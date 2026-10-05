മക്കയെയും മദീനയെയും ലക്ഷ്യമിട്ട് ഹൂതികൾ; തിരിച്ചടിക്കാൻ സൗദി, ഗാസയിലും ചെങ്കടലിലും സംഘർഷം രൂക്ഷം
യെമൻ സർക്കാരിനും സായുധ സേനയ്ക്കും പൂർണ പിന്തുണ നൽകുമെന്ന് സൗദി സഖ്യസേന വക്താവ് മേജർ ജനറൽ തുർക്കി അൽ മാലികി
Published : October 5, 2026 at 6:21 AM IST
സന: യെമനിൽ ഹൂതി വിമതർക്കെതിരെ ശക്തമായ സൈനിക നടപടി പ്രഖ്യാപിച്ച് യെമൻ സർക്കാരും സൗദി സഖ്യസേനയും. നാല് വർഷത്തെ വെടിനിർത്തലിന് ശേഷം യെമനിൽ ആഭ്യന്തരയുദ്ധം വീണ്ടും രൂക്ഷമാകുന്നതിനിടെയാണ് ഹൂതികൾക്കെതിരെ സംയുക്ത നീക്കം ശക്തമാക്കുന്നത്.
യെമൻ സർക്കാരിനും സായുധ സേനയ്ക്കും പൂർണ പിന്തുണ നൽകുമെന്ന് സൗദി സഖ്യസേന വക്താവ് മേജർ ജനറൽ തുർക്കി അൽ മാലികി വ്യക്തമാക്കി. യെമൻ ജനതയെ ഉപരോധിക്കുന്നതും നിർബന്ധിതമായി കുടിയൊഴിപ്പിക്കുന്നതും പട്ടിണിക്കിടുന്നതും ഹൂതികൾ തുടരുകയാണ്. വിഭവങ്ങൾ കൊള്ളയടിക്കുന്ന വിമതർ, കുട്ടികളെ വരെ സൈന്യത്തിലേക്ക് റിക്രൂട്ട് ചെയ്ത് രാജ്യത്തിൻ്റെ സാമൂഹിക ഘടന തകർക്കുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം കുറ്റപ്പെടുത്തി. സൗദി അറേബ്യയിലെ മക്ക, മദീന, റിയാദ്, അബഹ, ഖമീസ് മുഷൈത്ത്, ജിസാൻ, നജ്റാൻ, ത്വാഇഫ്, യാംബു തുടങ്ങിയ നഗരങ്ങൾക്ക് നേരെയും ചെങ്കടലിലും ബാബ് അൽ മൻദബ് കടലിടുക്കിലും ഹൂതികൾ നടത്തുന്ന ആക്രമണങ്ങളെ പ്രതിരോധിക്കാൻ സൗദിക്ക് അവകാശമുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
സൈനിക നടപടിയുമായി യെമൻ
തെക്കുപടിഞ്ഞാറൻ നഗരമായ തായിസിൻ്റെ പ്രാന്തപ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് ഹൂതികൾ മുന്നേറുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് യെമൻ പ്രസിഡൻഷ്യൽ ലീഡർഷിപ്പ് കൗൺസിൽ തലവൻ റഷാദ് അൽ അലിമി സൈനിക നടപടി പ്രഖ്യാപിച്ചത്. കഴിഞ്ഞ മാസം ചെങ്കടൽ തീരവും ബാബ് അൽ മൻദബ് കടലിടുക്കും പിടിച്ചെടുത്ത ഹൂതികളിൽ നിന്ന് പ്രദേശങ്ങൾ തിരിച്ചുപിടിക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യം. തായിസ് നഗരത്തെ ഏദൻ തുറമുഖവുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന പ്രധാന പാത ഉപരോധിച്ചാണ് ഹൂതികളുടെ മുന്നേറ്റം. അതേസമയം, തലസ്ഥാനമായ സനയിലും അതിർത്തി പ്രവിശ്യയായ സാദയിലും തങ്ങൾ വ്യോമാക്രമണം നടത്തിയതായി സൗദി പിന്തുണയുള്ള യെമൻ സൈന്യം അവകാശപ്പെട്ടു.
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ഗാസയിൽ ആക്രമണം തുടരുന്നു
ഹോർമുസിലും ആക്രമണം
ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിൽ എണ്ണക്കപ്പലിന് നേരെ ആക്രമണമുണ്ടായതായി യുകെ മാരിടൈം ട്രേഡ് ഓപ്പറേഷൻസ് സെൻ്റർ അറിയിച്ചു. ശനിയാഴ്ച മൂന്ന് കപ്പലുകൾക്ക് നേരെയാണ് ആക്രമണമുണ്ടായത്. അതിനിടെ, സൗദി അറേബ്യൻ എണ്ണക്കമ്പനിയായ അരാംകോയുടെ റിയാദിലെയും ഖുറൈസിലെയും കേന്ദ്രങ്ങളിൽ മിസൈൽ, ഡ്രോൺ ആക്രമണങ്ങൾ നടത്തിയതായി ഹൂതി സൈനിക വക്താവ് ബ്രിഗേഡിയർ ജനറൽ യഹ്യ സരി അവകാശപ്പെട്ടു. ശനിയാഴ്ച അരാംകോ റിഫൈനറിയിൽ തീപിടിത്തമുണ്ടായിരുന്നു.
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