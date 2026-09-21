യെമൻ കത്തുന്നു: 24 മണിക്കൂറിനിടെ 28 വ്യോമാക്രമണങ്ങളുമായി ഹൂതികള്
കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിനിടെ രാജ്യത്തെ മൂന്ന് പ്രവിശ്യകളിലായി 28 ശക്തമായ വ്യോമാക്രമണങ്ങൾ നടന്നെന്ന് ഹൂതികള്
Published : September 21, 2026 at 10:09 AM IST
സനാ: യെമനിൽ ഹൂതി വിമതരും സർക്കാർ സൈന്യവും തമ്മിലുള്ള ആഭ്യന്തരയുദ്ധം പുതിയ തലങ്ങളിലേക്ക്. കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിനിടെ രാജ്യത്തെ മൂന്ന് പ്രവിശ്യകളിലായി 28 ശക്തമായ വ്യോമാക്രമണങ്ങൾ നടന്നതായി ഹൂതി വിഭാഗം അറിയിച്ചു. വിവിധ മേഖലകളിൽ ഇരുവിഭാഗവും തമ്മിൽ അതിരൂക്ഷമായ കരയുദ്ധം തുടരുന്നതിനിടയിലാണ് ഈ വ്യോമാക്രമണങ്ങൾ.
സൗദി അറേബ്യയിലെ ഖമീസ് മുഷൈത്, ത്വാഇഫ് എന്നീ വ്യോമതാവളങ്ങളിൽ നിന്ന് പറന്നുയർന്ന എഫ്-15 (F-15), ടൈഫൂൺ യുദ്ധവിമാനങ്ങളാണ് ആക്രമണം നടത്തിയതെന്ന് ഹൂതി സൈനിക വക്താവ് യഹ്യ സരിയ പ്രസ്താവനയിലൂടെ വ്യക്തമാക്കി. തെക്കുപടിഞ്ഞാറൻ പ്രവിശ്യയായ തായിസ്, എണ്ണസമ്പന്നമായ മാരിബ്, വടക്കൻ പ്രവിശ്യയായ അൽ-ജൗഫ് എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് ബോംബാക്രമണം ഉണ്ടായത്. സമീപകാലത്തുണ്ടായ സംഘർഷാവസ്ഥയ്ക്ക് ശേഷം യമനിൽ ഇതുവരെ 760 വ്യോമാക്രമണങ്ങൾ നടന്നതായും ഹൂതികൾ അവകാശപ്പെടുന്നു. എന്നാൽ സൗദി ഭരണകൂടം ഇതിനോട് ഇതുവരെ ഔദ്യോഗികമായി പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ല.
തന്ത്രപ്രധാന മേഖലകൾ ലക്ഷ്യമിട്ട് നീക്കങ്ങൾ
അൽ-ജൗഫിലെ ഒരു ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ടവർ വ്യോമാക്രമണത്തിൽ തകർന്നതായും, സൗദി അതിർത്തിയോട് ചേർന്നുള്ള സാദ പ്രവിശ്യയിൽ ശക്തമായ പീരങ്കിയാക്രമണം ഉണ്ടായതായും ഹൂതികളുടെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള അൽ-മസീറ ടിവി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. ചെങ്കടൽ തീരങ്ങളിൽ ഹൂതികൾ വലിയ മുന്നേറ്റമാണ് നടത്തുന്നത്. സെപ്റ്റംബർ 10-ന് തായിസ് പ്രവിശ്യയിലെ തുറമുഖ നഗരമായ മോഖയും, തൊട്ടടുത്ത ദിവസം ദുബാബും, തന്ത്രപ്രധാനമായ ബാബ് അൽ-മന്ദബ് കടലിടുക്കിൻ്റെ ഹൃദയഭാഗത്തുള്ള മയൂൻ ദ്വീപും ഹൂതികൾ പിടിച്ചെടുത്തിരുന്നു.
പർവ്വത മേഖലകളിലൂടെയുള്ള ഹൂതികളുടെ കൂടുതൽ മുന്നേറ്റങ്ങളെ തടയാൻ സർക്കാർ സൈന്യം ശക്തമായി ശ്രമിക്കുകയാണ്. പടിഞ്ഞാറൻ തായിസിലെ ചില പ്രദേശങ്ങൾ സർക്കാർ സൈന്യം തിരിച്ചുപിടിച്ചതായും റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്. 2014-ൽ ഹൂതികൾ തലസ്ഥാനമായ സനാ പിടിച്ചടക്കിയതോടെയാണ് യെമനിൽ ആഭ്യന്തര യുദ്ധം ആരംഭിച്ചത്. തുടർന്ന് 2015-ൽ അന്താരാഷ്ട്രതലത്തിൽ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട യെമൻ സർക്കാരിനെ പിന്തുണച്ചുകൊണ്ട് സൗദി സഖ്യസേന യുദ്ധത്തിൽ ഇടപെടുകയായിരുന്നു. 2022-ൽ ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ മധ്യസ്ഥതയിൽ ഉണ്ടാക്കിയ താൽക്കാലിക വെടിനിർത്തലിന് ശേഷം രാജ്യം കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ യുദ്ധസാഹചര്യത്തിലൂടെയാണ് യെമൻ ഇപ്പോൾ കടന്നുപോകുന്നത്.
എന്തുകൊണ്ടാണ് യെമനിൽ ആഭ്യന്തര യുദ്ധം ഉണ്ടായത്?
ലോകത്തെ ഏറ്റവും ഭീകരമായ മാനുഷിക പ്രതിസന്ധികളിലൊന്നിലൂടെയാണ് യെമൻ എന്ന രാജ്യം കടന്നുപോകുന്നത്. പട്ടിണിയും പാവങ്ങളും നിറഞ്ഞ ഒരു രാജ്യം എങ്ങനെയാണ് മിഡിൽ ഈസ്റ്റിലെ ഏറ്റവും വലിയ യുദ്ധക്കളമായി മാറിയത്? ആരാണ് ഹൂതികൾ? അവർ എന്തിനാണ് സൗദി അറേബ്യയെ ആക്രമിക്കുന്നത്? ഈ ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്തരം യെമൻ്റെ ചരിത്രത്തിലും അവിടുത്തെ അധികാരക്കളിയിലുമാണ് ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്നത്.
യെമനിലെ ആഭ്യന്തര യുദ്ധത്തിൻ്റെ വേരുകൾ കിടക്കുന്നത് ദശാബ്ദങ്ങൾ നീണ്ട രാഷ്ട്രീയ അസ്ഥിരതയിലാണ്. 30 വർഷത്തിലധികം യെമൻ ഭരിച്ച അലി അബ്ദുള്ള സാലിഹ് എന്ന പ്രസിഡൻ്റിനെതിരെ 2011-ൽ ജനങ്ങൾ തെരുവിലിറങ്ങി. തുടർന്ന് അധികാരം വൈസ് പ്രസിഡൻ്റായ അബ്ദുറബ്ബ് മൻസൂർ ഹാദിക്ക് കൈമാറി. എന്നാൽ രാജ്യത്തെ ദാരിദ്ര്യം, തൊഴിലില്ലായ്മ, അഴിമതി, ആഭ്യന്തര തർക്കങ്ങൾ എന്നിവ പരിഹരിക്കാൻ ഹാദിക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല.
യെമനിലെ ജനസംഖ്യയുടെ മൂന്നിലൊന്ന് വരുന്ന 'ഷിയാ' മുസ്ലീങ്ങളിലെ 'സൈദി' വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു സായുധ ഗ്രൂപ്പാണ് ഹൂതികൾ. മുൻ ഭരണകൂടങ്ങൾ തങ്ങളെ അവഗണിക്കുന്നു എന്ന പരാതി ഇവർക്കുണ്ടായിരുന്നു. പുതിയ സർക്കാരിൻ്റെ പരാജയം മുതലെടുത്ത്, ഹൂതികൾ തങ്ങളുടെ ശക്തികേന്ദ്രമായ വടക്കൻ യെമനിൽ നിന്ന് ജനപിന്തുണയോടെ മുന്നേറുകയും 2014-ൻ്റെ അവസാനത്തോടെ തലസ്ഥാനമായ 'സനാ' പിടിച്ചെടുക്കുകയും ചെയ്തു. ഇതോടെ പ്രസിഡൻ്റ് ഹാദിക്ക് രാജ്യം വിട്ട് സൗദി അറേബ്യയിലേക്ക് ഓടിപ്പോകേണ്ടി വന്നു. ഇതാണ് യെമനെ ആഭ്യന്തര യുദ്ധത്തിലേക്ക് തള്ളിവിട്ടത്.
സൗദി അറേബ്യ എന്തുകൊണ്ട് ഈ യുദ്ധത്തിൽ ഇടപെട്ടു?
2015 മാർച്ചിൽ സൗദി അറേബ്യയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഒൻപത് അറബ് രാജ്യങ്ങളുടെ ഒരു സഖ്യം യെമൻ യുദ്ധത്തിൽ നേരിട്ട് ഇടപെട്ടു. ഇതിന് പ്രധാനമായും രണ്ട് കാരണങ്ങളാണുള്ളത്. ഹൂതികൾക്ക് പിന്നിൽ സൗദിയുടെ പ്രധാന ശത്രുവായ ഇറാൻ്റെ പിന്തുണയുണ്ട്. യെമനിൽ ഹൂതികൾ ഭരണം പിടിച്ചാൽ, സ്വന്തം അതിർത്തിക്കരികിൽ ഇറാൻ്റെ ഒരു സാമന്ത രാജ്യം രൂപപ്പെടുമെന്ന് സൗദി ഭയപ്പെട്ടു.
അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട യെമനിലെ ഹാദി സർക്കാരിനെ തിരികെ അധികാരത്തിൽ എത്തിക്കുക എന്നതായിരുന്നു സൗദി സഖ്യസേനയുടെ പ്രഖ്യാപിത ലക്ഷ്യം. സൗദി യെമനിൽ ഹൂതികൾക്കെതിരെ കടുത്ത വ്യോമാക്രമണങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു.
ഹൂതികൾ സൗദി അറേബ്യയെ ആക്രമിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട്?
തങ്ങൾക്കെതിരെ സൗദി അറേബ്യ നടത്തുന്ന വ്യോമാക്രമണങ്ങൾക്കും സാമ്പത്തിക ഉപരോധങ്ങൾക്കുമുള്ള പ്രതികാരമായാണ് ഹൂതികൾ സൗദിയെ ലക്ഷ്യം വയ്ക്കുന്നത്. സൗദി സഖ്യസേനയുടെ ബോംബാക്രമണങ്ങളിൽ യെമനിലെ ആയിരക്കണക്കിന് സാധാരണക്കാർ കൊല്ലപ്പെടുകയും വലിയ നാശനഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്തു. ഇതിന് മറുപടിയായാണ് ഹൂതികൾ സൗദിയിലെ നഗരങ്ങളിലേക്കും സൈനിക താവളങ്ങളിലേക്കും ഡ്രോണുകളും മിസൈലുകളും അയക്കാൻ തുടങ്ങിയത്.
സൗദി അറേബ്യയുടെ പ്രധാന വരുമാന മാർഗമായ എണ്ണ ഉത്പാദന കേന്ദ്രങ്ങളെ (ഉദാഹരണത്തിന് ആരാംകോ പ്ലാൻ്റുകൾ) ആക്രമിക്കുന്നതിലൂടെ സൗദിയെ സാമ്പത്തികമായി പ്രതിരോധത്തിലാക്കാൻ ഹൂതികൾക്ക് സാധിക്കുന്നു. തന്ത്രപ്രധാനമായ ചെങ്കടൽ വഴിയുള്ള കപ്പൽ ഗതാഗതത്തെയും സൗദി അതിർത്തികളെയും ഹൂതികൾ പതിവായി ആക്രമിക്കുന്നു.
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