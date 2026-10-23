ചെങ്കടലിൽ 14 ഇന്ത്യക്കാർക്ക് നേരെ സൗദി ആക്രമണം; വെളിപ്പെടുത്തലുമായി ഹൂതികൾ
ഹൂതി സൈനിക വക്താവ് ബ്രിഗേഡിയർ ജനറൽ യഹ്യ സരിയ ആണ് ഒക്ടോബർ 22ന് നടന്ന ആക്രമണത്തിൻ്റെ വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവിട്ടത്
Published : October 23, 2026 at 10:58 AM IST
സന: പശ്ചിമേഷ്യയിൽ സംഘർഷം രൂക്ഷമാകുന്നതിനിടെ യെമൻ തീരത്ത് ചെങ്കടലിൽ 14 ഇന്ത്യക്കാർ സഞ്ചരിച്ച യാനത്തിന് നേരെ സൗദി അറേബ്യൻ സേനയുടെ ആക്രമണം ഉണ്ടായതായി ഹൂതികളുടെ വെളിപ്പെടുത്തൽ. സുഖർ ദ്വീപിന് സമീപം നടന്ന ആക്രമണത്തിൽ അകപ്പെട്ട ഇന്ത്യക്കാരെ രക്ഷപ്പെടുത്താനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ തുടരുകയാണെന്നും സംഭവത്തിൽ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ശേഖരിച്ചുവരികയാണെന്നും യെമനിലെ ഇന്ത്യൻ എംബസി വ്യക്തമാക്കി.
ഹൂതി സൈനിക വക്താവ് ബ്രിഗേഡിയർ ജനറൽ യഹ്യ സരിയ ആണ് ഒക്ടോബർ 22ന് നടന്ന ആക്രമണത്തിൻ്റെ വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവിട്ടത്. തന്ത്രപ്രധാനമായ ബാബ് അൽ മൻദബ് കടലിടുക്കിന് സമീപമാണ് യാനം ആക്രമിക്കപ്പെട്ടത്. പ്രാഥമിക വിവരങ്ങൾ അനുസരിച്ച് 14 ഇന്ത്യക്കാരാണ് ഇതിൽ ഉണ്ടായിരുന്നതെന്നും ഇവരെ യെമൻ സായുധസേന രക്ഷപ്പെടുത്തി വരികയാണെന്നും അദ്ദേഹം എക്സ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിലൂടെ അറിയിച്ചു. സൗദി സേനയുടെ ഈ നടപടി ചെങ്കടലിലെ അന്താരാഷ്ട്ര ഗതാഗതത്തിന് വലിയ ഭീഷണിയാണ് സൃഷ്ടിക്കുന്നതെന്നും ഇത്തരം നീക്കങ്ങളിൽ നിന്ന് സൗദിയെ പിന്തിരിപ്പിക്കാൻ അന്താരാഷ്ട്ര സമൂഹം ഇടപെടണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു.
العدو السعودي يستهدف يختاً هندياً بالقرب من جزيرة زقر وعلى متنه 14 شخصاً من الجنسية الهندية بحسب المعلومات الأولية. القوات المسلحة اليمنية تقوم بإنقاذهم وستقدم المزيد من التفاصيل لاحقاً، وهذا التصرف الأرعن للعدو السعودي بهذا الاستهداف يهدد الملاحة الدولية في البحر الأحمر وعلى المجتمع الدولي إيقاف العدو السعودي عن هذه التصرفات الطائشة.— العميد/ يحيى سريع (@Yah_Saree) October 22, 2026
വിവരങ്ങൾ ശേഖരിച്ച് ഇന്ത്യൻ എംബസി
സംഭവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കാൻ യെമനിലെ ഇന്ത്യൻ എംബസി ശ്രമങ്ങൾ ഊർജിതമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. നിലവിലെ സംഘർഷ സാഹചര്യം കൃത്യമായ വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതിന് തടസ്സമാകുന്നുണ്ടെന്ന് എംബസി അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി. ഒക്ടോബർ 22ന് യെമൻ തീരത്ത് ഇന്ത്യക്കാരായ നാവികർ ഉൾപ്പെട്ട യാനത്തിന് നേരെ നടന്ന ആക്രമണത്തിൻ്റെ സത്യാവസ്ഥ അറിയാൻ വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നുണ്ടെന്നും ആധികാരികമായ വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് അത് പുറത്തുവിടുമെന്നും എംബസി അറിയിച്ചു. ആക്രമണത്തിൽ അകപ്പെട്ട 14 ഇന്ത്യക്കാരുടെ ആരോഗ്യനിലയോ മറ്റ് വിവരങ്ങളോ ഇതുവരെ വ്യക്തമായിട്ടില്ല.
പശ്ചിമേഷ്യയിലെ സംഘർഷം
ഇറാൻ്റെ പിന്തുണയുള്ള ഹൂതികളും സൗദി അറേബ്യയും തമ്മിലുള്ള പോരാട്ടം പശ്ചിമേഷ്യയിൽ വലിയ പ്രതിസന്ധിയാണ് സൃഷ്ടിക്കുന്നത്. ഇരുവിഭാഗവും പരസ്പരം അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾക്കും സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും നേരെ നിരന്തരം ആക്രമണങ്ങൾ അഴിച്ചുവിടുകയാണ്. കഴിഞ്ഞ ബുധനാഴ്ച സൗദി അറേബ്യയിലെ ഒരു പ്രധാന വിമാനത്താവളത്തിനും എണ്ണപ്പാടത്തിനും നേരെ നടന്ന രണ്ട് വ്യത്യസ്ത ആക്രമണങ്ങളിൽ ഒരു ഇന്ത്യക്കാരൻ കൊല്ലപ്പെടുകയും മൂന്ന് പേർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് ചെങ്കടലിൽ ഇന്ത്യക്കാർ സഞ്ചരിച്ച യാനത്തിന് നേരെയും ആക്രമണം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. മേഖലയിലെ സമാധാന അന്തരീക്ഷം തകർക്കുന്ന ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ വലിയ ആശങ്കയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ചെങ്കടൽ വഴിയുള്ള ചരക്കുഗതാഗതത്തെയും ഇത് സാരമായി ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട്.
We are continuing to make efforts to find more details about the incident off the coast of Yemen on October 22 in which apparently there were Indian nationals (sailors) on board a yacht. Given the prevailing conflict situation exact information is not currently available. We have reached out to different parties to establish circumstances and facts of the incident and hope to update as soon as authentic information becomes available.@MEAIndia— India in Yemen (@IndiaInYemen) October 22, 2026
സുരക്ഷാ ആശങ്കകൾ
ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും തിരക്കേറിയ കപ്പൽച്ചാലുകളിൽ ഒന്നായ ചെങ്കടലിലൂടെയുള്ള ഗതാഗതം സമീപകാലത്തായി വലിയ വെല്ലുവിളികളാണ് നേരിടുന്നത്. ഇസ്രയേൽ-ഹമാസ് യുദ്ധത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ പലസ്തീന് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് ഹൂതികൾ ചരക്കുകപ്പലുകൾക്ക് നേരെ നിരന്തരം ആക്രമണം നടത്തുന്നുണ്ട്. ഇതിനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ അമേരിക്കയുടെയും ബ്രിട്ടൻ്റെയും നേതൃത്വത്തിലുള്ള സഖ്യസേനയും മേഖലയിൽ സജീവമാണ്.
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ഇതിനിടയിലാണ് സൗദി അറേബ്യൻ സേനയുടെ ഭാഗത്തുനിന്നും ആക്രമണം ഉണ്ടായെന്ന ഹൂതികളുടെ ആരോപണം പുറത്തുവരുന്നത്. പശ്ചിമേഷ്യയിലെ സംഘർഷങ്ങൾ രൂക്ഷമാകുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ അവിടെയുള്ള ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാരുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാർ പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ നൽകുന്നുണ്ട്. മേഖലയിലെ സംഭവവികാസങ്ങൾ സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിച്ചുവരികയാണെന്നും ആവശ്യമെങ്കിൽ കൂടുതൽ ഇടപെടലുകൾ നടത്തുമെന്നും വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയ വൃത്തങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. യെമനിലെയും സൗദി അറേബ്യയിലെയും എംബസികൾ നിരന്തരം ആശയവിനിമയം നടത്തുന്നുണ്ട്.
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