അമേരിക്കയ്ക്കും ഇസ്രയേലിനും യെമൻ്റെ മുന്നറിയിപ്പ്; ആക്രമണം തുടർന്നാൽ ലോകം മുഴുവൻ കത്തും

ഇറാനെതിരായ അമേരിക്കൻ, ഇസ്രയേൽ അതിക്രമങ്ങളെ ശക്തമായി അപലപിക്കുന്നതായും ഇത് ടെഹ്റാൻ്റെ പരമാധികാരത്തിനും സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനും അഖണ്ഡതയ്ക്കും നേരെയുള്ള നഗ്നമായ ലംഘനമാണെന്നും യെമൻ

By ANI

Published : May 14, 2026 at 10:24 AM IST

സന: ഇറാനെതിരായ അമേരിക്കയുടെയും ഇസ്രയേലിൻ്റെയും ആക്രമണങ്ങളും നീക്കങ്ങളും തുടർന്നാൽ പശ്ചിമേഷ്യയും ലോകമാകെയും കത്തിച്ചാമ്പലാകുമെന്ന് യെമൻ്റെ മുന്നറിയിപ്പ്. ഇറാന് പൂർണ്ണ പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ച് യെമൻ ഉപവിദേശകാര്യ മന്ത്രി അബ്ദുൽ വാഹിദ് അബു റാസ് ഇറാൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി അബ്ബാസ് അരാഗ്ചിക്ക് അയച്ച കത്തിലാണ് ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്.

ഇറാനെതിരായ അമേരിക്കൻ, ഇസ്രയേൽ അതിക്രമങ്ങളെ ശക്തമായി അപലപിക്കുന്നതായും ഇത് ടെഹ്റാൻ്റെ പരമാധികാരത്തിനും സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനും അഖണ്ഡതയ്ക്കും നേരെയുള്ള നഗ്നമായ ലംഘനമാണെന്നും കത്തിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. എല്ലാ രാജ്യാന്തര നിയമങ്ങളുടെയും ഉടമ്പടികളുടെയും ലംഘനമാണ് ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നതെന്ന് യെമൻ കുറ്റപ്പെടുത്തി.

സാമ്പത്തിക മേഖലയെ ബാധിക്കും
ഇറാനെതിരായ ആക്രമണം തുടരുന്നത് പ്രാദേശികവും ആഗോളവുമായ സുരക്ഷയെയും സ്ഥിരതയെയും വലിയ രീതിയിൽ അപകടത്തിലാക്കും. ആഗോള സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയെയും ഊർജ വിലയെയും ഇത് പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുന്ന സാഹചര്യമുണ്ടാക്കും. ഇത്തരം പ്രകോപനങ്ങൾ അതിരുവിട്ടാൽ അതിൻ്റെ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ ലോകം മുഴുവൻ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുമെന്നും എല്ലാവരും യുദ്ധത്തിൻ്റെ കെടുതികളിൽ എരിയുമെന്നും യെമൻ മന്ത്രി മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. ഇറാനെതിരായ ആക്രമണങ്ങളെ ചെറുക്കാൻ എല്ലാ ഇസ്‌ലാമിക രാജ്യങ്ങളും ഒറ്റക്കെട്ടായി മുന്നോട്ടുവരണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു.

ഇറാനിലെ ജനങ്ങളുടെ ദേശീയ ഐക്യത്തെയും ചെറുത്തുനിൽപ്പിനെയും അദ്ദേഹം പ്രശംസിച്ചു. അമേരിക്കൻ, ഇസ്രയേൽ അച്ചുതണ്ടിനെതിരായ പോരാട്ടത്തിൽ യെമൻ്റെ പൂർണ്ണ ഐക്യദാർഢ്യം ഇറാന് ഉറപ്പുനൽകിയാണ് കത്ത് അവസാനിക്കുന്നത്. പശ്ചിമേഷ്യയിൽ ഇസ്രയേൽ നടത്തുന്ന ആക്രമണങ്ങൾക്ക് അമേരിക്ക നൽകുന്ന പരസ്യ പിന്തുണയാണ് സ്ഥിതിഗതികൾ ഇത്രത്തോളം വഷളാക്കിയതെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ. ഗസയിലും ലബനനിലും ഉൾപ്പെടെ പലസ്തീൻ ജനതയ്ക്ക് നേരെ നടക്കുന്ന ഇസ്രയേൽ കടന്നുകയറ്റത്തിനെതിരെ യെമനിലെ ഹൂതികൾ ചെങ്കടലിൽ നിരന്തരമായി ആക്രമണങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. മേഖലയിലെ സമാധാനം ഈ നീക്കങ്ങളിലൂടെ പൂർണ്ണമായും തകർന്നിരിക്കുകയാണ് എന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ.

ഇന്ത്യയുടെ ഇടപെടലിനെ സ്വാഗതം ചെയ്ത് ഇറാൻ
പശ്ചിമേഷ്യയിലെ സംഘർഷങ്ങൾ ലഘൂകരിക്കുന്നതിന് ഇന്ത്യ നടത്തുന്ന ഏത് ഇടപെടലുകളെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുമെന്ന് ഇറാൻ വ്യക്തമാക്കി. ബ്രിക്സ് വിദേശകാര്യ മന്ത്രിമാരുടെ യോഗത്തിന് മുന്നോടിയായി ന്യൂഡൽഹിയിൽ മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് സംസാരിക്കവെയാണ് ഇറാൻ്റെ നിയമ, രാജ്യാന്തര കാര്യങ്ങൾക്കായുള്ള ഉപവിദേശകാര്യ മന്ത്രി കാസിം ഗരിബാബാദി ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞത്.

ന്യൂഡൽഹിയുടെ നിഷ്പക്ഷമായ സമീപനത്തെ അദ്ദേഹം അഭിനന്ദിച്ചു. ഇന്ത്യ എക്കാലത്തും സമാധാനത്തെയാണ് പിന്തുണയ്ക്കുന്നതെന്നും സമാധാനത്തിന് വേണ്ടിയാണ് നിലകൊള്ളുന്നതെന്നും ഗരിബാബാദി വ്യക്തമാക്കി. പശ്ചിമേഷ്യൻ പ്രതിസന്ധി പരിഹരിക്കുന്നതിൽ ലോകരാജ്യങ്ങൾക്കിടയിൽ ഇന്ത്യയ്ക്കുള്ള സ്വാധീനം വ്യക്തമാക്കുന്നതാണ് ഇറാൻ്റെ ഈ പ്രതികരണം. ലോകരാജ്യങ്ങൾ പശ്ചിമേഷ്യയിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകതയാണ് ഇത് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത്.

ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിലെ പ്രതിസന്ധി
ഹോർമുസ് കടലിടുക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിലനിൽക്കുന്ന സംഘർഷങ്ങളിലും ഇറാൻ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അമേരിക്ക ഉപരോധം പൂർണ്ണമായും പിൻവലിക്കുകയും നാവിക ഉപരോധം അവസാനിപ്പിക്കുകയും ചെയ്താൽ സമുദ്രപാത സുഗമമാക്കാൻ ഇറാൻ തയ്യാറാണെന്ന് കാസിം ഗരിബാബാദി പറഞ്ഞു. ഇറാൻ്റെ മരവിപ്പിച്ച പണം വിട്ടുനൽകാനും യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കാനും ഒപ്പം അമേരിക്ക തയ്യാറാകണം എന്നാണ് ആവശ്യം. ഈ ആവശ്യങ്ങൾ അംഗീകരിച്ചാൽ ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് വഴി പൂർണ്ണമായും തുറന്നുകൊടുക്കാൻ ഇറാൻ സജ്ജമാണ്.

സമുദ്രഗതാഗതത്തിന് ഈ നിർദേശങ്ങൾ വലിയ സ്വാധീനം ചെലുത്തും. അതേസമയം ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിലൂടെ കടന്നുപോകുന്ന കപ്പലുകൾക്ക് സമുദ്ര സേവന ഫീസ് ഈടാക്കാനുള്ള സംവിധാനത്തെക്കുറിച്ച് ഒമാനുമായി ഇറാൻ ചർച്ച നടത്തിവരികയാണ്. കപ്പലുകളിലെ ചരക്കുകളുടെ വ്യാപ്തിയും നൽകുന്ന സേവനങ്ങളും അടിസ്ഥാനമാക്കിയാകും പുതിയ ഫീസ് ഈടാക്കുക.

എന്നാൽ ഇതിനായുള്ള സംവിധാനം ഇതുവരെ അന്തിമമായി തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ലെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. പശ്ചിമേഷ്യയിലെ ഇസ്രയേൽ അതിക്രമങ്ങൾക്കും സാന്നിധ്യത്തിനുമെതിരെ സ്വീകരിക്കേണ്ട വാണിജ്യപരവും നയതന്ത്രപരവുമായ നടപടികളെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകൾ മേഖലയിൽ അതിവേഗം സജീവമാകുന്നതിൻ്റെ സൂചനകൾ കൂടിയാണ് ഈ നീക്കങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത്.

