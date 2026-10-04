ദൗത്യം വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കിയെന്ന് ഹൂതികൾ; തിരിച്ചടിച്ച് യെമൻ, സംഘർഷം മുറുകുന്നു
റിയാദിലെ ആരാംകോ കേന്ദ്രങ്ങൾ ലക്ഷ്യമാക്കി വിമതർ ആക്രമണം നടത്തിയതിന് പിന്നാലെ, സനയിലും സാദയിലും ആക്രമണം നടത്തിയതായി യെമൻ സേനയും സ്ഥിരീകരിച്ചു.
Published : October 4, 2026 at 9:02 AM IST
റിയാദ്: സൗദി അറേബ്യയുടെ തലസ്ഥാനമായ റിയാദിലെ ആരാംകോ കേന്ദ്രങ്ങൾ ലക്ഷ്യമാക്കി ഹൂതി വിമതർ മിസൈൽ, ഡ്രോൺ ആക്രമണം നടത്തിയതിന് പിന്നാലെ ഹൂതി നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള സനയിലും സാദയിലും തിരിച്ചടി നടത്തിയതായി യെമൻ സേന സ്ഥിരീകരിച്ചു.
ഇരുപക്ഷവും സൈനിക നടപടികൾ സംബന്ധിച്ച പ്രസ്താവനകൾ പുറപ്പെടുവിച്ചതോടെ, നിലവിൽ സംഘർഷം കടക്കുകയാണ്. യെമൻ സർക്കാരിൻ്റെ സായുധ സേനാ മീഡിയ സെൻ്റർ പുറത്തിറക്കിയ പ്രസ്താവനയിൽ, ഹൂതി നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള പ്രദേശങ്ങൾക്കെതിരെ യെമൻ സേന ആക്രമണം നടത്തുകയാണെന്ന് ഔദ്യോഗിക വക്താവ് അറിയിച്ചു.
"സനയിലും സാദയിലുമുള്ള ഭീകരവാദികളായ ഹൂതി സേനയുടെ നിർണായക കേന്ദ്രങ്ങൾക്കെതിരെ ഞങ്ങൾ കനത്ത തിരിച്ചടി നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഹൂതികളുടെ സൈനിക ശേഷിക്ക് നേരെയുള്ള ആക്രമണങ്ങൾ തുടരും. ഞങ്ങളുടെ സായുധ സേനയുടെ ആക്രമണത്തിൽ നിന്ന് ഹൂതി സേനയുടെ സൈനിക ശേഷി സുരക്ഷിതമായിരിക്കില്ല. ഞങ്ങൾ അവ തകർക്കും,'' യെമൻ വക്താവ് പറഞ്ഞു.
ബാലസ്റ്റിക് മിസൈലുകളും ഡ്രോണുകളും ഉപയോഗിച്ച് റിയാദിലെ ആരാംകോ കേന്ദ്രങ്ങൾ ലക്ഷ്യമാക്കി സൈനിക നടപടി നടത്തിയെന്ന് ഹൂതികൾ പ്രഖ്യാപിച്ചതിന് പിന്നാലെയാണ് യെമൻ സേനയുടെ തിരിച്ചടി. സനയിലും മറ്റ് പ്രദേശങ്ങളിലും സൗദി നടത്തിയ ആക്രമണങ്ങൾക്കുള്ള മറുപടിയായാണ് ഈ ആക്രമണമെന്നാണ് ഹൂതി സൈനിക വക്താവ് ബ്രിഗേഡിയർ ജനറൽ യഹ്യ സരീ പ്രസ്താവനയിൽ അറിയിച്ചത്.
"തലസ്ഥാനമായ സനയ്ക്കും തങ്ങൾ മോചിപ്പിച്ച പ്രവിശ്യകൾക്കുമെതിരെ സൗദി നടത്തിയ ആക്രമണങ്ങൾക്കുള്ള മറുപടിയാണിത്. കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ മാത്രം 60-ഓളം വ്യോമാക്രമണങ്ങളും മിസൈൽ ആക്രമണങ്ങളും ഉണ്ടായി. ഇതോടെ രാജ്യത്തിനെതിരായ സംഘർഷം തുടങ്ങിയത് മുതൽ സൗദി നടത്തിയ ആക്രമണങ്ങളുടെ ആകെ എണ്ണം 1,410 ആയി ഉയർന്നു" എന്നും ഇറാൻ പിന്തുണയുള്ള ഹൂതി പ്രസ്താവനയിൽ അറിയിച്ചു.
റിയാദിലെ ആരാംകോ കേന്ദ്രങ്ങൾക്കെതിരെ ബാലസ്റ്റിക് മിസൈലുകളും ഡ്രോണുകളും ഉപയോഗിച്ച് "പ്രത്യേക സൈനിക നടപടി" നടത്തിയതായി ഹൂതികൾ അറിയിച്ചു. ഈ ദൗത്യം ലക്ഷ്യം കണ്ടുവെന്നും ആക്രമിക്കപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങളിൽ തീപിടുത്തമുണ്ടായെന്നും അവർ അവകാശപ്പെട്ടു.
"കൃത്യവും നേരിട്ടുള്ളതുമായ ആക്രമണങ്ങളാണ് നടന്നത്. ഇതിനെത്തുടർന്ന് ലക്ഷ്യമിട്ട സ്ഥലങ്ങളിൽ തീപിടുത്തമുണ്ടായി" എന്നും പ്രസ്താവനയിൽ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. യെമനും അവിടുത്തെ ജനങ്ങൾക്കുമെതിരായ ആക്രമണങ്ങളോട് തിരിച്ചടിക്കുമെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയ ഹൂതികൾ, സംഘർഷം കൂടുതൽ രൂക്ഷമാകുമെന്ന് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.
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ഇറാന് പിന്തുണയുള്ള ഹൂതികളും സൗദി പിന്തുണയുള്ള സര്ക്കാരിനൊപ്പം നിലയുറപ്പിച്ച സേനകളും തമ്മിലുള്ള സംഘര്ഷം 2022-ലെ വെടിനിര്ത്തല് കരാറിനെത്തുടര്ന്ന് ഏറെക്കുറെ നിലച്ചിരുന്നു. എന്നാല്, ഇറാനും അമേരിക്കയും തമ്മിലുള്ള വിശാലമായ സംഘര്ഷത്തിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് ഇപ്പോള് വീണ്ടും പോരാട്ടം പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്.
ജൂലൈയില് സൗദി അറേബ്യയ്ക്കെതിരെ നാവിക ഉപരോധം പ്രഖ്യാപിക്കുകയും സൗദി പ്രദേശങ്ങളിലും കപ്പലുകള്ക്ക് നേരെയും ആക്രമണം ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തതോടെയാണ് ഈ വര്ഷം നീക്കങ്ങള് പുനരാരംഭിച്ചത്. ഇതോടൊപ്പം യെമൻ്റെ ചെങ്കടല് തീരത്ത് ഹൂതി സേന തങ്ങളുടെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള പ്രദേശങ്ങള് വിപുലീകരിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇതിനെത്തുടര്ന്ന്, യെമനില് വ്യോമാക്രമണങ്ങള് നടത്തിയും ഹൂതികളെ തുരത്താന് പോരാടുന്ന സര്ക്കാര് സേനയെ പിന്തുണച്ചും സൗദി അറേബ്യ തിരിച്ചടിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. അതേസമയം ഒമാന് തീരത്ത് കപ്പലിന് നേരെ വീണ്ടും ആക്രമണമുണ്ടായി. ടാങ്കര് കപ്പലിന് നേരെയായിരുന്നു ആക്രമണം
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