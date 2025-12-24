ETV Bharat / international

ഇന്ത്യ-ബംഗ്ലാദേശ് ബന്ധം ഇല്ലാതാക്കാൻ നോക്കണ്ട; സാലിഹുദ്ദീൻ അഹമ്മദ്

മുഖ്യ ഉപദേഷ്‌ടാവ് മുഹമ്മദ് യൂനുസിനെ കുറിച്ചും അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ നിലപാടുകളും എടുത്ത് പറഞ്ഞ് ധനകാര്യ ഉപദേഷ്‌ടാവ് സാലിഹുദ്ദീൻ അഹമ്മദ്. മാധ്യമ പ്രവർത്തകരോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

CHIEF ADVISER MUHAMMAD YUNUS FINANCE ADVISER SALEHUDDIN AHMED BANGLADESH VIOLENCE BANGLADESH
Chief Adviser of the Government of Bangladesh Professor Muhammad Yunus (IANS)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : December 24, 2025 at 11:12 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ധാക്ക: മുഖ്യ ഉപദേഷ്‌ടാവ് മുഹമ്മദ് യൂനുസിനെ പ്രശംസിച്ച് ബംഗ്ലാദേശ് സർക്കാരിൻ്റെ ഇടക്കാല ധനകാര്യ ഉപദേഷ്‌ടാവ് സാലിഹുദ്ദീൻ അഹമ്മദ്. ഇന്ത്യയും ബംഗ്ലാദേശും തമ്മിലുള്ള ഉഭയകക്ഷി ബന്ധത്തെക്കുറിച്ചും അവ മെച്ചപ്പെടുത്താൻ യൂനസ് എടുത്ത നടപടികളെ കുറിച്ചും അദ്ദേഹം സംസാരിച്ചു.

ഇന്ത്യയുമായുള്ള നയതന്ത്ര ബന്ധം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനായി മുഖ്യ ഉപദേഷ്‌ടാവ് പ്രവർത്തിക്കുകയാണ്. ഈ വിഷയത്തിൽ അദ്ദേഹം നിരവധി പേരുമായി കൂടിക്കാഴ്‌ച നടത്തുന്നുണ്ട്. ഇന്ത്യയുമായി നേരിട്ട് സംസാരിച്ചില്ലെങ്കിലും വിഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവരുമായി ചർച്ചകൾ നടത്തിയെന്ന് സാലിഹുദ്ദീൻ അഹമ്മദ് മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് പറഞ്ഞു.

ബന്ധം ഊട്ടിയുറപ്പിക്കാൻ 'അരി' മതി

വ്യാപാര നയം ഒരിക്കലും രാഷ്‌ട്രീയപരമല്ല. വിയറ്റ്‌നാം പോലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് അരി ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് ഇന്ത്യയിൽ നിന്നാണ്. ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് വിലകുറഞ്ഞ അരി തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് പോലുള്ള സാമ്പത്തിക വ്യാപാര തീരുമാനങ്ങളാണ് സ്വീകരിക്കുന്നത്. ഇതിന് മുന്നോടിയായി ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് 50,000 ടൺ അരി വാങ്ങാനുള്ള കരാർ ബംഗ്ലാദേശ് അംഗീകരിച്ചുവെന്നും ഇതോടെ ഇരു രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ഉഭയകക്ഷി ബന്ധം വ്യാപിക്കാൻ സഹായിക്കുമെന്നും ഉപദേഷ്‌ടാവ് പറഞ്ഞു.

'പുറത്തു നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ, പലതും സംഭവിക്കുന്നതായി തോന്നാം. എന്നിരുന്നാലും, ചില പ്രസ്‌താവനകൾ, തീരുമാനങ്ങൾ എന്നിവ പുറത്ത് പറയേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. രണ്ട് രാജ്യങ്ങൾക്കിടയിൽ ഒരു വിദ്വേഷമോ പ്രശ്‌നങ്ങളോ ഉണ്ടാക്കാൻ ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. വിവാദങ്ങളും മറ്റും സൃഷ്‌ടിക്കാൻ പലരും ശ്രമിക്കുകയാണെ'ന്നും സാലിഹുദ്ദീൻ അഹമ്മദ് പറഞ്ഞു. ബംഗ്ലാദേശിൻ്റെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനുശേഷം ബംഗ്ലാദേശ്-ഇന്ത്യ ബന്ധം ഏറ്റവും താഴ്ന്ന നിലയിലാണെന്ന് റിപ്പോർട്ടുകൾ വന്നതിന് ശേഷമാണ് പ്രതികരണവുമായി ഇദ്ദേഹം രംഗത്ത് എത്തിയത്.

അതേസമയം, ഇന്ത്യയിൽ

ബംഗ്ലാദേശില്‍ ഹിന്ദു യുവാവിനെ ആൾക്കൂട്ടം കൊലപ്പെടുത്തിയതിനെത്തുടർന്ന് ഇന്ത്യയില്‍ കനത്ത പ്രതിഷേധം. ഡൽഹിയിലെ ബംഗ്ലാദേശ് ഹൈക്കമ്മിഷന് മുന്നിലാണ് വിശ്വ ഹിന്ദു പരിഷത്തും ബജ്റംഗ്‌ദളും ശക്തമായ പ്രതിഷേധം നടത്തിയത്. ഡല്‍ഹി കൂടാതെ ജമ്മു കശ്‌മീര്‍, തെലങ്കാന എന്നിവിടങ്ങളിലും പ്രതിഷേധം ശക്തമാണ്.

വിഎച്ച്പി, ബജ്റംഗ്‌ദള്‍ പ്രവർത്തകരെ ഡൽഹി പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു. ജമ്മുകശ്‌മീര്‍, അഹമ്മദാബാദ്, ഭോപ്പാൽ, കൊല്‍ക്കത്ത, തെലങ്കാനയുടെ ചില ഭാഗങ്ങളിലും പ്രതിഷേധം പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടു. ഹൈദരാബാദിൽ, എൽബി നഗർ സർക്കിളിൽ ഒരു വലതുപക്ഷ സംഘടനയിലെ ഒരു കൂട്ടം പ്രതിഷേധക്കാർ ബംഗ്ലാദേശിൻ്റെ മുഖ്യ ഉപദേഷ്‌ടാവ് മുഹമ്മദ് യൂനസിൻ്റെ കോലം കത്തിച്ചു.

Also Read: ബംഗ്ലാദേശ് പൊതുതെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫെബ്രുവരി 12ന് തന്നെ നടത്താന്‍ പ്രതിബദ്ധരാണെന്ന് ആവര്‍ത്തിച്ച് യൂനസ്

TAGGED:

CHIEF ADVISER MUHAMMAD YUNUS
FINANCE ADVISER SALEHUDDIN AHMED
BANGLADESH VIOLENCE
BANGLADESH
INDIA BANGLADESH RELATION

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.