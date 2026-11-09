'ഇസ്രായേലിൻ്റെ ഭാവിക്കായി പുതിയ പോരാട്ടം'; പാർലമെൻ്റ് സത്യപ്രതിജ്ഞാ ചടങ്ങിന് മുന്നോടിയായി 'യായിര് ഗോലാന്
സത്യപ്രതിജ്ഞയ്ക്ക് മുന്നോടിയായി, 'ദി ഡെമോക്രാറ്റ്സ്' പാർട്ടിയുടെ നേതാവ് യായർ ഗോലാൻ തൻ്റെ പാർട്ടിയുടെ പുതിയ ജനപ്രതിനിധികളെ പ്രശംസിച്ചുകൊണ്ട് രംഗത്തെത്തി.
By ANI
Published : November 9, 2026 at 8:41 PM IST
ജറുസലേം: ഇസ്രായേലിലെ പുതിയ നെസ്സറ്റിന്റെ (പാര്ലമെന്റ്) സത്യപ്രതിജ്ഞയ്ക്ക് മുന്നോടിയായി, 'ദി ഡെമോക്രാറ്റ്സ്' പാര്ട്ടിയുടെ നേതാവ് യായിര് ഗോലാന് തന്റെ പാര്ട്ടിയുടെ പുതിയ ജനപ്രതിനിധികളെ പ്രശംസിച്ചുകൊണ്ട് രംഗത്തെത്തി. ഇസ്രായേലിന്റെ രാഷ്ട്രീയം മാറ്റാന് കഴിവുള്ള, നീതിബോധമുള്ളവരും ധീരരും കഴിവുള്ളവരുമായ പോരാളികളാണ് തന്റെ ടീമിലുള്ളതെന്ന് അദ്ദേഹം എക്സില് കുറിച്ചു.
"നാളെ പുതിയ നെസ്സറ്റ് സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യും. നമ്മുടെ ഡെമോക്രാറ്റുകളുടെ ടീമിനെ ഞാന് ഏറെ അഭിമാനത്തോടെയാണ് നോക്കിക്കാണുന്നത്. നമ്മളെ പ്രതിനിധീകരിക്കാന് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഓരോ സ്ത്രീയും പുരുഷനും ഈ നിമിഷത്തിലേക്ക് എത്താന് അവര് പിന്നിട്ട വഴികളിലും ഞാന് അഭിമാനിക്കുന്നു," ഗോലാന് പറഞ്ഞു.
പുതിയതായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട യായേല് പിഞ്ച്, ഓംരി റോണന് എന്നിവര് യഥാര്ത്ഥ പോരാളികളും സമരനേതാക്കളുമാണെന്നും അവര് ആദ്യമായിട്ടാണ് പാര്ലമെന്റിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. ജനാധിപത്യത്തോടും ഇസ്രായേലിന്റെ സുരക്ഷയോടും ഇരുവരും അങ്ങേയറ്റം പ്രതിജ്ഞാബദ്ധരാണെന്നും, തെരുവുകളില് നിന്ന് നെസ്സറ്റിലേക്ക് തങ്ങളുടെ പോരാട്ടം തുടരുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
മുന്പ് പാര്ലമെന്റില് മികച്ച പ്രവര്ത്തനം കാഴ്ചവച്ച ഗാബി ലാസ്കി, മിച്ചല് റോസിന് എന്നിവരുടെ തിരിച്ചുവരവിനെയും ഗോലാന് സ്വാഗതം ചെയ്തു. കൂടുതല് ജനാധിപത്യപരവും ലിബറലും സമത്വവുമുള്ള ഒരു ഇസ്രായേലിനായി പോരാടാന് ഇരുവരും ദൃഢനിശ്ചയത്തിലാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. മുന്പ് ജുഡീഷ്യല് അട്ടിമറിയെ പ്രതിരോധിച്ച പ്രമുഖ ജനപ്രതിനിധികളായ നാമ ലാസിമി, ഗിലാഡ് കാരിവ്, എഫ്രത് റെയ്റ്റന് എന്നിവരെയും അദ്ദേഹം പ്രശംസിച്ചു.
מחר תושבע הכנסת החדשה, ואני מסתכל בגאווה גדולה על הנבחרת שלנו - נבחרת הדמוקרטים. גאה בכל אחת ואחד שנבחרו לייצג אותנו, ובדרך שעשו כדי להגיע לרגע הזה. יאיא פינק ועמרי רונן הם לוחמים אמיתיים. מנהיגי מחאה שייכנסו לכנסת לראשונה כחברי כנסת, ויביאו איתם רוח קרב חדשה. שניהם עם מחויבות עמוקה לדמוקרטיה ולביטחון ישראל ונחישות להמשיך את המאבק מהרחובות אל הכנסת. לצידם, גבי לסקי ומיכל רוזין חוזרות לכנסת. שתי פרלמנטריות מצטיינות ולוחמות חברתיות, שכבר הוכיחו בכנסות קודמות שהן יודעות לעבוד ולהביא הישגים. שתיהן נחושות להילחם על ישראל דמוקרטית, ליברלית ושוויונית יותר. ונעמה לזימי, גלעד קריב ואפרת רייטן - שלושה מחברי הכנסת החרוצים ביותר, שבלמו את ההפיכה המשטרית. נעמה, עם הלב הענק, האומץ והמחויבות החברתית לכל אחד ואחת, גלעד, עם המצפן הערכי, העומק והמאבק הבלתי מתפשר על דמותה של ישראל ואפרת, עם מנהיגות, ניסיון ויכולת להביא הישגים גם במאבקים מורכבים. כל אחד מהם מביא איתו איכויות ויחד הם כוח פרלמנטרי אדיר. זו הנבחרת שלנו: אנשים ערכיים, אמיצים, מוכשרים ולוחמים, שבאים לעבוד קשה, להיאבק על דמותה של המדינה ולהוביל את השינוי שישראל כל כך זקוקה לו. אני גאה בכם, מאמין בכם וסומך עליכם. מחר מתחילה עוד מערכה על עתידה של ישראל, ואני שמח לצאת אליה עם הנבחרת הזו 🇮🇱— Yair Golan - יאיר גולן (@YairGolan1) November 9, 2026
"നാമ തന്റെ വലിയ ഹൃദയവും ധീരതയും കൊണ്ട് ഓരോ വ്യക്തിയോടും സാമൂഹിക പ്രതിജ്ഞാബദ്ധത പുലര്ത്തുന്നു; ഗിലാഡ് തന്റെ കൃത്യമായ നിലപാടുകള് കൊണ്ടും വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലാത്ത പോരാട്ടങ്ങള് കൊണ്ടും രാജ്യത്തിന്റെ സ്വഭാവം കാത്തുസൂക്ഷിക്കുന്നു. എഫ്രത് തന്റെ നേതൃപാടവം കൊണ്ടും സങ്കീര്ണ്ണമായ പോരാട്ടങ്ങളില്പ്പോലും വിജയിക്കാനുള്ള കഴിവ് കൊണ്ടും ശ്രദ്ധേയയാണ്. ഓരോരുത്തര്ക്കും അവരുടേതായ കരുത്തുണ്ട്, ഇവര് ഒരുമിച്ച് നില്ക്കുമ്പോള് അതൊരു വന് പാര്ലമെന്ററി ശക്തിയായി മാറുന്നു," ഗോലാന് വ്യക്തമാക്കി.
"ഇതാണ് നമ്മുടെ ടീം. കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യാനും, രാജ്യത്തിന്റെ തനിമയ്ക്കായി പോരാടാനും, ഇസ്രായേലിന് അടിയന്തിരമായി ആവശ്യമുള്ള മാറ്റത്തിന് നേതൃത്വം നല്കാനുമാണ് ഇവര് വരുന്നത്. നിങ്ങളില് ഞാന് അഭിമാനിക്കുന്നു, വിശ്വസിക്കുന്നു. നാളെ, ഇസ്രായേലിന്റെ ഭാവിക്കായുള്ള മറ്റൊരു പോരാട്ടം ആരംഭിക്കുകയാണ്. ഈ ടീമിനൊപ്പം ആ പോരാട്ടത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്നതില് എനിക്ക് സന്തോഷമുണ്ട്," ഗോലാന് പറഞ്ഞു.
ഇസ്രായേലില് പുതിയ സര്ക്കാര് രൂപീകരിക്കുന്നതിനുള്ള രാഷ്ട്രീയ ചര്ച്ചകള് സജീവമായി നടക്കുന്നതിനിടെയാണ് ഗോലാന്റെ ഈ പ്രതികരണം. 'യാഷര്' പാര്ട്ടി നേതാവ് ഗാഡി ഐസന്കോട്ടിന് പുതിയ സര്ക്കാര് രൂപീകരിക്കാനുള്ള ചുമതല പ്രസിഡന്റ് ഐസക് ഹെര്സോഗ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നല്കിയിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെ ചൊവ്വാഴ്ച നെസ്സറ്റ് സമ്മേളിക്കുമ്പോള്, പ്രതിപക്ഷ കക്ഷികളുടെ കൂട്ടായ്മയായ 'ചേഞ്ച് ബ്ലോക്കിന്റെ' (Change Bloc) നേതാവായി ഗാഡി ഐസന്കോട്ട് ചുമതലയേല്ക്കാനാണ് സാധ്യത.
പാര്ലമെന്ററി നേതൃസ്ഥാനത്തെക്കുറിച്ച് ചര്ച്ച ചെയ്യുന്നതിനായി ഐസന്കോട്ട് തിങ്കളാഴ്ച 'ഇസ്രായേല് ബെയ്തേനു' പാര്ട്ടി നേതാവ് അവിഗ്ഡോര് ലിബര്മാനുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്താന് നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞായറാഴ്ചയാണ് ഐസന്കോട്ടിന് ഔദ്യോഗികമായി സര്ക്കാര് രൂപീകരിക്കാനുള്ള ചുമതല ലഭിച്ചത്. 120 അംഗങ്ങളുള്ള നെസ്സറ്റില് യാഷര്, ബി യാഖാദ്, ദി ഡെമോക്രാറ്റ്സ്, ഇസ്രായേല് ബെയ്തേനു, അറബ് പാര്ട്ടികള് എന്നിവരുള്പ്പെടെ 67 അംഗങ്ങളുടെ പിന്തുണ അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. സര്ക്കാര് രൂപീകരിക്കാന് അദ്ദേഹത്തിന് 28 ദിവസത്തെ സമയമുണ്ട്. ആവശ്യമെങ്കില് 14 ദിവസം കൂടി നീട്ടിനല്കാന് പ്രസിഡന്റിന് അധികാരമുണ്ട്.
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