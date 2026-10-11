യൂറോപ്പ് മുതൽ ഏഷ്യ വരെ; എന്തുകൊണ്ട് യുവാക്കൾ തെരുവിലിറങ്ങുന്നു?
മെച്ചപ്പെട്ട വിദ്യാഭ്യാസ സൗകര്യങ്ങൾ മുതൽ കുറഞ്ഞ വീട്ടുവാടക വരെയുള്ള വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച് ലോകമെമ്പാടുമുള്ള യുവാക്കൾ തെരുവിലിറങ്ങുന്നു.
Published : October 11, 2026 at 2:50 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: ലോകമെമ്പാടും യുവാക്കളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടക്കുന്ന സമരങ്ങളുടെ തുടർച്ചയാണ് ഡൽഹിയിൽ നടക്കുന്ന 'കോക്രോച്ച് ജനതാ പാർട്ടി'യുടെ പ്രതിഷേധ സമരവും. മെച്ചപ്പെട്ട വിദ്യാഭ്യാസ സൗകര്യങ്ങൾ, സർക്കാർ ഉത്തരവാദിത്തം വർധിപ്പിക്കുക, കുറഞ്ഞ വീട്ടുവാടക, തൊഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുക തുടങ്ങി വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ട് ലോകമെമ്പാടുമുള്ള യുവാക്കൾ തെരുവിലിറങ്ങുന്നു.
ഓരോ രാജ്യത്തെയും സാഹചര്യങ്ങൾ വ്യത്യസ്തമായതുപോലെ തന്നെ, ഓരോ പ്രതിഷേധത്തിന് കാരണമാകുന്ന വിഷയങ്ങളും വ്യത്യസ്തമാണ്. പരീക്ഷാ ചോദ്യപേപ്പർ ചോർച്ചയെത്തുടർന്നുണ്ടായ പ്രതിഷേധങ്ങളും അന്നത്തെ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ധർമേന്ദ്ര പ്രധാൻ രാജിവെച്ച സംഭവവും നടന്ന് രണ്ട് മാസത്തിന് ശേഷമാണ് സിജെപിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വീണ്ടുമൊരു പ്രതിഷേധം അരങ്ങേറുന്നത്.
ഇത്തവണ, തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പരിഷ്കരണങ്ങളും മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണറുടെ രാജിയും ആവശ്യപ്പെട്ടാണ് യുവാക്കളുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സിജെപി പ്രവർത്തകർ പ്രതിഷേധിക്കുന്നത്. വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലെ യുവജനങ്ങൾ തെരുവിലിറങ്ങുകയും സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ കാര്യങ്ങൾ ഏകോപിപ്പിക്കുകയും പിന്തുണ നേടുകയും ചെയ്യുന്നു.
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ഫ്രാൻസ്
ഫ്രാൻസിലെ വിദ്യാർഥികൾ വിദ്യാഭ്യാസ പരിഷ്കരണങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് പ്രതിഷേധ സമരം നടത്തുന്നു. അധ്യാപകരുടെ കുറവ്, തിങ്ങിനിറഞ്ഞ ക്ലാസ് മുറികൾ, മതിയായ ഫണ്ടില്ലാത്ത സ്കൂളുകൾ തുടങ്ങിയവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആശങ്കകൾ ഉയർത്തിക്കാട്ടിയാണ് പ്രതിഷേധ പ്രകടനങ്ങൾ നടത്തുന്നത്. ദീർഘകാല അവധിയിൽ പോകുന്ന അധ്യാപകർക്ക് പകരം പകരക്കാരെ നിയമിക്കണമെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി വിദ്യാർഥികളും രക്ഷിതാക്കളും വിദ്യാഭ്യാസ വിദഗ്ധരും പ്രതിഷേധത്തിൽ പങ്കാളികളായി. പാരീസിലെ ഒരു സ്കൂളിൽ ആരംഭിച്ച പ്രതിഷേധം പിന്നീട് മാർസെയിൽ, ബോർഡോ തുടങ്ങിയ പ്രധാന നഗരങ്ങളിലേക്ക് വ്യാപിച്ചു.
ഫ്രാൻസിലെ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ അതൃപ്തി പ്രകടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകളാണ് ഈ നഗരങ്ങളിലെ തെരുവിലിറങ്ങിയത്. കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളിലായി നടന്ന പ്രതിഷേധങ്ങൾക്കിടയിൽ നൂറുകണക്കിന് സ്കൂളുകൾ അടച്ചിടേണ്ടി വന്നു. മൂന്നാഴ്ച നീണ്ടുനിന്ന ഈ പ്രക്ഷോഭത്തിനിടെ 6,877 പേരെയാണ് സർക്കാർ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത്; ഇതിൽ ഭൂരിഭാഗം പേരും 18 വയസിൽ താഴെയുള്ളവരാണെന്ന് ബിബിസി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.
എന്നാൽ പ്രതിഷേധക്കാർക്ക് വിജയം കൈവരിക്കാനായി എന്നതിൻ്റെ സൂചനയായി, വരും ദിവസങ്ങളിൽ 3,000 അധിക അധ്യാപകരെ നിയമിക്കാൻ സർക്കാർ സമ്മതിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രശ്നം പൂർണ്ണമായി പരിഹരിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ലെന്നും ഏത് നിമിഷവും വീണ്ടും പൊട്ടിപ്പുറപ്പെടാമെന്നും ചൂണ്ടിക്കാട്ടി പ്രാദേശിക തലത്തിലുള്ള പ്രതിഷേധങ്ങൾ തുടരുമെന്ന് വിദ്യാർഥികൾ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇറ്റലി, ഗ്രീസ് തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളിലും വിദ്യാർഥികളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സമാനമായ വിദ്യാഭ്യാസ-അധിഷ്ഠിത പ്രതിഷേധങ്ങൾ നടന്നിട്ടുണ്ട്.
ബെൽജിയം
വെള്ളിയാഴ്ച ബ്രസൽസിൽ നടന്ന പ്രതിഷേധങ്ങളിൽ വിദ്യാർഥികളടക്കം ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളാണ് പങ്കെടുത്തത്; തിങ്ങിനിറഞ്ഞ ക്ലാസ് മുറികളും ജീർണ്ണിച്ച കെട്ടിടങ്ങളും ഉൾപ്പെടെയുള്ള സ്കൂളുകളിലെ മോശം അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്താനായി കൂടുതൽ ഫണ്ട് അനുവദിക്കണമെന്നാണ് വിദ്യാർഥികളുടെ ആവശ്യം.
കടബാധ്യതയെത്തുടർന്ന് ബെൽജിയൻ സർക്കാർ സാമ്പത്തിക നിയന്ത്രണ നടപടികൾ ആരംഭിച്ചതിൻ്റെ ഭാഗമായി രാജ്യത്തെ ഫ്രഞ്ച് ഭാഷാ സ്കൂളുകളിൽ അടുത്തിടെ ട്യൂഷൻ ഫീസ് 42 ശതമാനമാക്കി വർധിപ്പിച്ചിരുന്നു. ഇതിനെതിരെയാണ് പ്രധാനമായി വിദ്യാർഥികൾ രംഗത്തിറങ്ങിയത്. പ്രതിഷേധക്കാരെ പിരിച്ചുവിടാൻ പൊലീസ് ജലപീരങ്കിയും കണ്ണീർവാതകവും പ്രയോഗിച്ചു; 13 വയസ് പ്രായപൂർത്തിയാകാത്തവർ ഉൾപ്പെടെ 21 പേരെ കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കുകയും അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തതായാണ് റിപ്പോർട്ട്. സമരം പൊതുഗതാഗത സംവിധാനത്തെ തടസപ്പെടുത്തി.
സർക്കാരിൻ്റെ സാമ്പത്തിക നയങ്ങളിലെ വിവിധ വശങ്ങളെ—സർക്കാർ പെൻഷൻ വെട്ടിക്കുറയ്ക്കാനുള്ള പദ്ധതികളെ—എതിർത്തുകൊണ്ട് ട്രേഡ് യൂണിയനുകളും പ്രതിഷേധത്തിൽ പങ്കുചേർന്നു. കടബാധ്യത ഒഴിവാക്കാൻ പൊതുചെലവ് നിയന്ത്രിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്നും അതിനാലാണ് സാമ്പത്തിക നിയന്ത്രണ നടപടികൾ ഏർപ്പെടുത്തിയതെന്നും ബെൽജിയൻ പ്രധാനമന്ത്രി ബാർട്ട് ഡി വെവർ പറഞ്ഞു. മികച്ച വിദ്യാഭ്യാസ സൗകര്യങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടുന്ന വിദ്യാർഥികളുടെ പ്രതിഷേധത്തിൻ്റെ ഭാവി സർക്കാർ സ്വീകരിക്കുന്ന നിലപാടിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും.
സ്പെയിൻ
സ്പെയിനിൽ പാർപ്പിടം ഒരു പ്രധാന ആശങ്കയമായി മാറുന്നു; ഉയർന്ന വാടകയും താങ്ങാനാവുന്ന വിലയിലുള്ള വീടുകളുടെ ലഭ്യതക്കുറവും കാരണം വലിയ ബുദ്ധിമുട്ട് നേരിട്ടതോടെ യുവാക്കൾ പ്രക്ഷോഭം ആരംഭിച്ചു. സ്പെയിനിലെ 50 നഗരങ്ങളിലായി പതിനായിരക്കണക്കിന് യുവാക്കൾ പ്രതിഷേധത്തിൽ പങ്കുചേർന്നു.
മാഡ്രിഡിൽ ഏഴ് പതിറ്റാണ്ടുകളായി താമസിച്ചിരുന്ന 87-കാരിയായ മാരികാർമെൻ അബാസ്കലിനെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഒഴിപ്പിച്ചതാണ് പ്രതിഷേധങ്ങൾക്ക് തുടക്കമിട്ടത്; ഒഴിപ്പിക്കലിന് ശേഷം അവർ അന്തരിക്കുകയും ചെയ്തു.
പ്രതിഷേധം തുടരുന്നതിനായി മാഡ്രിഡിലെ യുവാക്കൾ കൂടാരങ്ങൾ കെട്ടി സമരം നടത്തി. ബാഴ്സലോണ പോലുള്ള ചില നഗരങ്ങളിൽ പ്രതിഷേധം അക്രമാസക്തമാവുകയും, പൊലീസുമായുള്ള ഏറ്റുമുട്ടലിനിടെ പ്രതിഷേധക്കാർ കല്ലെറിയുകയും മാലിന്യത്തൊട്ടികൾക്ക് തീയിടുകയും ചെയ്തു. പ്രതിഷേധങ്ങളെത്തുടർന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി പെഡ്രോ സാഞ്ചസ് സർക്കാർ പിരിച്ചുവിടുകയും നവംബർ 29-ന് പൊതുതെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
ഇന്തോനേഷ്യ
തെക്കുകിഴക്കൻ ഏഷ്യൻ രാജ്യമായ ഇന്തോനേഷ്യയിൽ 2025 മുതൽ ഇടയ്ക്കിടെ പ്രതിഷേധങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട്. ആഗോള വിതരണ ശൃംഖലയിലെ പ്രതിസന്ധിയെത്തുടർന്ന് ഇന്ധന-ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളുടെ വില കുറയ്ക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ജൂണിൽ ഏകദേശം 1,500 ഇന്തോനേഷ്യൻ വിദ്യാർഥികൾ തെരുവിലിറങ്ങിയിരുന്നു.
"പാപ്പരത്തത്തിലേക്ക് നീങ്ങുന്ന ഇന്തോനേഷ്യ" (Heading to Bankrupt Indonesia) എന്ന പേരിലാണ് ഈ പ്രതിഷേധങ്ങൾ അറിയപ്പെട്ടത്. വർധിച്ചുവരുന്ന ചെലവുകൾ, തൊഴിൽ, വരുമാനം എന്നിവ കാരണം ഇന്തോനേഷ്യൻ യുവാക്കൾ ആശങ്കയിലാണ്.
'പീപ്പിൾസ് കൺസൾട്ടേറ്റീവ് അസംബ്ലി' അംഗങ്ങൾക്ക് വലിയ തുക പാർപ്പിട അലവൻസായി അനുവദിച്ചതിനെത്തുടർന്ന്, പാർപ്പിട മേഖലയിൽ പരിഷ്കരണങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ട് യുവാക്കൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം വൻ പ്രതിഷേധങ്ങൾ നടത്തിയിരുന്നു. രാഷ്ട്രീയ പദവി ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്ന നടപടിയായാണ് ഇതിനെ വിലയിരുത്തിയത്. തുടർന്ന്, പൊതു ചെലവുകൾ, സർക്കാരിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളും ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് പ്രതിഷേധങ്ങൾ വ്യാപിച്ചു. വിവിധ വിഷയങ്ങളെച്ചൊല്ലി ഇന്തോനേഷ്യയിലും പ്രതിഷേധങ്ങൾ പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.
ദക്ഷിണേഷ്യ
സർക്കാർ ഉത്തരവാദിത്തം മുതൽ മികച്ച സാമ്പത്തിക അവസരങ്ങൾ വരെയുള്ള തങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ട് യുവാക്കൾ തെരുവിലിറങ്ങുന്നത് ആഗോള പ്രവണതയായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്. ഇതിൻ്റെ ഭാഗമാണ് യൂറോപ്പിലെയും തെക്കുകിഴക്കൻ ഏഷ്യയിലെയും പ്രതിഷേധങ്ങൾ.
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