ്യൂണല് സ്ഥാപിക്കണമെന്ന ആവശ്യവും സംഘം ഉയര്ത്തിയതായി ബിഡി ന്യൂസ് 24 റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്തു. ഹാദിയുടെ കൊലപാതക വിചാരണയ്ക്കായി അതിവേഗ ജുഡീഷ്യല് ട്രൈബ്യൂണലും രൂപീകരിക്കണമെന്ന് ഇവര് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.