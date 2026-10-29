യെമനിൽ സൗദി സഖ്യസേനയുടെ വ്യോമാക്രമണം; 14 മരണം, ഏദൻ വിമാനത്താവളത്തിന് നേരെ മിസൈലയച്ച് ഹൂതികൾ
അൽ ജൗഫ് പ്രവിശ്യയുടെ തലസ്ഥാനമായ അൽ ഹസിലെ ഗ്യാസ് സ്റ്റേഷന് സമീപമുള്ള മാർക്കറ്റിലാണ് ഉച്ചയോടെ ആക്രമണം ഉണ്ടായത്
Published : October 29, 2026 at 7:29 AM IST
സന: വടക്കൻ യെമനിലെ തിരക്കേറിയ മാർക്കറ്റിൽ സൗദി സഖ്യസേന നടത്തിയ വ്യോമാക്രമണത്തിൽ 14 പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു. ഏദൻ വിമാനത്താവളത്തിന് നേരെ ഹൂതി വിമതർ ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈൽ ആക്രമണം നടത്തിയതിന് പിന്നാലെയാണ് സംഭവം. അതേസമയം സെർബിയയിലെ ഇസ്രയേൽ എംബസിക്ക് നേരെയുണ്ടായ ആക്രമണത്തെ പൊലീസ് ഭീകരാക്രമണമെന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചു.
അൽ ജൗഫ് പ്രവിശ്യയുടെ തലസ്ഥാനമായ അൽ ഹസിലെ ഗ്യാസ് സ്റ്റേഷന് സമീപമുള്ള മാർക്കറ്റിലാണ് ഉച്ചയോടെ ആക്രമണം ഉണ്ടായത്. മൂന്ന് കുട്ടികളും രണ്ട് സ്ത്രീകളും ഉൾപ്പെടെ 14 പേർ കൊല്ലപ്പെടുകയും 15 പേർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തു. ഹൂതി ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയ വക്താവ് അനീസ് അൽ അസ്ബാഹി എക്സിലൂടെയാണ് ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്. യെമനിൽ വർഷങ്ങളായി തുടരുന്ന ആഭ്യന്തര സംഘർഷങ്ങളുടെ തുടർച്ചയായാണ് ഈ ആക്രമണത്തെ വിലയിരുത്തുന്നത്.
ഏദൻ വിമാനത്താവളത്തിൽ ആക്രമണം
യെമനിലെ ഔദ്യോഗിക സർക്കാരിൻ്റെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള ഏദൻ വിമാനത്താവളത്തിന് നേരെ ഹൂതികൾ രണ്ട് ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈലുകൾ പ്രയോഗിച്ചു. യാത്രക്കാരുടെയും ജീവനക്കാരുടെയും ജീവന് നേരിട്ടുള്ള ഭീഷണിയാണ് ഈ ആക്രമണമെന്ന് ഗതാഗത മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി. റൺവേയിൽ സ്ഫോടനത്തെ തുടർന്നുണ്ടായ രണ്ട് ഗർത്തങ്ങളുടെ ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്തുവന്നിട്ടുണ്ട്.
സൗദിയുടെ സൈനിക കാർഗോ വിമാനം വിമാനത്താവളത്തിൽ ഉണ്ടെന്ന് ആരോപിച്ച് ഹൂതി സൈനിക വക്താവ് യഹ്യ സരി ജനങ്ങളോട് ഒഴിഞ്ഞുപോകാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെ വിമാനത്താവളത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനം പൂർണമായും നിലച്ചു. കെയ്റോ, മുംബൈ എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വിമാനങ്ങൾ ഹളർമൗത്ത് പ്രവിശ്യയിലെ സിയൂൺ വിമാനത്താവളത്തിലേക്ക് തിരിച്ചുവിട്ടു.
തായിസ് നഗരം ഉപരോധത്തിൽ
ലോകത്തെ ചരക്കുനീക്കത്തിൻ്റെ 12 ശതമാനം കടന്നുപോകുന്ന ബാബ് അൽ മന്ദബ് കടലിടുക്കിലെ മയൂൺ ദ്വീപിലും വ്യോമാക്രമണം നടന്നതായി ഹൂതി നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള അൽ മസീറ ടിവി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. ഇതിനിടെ തായിസ് നഗരത്തിൽ ഹൂതികൾ ഉപരോധം ശക്തമാക്കിയതോടെ സാധാരണക്കാരെ സംരക്ഷിക്കാൻ യെമൻ സർക്കാർ അന്താരാഷ്ട്ര സമൂഹത്തിൻ്റെ സഹായം തേടി. വാദി അൽ ദുബാബിലെ കിണറുകളിൽ നിന്ന് ലഭിച്ചിരുന്ന 30 ലക്ഷം ലിറ്റർ വെള്ളം ജനങ്ങൾക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടതായി തായിസ് ഗവർണർ നബീൽ ഷംസാൻ പറഞ്ഞു. കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ 2000-ത്തിലധികം സ്ഫോടകവസ്തുക്കളാണ് ഹൂതികൾ നഗരത്തിൽ പ്രയോഗിച്ചതെന്ന് നിയമകാര്യ മന്ത്രി ഇഷ്റാഖ് അൽ മഖ്താരി വ്യക്തമാക്കി.
ഗാസയിലും വെസ്റ്റ് ബാങ്കിലും ആക്രമണം
റഫയിലെ റെഡ് ക്രോസ് ഫീൽഡ് ആശുപത്രിക്ക് സമീപം ഇസ്രയേൽ നടത്തിയ ആക്രമണത്തിൽ മൂന്ന് പേർ കൊല്ലപ്പെടുകയും 15 പേർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തു. 2025 ഒക്ടോബറിൽ ആരംഭിച്ച വെടിനിർത്തലിന് ശേഷം ഗാസയിൽ 1550 പലസ്തീൻ പൗരന്മാർ കൊല്ലപ്പെട്ടതായി ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു. വെസ്റ്റ് ബാങ്കിലെ ഹെബ്രോണിൽ ഇസ്രയേൽ സൈന്യം നടത്തുന്ന പരിശോധനകൾക്കിടെ ആയിരക്കണക്കിന് പലസ്തീനികളെ കുടിയൊഴിപ്പിച്ചു. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച രണ്ട് സൈനികർ കൊല്ലപ്പെട്ട സംഭവത്തിന് പിന്നാലെയാണ് നടപടി. ഹമാസ് ബന്ധമുള്ള ഒരാൾ ഉൾപ്പെടെ ആറ് പേരെ സൈന്യം അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും എം16 റൈഫിൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആയുധങ്ങൾ പിടിച്ചെടുക്കുകയും ചെയ്തു.
സെർബിയയിൽ ഭീകരാക്രമണം
സെർബിയൻ തലസ്ഥാനമായ ബെൽഗ്രേഡിലെ ഇസ്രയേൽ എംബസിക്ക് കാവൽ നിൽക്കുകയായിരുന്ന പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനെ കത്തികൊണ്ട് ആക്രമിച്ചയാളെ വെടിവച്ചു കൊന്നു. ഈ സംഭവത്തെ ഭീകരാക്രമണം എന്നാണ് പൊലീസ് വിശേഷിപ്പിച്ചത്. പശ്ചിമേഷ്യയിലെയും മറ്റ് അനുബന്ധ മേഖലകളിലെയും സംഘർഷങ്ങൾ കൂടുതൽ രൂക്ഷമാകുന്നതിൻ്റെ സൂചനകളാണ് ഈ സംഭവങ്ങൾ നൽകുന്നത്. സമാധാനം പുനഃസ്ഥാപിക്കാനുള്ള അന്താരാഷ്ട്ര ശ്രമങ്ങൾ എങ്ങുമെത്താത്ത അവസ്ഥയിലാണ് നിലവിൽ കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്.
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